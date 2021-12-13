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Усі фейкові справи, ініційовані Портновим, мають бути закриті, а проти його спільників відкриті провадження, - адвокати Порошенка

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Усі фейкові справи, ініційовані Портновим, мають бути закриті, а проти його спільників відкриті провадження, - адвокати Порошенка

Адвокати п’ятого Президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка вимагають закрити всі фейкові провадження, зареєстровані за заявами Андрія Портнова, який внесений до санкційного списку США через корупцію і вплив на судову систему України.

Про це адвокати повідомили на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Вони також закликали правоохоронні органи України почати розслідування проти спільників Портнова.

"9 грудня було офіційно повідомлено про запровадження Міністерством фінансів США санкцій проти одіозного Портнова. Ці санкції – у певному сенсі нове "досягнення" влади президента Зеленського. Санкції – це справа не нова щодо українських громадян, але не менш відомі персонажі такі як Дубінський та Деркач у свій час отримали свої санкції на підставі іншого законодавчого акту США – а саме за втручання у вибори в США. Андрій Портнов – це новий крок, оскільки санкції до нього запроваджені на підставі акту Магнітського, тобто акту про блокування активів, що належать особам, причетним до порушення прав людини та корупції", – нагадав адвокат Ігор Головань.

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Адвокат зауважив, що досі влада не відреагувала на рішення американського Уряду.

"Рішення Уряду США про застосування санкцій до Портнова – це готове повідомлення про злочин, але чомусь нашим правоохоронним і антикорупційним органам, так виглядає, не цікаво, а хто цей високий український посадовець, з яким вступив у змову Андрій Портнов? Оскільки вони своїх обов’язків не виконують, ми їм допомагаємо, відповідно спрямували заяву про злочин, що базується на документах, пов’язаних із застосуванням санкцій до Андрія Портнова. Це перше наше повідомлення. І ми змусимо українську прокуратуру, змусимо українські правоохоронні органи розпочати та розслідувати ці дії", – наголосив адвокат.

Він також зауважив, що саме із фейкових заяв Портнова розпочалося у 2019 році переслідування Петра Порошенка.

"Саме із завідомо неправдивих заяв Портнова про злочини розпочалася брудна кампанія з політичних переслідувань опозиції, з політичних переслідувань лідера опозиції Порошенка. Саме з портновських заяв, які були підтримані і обслуговуються до цього часу і слідчими Державного бюро розслідувань, і посадовцями Офісу генерального прокурора", – нагадав Головань.

"Ми ще тоді, у 2019 році, з самого початку звертали увагу суспільства на те, що тут не тільки переслідування опозиції, але й дії, спрямовані на сприяння підривній діяльності держави-агресора. Оскільки більшість цих проваджень відверто і прямо, більшість цих заяв Портнова були відверто і прямо в інтересах держави-агресора, Російської Федерації", – нагадав адвокат.

"Наприклад, "справа моряків", де Портнов звинуватив у тому, що були захоплені українські моряки російськими збройними силами в Керченській протоці, не державу-агресора, а самих українських моряків і українську владу. За завідомо неправдивими заявами Портнова до цього часу переслідується телеканал Прямий. До цього часу порушується право на свободу слова, порушуються права людини і здійснюється переслідування опозиції", – констатує Головань.

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"Ці кримінальні справи відкривалися влітку 2019 року з подачі Портнова та його друзів, а до кола цих друзів у нас є всі підстави зараховувати двох видних діячі адміністрації Зеленського – Татарова і Смірнова", – додає адвокат Ілля Новіков.

"Ми маємо зараз визнати, що, на жаль, Уряд Сполучених Штатів Америки значно більше переймається боротьбою з корупцією, ніж наші власні влада і антикорупційні органи. Саме тому ми подали офіційні клопотання про закриття всіх фейкових кримінальних проваджень, які були зареєстровані за завідомо неправдивими повідомленнями. І вже більше двох з половиною років імітується так зване розслідування, а насправді чиниться тиск на опозицію, здійснюються політичні переслідування", – говорить Головань.

"Це перший крок. А другий крок – ми вимагаємо у наших заявах розслідування тих фактів, які наведені у рішенні Міністерства фінансів Сполучених Штатів про застосування до Портнова санкцій – за порушення прав людини і корупцію нагадаю застосовані ці санкції відповідно до Акту Магнітського. Ми вимагаємо, щоб українська правоохоронна система здійснила відповідне розслідування, виявила спільників Портнова, встановила і притягла всіх до відповідальності", – повідомив адвокат.

"Ми маємо список з десятків слідчих ДБР, які були фактично спільниками Портнова у його незаконних діях. Ми знаємо, що ДБР незаконно, не дивлячись на те, що воно знаходиться у Шевченківському районі міста Києва, за допомогою маніпуляцій і фальсифікацій намагається звертатись із своїми завідомо незаконними клопотаннями і зверненнями саме до Печерського районного суду міста Києва – чому, тому що Печерський суд відомий своєю суперлояльністю до Андрія Портнова", – нагадав Ігор Головань.

"Прізвища суддів, які там приймали відповідні рішення, прізвища прокурорів, які були залучені до цих фейкових кримінальних проваджень, прізвища слідчих, які мають відношення – а це десятки і десятки прізвищ – всі вони зафіксовані, всі вони задокументовані, і ми вимагаємо розслідування та покарання цих людей", – резюмує Головань.
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Топ коментарі
+19
«Європейська Солідарність» вимагає від ДБР, СБУ і Офісу Генпрокурора порушити кримінальні справи проти Портнова за втручання в роботу судів і закрити фейкові провадження проти Порошенка
9 грудня США ввели санкції проти одного з ідеологів режиму Януковича, друга режиму Зеленського Андрія Портнова.
Примітно, що санкції запроваджено за «Актом Магнітського» (Executive Order 13818-Blocking the Property of Persons Involved in Seriousд Human Rights Abuse or Corruption - Про блокування активів, що належать особам, причетним до порушення прав людини та корупції), і дотепер за цим документом санкції вводилися тільки проти подільників Путіна - Лукашенка, а також проти Коломойського. Але влада Зеленського в турборежимі проходить шлях Януковича, згортаючи демократію.
США змушені робити роботу української влади і силових структур, накладаючи санкції на осіб, злочини яких правоохоронні органи вперто не помічають.
Портновські «побратими» Деркач та Дубінський отримали санкції за втручання у вибори в США. Але й досі на це немає реакції правоохоронної системи чи улюбленого дітища Зеленського - РНБО. Рада Нацбезпеки не знайшла час синхронізувати санкції з нашими американськими партнерами проти корупціонерів, які мають подвійне громадянство.
Втікач Портнов, один з ідеологів режиму Януковича, тодішніх репресій проти опозиції і придушення Майдану, повернувся в Україну в день інавгурації Зеленського і затято взявся за вплив на судову систему.
США констатували, що «Портнов був відомий як людина, яка могла «вирішувати» питання в судах, нівелюючи прогрес у судовій реформі».
Але реакція української влади і правоохоронців відсутня, хоча йдеться про серйозний злочин.
Зеленський і його Офіс мовчать про Портнова, бо бояться вийти на самих себе. Адже сьогодні на Банковій не лише кротине кубло, але й подільники Портнова Татаров, Смірнов, які безпосередньо через телефонне право керують суддями, фальсифікують справи проти опозиції.
Мінфін США вказує, що всередині 2019 року Портнов змовився з українським високопосадовцем преформатувати систему правосуддя на їхню користь, впливати на Конституційний Суд України, а також був залучений до спроби впливу на Генерального прокурора України.
В Україні вся влада зосереджена в руках однієї людини. Тільки за згоди Зеленського можна тиснути на суддів, впливати на судові рішення і фальсифікувати справи.
З літа 2019 року Портнов, діючи в інтересах держави-агресора, за цілковитого сприяння влади Зеленського почав брудну компанію політичних переслідувань проти Петра Порошенка.
Портнов подав масу завідомо неправдивих заяв про злочин, спрямованих не лише на дискредитацію п'ятого Президента України і його команди, але й на підрив держави.
Серед фейкових справ, які і досі не закриті - заява Портнова, в якій він звинуватив Україну в тому, що українські кораблі і моряки були захоплені у Керченській протоці. Є провадження проти телеканалу «Прямий»; провадження, яким створюються перешкоди виконанню оборонних замовлень заводом «Кузня на Рибальському». Є заява щодо Мінських угод, про безальтернативність яких говорить нинішня влада, яка не здатна запропонувати нічого у сфері зовнішньої політики, але дискредитує і нівелює всі напрацювання попередньої команди.
Фейкові справи Портнова активно висвітлювалися «придворними» телеканалами Банкової, Зеленський і слуги неодноразово погрожували п'ятому Президенту арештами, затриманнями, обшуками, фактично узгоджуючи свої дії із Портновим. Депутати від «Слуги народу» сьогодні кинулися на публічний захист Портнова.
А правоохоронні органи, попри фактичну заяву про злочин щодо втручання Портнова в роботу судів, не реагують на це.
«Європейська Солідарність» вимагає від ДБР, СБУ і Офісу Генпрокурора негайно порушити кримінальні справи за фактом втручання Портнова в роботу судів, а також справи щодо неправдивих повідомлень про злочини, провести ретельне розслідування, хто саме в правоохоронних органах і судах у своїх рішеннях керувалися не законом, а корупційними зв'язками з проросійським політиком.
Вимагаємо від правоохоронних органів негайно закрити всі фейкові справи проти лідера «ЄС» Порошенка, розпочаті за завідомо неправдивими заявами Портнова.
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13.12.2021 13:20
+16
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13.12.2021 12:36
+14
Так само ці адвокати вимагали закриття всіх "справ", відкритими за наклепами Деркача і Дубінського - таких самих "деактивованих" адміністрацією США і таких самих безглуздих побрехеньок, як і портновських.
А толку? Бо, якщо закриють такі "провадження" - то жодних інших не залишиться. Ну, окрім бігусових... але бігуса адвокати зараз по судам таскають
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13.12.2021 12:37
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На святе спокушилися - на найвєлєчайшого батон крошат
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13.12.2021 12:32 Відповісти
переводи уже лучше свои высеры гугловым переводчиком
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13.12.2021 12:34 Відповісти
А це не висери - це наша реальність зебіл
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13.12.2021 12:37 Відповісти
* Профсоюз пролетариев умственного труда!

* Прошу нервных покинуть зал! воскликнул Остап.(с)
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13.12.2021 12:50 Відповісти
лучше КАЗНИТЬ .....НЕТ НИЧЕГО ЛУЧШЕ---чем МЕРТВЫЙ ВРАГ ЛУЧШЕ ВРАГА В ПОЖИЗНЕННОМ КАМЕННОМ МЕШКЕ ГДЕ ТО В ПОДВАЛАХ ОСТРОВА И КРЕПОСТИ ТЮРЬМЫ МОНТЕ-КРИСТО....
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13.12.2021 14:22 Відповісти
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13.12.2021 14:49 Відповісти
Це к тому що всі ці справи йдуть з ОПи , і треба в першу чергу на гідранта карну справу заводити
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13.12.2021 12:40 Відповісти
Не при цій владі.
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13.12.2021 12:44 Відповісти
Так отож 😠
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13.12.2021 12:45 Відповісти
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13.12.2021 12:36 Відповісти
Так само ці адвокати вимагали закриття всіх "справ", відкритими за наклепами Деркача і Дубінського - таких самих "деактивованих" адміністрацією США і таких самих безглуздих побрехеньок, як і портновських.
А толку? Бо, якщо закриють такі "провадження" - то жодних інших не залишиться. Ну, окрім бігусових... але бігуса адвокати зараз по судам таскають
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13.12.2021 12:37 Відповісти
а яким ділом связані Портнов і Порошенко.???? Не розумію. Звінуватили всіх ...давайте докази в суспільство хто приймав не правомочні рішення хто використовува службове становище і як і все буде по нормальному а поки балаканина і все.
Портнову свій коляка а Порошенку свій. Кожному по клякі в їх ні сраки.
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13.12.2021 12:41 Відповісти
Якщо досі не зрозумів то не дано. І докази тобі не допоможуть.
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13.12.2021 12:52 Відповісти
Ну добре тоді залишусь на своїй позиції Накіл і Портнова і Порошенка- повій плітики і совісті
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13.12.2021 12:55 Відповісти
ну тогда и тебя Another на кiл,бо у мене така позиция
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13.12.2021 23:42 Відповісти
Порвать портянку!
По моему не плохо звучит.
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13.12.2021 13:04 Відповісти
Портнову давно треба хвіст прижати . Та блазень поблажливо ставиться до ворогів України.А Порох виграв суд проти портнова за фейк про панамські офшори . Можете подавати ще на Пороха. Він зноову виграє , бо всі звинуваченнфя ідуть з подачі путлеровської команди та підтримуються лохами або ворогами України.
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13.12.2021 13:08 Відповісти
Для цього потрібно провести судову реформу , щоб суди і закони працювали на суспільство , а не на бандитів , корупціонерів та зрадників Батьківщини.
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13.12.2021 13:10 Відповісти
«Європейська Солідарність» вимагає від ДБР, СБУ і Офісу Генпрокурора порушити кримінальні справи проти Портнова за втручання в роботу судів і закрити фейкові провадження проти Порошенка
9 грудня США ввели санкції проти одного з ідеологів режиму Януковича, друга режиму Зеленського Андрія Портнова.
Примітно, що санкції запроваджено за «Актом Магнітського» (Executive Order 13818-Blocking the Property of Persons Involved in Seriousд Human Rights Abuse or Corruption - Про блокування активів, що належать особам, причетним до порушення прав людини та корупції), і дотепер за цим документом санкції вводилися тільки проти подільників Путіна - Лукашенка, а також проти Коломойського. Але влада Зеленського в турборежимі проходить шлях Януковича, згортаючи демократію.
США змушені робити роботу української влади і силових структур, накладаючи санкції на осіб, злочини яких правоохоронні органи вперто не помічають.
Портновські «побратими» Деркач та Дубінський отримали санкції за втручання у вибори в США. Але й досі на це немає реакції правоохоронної системи чи улюбленого дітища Зеленського - РНБО. Рада Нацбезпеки не знайшла час синхронізувати санкції з нашими американськими партнерами проти корупціонерів, які мають подвійне громадянство.
Втікач Портнов, один з ідеологів режиму Януковича, тодішніх репресій проти опозиції і придушення Майдану, повернувся в Україну в день інавгурації Зеленського і затято взявся за вплив на судову систему.
США констатували, що «Портнов був відомий як людина, яка могла «вирішувати» питання в судах, нівелюючи прогрес у судовій реформі».
Але реакція української влади і правоохоронців відсутня, хоча йдеться про серйозний злочин.
Зеленський і його Офіс мовчать про Портнова, бо бояться вийти на самих себе. Адже сьогодні на Банковій не лише кротине кубло, але й подільники Портнова Татаров, Смірнов, які безпосередньо через телефонне право керують суддями, фальсифікують справи проти опозиції.
Мінфін США вказує, що всередині 2019 року Портнов змовився з українським високопосадовцем преформатувати систему правосуддя на їхню користь, впливати на Конституційний Суд України, а також був залучений до спроби впливу на Генерального прокурора України.
В Україні вся влада зосереджена в руках однієї людини. Тільки за згоди Зеленського можна тиснути на суддів, впливати на судові рішення і фальсифікувати справи.
З літа 2019 року Портнов, діючи в інтересах держави-агресора, за цілковитого сприяння влади Зеленського почав брудну компанію політичних переслідувань проти Петра Порошенка.
Портнов подав масу завідомо неправдивих заяв про злочин, спрямованих не лише на дискредитацію п'ятого Президента України і його команди, але й на підрив держави.
Серед фейкових справ, які і досі не закриті - заява Портнова, в якій він звинуватив Україну в тому, що українські кораблі і моряки були захоплені у Керченській протоці. Є провадження проти телеканалу «Прямий»; провадження, яким створюються перешкоди виконанню оборонних замовлень заводом «Кузня на Рибальському». Є заява щодо Мінських угод, про безальтернативність яких говорить нинішня влада, яка не здатна запропонувати нічого у сфері зовнішньої політики, але дискредитує і нівелює всі напрацювання попередньої команди.
Фейкові справи Портнова активно висвітлювалися «придворними» телеканалами Банкової, Зеленський і слуги неодноразово погрожували п'ятому Президенту арештами, затриманнями, обшуками, фактично узгоджуючи свої дії із Портновим. Депутати від «Слуги народу» сьогодні кинулися на публічний захист Портнова.
А правоохоронні органи, попри фактичну заяву про злочин щодо втручання Портнова в роботу судів, не реагують на це.
«Європейська Солідарність» вимагає від ДБР, СБУ і Офісу Генпрокурора негайно порушити кримінальні справи за фактом втручання Портнова в роботу судів, а також справи щодо неправдивих повідомлень про злочини, провести ретельне розслідування, хто саме в правоохоронних органах і судах у своїх рішеннях керувалися не законом, а корупційними зв'язками з проросійським політиком.
Вимагаємо від правоохоронних органів негайно закрити всі фейкові справи проти лідера «ЄС» Порошенка, розпочаті за завідомо неправдивими заявами Портнова.
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13.12.2021 13:20 Відповісти
"23 марта 2012 года Янукович подписал указ о назначении Порошенко министром экономического развития и торговли". А вы не знали?
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13.12.2021 13:31 Відповісти
Сам мовив - сам і всрався, судячи з лайків!
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13.12.2021 14:12 Відповісти
та це ж касап, який вже раз був деактивований, вчора зарегився під новим логіном, подивись його ІD.
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13.12.2021 16:18 Відповісти
а що, ви можете бачити ИД??? Отакое!!!
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13.12.2021 17:51 Відповісти
Вонюча портянка протухла...
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13.12.2021 13:46 Відповісти
А які тільки надії зелений цензорівський с кот покладав на Портянку. Все мріяли посадити Порошенка. Дарма що Портянка відверта вата і путінська гнида- головне зеле-бидлу було покошмарть Порошенка. Агов, зебіли, ви виявляється вороги демократії і корупціонери. ВИ а не Порошенко. Ви завжди будете в дупі, а Гетьман на коні.
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13.12.2021 14:04 Відповісти
Закон "бумерангу" ніхто не відміняв. Сподіваюся ЗЕлені ділки отримають по повній! клоЗЕт просто не дочекаюся твоєї відправки до СІЗО.
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13.12.2021 14:07 Відповісти
До чего ж я обожаю ордынских авокатов!!Бессеребряники..Это вам не хухры-мухры.Хранители тайн .
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13.12.2021 14:15 Відповісти
"Все фейковые дела, инициированные Портновым, должны быть закрыты, а против его подельников открыты производства, - адвокаты Порошенко".

Борьба нанайских мальчиков под одеялом, мля...
Это имеет какое-то отношение к проблемам страны?
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13.12.2021 14:20 Відповісти
Непосредственное отношение. Потому что благодаря роспропаганде 73% идиотов выбрали зеленого клована, который готовит капитуляцию Украины пред пуйлом и дает возможность бородатой бабушке дерибанить бюджет.
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13.12.2021 14:26 Відповісти
Перераспределение финансовых потоков и сфер влияния в Украине теперь называется "непосредственным отношением" к проблемам страны?
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13.12.2021 14:31 Відповісти
Проблема страны в перераспределении умственных потоков зебирателей. И не разводите демагогию по поводу того что при порохе было плохо, а при зеле ой как хорошо.
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13.12.2021 14:38 Відповісти
"Перераспределение умственных потоков" избирателей не появляется на пустом месте. И демагогия здесь не при чём.
И потом, когда субъекты всех этих дел занимаются этим бОльшую часть своей сознательной жизни, то их очень трудно "заподозрить" в непорядочности.
И тем более в интересах страны.
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13.12.2021 14:54 Відповісти
Переведи, хфилосов, свой бред.
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13.12.2021 14:56 Відповісти
Мой "бред" доступен не для каждого из "величайших умов", так что попытайся его понять самостоятельно. А если всё таки твоё критическое мышление ниже среднего, то просторы "тырнета" к твоим услугам. ))
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13.12.2021 15:05 Відповісти
Да понятное дело, ведь внутренний мир душевнобольного непонятен обычным людям. Продолжай дальше бредить.
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13.12.2021 15:10 Відповісти
Та да, по твоей логике все, кто не входит в число "сектантов" - душевнобольные. ))
Это наверное и в вашей настольной "правоверной библии" прописано.
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13.12.2021 15:17 Відповісти
Мой "бред" доступен не для каждого из "величайших умов",
Дебилоид, это ты написал?
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13.12.2021 15:19 Відповісти
Да "гений", специально для тебя. ))
И где только вас таких упоротых политолухов находят?
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13.12.2021 15:32 Відповісти
Ты мне не нужен, ты уволен. Справляйся со своими умственными болезнями самостоятельно.
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13.12.2021 15:35 Відповісти

Какое облегчение! ))
Хотел тебе ответить тем же самым, толькоо в более корректных выражениях, но ты меня опередил.
Не знаю как тебе, но мне за комменты точно не платят. ))
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13.12.2021 15:42 Відповісти
Я тебе уже писал что ты сам себе дурачок и это тебе нравится.
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13.12.2021 15:44 Відповісти
Я польщён таким выводом, тем более от "брата по разуму". ))
Поэтому прощаюсь, надеюсь не до скорого свидания. ))
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13.12.2021 15:56 Відповісти
Та иди уже, и больше тут не кашляй.
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13.12.2021 16:20 Відповісти
А ты пожалуйся модерам на меня, они твою просьбу ублажат. ))
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13.12.2021 16:23 Відповісти
Нах ты мне нужен, рабсиянин? Вот точно сказано "Рабсиянина за порог, а он снова на порог"
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13.12.2021 16:29 Відповісти
Шо аргументы закончились, начались провокации? ))
Но я тебя троллить не буду. Прости меня, о великодушный распорядитель комментов на"Цензоре" и " знаток" населения Украины.
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13.12.2021 16:35 Відповісти
Извинения приняты, рабссиянин.
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13.12.2021 16:39 Відповісти
Ну теперь можешь отдохнуть, и спать спокойно, сектант.
Твой труд тебе зачтётся, я надеюсь. ))
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13.12.2021 16:43 Відповісти
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13.12.2021 16:43 Відповісти
З той ознакою,що ніхрена ви не нарили досі ніяких доказів ,зесрань)Так що занадто сампевнено було починати клепати ці фейки
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13.12.2021 14:47 Відповісти
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13.12.2021 15:19 Відповісти
Петро Порошенко сьогодні відвідав Авдіївку - відео
Він знову привіз придбані на кошти справи громад та фонду Порошенка системи відеоспостереження за лінією фронту. І за смаколики бійцям не забув
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13.12.2021 16:20 Відповісти
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13.12.2021 15:21 Відповісти
это же палытические преследования.
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13.12.2021 15:45 Відповісти
....необходимо сейчас же, тут же, не сходя с места, составить какую-то коллективную телеграмму и немедленно послать ее!
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13.12.2021 17:55 Відповісти
в том числе и против Гордона этого рупора кремля должны быть открыты уголовные дела за клевету про Порошенко, а США должны также наложить санкции на Городона з
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13.12.2021 17:58 Відповісти
 
 