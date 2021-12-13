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Білорусь може зупинити транзит газу до Європи у відповідь на санкції, - Лукашенко

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Білорусь може зупинити транзит газу до Європи у відповідь на санкції, - Лукашенко

Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, розповів, що Білорусь може перекрити транзит газу до Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА", про це так званий "президент" заявив в інтерв'ю турецькій телерадіокомпанії TRT.

За його словами, Білорусь зупинить транзит у відповідь на санкції Євросоюзу.

"Якщо санкції, які вони запроваджують або запровадать у майбутньому, поставлять нас у надзвичайний стан і ми не матимемо жодного виходу відповісти іншими заходами на їх санкції, ми скористаємося і цим жорстким заходом", - сказав білоруський диктатор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Білорусь ніколи не стане демократичною, як Україна, - Лукашенко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+29
Кремлівське ***** дозволить колгоспнику це зробити?
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13.12.2021 12:57
+22
Класс!!! Особенно, если учесть , что 1) труба по белорусской области давно принадлежит газпрому; 2) это контрактные обязательства самого газпрома!
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13.12.2021 13:00
+20
Прижми яйца евро-ссыкунам, пуцька.
Чем сильнее прижмешь, тем быстрее они поймут, что надо защищаться от тебя - и защищаться в союзе с Украиной.
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13.12.2021 13:00
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Кремлівське ***** дозволить колгоспнику це зробити?
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13.12.2021 12:57 Відповісти
ТАк це спеціально і зроблять, щоб ***** казало про необхідність сп 2
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13.12.2021 13:04 Відповісти
Навіть у випадку запуску пп2 не перекриє всі контрактні обсяги газу...
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13.12.2021 13:09 Відповісти
Наоборот можно сказать вот через Украину качай не хочу в чем проблема? При этом качать можно практически моментально .
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13.12.2021 13:09 Відповісти
а ведь Путину можно под таким соусом и подать телегу на картофельного... мол смотрите-- а Гриша то Гриша на стороне Украины играет негодяй этакий...
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13.12.2021 14:24 Відповісти
Ну это выстрел в ногу- весь обьём можно пустить через Украину.
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13.12.2021 13:39 Відповісти
Цікаво
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13.12.2021 13:16 Відповісти
кожуры картофельной оно обожралось
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13.12.2021 13:36 Відповісти
А чего вы за него переживаете? Ну лишится РФ транзита, меньше денег казну получит, у вас транзит вырастет.
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13.12.2021 14:15 Відповісти
Це ви, дурненькі білорасєяни у штані сикаєте з переляку))) труба вам давно не належить))) ви окрім свого комуністичного метеоризму більше нічого не у змозі перекривати...)))
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13.12.2021 23:41 Відповісти
Оно так и сделает. А на все возмущения ответит в стиле:
"Не, ну а шо вы хотели? Или запускайте СП2, или снимайте санкции с РБ, а в идеале и то и другое... и учтите, шо этония, это все Лука"
Думаю, задумка там именно такая.
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13.12.2021 14:19 Відповісти
Вустами недоумка говорить *****
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13.12.2021 12:58 Відповісти
Лялька озвучує лялькаря
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13.12.2021 13:17 Відповісти
якщо не відгукнеться, то, да, говорить...
колись вже бацька таке говорив, тоді відгукнулись і осікли
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13.12.2021 13:23 Відповісти
Прижми яйца евро-ссыкунам, пуцька.
Чем сильнее прижмешь, тем быстрее они поймут, что надо защищаться от тебя - и защищаться в союзе с Украиной.
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13.12.2021 13:00 Відповісти
Не поймут.
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13.12.2021 13:56 Відповісти
Много Украина наша сделала? Может Крым отвоевывать пошла?
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13.12.2021 15:34 Відповісти
Класс!!! Особенно, если учесть , что 1) труба по белорусской области давно принадлежит газпрому; 2) это контрактные обязательства самого газпрома!
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13.12.2021 13:00 Відповісти
і газпрому, щоб виконати контракти, доведеться качати газ через Україну
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13.12.2021 13:06 Відповісти
И они уже ввели, специально и для этого случая. Таракан как буд-то просит, мол, уже скорее хочу стать беларусским округом
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13.12.2021 13:33 Відповісти
Бункерный дед уже сказал что председать колхоза не имеет права распоряжаться чужим газом, шо это чучело лепит?😁
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13.12.2021 13:01 Відповісти
Бункериц смикнув нитку
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13.12.2021 13:19 Відповісти
Голова колгоспу читає з суфлера, що б там не коментував сам бункерний по приколу.
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13.12.2021 13:30 Відповісти
А мы его спрашивать не должны, война, так война.
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13.12.2021 14:16 Відповісти
ГТС Бульболандии давно властність Газпрому. Тільки бульбофюрер спробує перекрити газ, як через півгодини кацапські військові підвісять його за яйця на центральній площі Мінська. ЄС це теж розуміє і тому не реагує на скиглення навіженого.
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13.12.2021 13:02 Відповісти
Давай, ДЕБИЛ УСАТЫЙ, останавливай - больше транзита пойдет через Украину.
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13.12.2021 13:02 Відповісти
Давай таракан, жги!
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13.12.2021 13:04 Відповісти
Так ***** ж недозволить
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13.12.2021 13:05 Відповісти
Якби могла - зупинила б не задумуючись
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13.12.2021 13:06 Відповісти
Ой, уже було. Якщо там змови із Кремлем не буде, то Газпром перенаправить цей газ через українську газотранспортну мережу. Перекачується через Білорусь не так багато газу.
Але, як я думаю, Лукашенко такий фортель сам без дозволу Кремля не викине, тим більше, що білоруський газогін давно проданий за борги Газпрому.
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13.12.2021 13:07 Відповісти
Ну раз народ молчит,значит уважает. Во время ВОВ,в Беларуси воевали(правда не все)за свою страну.Сейчас-никто. Этот упырь все это видит.Так что,...

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13.12.2021 13:07 Відповісти
Маячня параноїдної шизофренії прогресує !!!)))
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13.12.2021 13:08 Відповісти
Нехай би і зробив це!. Тоді благочинна Європа зрозуміла б, що газова труба- то дійсно зброя путлера. В чому вони до цих пір сумніваються
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13.12.2021 13:09 Відповісти
Усатьій идиот фактически сейчас рекламирует европейцам надежную украинскую ГТС !
Жги исче , бульбопюрер !
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13.12.2021 13:09 Відповісти
Гібридна війна московської орди проти євроцивілізації триває !!!))
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13.12.2021 13:10 Відповісти
Чык-чырык
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13.12.2021 13:11 Відповісти
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13.12.2021 13:12 Відповісти
От нахрена постить фейки от Панорамы? Вам его натуральной ипанутости не хватает?
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13.12.2021 14:12 Відповісти
Краще Раніше
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13.12.2021 13:15 Відповісти
Так їх, цих "геуропейцав", вистріли собі в ногу!
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13.12.2021 13:17 Відповісти
Ещё один террорист объявился.
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13.12.2021 13:18 Відповісти
Я думаю, що європейці не забудуть цих рухів? Думаю, що висновки будуть зроблені і краще купувати газ американський, чи ще чий-небудь і тільки нге російський, бо там немає торгівлі, там "газова війна" і шантаж.
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13.12.2021 13:25 Відповісти
дави гейропу Лука -нахер им газ они и без газа проживут придурок. когда в ссср электрофиковали последнее село и то наверное не все это было 1980 год идиот. Европа еще в 18 веке освещали свои улицы газом.А где они его брали спроси у них а в бывшем совке уличного до сих пор нет в некоторых регионах а ты бухтиш попка **********. гейропа берет газ что бы поддерживать торговлю без этого не будет развиваться экономика а перекроешь ***** тебе денег не даст у него в самого не будет
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13.12.2021 13:26 Відповісти
Бульбофюреру на пару с ****** срочно надо в психушку
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13.12.2021 13:26 Відповісти
Збс.Нам больше будет))
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13.12.2021 13:33 Відповісти
Клоун тільки вміє обіцяти що вистрелить собі в ногу, але щось реальних дій так і не бачимо, перекрий нарешті вантажопотік між ЄС і Китаєм, Україна з радістю вас замінить, перекрий фури, Україна знову ж таки з радістю візьме цю нішу на себе, перекрий газ нарешті, наша треба завантажена на 30% можливостей, ніхто не відчує втрати.
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13.12.2021 13:34 Відповісти
В ответ надо перекрыть бульбофюреру все границы для всего транспорта и людей.
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13.12.2021 13:34 Відповісти
та зупиняй уже, клоун херов
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13.12.2021 13:35 Відповісти
Бульбофюрер забыл что труба,давно принадлежит газ.прому,что он ее продал еще 15 лет назад в обмен на дешевый газ.А за чужую собственность ,х-ло может колхозника заставить газ своей о-по прокачивать.
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13.12.2021 13:35 Відповісти
Вообще-то он бульбохуйло, фюрер для него слишком гордо, не тянет он
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13.12.2021 14:40 Відповісти
Какое же оно всё-таки конченное...
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13.12.2021 13:37 Відповісти
Да все путем,через Украину больше транзита пойдет.
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13.12.2021 13:49 Відповісти
Ну если так - тогда пусть дуркует.
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13.12.2021 14:34 Відповісти
Нет газа - нет денег. Нет денег - развал с голодухи. Можешь повторить ? ))
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13.12.2021 13:38 Відповісти
Odna truba idiot v Kalingrad,mozet s etoj nacniot?
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13.12.2021 13:40 Відповісти
а болотный цыган не думает что его за перекрытие газа штрафами в судах замордует? гейропка это сделает с огромным удовольствием.
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13.12.2021 13:40 Відповісти
давай! дави их!
покажи всем что ты наглухо отбитый дебил и подстилка *****!
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13.12.2021 13:41 Відповісти
Дайте ему силедки!
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13.12.2021 13:44 Відповісти
В такому разі ху*ло дуже швидко відправить таргана в небуття. Може навіть пригостить "чаєм з новічком".
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13.12.2021 13:45 Відповісти
Останавливай Сашка,останавливай.С одной стороны тебя трахнет ЕС а с другой Россия.Зато для Украины ты будешь красавчик.
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13.12.2021 13:47 Відповісти
Неужели себе ногу прострелит ?
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13.12.2021 13:47 Відповісти
Бульбофюрер опустить рашку в злидні?
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13.12.2021 13:47 Відповісти
Это агония
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13.12.2021 13:49 Відповісти
Агония Власти
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13.12.2021 13:51 Відповісти
Хотя... Это заявление и другие подняли цену газа в ЕС до $1300.
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13.12.2021 13:52 Відповісти
нє можєт. кішкА тонкА, лукашеску
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13.12.2021 13:53 Відповісти
100 в гору!!! Слова слова, говорить можно что хочешь, за это в тюрьму не содют!! Скажи что ты поджег Рим, и че?? А я скажу что убил Кенеди!!! ЭТО СЛОВА!!!
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13.12.2021 14:01 Відповісти
Нажаль це лише слова відчаю. Було б добре якби перекрив. Скоріше наркозалкжна Європа злізе з газової голки
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13.12.2021 13:56 Відповісти
Когда эти сраные совковые пердуны уже выздыхают и освободят мир от своей вони? Что этот упырь, что ху***ло со своими совкопитеками-империалистами.
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13.12.2021 13:58 Відповісти
пустой пук в пространство. ***** не позволит. и труба и газ принадлежат газпрому. так шо тока с разрешения свинособакостана
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13.12.2021 13:58 Відповісти
ай, Моська, знать она сильна!
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13.12.2021 14:11 Відповісти
Пірдун здається бульби нанюхався
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13.12.2021 14:11 Відповісти
а деньги за газ из Европы в Россию Лукашенко тоже остановит? Путин будет рад.
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13.12.2021 14:11 Відповісти
Как тут все за Путина распереживались. Так вот, нам он не указ.
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13.12.2021 14:19 Відповісти
Так вот виходь, починай з селища міського типу Мір, розкрий там свого писочка про те що вам, білорасєянам путєн нє указ))) гарантовано швидко отримуєш тройноє пронікноєніє дубінки у свої сакральні білорасєйські дірочки...
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13.12.2021 23:47 Відповісти
....а у тебя что, газ свой есть?)))
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13.12.2021 14:12 Відповісти
Давай, Бацька! Жги Европу глаголем! Перекрывай кацапский газ!
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13.12.2021 14:17 Відповісти
было бы не плохо. мы бы обеспокоенность выразили
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13.12.2021 14:24 Відповісти
А европейцы товары перекроют и все перестанет Белоруссия бананы с *********** выращивать.
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13.12.2021 14:41 Відповісти
А він такий, він може.
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13.12.2021 14:47 Відповісти
Ну мы вам ещё попадёмся!
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13.12.2021 14:47 Відповісти
И ещё ...По длине газовой трубы СП2 появились бульбашки , Лукашенко говорит что он не причём
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13.12.2021 15:17 Відповісти
 
 