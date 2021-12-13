Усі фейкові справи, ініційовані Портновим, мають бути закриті, а проти його спільників відкриті провадження, - адвокати Порошенка
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Адвокати п’ятого Президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка вимагають закрити всі фейкові провадження, зареєстровані за заявами Андрія Портнова, який внесений до санкційного списку США через корупцію і вплив на судову систему України.
Про це адвокати повідомили на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Вони також закликали правоохоронні органи України почати розслідування проти спільників Портнова.
"9 грудня було офіційно повідомлено про запровадження Міністерством фінансів США санкцій проти одіозного Портнова. Ці санкції – у певному сенсі нове "досягнення" влади президента Зеленського. Санкції – це справа не нова щодо українських громадян, але не менш відомі персонажі такі як Дубінський та Деркач у свій час отримали свої санкції на підставі іншого законодавчого акту США – а саме за втручання у вибори в США. Андрій Портнов – це новий крок, оскільки санкції до нього запроваджені на підставі акту Магнітського, тобто акту про блокування активів, що належать особам, причетним до порушення прав людини та корупції", – нагадав адвокат Ігор Головань.
Адвокат зауважив, що досі влада не відреагувала на рішення американського Уряду.
"Рішення Уряду США про застосування санкцій до Портнова – це готове повідомлення про злочин, але чомусь нашим правоохоронним і антикорупційним органам, так виглядає, не цікаво, а хто цей високий український посадовець, з яким вступив у змову Андрій Портнов? Оскільки вони своїх обов’язків не виконують, ми їм допомагаємо, відповідно спрямували заяву про злочин, що базується на документах, пов’язаних із застосуванням санкцій до Андрія Портнова. Це перше наше повідомлення. І ми змусимо українську прокуратуру, змусимо українські правоохоронні органи розпочати та розслідувати ці дії", – наголосив адвокат.
Він також зауважив, що саме із фейкових заяв Портнова розпочалося у 2019 році переслідування Петра Порошенка.
"Саме із завідомо неправдивих заяв Портнова про злочини розпочалася брудна кампанія з політичних переслідувань опозиції, з політичних переслідувань лідера опозиції Порошенка. Саме з портновських заяв, які були підтримані і обслуговуються до цього часу і слідчими Державного бюро розслідувань, і посадовцями Офісу генерального прокурора", – нагадав Головань.
"Ми ще тоді, у 2019 році, з самого початку звертали увагу суспільства на те, що тут не тільки переслідування опозиції, але й дії, спрямовані на сприяння підривній діяльності держави-агресора. Оскільки більшість цих проваджень відверто і прямо, більшість цих заяв Портнова були відверто і прямо в інтересах держави-агресора, Російської Федерації", – нагадав адвокат.
"Наприклад, "справа моряків", де Портнов звинуватив у тому, що були захоплені українські моряки російськими збройними силами в Керченській протоці, не державу-агресора, а самих українських моряків і українську владу. За завідомо неправдивими заявами Портнова до цього часу переслідується телеканал Прямий. До цього часу порушується право на свободу слова, порушуються права людини і здійснюється переслідування опозиції", – констатує Головань.
"Ці кримінальні справи відкривалися влітку 2019 року з подачі Портнова та його друзів, а до кола цих друзів у нас є всі підстави зараховувати двох видних діячі адміністрації Зеленського – Татарова і Смірнова", – додає адвокат Ілля Новіков.
"Ми маємо зараз визнати, що, на жаль, Уряд Сполучених Штатів Америки значно більше переймається боротьбою з корупцією, ніж наші власні влада і антикорупційні органи. Саме тому ми подали офіційні клопотання про закриття всіх фейкових кримінальних проваджень, які були зареєстровані за завідомо неправдивими повідомленнями. І вже більше двох з половиною років імітується так зване розслідування, а насправді чиниться тиск на опозицію, здійснюються політичні переслідування", – говорить Головань.
"Це перший крок. А другий крок – ми вимагаємо у наших заявах розслідування тих фактів, які наведені у рішенні Міністерства фінансів Сполучених Штатів про застосування до Портнова санкцій – за порушення прав людини і корупцію нагадаю застосовані ці санкції відповідно до Акту Магнітського. Ми вимагаємо, щоб українська правоохоронна система здійснила відповідне розслідування, виявила спільників Портнова, встановила і притягла всіх до відповідальності", – повідомив адвокат.
"Ми маємо список з десятків слідчих ДБР, які були фактично спільниками Портнова у його незаконних діях. Ми знаємо, що ДБР незаконно, не дивлячись на те, що воно знаходиться у Шевченківському районі міста Києва, за допомогою маніпуляцій і фальсифікацій намагається звертатись із своїми завідомо незаконними клопотаннями і зверненнями саме до Печерського районного суду міста Києва – чому, тому що Печерський суд відомий своєю суперлояльністю до Андрія Портнова", – нагадав Ігор Головань.
"Прізвища суддів, які там приймали відповідні рішення, прізвища прокурорів, які були залучені до цих фейкових кримінальних проваджень, прізвища слідчих, які мають відношення – а це десятки і десятки прізвищ – всі вони зафіксовані, всі вони задокументовані, і ми вимагаємо розслідування та покарання цих людей", – резюмує Головань.
Будь ласка, зачекайте...
* Прошу нервных покинуть зал! воскликнул Остап.(с)
А толку? Бо, якщо закриють такі "провадження" - то жодних інших не залишиться. Ну, окрім бігусових... але бігуса адвокати зараз по судам таскають
Портнову свій коляка а Порошенку свій. Кожному по клякі в їх ні сраки.
По моему не плохо звучит.
9 грудня США ввели санкції проти одного з ідеологів режиму Януковича, друга режиму Зеленського Андрія Портнова.
Примітно, що санкції запроваджено за «Актом Магнітського» (Executive Order 13818-Blocking the Property of Persons Involved in Seriousд Human Rights Abuse or Corruption - Про блокування активів, що належать особам, причетним до порушення прав людини та корупції), і дотепер за цим документом санкції вводилися тільки проти подільників Путіна - Лукашенка, а також проти Коломойського. Але влада Зеленського в турборежимі проходить шлях Януковича, згортаючи демократію.
США змушені робити роботу української влади і силових структур, накладаючи санкції на осіб, злочини яких правоохоронні органи вперто не помічають.
Портновські «побратими» Деркач та Дубінський отримали санкції за втручання у вибори в США. Але й досі на це немає реакції правоохоронної системи чи улюбленого дітища Зеленського - РНБО. Рада Нацбезпеки не знайшла час синхронізувати санкції з нашими американськими партнерами проти корупціонерів, які мають подвійне громадянство.
Втікач Портнов, один з ідеологів режиму Януковича, тодішніх репресій проти опозиції і придушення Майдану, повернувся в Україну в день інавгурації Зеленського і затято взявся за вплив на судову систему.
США констатували, що «Портнов був відомий як людина, яка могла «вирішувати» питання в судах, нівелюючи прогрес у судовій реформі».
Але реакція української влади і правоохоронців відсутня, хоча йдеться про серйозний злочин.
Зеленський і його Офіс мовчать про Портнова, бо бояться вийти на самих себе. Адже сьогодні на Банковій не лише кротине кубло, але й подільники Портнова Татаров, Смірнов, які безпосередньо через телефонне право керують суддями, фальсифікують справи проти опозиції.
Мінфін США вказує, що всередині 2019 року Портнов змовився з українським високопосадовцем преформатувати систему правосуддя на їхню користь, впливати на Конституційний Суд України, а також був залучений до спроби впливу на Генерального прокурора України.
В Україні вся влада зосереджена в руках однієї людини. Тільки за згоди Зеленського можна тиснути на суддів, впливати на судові рішення і фальсифікувати справи.
З літа 2019 року Портнов, діючи в інтересах держави-агресора, за цілковитого сприяння влади Зеленського почав брудну компанію політичних переслідувань проти Петра Порошенка.
Портнов подав масу завідомо неправдивих заяв про злочин, спрямованих не лише на дискредитацію п'ятого Президента України і його команди, але й на підрив держави.
Серед фейкових справ, які і досі не закриті - заява Портнова, в якій він звинуватив Україну в тому, що українські кораблі і моряки були захоплені у Керченській протоці. Є провадження проти телеканалу «Прямий»; провадження, яким створюються перешкоди виконанню оборонних замовлень заводом «Кузня на Рибальському». Є заява щодо Мінських угод, про безальтернативність яких говорить нинішня влада, яка не здатна запропонувати нічого у сфері зовнішньої політики, але дискредитує і нівелює всі напрацювання попередньої команди.
Фейкові справи Портнова активно висвітлювалися «придворними» телеканалами Банкової, Зеленський і слуги неодноразово погрожували п'ятому Президенту арештами, затриманнями, обшуками, фактично узгоджуючи свої дії із Портновим. Депутати від «Слуги народу» сьогодні кинулися на публічний захист Портнова.
А правоохоронні органи, попри фактичну заяву про злочин щодо втручання Портнова в роботу судів, не реагують на це.
«Європейська Солідарність» вимагає від ДБР, СБУ і Офісу Генпрокурора негайно порушити кримінальні справи за фактом втручання Портнова в роботу судів, а також справи щодо неправдивих повідомлень про злочини, провести ретельне розслідування, хто саме в правоохоронних органах і судах у своїх рішеннях керувалися не законом, а корупційними зв'язками з проросійським політиком.
Вимагаємо від правоохоронних органів негайно закрити всі фейкові справи проти лідера «ЄС» Порошенка, розпочаті за завідомо неправдивими заявами Портнова.
Борьба нанайских мальчиков под одеялом, мля...
Это имеет какое-то отношение к проблемам страны?
И потом, когда субъекты всех этих дел занимаются этим бОльшую часть своей сознательной жизни, то их очень трудно "заподозрить" в непорядочности.
И тем более в интересах страны.
Это наверное и в вашей настольной "правоверной библии" прописано.
Дебилоид, это ты написал?
И где только вас таких упоротых политолухов находят?
Какое облегчение! ))
Хотел тебе ответить тем же самым, толькоо в более корректных выражениях, но ты меня опередил.
Не знаю как тебе, но мне за комменты точно не платят. ))
Поэтому прощаюсь, надеюсь не до скорого свидания. ))
Но я тебя троллить не буду. Прости меня, о великодушный распорядитель комментов на"Цензоре" и " знаток" населения Украины.
Твой труд тебе зачтётся, я надеюсь. ))
Він знову привіз придбані на кошти справи громад та фонду Порошенка системи відеоспостереження за лінією фронту. І за смаколики бійцям не забув