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РФ зіткнеться з сильною реакцією у разі подальшої агресії проти України, - Лінде

Новини Цензор.НЕТ Політика України

РФ зіткнеться з сильною реакцією у разі подальшої агресії проти України, - Лінде

Подальша агресія Росії проти України може спричинити за собою жорстку реакцію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це чинна глава ОБСЄ, міністерка закордонних справ Анн Лінде написала на своїй сторінці у твіттері.

"Об'єднана підтримка ЄС суверенітету і територіальної цілісності України на засіданні Ради міністрів закордонних справ. Росія повинна привести ситуацію до деескалації. Подальша агресія зіткнеться з сильною реакцією. Необхідно зберегти європейський порядок безпеки", - написала Лінде.

Нагадаємо, як заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, Україна буде центральною темою обговорення міністрів закордонних справ ЄС 13 грудня.

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РФ зіткнеться з сильною реакцією у разі подальшої агресії проти України, - Лінде 01
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Походу Украине, обладающей ядерными электростанциями, пора объявить о наличии оружия возмездия в виде "грязных" бомб, чтобы отбить охоту будоражить мир всяким грязным кремлядям.
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13.12.2021 13:16 Відповісти
Сначала нужно сделать средства доставки - ракетьі средней дальности , после чего и обьявлять ничего не нужно , по примеру Израиля. Кому надо , тот поймет .
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13.12.2021 13:22 Відповісти
З такою кількістю кротів та зрадників у керівництві ми не те що ЯЗ не зможемо таємно зробити, але навіть стрілецьку зброю
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13.12.2021 13:32 Відповісти
А что там делать? С носителями у нас проблем нет, как и с опытными кадрами (пока еще). Тут в другом вопрос.
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13.12.2021 13:32 Відповісти
Теми средствами доставки, которыми обладает Украина, можно сделать безжизнеными много земель расейских.
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13.12.2021 13:47 Відповісти
Много не надо, достаточно земли московии. Остальные сами разбегутся кто куда, возможно поблагодарят за доставку
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13.12.2021 15:22 Відповісти
Точно. А потом как Израиль сказать что ядерного оружия у нас нет, но если будет надо то мы его применим, а кацаперды пусть гадают есть оно в действительности или нет.
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13.12.2021 13:54 Відповісти
В мирное время Чернобыль всем миром ликвидировали с колоссальными затратами, а тут ***** решило горячую войну устроить на территории ядерного государства.
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13.12.2021 13:51 Відповісти
 
 