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Новини Політика України
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ВР (11728) вибори (6158) виборчий закон (147) підлітки (333) Стефанчук Руслан (654)

Стефанчук про дозвіл 16-річним балотуватися на виборах: "Ми повинні порушити це питання разом з медиками та психологами"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Стефанчук про дозвіл 16-річним балотуватися на виборах:

Законопроєкт про розширення права участі в політичному житті, який передбачає дозвіл 16-річним підліткам вступати у партії та балотуватися на виборах, ще навіть не пройшов профільний комітет Верховної Ради.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, розповів на брифінгу у Верховній Раді спікер Руслан Стефанчук.

Він наголосив, що це просто законодавча ініціатива народних депутатів.

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"Мені видається, у Верховній Раді є багато ініціатив, які створюють підґрунтя для дискусій, тому я готовий продискутувати це питання. Тоді будуть хоча б якісь перспективи для входження цього законопроєкту на розгляд хоча б комітету", - наголосив голова Верховної Ради.

Говорячи про суть цього питання, Стефанчук зауважив, що система голосування, яке називають активним і пасивним виборчим правом, в Україні має бути дещо переглянута.

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"Сьогоднішня виборча система заточена не під надання людині загального виборчого права, а надання його тільки тій людині, яка в конкретний день може сісти на автобус, приїхати на місце своєї реєстрації, поставити галочку, опустити це (бюлетень. – Ред.) і сподіватися, що там не буде порушень. Це суттєве обмеження, тому нам треба думати комплексно, як забезпечити право вибору кожному громадянину в Україні. Тут може бути ціла низка варіантів. Чи може бути тут варіант зниження віку? Я думаю, це можуть вирішувати не тільки народні депутати. Ми повинні порушити це питання разом з медиками, психологами, соціологами, які пояснять, чи здатна особа в цей період сформувати свою думку щодо майбутнього", - додав він.
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Топ коментарі
+47
И не к психологам, а к психиатром надо. И не детям, а Стефанчуку вместе с родителями этой идеи.
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13.12.2021 13:36
+39
Хватит одного психиатра-нарколога на всю вашу банду.
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13.12.2021 13:34
+34
та че там? давайте с 7 лет уже!!! Пошел в школу и сразу в партию "Слуга урода" вступил!!!
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13.12.2021 13:35
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Хватит одного психиатра-нарколога на всю вашу банду.
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13.12.2021 13:34 Відповісти
Так это же зекоМАНДы электорат,🤡🐀🐸🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐐
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13.12.2021 14:34 Відповісти
Не бачу гадюки...
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13.12.2021 16:11 Відповісти
да сразу бабенке в матку выборную урну ля@ва пархатая вы что дегенераты кретины дебилы наоборот с 25 лет не ранье к будкам избирательным допускать..... а тут наркоманские ублюдки пенис еще не стоит менуструации еще не состоялисью.... нет может У ЖИ@ИВ СИЕ НОРМА так они твари обрезаныне в инцесте норма-- мама с сыном рождает сестра- дочка.. ублюдки ряженные вас на атомы делить надо тварей... я о дебилов избранных... жаль что кое кому таки в истории не дали доделать благое таки дело...
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13.12.2021 19:00 Відповісти
ВОТ ТАКИЕ ЗАКОНОтворцы сидят в РАДЕ !!! 73 % -- нахрена ВЫ ИХ ВЫБРАЛИ ??? ??? ???
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14.12.2021 02:16 Відповісти
не поможе мертвому кадило...

...Дуже показовим став кейс Бойка - Медведчука - ОПЗЖ.
Мінус 8.4 % у партійному рейтингу і мінус 7.1 % у президентському.
Як виявилося, для цього досить було закрити три заштатних телеканали.

Звідси висновок: президентів нам досі обирає телевізор. І так триватиме, доки ми це дозволятимемо. Єдина печать у тому, що телевізійна реальність після виборів не має нічого спільного з реальністю поза телевізором.

Тамара Горіха Зерня
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13.12.2021 19:06 Відповісти
альо, алкоголь дозволяють пити з 18 років !
в США, між іншим, з 21 року !

тобто суспільство в принципі каже:
"окей, пацан, ти вже начебто, можеш відповідати за свої вчинки"
шо теж далеко не факт, бо деякі і до смерті невмєнябельні

але ж, з 18 років !!!!!

виборчий ценз, вважаю, треба підняти бодай до 20 років
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13.12.2021 15:29 Відповісти
Вообще то бухать и отвечать за свои поступки разные вещи. У нас и 50 летних дебилов пруд пруди.
Возрастной критерий должен быть ,но

1--- отслужи в армии

2---- сдай экзамен гражданина страны
если ты не дебил который живёт по приколу, можешь быть ИЗБИРАТЕЛЕМ

И не более
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13.12.2021 19:30 Відповісти
Ти зараз вчинив шалену русофобію!
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13.12.2021 20:55 Відповісти
Боится Стефанчук, что 16 летние ребята объедят его в буфете ВР)
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13.12.2021 13:35 Відповісти
Не обьедят, а обкурят!
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13.12.2021 20:56 Відповісти
Ага а с 12 будут в армию забирать, а девок замуж выдавать.
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13.12.2021 13:35 Відповісти
та че там? давайте с 7 лет уже!!! Пошел в школу и сразу в партию "Слуга урода" вступил!!!
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13.12.2021 13:35 Відповісти
Были октябрята - будут зеленята
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13.12.2021 20:49 Відповісти
И не к психологам, а к психиатром надо. И не детям, а Стефанчуку вместе с родителями этой идеи.
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13.12.2021 13:36 Відповісти
Кому кому, а уж инициаторам законопроекта психиатр и нужен, хотя вряд ли поможет.
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13.12.2021 14:55 Відповісти
что за бред?
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13.12.2021 13:37 Відповісти
Прийде чергова хвиля поприкольщиків.
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13.12.2021 13:37 Відповісти
Бити будуть не по паспорту, а по %балу

Коли виявляється, що хтось черговий у владі чи її групі підтримки - громадянин Росії, я згадую смішний епізод із місцевих виборів 2020 року. Коли виявилось, що кандидат у мери Стрия від «Свободи» - громадянин Росії, і разом із кількома іншими тамтешніми «свободівцями» торгує з Росією нафтопродуктами. Коли це з'ясувалося й почався шкандаль, цей чувак знявся з виборів, але зі словами «це інформаційна атака на мене!», а пресслужба партії написала щось про важку долю депортованих предків цього кандидата (мовляв, жорстоке життя його змусило вступити в російське громадянство).

Тобто громадянин Росії спокійно може в «бандерівському» простигосподи Стрию стати лідером осередку націоналістичної партії, і всім навколишнім буде ОК. Не кажучи вже про лемінгів-співвітчизників, які тисячами пруться на заробітки в Росію, де їх потім арештовують, звинувачують у тероризмі і вимінюють на цемахів і куликовських.

Народ наш до факту російського громадянства/підданства ставиться набагато легковажніше, ніж демократичний актив. Ось навіть евфемізм який використовують: не «громадянин Росії», а «має російський паспорт». Це як «стрибати у гречку» замість зраджувати. Паспорт - це ж папірець, ну що в цьому такого, з ким не буває?

А оскільки Зеленський, Баканов і компанія - люди з цього самого пострадянського «народу», то й для них російське громадянство когось із соратників - не недолік і не загроза, а просто життєва обставина. Ну, трохи специфічна з огляду на те, що з Росією зараз оці всі муткі-нєпаняткі. Але все одно не визначальна. Бо для них Україна і Росія - це більш-менш одне й те саме.

Otar Dovzhenko
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13.12.2021 13:38 Відповісти
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13.12.2021 13:38 Відповісти
Дурня дурнею. Які 16 років? Не хочу образити нормальних дітей, але серед цього віку ну дуже(!!!) багато любителів Моргенштейна(чи як там його?), то вони наголосують ще краще ніж любителі сватів, вкуснАгА плАмбірА та КалбАси по 2.20.
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13.12.2021 13:38 Відповісти
Діти просто Бєні обійдуться дешевше ніж любителі сватів , анала і сосни , тут головне не вік а кількість депутатів , хоча і до дітей черга може дійти ...
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13.12.2021 13:45 Відповісти
На это и расчет. Что малолетние дебилоиды, которым легко засрать мозги видосиками, наголосуют так, как "нужно".
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13.12.2021 13:54 Відповісти
Слуги урода в поисках "поприкольшиков" полезли в школы...
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13.12.2021 13:38 Відповісти
А куда им ещё лезть?! Больше никто на зельоных утырков не ведьоцца!
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13.12.2021 19:41 Відповісти
Несколько примеров: в Иране возраст, дающий право на участие в голосовании, составляет 15 лет; на Кипре и Кубе - 16; в Индонезии - 17; в Боливии - 18 (если вы состоите в браке) и 21 (если нет); в Австрии и Иордании - 19; в Камеруне и Японии - 20; в Кот-д'Ивуаре, Кувейте и Сьерра-Леоне - 21 год.
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13.12.2021 13:39 Відповісти
Шиза зашкалює, хіба це можна сприймати всерйоз.
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13.12.2021 13:40 Відповісти
Ага. Сидит такой 16-летний на уроке физики. Закон Ома никак не освоит -- а уже депутат, уважаемый человек.
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13.12.2021 13:40 Відповісти
И главное - неприкосновенный!
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13.12.2021 13:50 Відповісти
А что это я так сексистски подошёл к вопросу: написал про "него" ? А как же "она"?!
"Сидит такое 16-летнее на уроке..."
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13.12.2021 15:37 Відповісти
Вы лучше своего величайшего поверьте у психиатора. А детей не трогайте. Какие 16 лет. Думаете вас спасет? НЕ будет у вас второго шанса. Онлайн голосование для лугандона, детей на выборы. Все же белыми нитками шито. Вспомним и Закон5600 и 10 копеек за кулек. И Оман, и вертолеты и вангергейт и зезашкварников и тарифы и цены. Вспомним все.
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13.12.2021 13:41 Відповісти
👉Доречі, була уже така петиція у 2019 р. "Знизити віковий виборчий ценз в Україні з 18 до 16 років та наділити правом балАтуватися в депутати!!!"
Набрала аж 20 голосів. Тепер Стефанчук знову людям голови дурить
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13.12.2021 13:42 Відповісти
Боров проголодался и решил таки взяться за младенцев
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13.12.2021 13:43 Відповісти
наверное у кого-то подрастает очередное юное дарование со стажем 10 лет
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13.12.2021 13:43 Відповісти
Черговий зашкар зеленого лайна і відвертання уваги від нарколиги.
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13.12.2021 13:44 Відповісти
Что,совсем с рейтингом беда у обосравшихся?
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13.12.2021 13:52 Відповісти
Вообще психологи должны дать оценку как самому Бубочке, так и всем упырям, которые пришли вместе с ним.
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13.12.2021 14:02 Відповісти
хіба забацати електронне звернення про перевірку бубочки на наркотики. Цікаво чому ніхто не догадався це зробити?
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13.12.2021 14:04 Відповісти
ПЗД... ЗЕЛЁНЫЕ УМАЛИШОННЫЕ... ВСЕ
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13.12.2021 14:02 Відповісти
і не забути про наркотичний контроль. Дайош рехферендум на перевірку грьобаних слуг на наркотики
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13.12.2021 14:03 Відповісти
Всі притомні тікають з цього жидівського болота,залишилось мільйонів 25-28.
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13.12.2021 14:08 Відповісти
Для прилаштування судівсько-прокурворсько-депутанських та інших мажорних викидків.
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13.12.2021 14:10 Відповісти
ВЫ сборище дебилов. Совсем хотите страну уничтожить?
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13.12.2021 14:11 Відповісти
Цей популізм вже стає небезпечним для самої державності...Ми вже бачимо,що може зробити на чолі держави марнославний невіглас і боягузливий профан...Якщо таким будуть усі урядовці,то площадка під назвою Україна розчиститься ще швидше...
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13.12.2021 14:12 Відповісти
А чому із 16 років? Це несправедливо, всім так всім. Давайте вже почнемо з учнів, які навчаються в першому класі. Їм простіше навішати локшини на вуха.
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13.12.2021 14:23 Відповісти
А чё 16? Давай прямо с рождения, родился, и сразу на выборы.
А если серьезно, то должна быть норма для мужчин - голосуют только отслужившие в армии. Исключение только для хронических больных, которые не могут служить по медицинским показаниям.
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13.12.2021 14:29 Відповісти
А чи готова армія прийняти таку кількість призовників?
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13.12.2021 17:47 Відповісти
Одіть клоуна в Діда Мороза,і дозволить голосувать дітям,безпрограшно!
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13.12.2021 14:30 Відповісти
60+ краще б заборонили... голосувати має той, хто працює і платить податки.
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13.12.2021 14:34 Відповісти
Мені 67. Працюю, плачу податки. Повірте, при здоровому глузді, добрій пам'яті. На відміну від своїх молодих співробітників за оце зелене мракобісся не голосувала. Та й інших відмовляла.
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13.12.2021 16:32 Відповісти
Підтримав ваше право голосу але не ставлення до вибору інших. Так само, як ви збуренні утиском ваших прав, так і інші люди мають право навіть, якщо їх вибір вам не довподоби. Більше потрібно працювати на кандидата, а не винити когось за їх вибір.
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13.12.2021 17:45 Відповісти
То есть,за то,что вы ,в воюющей стране с кризисной экономикой,голосите за комика -наркомана,вас ещё и уважать должны?нет,никогда не уважала полных кретинов и врагов Украины,и уважать не собираюсь
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13.12.2021 19:25 Відповісти
Не хочу учиться, а хочу в депутаты.! Как же юный депутат будет совмещать свою деятельность с уроками в школе?...или им экстерном выдадут аттестаты?) Что за бредовая идея.
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13.12.2021 14:39 Відповісти
Воно ще на г.вно "буба" каже, а його вже пхають в законодавчий орган. Це в кого там попідростало?
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13.12.2021 14:56 Відповісти
Десятки тисяч мої сперматозоїдів вимагають права голосу! Вимагаю припинити свавілля і дискримінацію! Вони висувають мене в кандидати і готові підтримати голосуванням.
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13.12.2021 17:41 Відповісти
Сборище педофилов.
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13.12.2021 18:49 Відповісти
Отпрыски небожителей выступили с инициативой о том, что не плохо было бы с самого детства попадать в тёплые места. Резонно, тем более, что в стране уже все проблемы решены и можно смело заняться назначением своих детей на ключевые финансовые потоки...
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13.12.2021 18:51 Відповісти
Ну да. Всё правильно. Если ширять какой-то хренью можно с пяти лет, то с 16 можно всё что угодно... Если доживут.
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13.12.2021 19:04 Відповісти
Разрешите лучше декларировать спонсоров депутатов)
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13.12.2021 19:17 Відповісти
)))))зекрыса ,после раздачи опросным конторам по 500тыщ баксов за свой рейтинг,окончательно врубился ,что честно оно на второй срок не пройдет
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13.12.2021 19:21 Відповісти
Янелох зробить голосування через Дію. Це самий надійний спосіб сфальшувати результати виборів.
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13.12.2021 23:36 Відповісти
Дебилы то есть судить еще малолетка а депутатом уже можно.
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13.12.2021 19:32 Відповісти
При одном условии, стаж приема наркотиков не меньше двух лет
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13.12.2021 19:40 Відповісти
давайте как в развитой Японии - девочек с 13 лет можно трахать, достаточно устного согласия. а ?
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13.12.2021 19:41 Відповісти
У этого тупого мешка жира стефанчука уже личинка к 16-ти подтянулось?! Тут только интересно с точки зрения физиологии... Как он смог ее сделать?!
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13.12.2021 19:55 Відповісти
Я уверен что 73% должны пройти тест у психологов и ппихпатров.
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13.12.2021 20:01 Відповісти
Вы знаете, народ, вот я считаю что следующая власть просто обязана провести мероприятия по лишению звания депутата всех так называемых слуг народа, эти пять лет должны быть вычеркнуты из их трудового стажа, как будто и не было их. Верховного Зе-придурка это тоже касается.
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13.12.2021 20:23 Відповісти
а зачем? главный вопрос - кому это надо??? ну точно не детям... а кому? зеленой шобелке боящейся потерять власть... ибо только дети и клинически упоротые могут поверить в байки от ЗЕбабайки и сказки от заплывшиеглазки (стефанчука)
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13.12.2021 20:24 Відповісти
Эта идея не нова, в Германии давать идеи за право голоса 16-ти летним велись ещё с прошлого года, а с приходом новой коалиции это может воплотится в жизнь.
Наши же, как всегда, не только собезьяничали, но и решили сделать своё ноу-хау - предоставить право баллотироватся в депутаты с 16-ти летнего возраста.
При этом я нигде не встречал информацию, что возрастной ценз для избирателей будет снижен тоже. Просто сюр какой-то - избираться можно с 16-ти лет, а голосовать только с 18-ти.
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14.12.2021 01:17 Відповісти
А мне кажется, что избирательный возраст нужно поднять до 21 и право голосовать должны иметь те, кто платит НАЛОГИ и не живет за счет бюджета.
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13.12.2021 23:25 Відповісти
Редакторам подяка за фото до новини!
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13.12.2021 23:38 Відповісти
... Клычко устал и ему нужОн заменитель, какой-нить тиктокер 16 летиков
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14.12.2021 04:32 Відповісти
 
 