Щоб запобігти війні, проти РФ мають бути санкції безпрецедентного обсягу, - глава МЗС Литви Ландсберґіс

Європейський Союз має бути готовим до безпрецедентної відповіді на ймовірну агресію Росії проти України та не може дозволити Росії шантажувати Європу загрозою війни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс.

"Найбільш важливою сьогодні буде дискусія навколо України та військового нарощування на її кордонах. Ми переконані, що Росія готується до повномасштабної війни проти України, і це безпрецедентна подія з часів завершення другої світової. Ми маємо бути готовими до того, що наближається, та дуже точними у наших посланнях. Якщо трапиться ця безпрецедентна атака на країну, яка обрала західний напрямок розвитку, відповідь Заходу також має бути безпрецедентною. Ми маємо почути, про що нас запитують наші союзники із США, і маємо бути готовими до сильної відповіді", - сказав він.

За словами Ландсберґіса, у цьому контексті саме стримування агресора є головним шляхом до того, щоб зупинити війну. Засобом впливу мають бути санкції безпрецедентного обсягу, і Європейський Союз має необхідні інструменти для цього.

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