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Білорусь може зупинити транзит газу до Європи у відповідь на санкції, - Лукашенко
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, розповів, що Білорусь може перекрити транзит газу до Європи.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА", про це так званий "президент" заявив в інтерв'ю турецькій телерадіокомпанії TRT.
За його словами, Білорусь зупинить транзит у відповідь на санкції Євросоюзу.
"Якщо санкції, які вони запроваджують або запровадать у майбутньому, поставлять нас у надзвичайний стан і ми не матимемо жодного виходу відповісти іншими заходами на їх санкції, ми скористаємося і цим жорстким заходом", - сказав білоруський диктатор.
Топ коментарі
+29 Алла Новосад 5b57f84f
показати весь коментар13.12.2021 12:57
+22 abc123
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+20 Сергій Кулик 2955aac4
показати весь коментар13.12.2021 13:00
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"Не, ну а шо вы хотели? Или запускайте СП2, или снимайте санкции с РБ, а в идеале и то и другое... и учтите, шо этония, это все Лука"
Думаю, задумка там именно такая.
колись вже бацька таке говорив, тоді відгукнулись і осікли
Чем сильнее прижмешь, тем быстрее они поймут, что надо защищаться от тебя - и защищаться в союзе с Украиной.
Але, як я думаю, Лукашенко такий фортель сам без дозволу Кремля не викине, тим більше, що білоруський газогін давно проданий за борги Газпрому.
Жги исче , бульбопюрер !
покажи всем что ты наглухо отбитый дебил и подстилка *****!