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Неправдиві звинувачення в геноциді на Донбасі небезпечні та безвідповідальні, - посольство США в Україні

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Неправдиві звинувачення в геноциді на Донбасі небезпечні та безвідповідальні, - посольство США в Україні

Неправдиві звинувачення в геноциді на Донбасі небезпечні та безвідповідальні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні у твіттері.

"Неправдиві звинувачення в геноциді небезпечні та безвідповідальні. Підконтрольна Росії влада на окупованому Донбасі порушує права людини, незаконно ув’язнює громадян України, пригнічує свободу слова та змушує українців отримувати російські паспорти", - заявили у посольстві.

"Світ це знає, і брехня Росії щодо Донбасу є ще однією очевидною спробою перекласти провину за страждання, які завдала Росія", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що те, що відбувається на Донбасі, "дуже нагадує геноцид".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це черговий акт агресії проти України, - посольство США про інцидент із судном "Донбас" в Азовському морі

Неправдиві звинувачення в геноциді на Донбасі небезпечні та безвідповідальні, - посольство США в Україні 01
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світ це знає...й ...й "озабочується"....значить світ це влаштовує?!(((
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13.12.2021 12:09 Відповісти
Так а что хотеть с озабоченных? Озабоченных тем, как делая бизнес с рашкой не обосраться в СМИ.
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13.12.2021 12:12 Відповісти
Бандери геноцидять дамбасян бандерівською мовою.
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13.12.2021 12:14 Відповісти
биндеровские фошызды самые лютые из все фошыздов
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13.12.2021 12:38 Відповісти
Немецкому чиновнику это расскажите, который заблокировал поставку антидроновых ружей в Украину.
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13.12.2021 12:17 Відповісти
С весны 2014 года по октябрь 2014 года только в Донецке исчезли без вести более 2000 жителей. В городе ходили слухи о массовых расстрелах, но «журналистское мировое сообщество» почему-то про это не сообщало… Хотя я пытался придать гласности информацию про это. Я отправлял свои изыскания и в украинские и в российские СМИ. Даже на сайт ФСБ РФ и российским «оппозиционерам» через Фейсбук. Я видел, что они это просмотрели, но молчок… (???)

В апреле-сентябре 2014 года во время бандитско-российского мятежа в Донецке на сайте городской администрации велась рубрика о пропавших без вести, которых разыскивали родственники. Там было более 1800 записей!

В апреле 2015 года очевидно российские оккупанты и их пособники либо взломали сайт города, либо городской голова Лукьянченко отдал им пароли от сайта. Пособники российских оккупантов снесли этот раздел. Очевидно, уничтожали следы своих преступлений в городе? Мне удалось найти архив этой страницы в интернете. Военные российские преступники и их пособники, запомните - рукописи не горят! В Интернете тоже. Это свидетельства ваших преступлений в городе Донецк и Макеевка.
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13.12.2021 12:28 Відповісти
http://kordon.org.ua/massove-ubiystva-ukraintsev-na-donbasse-v-kak-to-blo.html
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13.12.2021 12:29 Відповісти
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13.12.2021 12:31 Відповісти
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13.12.2021 12:37 Відповісти
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13.12.2021 12:38 Відповісти
Бункерному шизику соврать, как два пальца об асфальт 😁
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13.12.2021 12:39 Відповісти
Русские подонки (простите за тавтологию)!
Ответьте на простой вопрос. Если Луганск, Донецк, Горловку и т.п. обстреливает Украина, то почему вы, нацистские паскуды, запрещаете местным фотографировать места разрывов?
А не потому ли, что местные ВИДЯТ, откуда приходит смерть?
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13.12.2021 12:39 Відповісти
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13.12.2021 12:40 Відповісти
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13.12.2021 12:44 Відповісти
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13.12.2021 13:40 Відповісти
Кстати... Да... Почему молчит украинская прокуратура о геноциде украинского народа на оккупированных территориях? Уже 20000 погибших. И ещё каждый год прибавляется. Одна Изоляция чего стОит.
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13.12.2021 14:11 Відповісти
 
 