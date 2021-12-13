Ситуація із Гогілашвілі - неприємна та неприйнятна. Такі випадки вимагають швидкої реакції, - Стефанчук
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Ситуація, у яку потрапив заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі, є неприємною та неприйнятною.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу у ВРУ в понеділок сказав спікер ВР Руслан Стефанчук.
Він нагадав, що Кабмун уже ухвалив рішення про звільнення Гогілашвілі.
За словами спікера, це той приклад, "коли має бути швидка реакція".
"Усім критикам, які присвячують цьому великі виступи, хочу нагадати про одного міністра внутрішніх справ, який був пійманий у Франкфурті, і отримав покарання не зняття з посади, а підвищення до Генерального прокурора. Зараз ситуація абсолютно інша", - зауважив спікер.
Стефанчук також наголосив, що спецталони видає не голова ВР, а МВС. "Я їжджу без спецталонів", - додав він.
Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпості в Краматорську.
Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.
Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.
Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений з секретаркою президента України Марією Левченко і в них є спільні фото з президентом.
Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.
12 грудня стало відомо, що у Гогілашвілі є діюче російське громадянство.
Будь ласка, зачекайте...
Але є ще цікавіше. Разом з Р. Джуліані намагався підігрувати проти Байдена.
Санкції його не зачепили, бо він тяжко хворий, кажуть.
Юга кгащій хенплокулол!
Щоправда не юрист...
Тепер треба наполягати на нагородженні патрульних, що їм довелося спілкуватися з цим лайном. Саме широким загалом піднімати цю тему. Тільки так можна викорінити бидлячество владних гопників.
як китайський болванчик...
дивиться за руками
зе-кловуна
«Європейська Солідарність» вимагає розслідувати обставини призначення на високу посаду у Міністерство внутрішніх справ особи із сумнівною біографією із близького оточення Зеленського. Про це під час погоджувальної ради заявив співголова фракції Артур Герасимов. Він наголосив - просто звільнити Гогілашвілі з посади через його обурливу поведінку на блок посту в зоні ООС недостатньо.
«Днями ми стали свідками печерного дикунства заступника міністра внутрішніх справ, що дало нові докази брехливості, злочинності і дилетантства режиму Зеленського. Нагадаю, що свою високу посаду пан Гогілашвілі отримав виключно через особисте знайомство з Зеленським! Так само, як і Мецгер, який напав на журналістів «Радіо Свобода». Так само, як депутати від «слуг», яких пачками ловили п'яними за кермом. Це і є справжнє обличчя нинішньої влади», - переконаний Герасимов.
«І хоча Зеленський виконав вимогу «Європейської Солідарності» та обурених українців, і наказав звільнити свого «товариша», звільнення уже замало. Гогілашвілі має постати перед судом за свої дії», - наголошує Герасимов.
«Також суспільство має отримати відповіді на багато питань , які спливли після скандалу. За які заслуги Зеленський нагородив Гогілашвілі орденом? Яким чином Гогілашвілі отримав документи про вищу освіту якраз напередодні призначення в міністерство? І чи не є його диплом купленим? За чиїм наказом і на якій підставі він використовував спецтехніку і охорону військової розвідки Міністерства оборони?», - зазначив співголова фракції.
«Також стало відомо, що Гогілашвілі мав російське громадянство та співпрацював з відомим путіністом Валуєвим. Ми вимагаємо звіт СБУ, чи залишається Гогілашвілі громадянином країни-агресора, і хто його рекомендував на посаду з таким бекграундом?», - зауважує Герасимов.
«Окремо вимагаємо вибачень Гогілашвілі перед поліцейськими та нагородження принципових правоохоронців за сумлінне виконання службових обов'язків», - наголосив народний депутат.
«Ця особа не просто є заступником міністра внутрішніх справ. Хай Зеленський не робить вигляд, що не знає, звідки Гогілашвілі взявся. Бо він - чоловік особистої секретарки Зеленського Марії Левченко. За свідченнями журналістів, Левченко - одна з тих осіб, яка чула доповідь розвідників про підготовку вагнерівської спецоперації у кабінеті Зеленського. І те, що ручна псевдо-ТСК Банкової не допитала ані Левченко, ані її чоловіка - ще раз доводить фейковість всього розслідування «вагнергейту», - констатує Артур Герасимов.
«Питання вже не в тому, чи є кріт в офісі Зеленського. Питання в тому - скільки російських кротів прихистив Зеленський. Тому «Європейська Солідарність» вимагає терміново створити реальну ТСК для неупередженого розслідування вагнергейту. Звертаємось до всіх фракцій та груп надати представників до цієї ТСК», - резюмував Артур Герасимов.
Иначе КАК объяснить что новые законы ДЕРУТ с законов раши , а не ЕС?
пример
«Чули, що Гогілашвілі працював та жив у Росії? Так, життя в цій країні лишає свій відбиток, тож Гогілашвілі просто копіює російські закони. Наприклад, законопроєктом №2784 він хотів «легалізувати» примусове лікування наркозалежних, Це протирічить міжнародним правам людей, хоч Гогілашвілі про права людей дізнався з Росії, там все зрозуміло. Крім того, у цьому законопроєкті була цікава стаття за пропаганду вживання наркотиків.»
На фото лайкає Володимира Путіна та сама Марія Левченко - дружина Олександра Гогілашвілі, того самого заступника міністра МВС, ну з таким ****** він в МВС один такий, ну ви в курсі…
Президент Зеленський називав її серед своїх двох помічників, яким "він довіряє".
Марія була присутня під час доповіді про спецоперацію щодо «вагнерівців». Інформацію про спецоперацію було швидко кимось передано ворогу в Москву Путіну.
"Мені потрібні помічники. У мене їх аж двоє цих помічників - Марія Левченко, яка була моїм помічником, коли працював продюсером, і Сергій Шефір, якому я довіряю", - говорив президент на пресконференції у травні 2020 з нагоди річниці свого обрання на посаду.
Так і живемо..
И это: хотелось-бы такой-же быстрой реакции по жене этого Мудашвили, неофициально подрабатывающей секретуткой у ПрепиЗЕдента, с доступом к гостайне !!! А также хотелось-бы чтобы за несколько месяцев МВД все-таки установило кем или чем управлялось Ауди, принадлежащее суке урода Трухину !