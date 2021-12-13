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МОЗ Британії про "Омікрон": Штам поширюється із феноменальною швидкістю, зіткнулися із приливною хвилею інфекції

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

МОЗ Британії про

Міністр охорони здоров'я Великої Британії Саджид Джавід заявив, що новий штам коронавірусу COVID-19 "Омікрон" поширюється з "феноменальною швидкістю".

Про це повідомляє в понеділок Sky News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Те, що ми зараз знаємо про "Омікрон", - це, по-перше, що він поширюється із феноменальною швидкістю, щось, із чим ми ще не стикалися. Кількість заражень подвоюється кожні два-три дні, й це означає, що ми зіткнулися із приливною хвилею інфекцій", - заявив Джавід в інтерв'ю Sky News.

Міністр також повідомив, що двох доз вакцини недостатньо, щоб захиститися від COVID-19, але зазначив, що "три дози забезпечують чудовий захист від інфекції". У зв'язку з цим влада Великої Британії розширить програму "бустерної" вакцинації та відкриє більше центрів, у яких можна буде отримати щеплення. Вони працюватимуть по 12 годин сім днів на тиждень, деякі з центрів можуть бути відкриті цілодобово.

За словами Джавіда, наразі у Великій Британії 10 осіб з "Омікроном" перебувають у лікарні, проте поки що немає інформації про тяжкість їхнього захворювання або про те, чи помер хтось серед тих, хто заразився новим штамом.

Читайте також: Варіант коронавірусу Omicron заразніший за Delta, але викликає легші симптоми, - ВООЗ

Міністр зазначив, що наразі невідомо, чи є "Омікрон" менш серйозним за інші штами, але попередив, що навіть якщо це так, кількість госпіталізацій може бути високою у зв'язку з високою заразністю штаму.

"Омікрон" виявили в листопаді на півдні Африки. Фахівці вважають, що він може становити загрозу, оскільки поширюється набагато швидше, ніж інші штами, які виявляли вчені за період пандемії, і містить велику кількість мутацій.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
Мы ничего не знаем но точно знаем, что нужно колоть. Результаты исследований узнаете в 2076 году. Все прозрачно и доступно)
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13.12.2021 13:29
+13
Омикрон смертельный жестокий вирус. От него уже умер человек, со слов Бориса Джонсона. А может и не умер, а может и не от Омикрона, а может кому-то очень хочется, чтобы от Омикрона умирали, это ж большущие деньжищи.
Журнал "Vaccines": "Вакцинация ускоряет появление новых штаммов коронавируса и снижает эффективность вакцин" , и я пишу об этом уже несколько месяцев. Зеботывакцинаторы возражают.
И еще прекрасное из Австрии, может, кто то еще не слышал - министр здравоохранения, окончивший мед.университет, заявил, что вакцины от ковида не могут быть опасными для здоровья. Потому что вакцины колют в мышцу, а это значит, что в кровь вакцины не попадают.
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13.12.2021 23:31
+8
А потому что госпиталя на пациентах поднимают огромные деньги. Например в США за пациента просто посетившего госпиталь и диагностированный как КОВИД заболевший , государство платит $19 000 . Если помещен в стационар $39000. И это не включает стоимость лечения .
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13.12.2021 23:30
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13.12.2021 12:33 Відповісти
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13.12.2021 12:38 Відповісти
Не, ну шоб чип ввести надо шприц побольше. 5G не знаю каким боком. А вот насчет изменения генетики-тут вопрос.
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14.12.2021 04:02 Відповісти
Потрібно дві бустерні дози, одразу колоти і всьо пройдьот.
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13.12.2021 12:45 Відповісти
А передоза не будет?
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14.12.2021 02:46 Відповісти
И, причём, в голову ковидистеричкам
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14.12.2021 08:06 Відповісти
так вiн витiсняє дeльту чи нi? трeба щоб витiсняв бо омiкрон лeгший. будe грипом
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13.12.2021 12:51 Відповісти
А в алфавите букв много ещё.
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13.12.2021 12:54 Відповісти
Когда "Омгега" уже придет?
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14.12.2021 02:49 Відповісти
"Міністр зазначив, що наразі невідомо, чи є "Омікрон" менш серйозним за інші штами, але попередив, що навіть якщо це так, кількість госпіталізацій може бути високою у зв'язку з високою заразністю штаму. " - можливо, я чогось не розумію, але... НАВІЩО? госпіталізувати пацієнтів з легким перебігом хвороби, перевантажуючи медичну систему?...
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13.12.2021 12:56 Відповісти
НАВІЩО? госпіталізувати пацієнтів з легким перебігом хвороби, перевантажуючи медичну систему?...
Просто он запутался в собственной лжи.
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13.12.2021 13:01 Відповісти
правила всех вирусов - чем сильнее распространяется тем он слабее, или они изобрели новую субстанцию?
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13.12.2021 14:02 Відповісти
міністр просто пи..дить.(
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13.12.2021 16:29 Відповісти
Работа у него такая.
А шо в Британии Минздрав тоже есть?
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14.12.2021 04:07 Відповісти
А потому что госпиталя на пациентах поднимают огромные деньги. Например в США за пациента просто посетившего госпиталь и диагностированный как КОВИД заболевший , государство платит $19 000 . Если помещен в стационар $39000. И это не включает стоимость лечения .
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13.12.2021 23:30 Відповісти
Відео за липень місяць.
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13.12.2021 13:12 Відповісти
И что?Ограничения вводить начали давно.Удалённость от развитых стран сделала своё дело.
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13.12.2021 13:34 Відповісти
Там хріново від тоді,від коли білих вигнали.
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13.12.2021 14:38 Відповісти
Мы ничего не знаем но точно знаем, что нужно колоть. Результаты исследований узнаете в 2076 году. Все прозрачно и доступно)
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13.12.2021 13:29 Відповісти
Задрали уже
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13.12.2021 13:33 Відповісти
Колоться, колоться, и еще раз колоться!
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13.12.2021 13:37 Відповісти
Доходы Pfizer в 2020 году - 42 миллиарда долларов, в 2021 - 82 миллиарда долларов.
...хм... А "Бустеры" оказывается работают !!!!!
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13.12.2021 23:35 Відповісти
Работают. Но только вхолостую.
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14.12.2021 00:06 Відповісти
Для людей да , вакцины работают в холостую - и при максимум нагрузки на иммунитет..представь только о чем я говорю и подумай что будет у человека с иммункой после 3-4 доз жижи.. а для мафии - все отлично !!! в супер-пупер прибылях !!!
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14.12.2021 00:21 Відповісти
Так я людей и подразумевал. Интересы биг-фармы меня как-то не цепляют. За исключением того, что они тупо на этом (ковиде) наживаются.
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14.12.2021 00:27 Відповісти
А те хто уколовся. Теперь шо не считается? Абидна однако.
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14.12.2021 02:53 Відповісти
"Вон он змей в окне маячит,
за спиною штэпсель прячет.
Подал знак кому то,значит фельдшер вырвет провода.
И нам осталось уколоться, и пропасть на дне колодца, как в Бермудах-навсегда".
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14.12.2021 04:37 Відповісти
"Смело товарищи в руку ширяйтесь!!!"
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13.12.2021 13:39 Відповісти
Декому ширятись варто в голову.
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13.12.2021 13:45 Відповісти
Як і кожен новий збудник, проти яких відсутній колективний імунітет, коронавірус у своєму ранньому дитинстві мутує найбільш активно. Нічого дивного в цьому для нормальних людей немає, окрім розумово деградованих антиваксів.

Крім того, з появою нових штамів з'являється шанс, що менш небезпечні новачки витіснять більш вбивчі дельти та решту і нарешті перетворять коронавірусну хворобу зі смертельної на рутинну сезонну.
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13.12.2021 13:43 Відповісти
Єдиний адекватний коментарій , дякую😠
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13.12.2021 14:08 Відповісти
для особо вумных - вакцины от короновируса (КОВИД) не существует .
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13.12.2021 23:26 Відповісти
Серьезно. А шо нам тогда впаривают?
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14.12.2021 03:55 Відповісти
Ну и что? И к чему ты это высрал?

Статья о том что никто нифига не знает но нужно колоть непонятно что и непонятно зачем...
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13.12.2021 23:42 Відповісти
Новосибирск,россия,институт вирусолргии "Вектор",сеятель копоновируса по всей планете.Что стоит Петрову и Баширову намазать дверные ручки вирусом .
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13.12.2021 17:24 Відповісти
Антивакерам напрячься
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13.12.2021 23:26 Відповісти
Антиваксы уже поклали и на "Дэльту", и на "Омикр" и на " Омегу".
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14.12.2021 02:57 Відповісти
Омикрон смертельный жестокий вирус. От него уже умер человек, со слов Бориса Джонсона. А может и не умер, а может и не от Омикрона, а может кому-то очень хочется, чтобы от Омикрона умирали, это ж большущие деньжищи.
Журнал "Vaccines": "Вакцинация ускоряет появление новых штаммов коронавируса и снижает эффективность вакцин" , и я пишу об этом уже несколько месяцев. Зеботывакцинаторы возражают.
И еще прекрасное из Австрии, может, кто то еще не слышал - министр здравоохранения, окончивший мед.университет, заявил, что вакцины от ковида не могут быть опасными для здоровья. Потому что вакцины колют в мышцу, а это значит, что в кровь вакцины не попадают.
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13.12.2021 23:31 Відповісти
Ну такими темпами - удвоение каждые два дня . Этот министр не лучше с мозгом своим дружит чем австрийский . У него не хватает даже на то что бы взять калькулятор в руки и понять какой бред несёт.
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14.12.2021 00:41 Відповісти
пздц !!! что они там еще придумают нам !? это кошмар !!!

Из-за того, что омикрон-штамм очень сильно отличается от прошлых пандемичных штаммов коронавируса, переболевшие ими или привитые вакцинами первого поколения вряд ли получат защиту от заражения им, и наоборот. Поэтому может потребоваться создание поливалентных вакцин, как это делается с вакцинами от гриппа. Другими словами, может потребоваться производство вакцин, адаптированных к омикрону, но при этом в дозу должна быть добавлена и вакцина как минимум против дельты.
Короче - колоть вас лохов не переколоть - бустерами, поливалентными вакцинами - ВЕЧНО !!!
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14.12.2021 00:33 Відповісти
Ковид - проба пера которая почти удалась !
а) поднять бабла с нуля
б) проредить слегка плебс
в) научить плебс во всем мире ходить строем по карточкам, по чипам, и не пистеть и т.д. и т.п....
И я вам скажу этот "учет и контроль" за исключением кое-каких народных сопротивлений практически удался по всему миру... Неплохо.. Если их не остановить то ВСЕМ вскоре писта ...
А шо Вы думали - Ведь это все срежиссировали упыри ни с сельского кружка махровой самодеятельности ...
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14.12.2021 00:39 Відповісти
План зачотный. Одного я не понимаю: цивилизация англосаксов всегда имела иммунитет против коммунизма. Но, очевидно, её тоже доломали.
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14.12.2021 01:14 Відповісти
я сам в легком шоке - как их удалось так быстро сломить.. про нас вообще промолчу.. ********
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14.12.2021 23:16 Відповісти
В коридорах власти везде - миллионы продажных подонков.
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14.12.2021 01:20 Відповісти
А куда им деваться; деньги на ковидный проект закончились. Население роптать начинает.
Убьют вхлам свою экономику.
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14.12.2021 01:13 Відповісти
"А Тау-киты ,такие скоты-успели уж где то нажраться-то явятся, то растворятся"/Высоцкий/.
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14.12.2021 03:05 Відповісти
Как-то забавно выражается, этот этнический пакистанец. Я о министре медицинском, Джавиде: "приливная волна инфекций"(с). А чего же тогда не "цунами инфекций"? Наверное, это он скажет чуток попозже, когда будет аргументировать ещё одно "бустерное" ширяние.
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14.12.2021 05:47 Відповісти
Фразу "цунами инфекций", он бережёт для следующего штамма )
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14.12.2021 06:52 Відповісти
"Australia is on track to becoming the most vaccinated country with 88.1 per cent of the eligible population fully vaccinated against the virus." - The Age

Перевод:
"Австралия находится на правильном пути, чтобы стать самой вакцинированной страной в мире с 88,1% провакцинированного населения среди тех, кому положена вакцина против вируса".

Вложено в вакцинацию и QR-котизацию Австралии 1 триллион 400 миллиардов долларов.
Для сравнения: весь инфраструктурный проект Президента Байдена, из-за которого велось столько дебатов в Конгрессе США, стоит меньше 2 триилионов долларов, но так там предполагаются мосты, туннели и прочие дорожные развязки, а в Австралии за 1 триллион 400 миллиардов баксов имеем паспорт вакцинированных и вход повсюду по QR-кодам.

Из чего делаем вывод: экономика Австралии находится в прекрасном состоянии, особенно по сравнению с экономикой США, и с нового года наступит уже полный ренессанс экономики, как и гарантировано властями.
Сейчас еще производство вакцины в Мельбурне запустят, как и обещано - и бустеры можно будет получать каждые 5 месяцев, как по расписанию.

Таким образом, для достижения такого же уровня вакцинации, как в Австралии, украинским властям необходимо вложить в проект 1 триллион 400 миллиардов долларов.
В Австралии доллары просто напечатали, оттого и имеем будущий ренессанс экономики.
Так что ждем такой же денежной эмиссии в 1 триллион 400 миллиардов долларов в Украине, иначе такого процента вакцинированных не добиться.
Да, и локдауны, как в Мельбурне длительностью (мировой рекорд), не забудьте.
Без них тоже показатели будут иными.
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14.12.2021 07:52 Відповісти
Совет украинским властям, добрый, от всего сердца.
Ежели планируете какие до-выборы/перевыборы или ее какие хэппенинги, то завершите их до конца февраля.
Так, федеральные выборы в Австралии намечены на 21 мая 2022 года - и это неверно.
Почему?
А ковидную аферу подеживать возможно будет лишь до февраля-марта 2022 года, пока не закончатся олимпийские игры в Пекине.
А потом будет либо война, либо коллапс экономики.
Экономики Китая, прежде всего, но и другим экономикам мало не покажется.

Доказательством являются фучерсы на железную руду.
Смотрим их на Уолл Стрит Джоурнел
https://www.wsj.com/market-data/quotes/futures/TIOG22/contracts

Итак, в феврале/марте 2022 года руда торгуется по 115 доларов, а с апреля по 65 и ниже.
Это, на минуточку, падени на 50%.
Что означает, например, падение биржы в один день на 20%?
Это катастрофа.
Вот и делайте ваши выводы, и уложитесь во все выборы/перевыборы до конца февраля 2022.
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14.12.2021 08:05 Відповісти
У меня на офисе людей пуйло тоже каждый день атакует,если уйти на удаленку домой, то такая благодать. Остаются толкьо форумы цензорные поржать с прогнозистов. У вас еще пуйло на австралию не напало?
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14.12.2021 10:01 Відповісти
Не знаю.
Спроси у Патрушева, он сегодня в Индонезии.
Как Патрушев в Индонезию приехал, так туда Блинкен сразу и прискакал.
Так что Блинкен с Патрушевым в Индонезии сейчас оба вместе и какую страну/страны они там "делят", мне неведомо.

P.S. Посмотри на карту, чтобы понять, насколько близко Индонезия находится к Австралии.
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14.12.2021 14:31 Відповісти
 
 