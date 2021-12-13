Енергетична політика уряду України страждає від некомпетентності та корупції, - американська The National Interest
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Енергетична політика уряду України страждає від некомпетентності та корупції, що призвело до дефіциту вугілля та створення боргової кризи у відновлюваній енергетиці.
Про це йдеться у статті американського видання The National Interest.
"Енергетична політика уряду страждає від некомпетентності та корупції, які роблять країну більш уразливою для Москви. Щоб утримувати низькі ціни на електроенергію для домогосподарств і підприємств, уряд запровадив цінові обмеження на ринку електроенергії, які гарантують, що теплова генерація не матиме грошей для купівлі вугілля", - йдеться у статті.
За даними авторів, постачання вугілля зі США частково рятують ситуацію, проте це заслуга радше приватного бізнесу, ніж держави.
"ДТЕК імпортувало вугілля (в основному зі США), а також допомогло укласти контракти на закупівлю вугілля для держави", - зазначають автори статті.
Крім нестачі вугілля, уряд спровокував і кризу у сфері відновлюваних джерел енергії. Зокрема, було накопичено борг за електрику, вироблену сонячними та вітровими електростанціями, а його вибіркове погашення обернулося міжнародним скандалом.
"Економічний спад призвів до накопичення боргів перед компаніями, які виробляють відновлювану енергію. Нещодавно було погашено борги, за винятком боргу, що належить ДТЕК, найбільшому виробнику вітрової енергії", - йдеться у статті.
The National Interest зазначає, що провальна енергетична політика підриває стабільність та державність України.
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но это не отменяет бардака в энергетике при клоуне.
Кажуть, що електроенергію в Білорусі закупляє іно.фірма по 50$, потім продає прокладці за 100$, яка продає Україні вже по150$? Чи це правда і чи є зв'язок з не допостачанням вугілля на українські ТЕЦ і закупівлям електроенергії в Білорусі?. Якщо це так, то хто автор цієї злочинної оборудки і хто його покриває , і чи він сидить в буцегарні?
или ты как клоун, можешь только тупые неоднозначные сентенции изрыгать?
А если написали бы что кто-то упал с 9-го этажа и пошел пить водку - то лобби попов что-ли? Дескать Боб спас грешника.
её исполнительный директор/политолог из США, ведущий программы «Большая игра» на Первом канале Дмитрий Саймс подозревается в связях с российской шпионкой Марией Бутиной. .
к редакции Цензора: вы что, офигели давать такие ссылки?!.. давайте еще Соловьева начнём цитировать!!!
In 2015, Maria Butina, who was later in 2018 convicted as a Russian spy, wrote an editorial in the magazine titled "The Bear and the Elephant" stating that only by electing a President from the Republican Party could the United States and Russia improve relations.[9][10][11]
Writing in Politico, journalist James Kirchick argued in 2016 while commenting on Donald Trump's Russian relationships that The National Interest and its parent company "are two of the most Kremlin-sympathetic institutions in the nation's capital, even more so than the Carnegie Moscow Center."
Издатель и главный исполнительный директор журнала - Дмитрий Саймс, является американским политологом, специализирующимся на России. Он известен тем, что во времена Советского Союза привёз бывшего президента США Ричарда Никсона на встречу с Михаилом Горбачёвым. С сентября 2018 года Саймс вместе с депутатом Государственной думы VI и VII созывов от «Единой России» Вячеславом Никоновым ведёт общественно-политическое ток-шоу «Большая игра» на российском Первом канале. Является выходцем из СССР.
С 2002 года в редколлегии журнала состоял Алексей Пушков
Вы бы тут хором завыли что но грабит население.
Хохлам все не так.
Он пытается спасти стариков и бедных людей от холода, но вам интересно мнение американской газеты.
Как Центр национальных интересов, созданный президентом Никсоном, стал провайдером дружбы с путинской Россией
Екатерина Смаглий
https://day.kyiv.ua/ru/article/ekonomika/kremlevskaya-propagandistskaya-mashina-v-vashingtone