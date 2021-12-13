Стефанчук про дозвіл 16-річним балотуватися на виборах: "Ми повинні порушити це питання разом з медиками та психологами"

Законопроєкт про розширення права участі в політичному житті, який передбачає дозвіл 16-річним підліткам вступати у партії та балотуватися на виборах, ще навіть не пройшов профільний комітет Верховної Ради.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, розповів на брифінгу у Верховній Раді спікер Руслан Стефанчук.

Він наголосив, що це просто законодавча ініціатива народних депутатів.

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"Мені видається, у Верховній Раді є багато ініціатив, які створюють підґрунтя для дискусій, тому я готовий продискутувати це питання. Тоді будуть хоча б якісь перспективи для входження цього законопроєкту на розгляд хоча б комітету", - наголосив голова Верховної Ради.

Говорячи про суть цього питання, Стефанчук зауважив, що система голосування, яке називають активним і пасивним виборчим правом, в Україні має бути дещо переглянута.

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"Сьогоднішня виборча система заточена не під надання людині загального виборчого права, а надання його тільки тій людині, яка в конкретний день може сісти на автобус, приїхати на місце своєї реєстрації, поставити галочку, опустити це (бюлетень. – Ред.) і сподіватися, що там не буде порушень. Це суттєве обмеження, тому нам треба думати комплексно, як забезпечити право вибору кожному громадянину в Україні. Тут може бути ціла низка варіантів. Чи може бути тут варіант зниження віку? Я думаю, це можуть вирішувати не тільки народні депутати. Ми повинні порушити це питання разом з медиками, психологами, соціологами, які пояснять, чи здатна особа в цей період сформувати свою думку щодо майбутнього", - додав він.