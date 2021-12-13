Неправдиві звинувачення в геноциді на Донбасі небезпечні та безвідповідальні, - посольство США в Україні
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Неправдиві звинувачення в геноциді на Донбасі небезпечні та безвідповідальні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні у твіттері.
"Неправдиві звинувачення в геноциді небезпечні та безвідповідальні. Підконтрольна Росії влада на окупованому Донбасі порушує права людини, незаконно ув’язнює громадян України, пригнічує свободу слова та змушує українців отримувати російські паспорти", - заявили у посольстві.
"Світ це знає, і брехня Росії щодо Донбасу є ще однією очевидною спробою перекласти провину за страждання, які завдала Росія", - зазначили у відомстві.
Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що те, що відбувається на Донбасі, "дуже нагадує геноцид".
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В апреле-сентябре 2014 года во время бандитско-российского мятежа в Донецке на сайте городской администрации велась рубрика о пропавших без вести, которых разыскивали родственники. Там было более 1800 записей!
В апреле 2015 года очевидно российские оккупанты и их пособники либо взломали сайт города, либо городской голова Лукьянченко отдал им пароли от сайта. Пособники российских оккупантов снесли этот раздел. Очевидно, уничтожали следы своих преступлений в городе? Мне удалось найти архив этой страницы в интернете. Военные российские преступники и их пособники, запомните - рукописи не горят! В Интернете тоже. Это свидетельства ваших преступлений в городе Донецк и Макеевка.
Ответьте на простой вопрос. Если Луганск, Донецк, Горловку и т.п. обстреливает Украина, то почему вы, нацистские паскуды, запрещаете местным фотографировать места разрывов?
А не потому ли, что местные ВИДЯТ, откуда приходит смерть?