РФ зіткнеться з сильною реакцією у разі подальшої агресії проти України, - Лінде

Подальша агресія Росії проти України може спричинити за собою жорстку реакцію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це чинна глава ОБСЄ, міністерка закордонних справ Анн Лінде написала на своїй сторінці у твіттері.

"Об'єднана підтримка ЄС суверенітету і територіальної цілісності України на засіданні Ради міністрів закордонних справ. Росія повинна привести ситуацію до деескалації. Подальша агресія зіткнеться з сильною реакцією. Необхідно зберегти європейський порядок безпеки", - написала Лінде.

Нагадаємо, як заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, Україна буде центральною темою обговорення міністрів закордонних справ ЄС 13 грудня.

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