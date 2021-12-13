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Подати заявку, щоб стати кандидатом в усиновлювачі, можна буде на порталі "Дія", - Мінцифри

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Подати заявку, щоб стати кандидатом в усиновлювачі, можна буде на порталі

На порталі "Дія" можна буде подати заявку, щоб стати кандидатом в усиновлювачі.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба Мінцифри, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз, щоб стати усиновлювачем, потрібно збирати документи та довідки, нести їх до служб у справах дітей, вистоювати черги та чекати на результат. Щоб максимально спростити цей процес, Мінцифра спільно з Мінсоцполітики розробляють послугу онлайн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це полегшить подачу документів, пришвидшить перевірку поданих документів працівниками служб у справах дітей, мінімізує корупційну складову.

Скористатися послугою можна буде невдовзі на порталі Дія.

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Автор: Богдан Гуньковський
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А можно Зеленского усыновить?
Тарас Бульба.
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13.12.2021 13:25 Відповісти
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13.12.2021 14:14 Відповісти
Супер ! Чим більше можливостей - тим більше користувачів в ДіЯ . Україна з нетерпінням чекає на вибори в ДіЯ , щоб не лише пенсія могла проголосувати , але й молодь .
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13.12.2021 13:35 Відповісти
Осталось только дешманских китайфонов на 100 миллирдов накупить и раздать нуждающимся для голосования.
П.С. надеюсь никто из СУ не читает форум... постучу по чем есть
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13.12.2021 13:42 Відповісти
Если раздать китайфоны, то на следующих выборах преза через дию победит Си Цзинь Пин. И я не шучу.
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13.12.2021 14:42 Відповісти
Просто мечтаю усыновить Гогилашвили. В свете последних событий мне его очень жалко.
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13.12.2021 14:14 Відповісти
Серед Слуг народу нема сиріт,я б усиновив парочку!
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13.12.2021 14:32 Відповісти
Усыновляй Юзика.
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13.12.2021 15:23 Відповісти
У дии covid-сертификат уже целый день невозможно загрузить с портала. Технический сбой. Огонь. При том, что он у меня есть. Т.к. вакцинацию прошел давно. Нужна pdf версия. А вишенка на торте, приложения дия уже 3и дня не хочет запускаться на моем телефоне. Или может купить новый телефон для разнообразия? Доведите до ума, то что есть.
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13.12.2021 16:48 Відповісти
 
 