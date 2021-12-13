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Новини Політика України
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МВС (2877) звільнення (1511) Донецька область (5682) блокпост (207) Стефанчук Руслан (654) Гогілашвілі (75)

Ситуація із Гогілашвілі - неприємна та неприйнятна. Такі випадки вимагають швидкої реакції, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ситуація, у яку потрапив заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі, є неприємною та неприйнятною.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу у ВРУ в понеділок сказав спікер ВР Руслан Стефанчук.

Він нагадав, що Кабмун уже ухвалив рішення про звільнення Гогілашвілі.

За словами спікера, це той приклад, "коли має бути швидка реакція".

"Усім критикам, які присвячують цьому великі виступи, хочу нагадати про одного міністра внутрішніх справ, який був пійманий у Франкфурті, і отримав покарання не зняття з посади, а підвищення до Генерального прокурора. Зараз ситуація абсолютно інша", - зауважив спікер.

Стефанчук також наголосив, що спецталони видає не голова ВР, а МВС. "Я їжджу без спецталонів", - додав він.

Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпості в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.

Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений з секретаркою президента України Марією Левченко і в них є спільні фото з президентом.

Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.

12 грудня стало відомо, що у Гогілашвілі є діюче російське громадянство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступник голови МВС Гогілашвілі має російський паспорт та судимість у РФ. ДОКУМЕНТ

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+17
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13.12.2021 13:21
+16
по агрохимии такие же вопросы...
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13.12.2021 13:16
+12
Поздравляю с очередным зашкваром, Колыван! Жгите дальше!
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13.12.2021 13:23
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по агрохимии такие же вопросы...
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13.12.2021 13:16 Відповісти
Луцик не був агентом кремля і не мав російського громадянства.До того ж не був наркдиллером. Міг бахнути кількасот грам. та то таке.
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13.12.2021 13:26 Відповісти
Ну ще мав приховані корупційні активи, торговельний центр вартістю декілька мільйонів долларів, який разом з б. Ягою оформив на бідну бухгалтершу.
Але є ще цікавіше. Разом з Р. Джуліані намагався підігрувати проти Байдена.
Санкції його не зачепили, бо він тяжко хворий, кажуть.
Юга кгащій хенплокулол!
Щоправда не юрист...
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13.12.2021 13:47 Відповісти
Сынок вырубал и вырубает Карпаты.
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13.12.2021 16:28 Відповісти
Да и по всем назначениям Зе и по СН в общем у всех рыло в пушку единицы может ок
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13.12.2021 13:18 Відповісти
Якби не було широкого розголосу, то покарали би патрульних.

Тепер треба наполягати на нагородженні патрульних, що їм довелося спілкуватися з цим лайном. Саме широким загалом піднімати цю тему. Тільки так можна викорінити бидлячество владних гопників.
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13.12.2021 13:18 Відповісти
"Нэпрыемна та непрыйнятна"? А может лучше сказать "злочынна"? Потому, что Гога таки нарушил закон
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13.12.2021 13:19 Відповісти
цей гогі вискочить у другому теплому місці,
як китайський болванчик...
дивиться за руками
зе-кловуна
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13.12.2021 13:20 Відповісти
Краще відпрацюйте законодавчі акти, щоб такі негідники не потрапляли до владних структур
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13.12.2021 13:21 Відповісти
А ще обов"язковою умовою при влаштуванні на держслужбу має бути тест на наркозалежність. Тоді б може меньше деградантів буде у владі, включаючи тих, хто на найвижчих посадах.
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13.12.2021 13:23 Відповісти
Тест на наркозалежність - зелефобіти
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13.12.2021 13:52 Відповісти
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13.12.2021 13:21 Відповісти
Теперь гоги будут узнавать все копы, потому-что его портет будет на стенде их разыскивает полиция.
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13.12.2021 14:02 Відповісти
слабувато, всі виборці 73% Гогілашвілі, як і всі президенти.
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13.12.2021 14:25 Відповісти
Ця ситуація схожа на кейс з повіями і анал-табу - і там і там моралі - НУЛЬ. зелена шобла - збіговисько моральних потвор.
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13.12.2021 13:21 Відповісти
Не вірю. А як там реакція по вілдношенню до єркака, татарова, демченка? Як там відношення до Бені, портнова,деркача, дубінського...? Дайте відповідь хто і навіщо його призначив на таку відповідальну почаду під час війни?
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13.12.2021 13:22 Відповісти
Поздравляю с очередным зашкваром, Колыван! Жгите дальше!
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13.12.2021 13:23 Відповісти
а ситуація з нєлохом і зебидлом приємна і прийнятна?
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13.12.2021 13:24 Відповісти
А у вас зелоеных, что не ситуация , сплошной зашквар, так что этим уже никого и не удивишь.Ждем новых приключений.
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13.12.2021 13:24 Відповісти
Артур Герасимов: нехай Зеленський не робить вигляд, що не знає, звідки взявся Гогілашвілі
«Європейська Солідарність» вимагає розслідувати обставини призначення на високу посаду у Міністерство внутрішніх справ особи із сумнівною біографією із близького оточення Зеленського. Про це під час погоджувальної ради заявив співголова фракції Артур Герасимов. Він наголосив - просто звільнити Гогілашвілі з посади через його обурливу поведінку на блок посту в зоні ООС недостатньо.
«Днями ми стали свідками печерного дикунства заступника міністра внутрішніх справ, що дало нові докази брехливості, злочинності і дилетантства режиму Зеленського. Нагадаю, що свою високу посаду пан Гогілашвілі отримав виключно через особисте знайомство з Зеленським! Так само, як і Мецгер, який напав на журналістів «Радіо Свобода». Так само, як депутати від «слуг», яких пачками ловили п'яними за кермом. Це і є справжнє обличчя нинішньої влади», - переконаний Герасимов.
«І хоча Зеленський виконав вимогу «Європейської Солідарності» та обурених українців, і наказав звільнити свого «товариша», звільнення уже замало. Гогілашвілі має постати перед судом за свої дії», - наголошує Герасимов.
«Також суспільство має отримати відповіді на багато питань , які спливли після скандалу. За які заслуги Зеленський нагородив Гогілашвілі орденом? Яким чином Гогілашвілі отримав документи про вищу освіту якраз напередодні призначення в міністерство? І чи не є його диплом купленим? За чиїм наказом і на якій підставі він використовував спецтехніку і охорону військової розвідки Міністерства оборони?», - зазначив співголова фракції.
«Також стало відомо, що Гогілашвілі мав російське громадянство та співпрацював з відомим путіністом Валуєвим. Ми вимагаємо звіт СБУ, чи залишається Гогілашвілі громадянином країни-агресора, і хто його рекомендував на посаду з таким бекграундом?», - зауважує Герасимов.
«Окремо вимагаємо вибачень Гогілашвілі перед поліцейськими та нагородження принципових правоохоронців за сумлінне виконання службових обов'язків», - наголосив народний депутат.
«Ця особа не просто є заступником міністра внутрішніх справ. Хай Зеленський не робить вигляд, що не знає, звідки Гогілашвілі взявся. Бо він - чоловік особистої секретарки Зеленського Марії Левченко. За свідченнями журналістів, Левченко - одна з тих осіб, яка чула доповідь розвідників про підготовку вагнерівської спецоперації у кабінеті Зеленського. І те, що ручна псевдо-ТСК Банкової не допитала ані Левченко, ані її чоловіка - ще раз доводить фейковість всього розслідування «вагнергейту», - констатує Артур Герасимов.
«Питання вже не в тому, чи є кріт в офісі Зеленського. Питання в тому - скільки російських кротів прихистив Зеленський. Тому «Європейська Солідарність» вимагає терміново створити реальну ТСК для неупередженого розслідування вагнергейту. Звертаємось до всіх фракцій та груп надати представників до цієї ТСК», - резюмував Артур Герасимов.
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13.12.2021 13:25 Відповісти
Нагородження КВАРТИРОЮ !!!
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13.12.2021 13:32 Відповісти
Люстрацию всех сотрудников Банковой !!
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13.12.2021 13:33 Відповісти
Нікому люструвати. Вся влада пліснява.
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13.12.2021 13:50 Відповісти
Стефанчук , ВЫ ОТВЕТИТЕ , за подготовку аншлюзу с московией
Иначе КАК объяснить что новые законы ДЕРУТ с законов раши , а не ЕС?

пример

«Чули, що Гогілашвілі працював та жив у Росії? Так, життя в цій країні лишає свій відбиток, тож Гогілашвілі просто копіює російські закони. Наприклад, законопроєктом №2784 він хотів «легалізувати» примусове лікування наркозалежних, Це протирічить міжнародним правам людей, хоч Гогілашвілі про права людей дізнався з Росії, там все зрозуміло. Крім того, у цьому законопроєкті була цікава стаття за пропаганду вживання наркотиків.»
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13.12.2021 13:29 Відповісти
этого горе зама уволить чтобы и духа его не было нигде.... перед патрульными на блокпосту пусть извинится .а их мат.наградить за бдительную службу.
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13.12.2021 13:29 Відповісти
Не просто реакції, а карних справ. Хто взяв і навіщо на таку посаду?
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13.12.2021 13:42 Відповісти
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13.12.2021 13:55 Відповісти
А за что его наградили ?
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13.12.2021 13:56 Відповісти
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13.12.2021 14:50 Відповісти
Андрій Луганський
На фото лайкає Володимира Путіна та сама Марія Левченко - дружина Олександра Гогілашвілі, того самого заступника міністра МВС, ну з таким ****** він в МВС один такий, ну ви в курсі…
Президент Зеленський називав її серед своїх двох помічників, яким "він довіряє".

Марія була присутня під час доповіді про спецоперацію щодо «вагнерівців». Інформацію про спецоперацію було швидко кимось передано ворогу в Москву Путіну.

"Мені потрібні помічники. У мене їх аж двоє цих помічників - Марія Левченко, яка була моїм помічником, коли працював продюсером, і Сергій Шефір, якому я довіряю", - говорив президент на пресконференції у травні 2020 з нагоди річниці свого обрання на посаду.

Так і живемо..
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13.12.2021 14:51 Відповісти
Стефанчук -полный идиот,хотя это и не странно учитывая его биографию и" достижения" в жизни.Обидно за страну.
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13.12.2021 14:51 Відповісти
Обидно за страну, которая выбирала двух рыгов подряд своими Президентами и вынуждена была потом обоих изгонять с позором

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13.12.2021 15:11 Відповісти


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13.12.2021 15:09 Відповісти
А судьи кто?
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13.12.2021 16:31 Відповісти
))))теперь зечмо сядит ещё и по той статье ,по которой пытался посадить Пороха-у зесрани жизнь-боль
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13.12.2021 16:35 Відповісти
а вот в Грузии таких гогий-магогий в Куре топят
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13.12.2021 16:44 Відповісти
Стефанчук, ну прямо гений! Америку открыл! А по вагнеровцам тогда реакция тоже быстрая должна быть? Или это не считается? Только с 48 раза раздупляетесь?
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13.12.2021 16:50 Відповісти
быстрая реакция ??? это когда запах шум пошел по всем СМИ и все увидели эту хамскую и неадекватную рожу...когда копнули на полштыка биографию и выпало такое дерьмо... и тогда поняли - спасай себя а не хама...
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13.12.2021 16:58 Відповісти
Это всё плоды мирной революции.
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13.12.2021 17:00 Відповісти
А КАБМИН ОБЪЯСНИТ ЗА ЧТО НАГРАДИЛИ ЭТОГО ГОГУ ? 😀😀
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13.12.2021 17:10 Відповісти
Тут в слове Кабмун ошибочка закралась, правильно будет - Кабмуд !
И это: хотелось-бы такой-же быстрой реакции по жене этого Мудашвили, неофициально подрабатывающей секретуткой у ПрепиЗЕдента, с доступом к гостайне !!! А также хотелось-бы чтобы за несколько месяцев МВД все-таки установило кем или чем управлялось Ауди, принадлежащее суке урода Трухину !
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13.12.2021 17:12 Відповісти
Гоги надо было пойти в американское диппредставительство и сделать каминг аут. Он гей, к Валуеву тянулся, ибо чувствовал мужское животное начало, Жена для прикрытия. Бежал из рашки потому что там геев притесняют. употреблял наркотики, заглушал боль от непонимания своего гейства. И завтра же был бы вместо Ермака. А еще бы сказал что демократ и разделяет левые ценности, БЛМ, ЛГБТ и ненавидит Христианство.
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13.12.2021 17:15 Відповісти
Зеленый клоун, "величайший лидер современности", собрал на высоких постах весь кацапский шлак. Все самое оъявленное быдло. Зам министра, оплотовец...! Это жесть. И манера разговаривать, с людьми, оди в один такая же как у величайшего. Мои фотографии, да ты узнаешь, я, Я,Я. Ты никто". Нужно было этому ****** его фотографии приклеить к бородатому у ***алу горячей смолой. Я этого зеленого выродка с его конченным кодлом, после глубокой апатии, начинаю люто ненавидеть.
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13.12.2021 17:53 Відповісти
Испортили чинушу день рождения
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13.12.2021 18:06 Відповісти
"Гений" парламентаризма разродился ПОСЛЕ зеленского!
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13.12.2021 19:01 Відповісти
Зорян Шкіряк, колишній помічник екс-міністра Авакова, щойно в етері "уркаїна24" (в 19:03) заявив, що Олександра Гогілашвілі на посаду заступника міністра внутрішніх справ лобіював особисто Зеленський, що це він дав таку команду Авакову.
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13.12.2021 19:09 Відповісти
Так болтаем уже какой день об этом, нет реакции, министр на месте...
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13.12.2021 19:23 Відповісти
 
 