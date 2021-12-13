Енергетична політика уряду України страждає від некомпетентності та корупції, - американська The National Interest

Енергетична політика уряду України страждає від некомпетентності та корупції, що призвело до дефіциту вугілля та створення боргової кризи у відновлюваній енергетиці.

Про це йдеться у статті американського видання The National Interest.



"Енергетична політика уряду страждає від некомпетентності та корупції, які роблять країну більш уразливою для Москви. Щоб утримувати низькі ціни на електроенергію для домогосподарств і підприємств, уряд запровадив цінові обмеження на ринку електроенергії, які гарантують, що теплова генерація не матиме грошей для купівлі вугілля", - йдеться у статті.

За даними авторів, постачання вугілля зі США частково рятують ситуацію, проте це заслуга радше приватного бізнесу, ніж держави.

"ДТЕК імпортувало вугілля (в основному зі США), а також допомогло укласти контракти на закупівлю вугілля для держави", - зазначають автори статті.

Крім нестачі вугілля, уряд спровокував і кризу у сфері відновлюваних джерел енергії. Зокрема, було накопичено борг за електрику, вироблену сонячними та вітровими електростанціями, а його вибіркове погашення обернулося міжнародним скандалом.

"Економічний спад призвів до накопичення боргів перед компаніями, які виробляють відновлювану енергію. Нещодавно було погашено борги, за винятком боргу, що належить ДТЕК, найбільшому виробнику вітрової енергії", - йдеться у статті.

The National Interest зазначає, що провальна енергетична політика підриває стабільність та державність України.