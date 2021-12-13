Усі фейкові справи, ініційовані Портновим, мають бути закриті, а проти його спільників відкриті провадження, - адвокати Порошенка

Адвокати п’ятого Президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка вимагають закрити всі фейкові провадження, зареєстровані за заявами Андрія Портнова, який внесений до санкційного списку США через корупцію і вплив на судову систему України.

Про це адвокати повідомили на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Вони також закликали правоохоронні органи України почати розслідування проти спільників Портнова.

"9 грудня було офіційно повідомлено про запровадження Міністерством фінансів США санкцій проти одіозного Портнова. Ці санкції – у певному сенсі нове "досягнення" влади президента Зеленського. Санкції – це справа не нова щодо українських громадян, але не менш відомі персонажі такі як Дубінський та Деркач у свій час отримали свої санкції на підставі іншого законодавчого акту США – а саме за втручання у вибори в США. Андрій Портнов – це новий крок, оскільки санкції до нього запроваджені на підставі акту Магнітського, тобто акту про блокування активів, що належать особам, причетним до порушення прав людини та корупції", – нагадав адвокат Ігор Головань.

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Адвокат зауважив, що досі влада не відреагувала на рішення американського Уряду.

"Рішення Уряду США про застосування санкцій до Портнова – це готове повідомлення про злочин, але чомусь нашим правоохоронним і антикорупційним органам, так виглядає, не цікаво, а хто цей високий український посадовець, з яким вступив у змову Андрій Портнов? Оскільки вони своїх обов’язків не виконують, ми їм допомагаємо, відповідно спрямували заяву про злочин, що базується на документах, пов’язаних із застосуванням санкцій до Андрія Портнова. Це перше наше повідомлення. І ми змусимо українську прокуратуру, змусимо українські правоохоронні органи розпочати та розслідувати ці дії", – наголосив адвокат.

Він також зауважив, що саме із фейкових заяв Портнова розпочалося у 2019 році переслідування Петра Порошенка.

"Саме із завідомо неправдивих заяв Портнова про злочини розпочалася брудна кампанія з політичних переслідувань опозиції, з політичних переслідувань лідера опозиції Порошенка. Саме з портновських заяв, які були підтримані і обслуговуються до цього часу і слідчими Державного бюро розслідувань, і посадовцями Офісу генерального прокурора", – нагадав Головань.

"Ми ще тоді, у 2019 році, з самого початку звертали увагу суспільства на те, що тут не тільки переслідування опозиції, але й дії, спрямовані на сприяння підривній діяльності держави-агресора. Оскільки більшість цих проваджень відверто і прямо, більшість цих заяв Портнова були відверто і прямо в інтересах держави-агресора, Російської Федерації", – нагадав адвокат.

"Наприклад, "справа моряків", де Портнов звинуватив у тому, що були захоплені українські моряки російськими збройними силами в Керченській протоці, не державу-агресора, а самих українських моряків і українську владу. За завідомо неправдивими заявами Портнова до цього часу переслідується телеканал Прямий. До цього часу порушується право на свободу слова, порушуються права людини і здійснюється переслідування опозиції", – констатує Головань.

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"Ці кримінальні справи відкривалися влітку 2019 року з подачі Портнова та його друзів, а до кола цих друзів у нас є всі підстави зараховувати двох видних діячі адміністрації Зеленського – Татарова і Смірнова", – додає адвокат Ілля Новіков.

"Ми маємо зараз визнати, що, на жаль, Уряд Сполучених Штатів Америки значно більше переймається боротьбою з корупцією, ніж наші власні влада і антикорупційні органи. Саме тому ми подали офіційні клопотання про закриття всіх фейкових кримінальних проваджень, які були зареєстровані за завідомо неправдивими повідомленнями. І вже більше двох з половиною років імітується так зване розслідування, а насправді чиниться тиск на опозицію, здійснюються політичні переслідування", – говорить Головань.

"Це перший крок. А другий крок – ми вимагаємо у наших заявах розслідування тих фактів, які наведені у рішенні Міністерства фінансів Сполучених Штатів про застосування до Портнова санкцій – за порушення прав людини і корупцію нагадаю застосовані ці санкції відповідно до Акту Магнітського. Ми вимагаємо, щоб українська правоохоронна система здійснила відповідне розслідування, виявила спільників Портнова, встановила і притягла всіх до відповідальності", – повідомив адвокат.

"Ми маємо список з десятків слідчих ДБР, які були фактично спільниками Портнова у його незаконних діях. Ми знаємо, що ДБР незаконно, не дивлячись на те, що воно знаходиться у Шевченківському районі міста Києва, за допомогою маніпуляцій і фальсифікацій намагається звертатись із своїми завідомо незаконними клопотаннями і зверненнями саме до Печерського районного суду міста Києва – чому, тому що Печерський суд відомий своєю суперлояльністю до Андрія Портнова", – нагадав Ігор Головань.

"Прізвища суддів, які там приймали відповідні рішення, прізвища прокурорів, які були залучені до цих фейкових кримінальних проваджень, прізвища слідчих, які мають відношення – а це десятки і десятки прізвищ – всі вони зафіксовані, всі вони задокументовані, і ми вимагаємо розслідування та покарання цих людей", – резюмує Головань.