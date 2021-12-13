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Енергетична політика уряду України страждає від некомпетентності та корупції, - американська The National Interest

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Енергетична політика уряду України страждає від некомпетентності та корупції, - американська The National Interest

Енергетична політика уряду України страждає від некомпетентності та корупції, що призвело до дефіциту вугілля та створення боргової кризи у відновлюваній енергетиці.

Про це йдеться у статті американського видання The National Interest. 


"Енергетична політика уряду страждає від некомпетентності та корупції, які роблять країну більш уразливою для Москви. Щоб утримувати низькі ціни на електроенергію для домогосподарств і підприємств, уряд запровадив цінові обмеження на ринку електроенергії, які гарантують, що теплова генерація не матиме грошей для купівлі вугілля", - йдеться у статті.

За даними авторів, постачання вугілля зі США частково рятують ситуацію, проте це заслуга радше приватного бізнесу, ніж держави.

"ДТЕК імпортувало вугілля (в основному зі США), а також допомогло укласти контракти на закупівлю вугілля для держави", - зазначають автори статті.
Крім нестачі вугілля, уряд спровокував і кризу у сфері відновлюваних джерел енергії. Зокрема, було накопичено борг за електрику, вироблену сонячними та вітровими електростанціями, а його вибіркове погашення обернулося міжнародним скандалом.
"Економічний спад призвів до накопичення боргів перед компаніями, які виробляють відновлювану енергію. Нещодавно було погашено борги, за винятком боргу, що належить ДТЕК, найбільшому виробнику вітрової енергії", - йдеться у статті.

The National Interest зазначає, що провальна енергетична політика підриває стабільність та державність України.
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Топ коментарі
+18
Не від некомпетенстності, а від свідомого виконання зеленим керівництвом криїни кацапського завдання по знищенню енергетичної незалежність країни. Під час війни.
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13.12.2021 12:35
+15
У нас вся страна страждае от некомпетентности и коррупции ,а главные коррупционеры руководят!
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13.12.2021 12:35
+14
Енергетична політика уряду Клоуна страждає від кремлівських агентів впливу Єрмака, Деркача і Галущенка.
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13.12.2021 12:44
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The National Interest - стремная полугебистская помойка.

но это не отменяет бардака в энергетике при клоуне.
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13.12.2021 12:29 Відповісти
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13.12.2021 12:36 Відповісти
словами в змозі написати? чи чогось не вистачає?
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13.12.2021 12:40 Відповісти
Можу. Ти мав нещастя потрапити до чорного списку через своє хамство. Далі буде.
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13.12.2021 12:58 Відповісти
і, що там буде, до речі? погрози школоти мене дуже лякають. смайликами закатуєш, чи непрвильно складенними реченнями?
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13.12.2021 14:57 Відповісти
В Україні через відсутність палива станом на 22 листопада не працювали 20 блоків теплових електростанцій та теплоелектроцентралей загальною потужністю 7 ГВт...?

Кажуть, що електроенергію в Білорусі закупляє іно.фірма по 50$, потім продає прокладці за 100$, яка продає Україні вже по150$? Чи це правда і чи є зв'язок з не допостачанням вугілля на українські ТЕЦ і закупівлям електроенергії в Білорусі?. Якщо це так, то хто автор цієї злочинної оборудки і хто його покриває , і чи він сидить в буцегарні?
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13.12.2021 17:03 Відповісти
эй, чучело комсомольское, не стесняйся, рассказывай, чем ты там мне угрожаешь)
или ты как клоун, можешь только тупые неоднозначные сентенции изрыгать?
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17.12.2021 16:00 Відповісти
Енергетична політика уряду Клоуна страждає від кремлівських агентів впливу Єрмака, Деркача і Галущенка.
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13.12.2021 12:44 Відповісти
...а National Interest прикриває їх диверсійну діяльність
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13.12.2021 12:46 Відповісти
вот и подключились лобби Ахметыча
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13.12.2021 12:31 Відповісти
А як ви хотіли гудка інтереси проти бені , всім їсти хочеться
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13.12.2021 12:35 Відповісти
А если бы написали про списание долгов ББ(бородатенькой бабульке)? То чье лобби было бы? - Петича? Дескать шоб опустить Зелю.
А если написали бы что кто-то упал с 9-го этажа и пошел пить водку - то лобби попов что-ли? Дескать Боб спас грешника.
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13.12.2021 12:51 Відповісти
У нас вся страна страждае от некомпетентности и коррупции ,а главные коррупционеры руководят!
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13.12.2021 12:35 Відповісти
и всегда в шоколаде!
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13.12.2021 13:00 Відповісти
Не від некомпетенстності, а від свідомого виконання зеленим керівництвом криїни кацапського завдання по знищенню енергетичної незалежність країни. Під час війни.
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13.12.2021 12:35 Відповісти
Головна проблема країни це свинособаки та їхні агенти, яких мудрий наріт привів до влади.
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13.12.2021 12:38 Відповісти
Будемо топити зебілами, їх у нас аж 73%.
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13.12.2021 12:38 Відповісти
Вони горіти не будуть-їх Зелох намочив,коли їм в очі сцяв.
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13.12.2021 12:49 Відповісти
"Енергетична політика уряду України страждає від некомпетентності та корупції, що призвело до..." Від ЗЛОДІЙСТВА СУЦІЛЬНОГО - потерпає. Невже в Україні завелися НЕКОМПЕТЕНТНІ злодії?
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13.12.2021 12:45 Відповісти
Кто страдает????? Беня в шоколаде!
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13.12.2021 12:47 Відповісти
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13.12.2021 12:53 Відповісти
Во всех структурах З-Ермак власти недоумки выгодные и воры...кумовья, сваты, трахатели советниц....И Коломойша во главе грабеже Украины с помощью своего ручного Клована!
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13.12.2021 12:48 Відповісти
Країну Зелі найлегше здавати на тлі енергетичної кризи у розпал зими. Залишилось лише зміни до Конституції внести.
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13.12.2021 12:49 Відповісти
The National Interest это пророссийская медиапомойка финансируется "Раша Тудей"..
её исполнительный директор/политолог из США, ведущий программы «Большая игра» на Первом канале Дмитрий Саймс подозревается в связях с российской шпионкой Марией Бутиной. .

к редакции Цензора: вы что, офигели давать такие ссылки?!.. давайте еще Соловьева начнём цитировать!!!
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13.12.2021 12:50 Відповісти
Так, це реально зашквар.

In 2015, Maria Butina, who was later in 2018 convicted as a Russian spy, wrote an editorial in the magazine titled "The Bear and the Elephant" stating that only by electing a President from the Republican Party could the United States and Russia improve relations.[9][10][11]

Writing in Politico, journalist James Kirchick argued in 2016 while commenting on Donald Trump's Russian relationships that The National Interest and its parent company "are two of the most Kremlin-sympathetic institutions in the nation's capital, even more so than the Carnegie Moscow Center."

Издатель и главный исполнительный директор журнала - Дмитрий Саймс, является американским политологом, специализирующимся на России. Он известен тем, что во времена Советского Союза привёз бывшего президента США Ричарда Никсона на встречу с Михаилом Горбачёвым. С сентября 2018 года Саймс вместе с депутатом Государственной думы VI и VII созывов от «Единой России» Вячеславом Никоновым ведёт общественно-политическое ток-шоу «Большая игра» на российском Первом канале. Является выходцем из СССР.

С 2002 года в редколлегии журнала состоял Алексей Пушков
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13.12.2021 12:56 Відповісти
Шото орёл медведя единороссов сильно напоминает.
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13.12.2021 12:58 Відповісти
Да хватает у нас газа и угля.Надо просто перестать ими топить.(с)
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13.12.2021 12:53 Відповісти
Трэба пидсылыты наглядови рады, раза в два.
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13.12.2021 12:54 Відповісти
пора уже подключать Тимошенко как в прошлый раз, чтобы сменить загаженные подгузники у "неЛохов". иначе будет поздно.
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13.12.2021 12:55 Відповісти
Ні, наш бубочка нє такой! У нього все компетентно і без корупції. Вифсьоврьоті, карочі.
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13.12.2021 12:56 Відповісти
В енергетичному секторі треба перевірити велику кількість всіх радників, замів тощо на їх необхідність і на так званих "кротів". Може і перестанемо купувати енергоносії у ворога
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13.12.2021 12:57 Відповісти
Потому что бандиты в 90-е пришли во власть и устроили бандитский передел Украины и стали олигархами.
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13.12.2021 12:58 Відповісти
Не без цього. Але зараз уже не про це.
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13.12.2021 13:01 Відповісти
Долги по зеленой энергетике накапливались не один год, это не заслуга этого правительства. А покупка дорогого американского угля Ахметовым сомнительное достижение. Американские журналисты так же некомпетентны как и Зеленский. Впрочем как всегда.
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13.12.2021 13:04 Відповісти
бандиты стали олигархами - по сути королями Украины, но они такие тупые, что не смогли управлять такой большой корпорацией, как Украина и они сами свою корпорацию или свое королевство грабят. Идиоты вообщем. У них нету ума, чтобы построить сильное королевство-корпорацию, как у олигархов в США - у украинских олигархов нет ни ума, ни персонала для делегирования обязанностей. Они зека поставили президентом компании если, то что там в голове должно быть у них. Олигархи - это сельские жлобы. Как в той поговорке, что можно вывести бабу из деревни, но деревню из бабы не вывести никак, так и с олигархами Украинскими! Они тупорылые жлобы.
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13.12.2021 13:11 Відповісти
Не тільки енергетична , а вся політика. І не тільки від некомпетентності , а ще й від цілеспрямованого ворожого до держави ставлення .
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13.12.2021 13:12 Відповісти
Если бы Зеленский поднял цены на электричество исходя из мировых цен на энергоносители, он бы стал компетентным?

Вы бы тут хором завыли что но грабит население.

Хохлам все не так.

Он пытается спасти стариков и бедных людей от холода, но вам интересно мнение американской газеты.
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13.12.2021 13:16 Відповісти
Американці ще десь угледіли енергетичну політику.Її нема і не буде при такому керівництві.
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13.12.2021 13:20 Відповісти
Навмисна криза в енергетиці і є політика Зелі для того, щоб привести країну в стійло Путлера.
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13.12.2021 13:40 Відповісти
Ангажована стаття The National Interest проґавила дефіцит газу в ПСГ.
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13.12.2021 13:22 Відповісти
Каждая власть в Украине появляется и позорно уходит, а Ахметов всегда выигрывает.
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13.12.2021 13:30 Відповісти
Вся Украина страдает от этого недоправительства, не только энергетика
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13.12.2021 13:44 Відповісти
Кремлевская пропагандистская машина в Вашингтоне



Как Центр национальных интересов, созданный президентом Никсоном, стал провайдером дружбы с путинской Россией



Екатерина Смаглий

https://day.kyiv.ua/ru/article/ekonomika/kremlevskaya-propagandistskaya-mashina-v-vashingtone
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13.12.2021 13:55 Відповісти
Власники зелених електростанцій, об'явіть страйк.
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13.12.2021 14:42 Відповісти
в Украине буквально всё страдает из за коксо зависимого клоуна у руля страны
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13.12.2021 17:56 Відповісти
 
 