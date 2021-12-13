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Впродовж 2021 року в Україні оновили 5 тис. км доріг державного значення, - "Укравтодор"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Впродовж 2021 року в Україні оновили 5 тис. км доріг державного значення, -

Це більше, ніж було зроблено минулого року і більше, ніж було заплановано.

Про це в інтерв’ю Інтерфакс-Україна розповів заступник голови Укравтодору Андрій Івко, інформує Цензор.НЕТ.

"2020 року ми відновили понад 4 тисячі км доріг (держзначення. - Ред.) і 158 штучних споруд. Поточного року планували відновити 4,5 тисячі км доріг і 160 штучних споруд. Наразі відновили за різними напрямками 5 тисяч км доріг. Тобто, план перевиконали. Щодо штучних споруд, то цього року планували зробити 160, а виконали 300", - заявив він.

Ремонт доріг, який виконується за програмою "Велике будівництво", за два роки дозволив відновити 20% доріг державного значення, загальна протяжність яких становить 46,6 тисяч км (з них близько 43 тисяч - на підконтрольній території).

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Серед найбільших проєктів - відкриття найдовшої траси України М-30 Стрий - Ізварине, будівництво нової траси Н-31 Дніпро - Решетилівка, продовження будівництва Запорізьких мостів, де 2022 року завершать автомагістраль, та початок створення нового мосту в Кременчуці.

"Щодо інших об’єктів, то зараз тривають роботи від траси М-28 до порту в Одесі. Крім того, продовжуються роботи на трасі Н-08, Н-03, також плануємо цього року оголосити конкурсний відбір на визначення виконавця робіт на будівництво першої ділянки обхідної дороги столиці від М-07 Київ-Ковель-Ягодин до М-06 Київ-Чоп. У 2022 році розпочнемо будівництво", - сказав Івко.

За його словами, фінансування проєктів відбувається як за рахунок державного бюджету, так і за залучені кошти.

"За 2020 рік 82 млрд грн використали на ремонти, реконструкції і нове будівництво, ще 9,1 млрд грн - на експлуатаційне утримання. За цей рік відповідь зможу дати на початку 2022-го. Бюджет живий, кошти залучаємо - маємо різні напрямки для цього", - заявив заступник голови Укравтодору.

Нагадаємо, за програмою "Велике будівництва" до кінця 2024 року планують відновити 24 тисячі км доріг державного значення.

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Автор: Богдан Гуньковський
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"Восстановили" - удобненькая формулировка для "сделали через жопу, в три дорога и в 5 раз дольше, чем можно было бы"
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13.12.2021 12:35 Відповісти
Мене взагалі не радує будівництво доріг, коли я пишу заяву в поліцію, ДБР, військову службу правопорядку про незаконне затимання і ніхто з них не реагує. Треба спершу створювати держоргани, а потім будувати інфраструктуру.
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13.12.2021 12:38 Відповісти
Напомню:
В Украине, БЕЗ таких миллиардных трат, БЕЗ таких криков о "великих достижениях", БЕЗ бесконечного пиара Наркомана, тихо и спокойно ежегодно ремонтировали 3,5 тысяч километров дорог.
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13.12.2021 12:38 Відповісти
Когда уже в Киеве дороги отремонтируете? Ато после войны наверное лучше было. Зато мусора за неработающую лампочку ***бут, которые от тряски по киевским колдобинам отваливаются
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13.12.2021 12:39 Відповісти
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13.12.2021 12:55 Відповісти
Положить 1 см какой то смеси в ямку и потратить на это как стоимость автобана в Германии? Талант!!!!
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13.12.2021 12:58 Відповісти
В 2018 году в Украине на ремонт дорог государственного и местного значения выделили более 35 млрд гривен. За средства улучшили 3800 километров путей.

В 2021 Cумма в 116,25 млрд грн = 5000 км. путей

ЗЕБИЛЫ ПЛЯДИ ДУМАЙТЕ!!!
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13.12.2021 13:08 Відповісти
Під час війни, будують дороги, замість посилення обороноздатності країни. Певно, щоб рашистам легше було пересуватися по Україні.
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13.12.2021 13:36 Відповісти
 
 