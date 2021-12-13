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Щоб запобігти війні, проти РФ мають бути санкції безпрецедентного обсягу, - глава МЗС Литви Ландсберґіс

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Щоб запобігти війні, проти РФ мають бути санкції безпрецедентного обсягу, - глава МЗС Литви Ландсберґіс

Європейський Союз має бути готовим до безпрецедентної відповіді на ймовірну агресію Росії проти України та не може дозволити Росії шантажувати Європу загрозою війни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс.

"Найбільш важливою сьогодні буде дискусія навколо України та військового нарощування на її кордонах. Ми переконані, що Росія готується до повномасштабної війни проти України, і це безпрецедентна подія з часів завершення другої світової. Ми маємо бути готовими до того, що наближається, та дуже точними у наших посланнях. Якщо трапиться ця безпрецедентна атака на країну, яка обрала західний напрямок розвитку, відповідь Заходу також має бути безпрецедентною. Ми маємо почути, про що нас запитують наші союзники із США, і маємо бути готовими до сильної відповіді", - сказав він.

За словами Ландсберґіса, у цьому контексті саме стримування агресора є головним шляхом до того, щоб зупинити війну. Засобом впливу мають бути санкції безпрецедентного обсягу, і Європейський Союз має необхідні інструменти для цього.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Не будет . Даже после прямого вторжения в Европу.
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13.12.2021 13:09 Відповісти
"Кремлевский" мечтатель Гомулка , проснитесь , вьі опорожнились !
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13.12.2021 13:19 Відповісти
Чтобы предотвратить войну в Украине, надо развалить московию на лоскутные страны. И все разведки мира должны на это поработать ,
ПОКА РАШКИНА МОРДА ЗАСТРЯЛА В УКРАИНЕ
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13.12.2021 13:12 Відповісти
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13.12.2021 13:13 Відповісти
......внедренные.....Заблаговременно!!!.....а не в момент начала войны.....
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13.12.2021 13:30 Відповісти
зажирели наши любимые европейци.... если не опомнитесь лояльные вы наши, ПУТИН ПОКОШМАРИТ ВАМ ИДИОТОВ недоделанных....(( перекроет рашка или лукашенко газ и пойдёте животные поклон к гопникам....вот это до шиковались....))
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13.12.2021 13:39 Відповісти
респект Ґабріелюсу Ландсберґісу !
дякуємо!
дякуємо Литві за підтримку !
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13.12.2021 16:00 Відповісти
 
 