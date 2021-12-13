МОЗ Британії про "Омікрон": Штам поширюється із феноменальною швидкістю, зіткнулися із приливною хвилею інфекції
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Міністр охорони здоров'я Великої Британії Саджид Джавід заявив, що новий штам коронавірусу COVID-19 "Омікрон" поширюється з "феноменальною швидкістю".
Про це повідомляє в понеділок Sky News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Те, що ми зараз знаємо про "Омікрон", - це, по-перше, що він поширюється із феноменальною швидкістю, щось, із чим ми ще не стикалися. Кількість заражень подвоюється кожні два-три дні, й це означає, що ми зіткнулися із приливною хвилею інфекцій", - заявив Джавід в інтерв'ю Sky News.
Міністр також повідомив, що двох доз вакцини недостатньо, щоб захиститися від COVID-19, але зазначив, що "три дози забезпечують чудовий захист від інфекції". У зв'язку з цим влада Великої Британії розширить програму "бустерної" вакцинації та відкриє більше центрів, у яких можна буде отримати щеплення. Вони працюватимуть по 12 годин сім днів на тиждень, деякі з центрів можуть бути відкриті цілодобово.
За словами Джавіда, наразі у Великій Британії 10 осіб з "Омікроном" перебувають у лікарні, проте поки що немає інформації про тяжкість їхнього захворювання або про те, чи помер хтось серед тих, хто заразився новим штамом.
Міністр зазначив, що наразі невідомо, чи є "Омікрон" менш серйозним за інші штами, але попередив, що навіть якщо це так, кількість госпіталізацій може бути високою у зв'язку з високою заразністю штаму.
"Омікрон" виявили в листопаді на півдні Африки. Фахівці вважають, що він може становити загрозу, оскільки поширюється набагато швидше, ніж інші штами, які виявляли вчені за період пандемії, і містить велику кількість мутацій.
Будь ласка, зачекайте...
Просто он запутался в собственной лжи.
А шо в Британии Минздрав тоже есть?
...хм... А "Бустеры" оказывается работают !!!!!
за спиною штэпсель прячет.
Подал знак кому то,значит фельдшер вырвет провода.
И нам осталось уколоться, и пропасть на дне колодца, как в Бермудах-навсегда".
Крім того, з появою нових штамів з'являється шанс, що менш небезпечні новачки витіснять більш вбивчі дельти та решту і нарешті перетворять коронавірусну хворобу зі смертельної на рутинну сезонну.
Статья о том что никто нифига не знает но нужно колоть непонятно что и непонятно зачем...
Журнал "Vaccines": "Вакцинация ускоряет появление новых штаммов коронавируса и снижает эффективность вакцин" , и я пишу об этом уже несколько месяцев. Зеботывакцинаторы возражают.
И еще прекрасное из Австрии, может, кто то еще не слышал - министр здравоохранения, окончивший мед.университет, заявил, что вакцины от ковида не могут быть опасными для здоровья. Потому что вакцины колют в мышцу, а это значит, что в кровь вакцины не попадают.
Из-за того, что омикрон-штамм очень сильно отличается от прошлых пандемичных штаммов коронавируса, переболевшие ими или привитые вакцинами первого поколения вряд ли получат защиту от заражения им, и наоборот. Поэтому может потребоваться создание поливалентных вакцин, как это делается с вакцинами от гриппа. Другими словами, может потребоваться производство вакцин, адаптированных к омикрону, но при этом в дозу должна быть добавлена и вакцина как минимум против дельты.
Короче - колоть вас лохов не переколоть - бустерами, поливалентными вакцинами - ВЕЧНО !!!
а) поднять бабла с нуля
б) проредить слегка плебс
в) научить плебс во всем мире ходить строем по карточкам, по чипам, и не пистеть и т.д. и т.п....
И я вам скажу этот "учет и контроль" за исключением кое-каких народных сопротивлений практически удался по всему миру... Неплохо.. Если их не остановить то ВСЕМ вскоре писта ...
А шо Вы думали - Ведь это все срежиссировали упыри ни с сельского кружка махровой самодеятельности ...
Убьют вхлам свою экономику.
Перевод:
"Австралия находится на правильном пути, чтобы стать самой вакцинированной страной в мире с 88,1% провакцинированного населения среди тех, кому положена вакцина против вируса".
Вложено в вакцинацию и QR-котизацию Австралии 1 триллион 400 миллиардов долларов.
Для сравнения: весь инфраструктурный проект Президента Байдена, из-за которого велось столько дебатов в Конгрессе США, стоит меньше 2 триилионов долларов, но так там предполагаются мосты, туннели и прочие дорожные развязки, а в Австралии за 1 триллион 400 миллиардов баксов имеем паспорт вакцинированных и вход повсюду по QR-кодам.
Из чего делаем вывод: экономика Австралии находится в прекрасном состоянии, особенно по сравнению с экономикой США, и с нового года наступит уже полный ренессанс экономики, как и гарантировано властями.
Сейчас еще производство вакцины в Мельбурне запустят, как и обещано - и бустеры можно будет получать каждые 5 месяцев, как по расписанию.
Таким образом, для достижения такого же уровня вакцинации, как в Австралии, украинским властям необходимо вложить в проект 1 триллион 400 миллиардов долларов.
В Австралии доллары просто напечатали, оттого и имеем будущий ренессанс экономики.
Так что ждем такой же денежной эмиссии в 1 триллион 400 миллиардов долларов в Украине, иначе такого процента вакцинированных не добиться.
Да, и локдауны, как в Мельбурне длительностью (мировой рекорд), не забудьте.
Без них тоже показатели будут иными.
Ежели планируете какие до-выборы/перевыборы или ее какие хэппенинги, то завершите их до конца февраля.
Так, федеральные выборы в Австралии намечены на 21 мая 2022 года - и это неверно.
Почему?
А ковидную аферу подеживать возможно будет лишь до февраля-марта 2022 года, пока не закончатся олимпийские игры в Пекине.
А потом будет либо война, либо коллапс экономики.
Экономики Китая, прежде всего, но и другим экономикам мало не покажется.
Доказательством являются фучерсы на железную руду.
Смотрим их на Уолл Стрит Джоурнел
https://www.wsj.com/market-data/quotes/futures/TIOG22/contracts
Итак, в феврале/марте 2022 года руда торгуется по 115 доларов, а с апреля по 65 и ниже.
Это, на минуточку, падени на 50%.
Что означает, например, падение биржы в один день на 20%?
Это катастрофа.
Вот и делайте ваши выводы, и уложитесь во все выборы/перевыборы до конца февраля 2022.
Спроси у Патрушева, он сегодня в Индонезии.
Как Патрушев в Индонезию приехал, так туда Блинкен сразу и прискакал.
Так что Блинкен с Патрушевым в Индонезии сейчас оба вместе и какую страну/страны они там "делят", мне неведомо.
P.S. Посмотри на карту, чтобы понять, насколько близко Индонезия находится к Австралии.