Гогілашвілі про звільнення: "Я винен. Це показовий приклад для всіх, як не треба себе поводити". ДОКУМЕНТ

Колишній заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі відзвітував про свою роботу на посаді.

Свій звіт він опублікував у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Я написав заяву на звільнення. Дякую усім за роботу, професіоналам, які чесно і віддано роблять свою справу. Дякую співробітникам Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України та всім тим, з ким працював в цей час в Міністерстві. Так, я винен. Це показовий приклад для всіх, як не треба себе поводити. Мені соромно за свою емоційність та нестриманість, але мені не соромно за роботу, яку ми зробили за більш як 2 роки", - прокоментував Гогілашвілі своє звільнення.

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Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.

Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений на секретарці президента України Марини Левченко і в них є спільні фото з президентом.

Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.

12 грудня стало відомо, що у Гогілашвілі є діюче російське громадянство. Пізніше стало відомо, що заступник голови МВС Гогілашвілі має російський паспорт та судимість у РФ.

13 грудня Кабмін звільнив заступника голови МВС Гогілашвілі.