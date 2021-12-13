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Гогілашвілі про звільнення: "Я винен. Це показовий приклад для всіх, як не треба себе поводити". ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Гогілашвілі про звільнення:

Колишній заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі відзвітував про свою роботу на посаді.

Свій звіт він опублікував у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Я написав заяву на звільнення. Дякую усім за роботу, професіоналам, які чесно і віддано роблять свою справу. Дякую співробітникам Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України та всім тим, з ким працював в цей час в Міністерстві. Так, я винен. Це показовий приклад для всіх, як не треба себе поводити. Мені соромно за свою емоційність та нестриманість, але мені не соромно за роботу, яку ми зробили за більш як 2 роки", - прокоментував Гогілашвілі своє звільнення.

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Гогілашвілі про звільнення: Я винен. Це показовий приклад для всіх, як не треба себе поводити 01
Гогілашвілі про звільнення: Я винен. Це показовий приклад для всіх, як не треба себе поводити 02
Гогілашвілі про звільнення: Я винен. Це показовий приклад для всіх, як не треба себе поводити 03
Гогілашвілі про звільнення: Я винен. Це показовий приклад для всіх, як не треба себе поводити 04
Гогілашвілі про звільнення: Я винен. Це показовий приклад для всіх, як не треба себе поводити 05

Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.

Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений на секретарці президента України Марини Левченко і в них є спільні фото з президентом.

Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.

12 грудня стало відомо, що у Гогілашвілі є діюче російське громадянство. Пізніше стало відомо, що заступник голови МВС Гогілашвілі має російський паспорт та судимість у РФ.

13 грудня Кабмін звільнив заступника голови МВС Гогілашвілі.
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Топ коментарі
+80
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13.12.2021 13:15
+57
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13.12.2021 13:19
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13.12.2021 13:21
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Почему оно не понесло административное или уголовное наказание? Оно хватало за форму полицейского при исполнении!
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13.12.2021 19:46 Відповісти
Гоги , ты так и не ответил , было в машине , методон или кокс . Или и то и другое
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13.12.2021 19:55 Відповісти
Trot91 , Т.Е . у Гоги личная не приязнь к Кличко
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13.12.2021 20:04 Відповісти
Круговорот гов-а в природе в министерских кабинетах, очередное гов-о пошло на очередной виток.
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13.12.2021 20:15 Відповісти
Поплакала і знов фіалка розцвіла ))) Забирай свою квартальну жінку і *йте рідний Сібір освоювати. Нєкєр вам тут розсиджуватися. Там будете як вдома.
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13.12.2021 20:30 Відповісти
А что не нравится? Общество схавало ермака с пленками его брата, не смело зюзю к такой-то матери, теперь такие мелочи, как этот замминистра, будут все чаще вылазить на свет, полевать, так сказать, в морду и обществу и быдлу, составляющему в сумме тот самый нарид...
Посадить надо, говорите? А ермака оставить на свободе? Ща, вот завтра зайцева освободит "камеру"...
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13.12.2021 20:31 Відповісти
Alex N Alex Noyt

2 ч. ·



Зеленський свого другана звільнив за "власним бажанням". Тобто не за статтею, не за судимість, чи у зв'язку з тим, що "їб%ло Гогі" потрапив на лаву підсудних за численні підробки, корупцію чи просто відкритий кримінал, яким він займався на посаді. Тупо відпустили чистенького, як Трухіна, Мецгера, та інших кумів-сватів-друзів Зеленського.
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13.12.2021 20:40 Відповісти
Серуни серуть у коментарях. Але це що він публічно визнав свою провину це варто , це достойно. Ціка оці усі серуни хочь раз у житті визнавали себе неправими публічно чи вважають себе "ідельними та бездоганними" ?
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13.12.2021 21:08 Відповісти
облий себе гівном, а потім визнай, що ти ідіот. ми поаплодуємо..
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13.12.2021 21:18 Відповісти
Іскандер Бей ви , а забув, ми ж вже на ти.... так от ти не зрозумів що я мав на увазі. Це як з анекдоту "прочитав усі літери але не зміг вгадати слово".
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13.12.2021 23:53 Відповісти
ти мабуть теж козел..!? у хорошому розумінні цього слова..
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13.12.2021 21:24 Відповісти
Козли ТИкають усім без розбору.
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13.12.2021 23:54 Відповісти
Ваші повчання гарні у дитячому садочку,але для дегенератів типа зЕшмарклі сайдьот.
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13.12.2021 22:16 Відповісти
Степан Півкожуха Ви не зрозуміли про що.... мабудь ще не доросли до садочка.
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13.12.2021 23:55 Відповісти
Головне пристроїтись біля якоїсь курви з кварталу,і ти вже замміністра з мокшанським паспортом і судимістю.
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13.12.2021 22:33 Відповісти
Визнати вину - половина успіху. Багато хто підкупає суди та інше робить, щоб уникнути
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13.12.2021 22:35 Відповісти
краще би він так прокоментував, а потім відстрелив собі тупу макірту...
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13.12.2021 21:17 Відповісти
Саша хороший парень!)
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13.12.2021 22:01 Відповісти
а для нариков - ваще - дружаня и кореш!!! )))))))
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14.12.2021 09:01 Відповісти
Жодних пострилів. Слідство-суд-вирок гррмадянину РФ.
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13.12.2021 23:08 Відповісти
Все, теперь без этого ценного кадра Украина точно погрязнет в наркотиках, восстанут из пепла давно забытые закладчики и их хозяева, снова появятся наркоманы (((
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13.12.2021 23:13 Відповісти
Почав читати його звіт, але після другого абзацу переконався що потрапив в звітуючий Радянський союз, зокрема в колгосп "40 років без врожаю".
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14.12.2021 04:12 Відповісти
О, виявляється, що він дуже моральний!?
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14.12.2021 06:39 Відповісти
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