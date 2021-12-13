Стефанчук про дозвіл 16-річним балотуватися на виборах: "Ми повинні порушити це питання разом з медиками та психологами"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Законопроєкт про розширення права участі в політичному житті, який передбачає дозвіл 16-річним підліткам вступати у партії та балотуватися на виборах, ще навіть не пройшов профільний комітет Верховної Ради.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, розповів на брифінгу у Верховній Раді спікер Руслан Стефанчук.
Він наголосив, що це просто законодавча ініціатива народних депутатів.
"Мені видається, у Верховній Раді є багато ініціатив, які створюють підґрунтя для дискусій, тому я готовий продискутувати це питання. Тоді будуть хоча б якісь перспективи для входження цього законопроєкту на розгляд хоча б комітету", - наголосив голова Верховної Ради.
Говорячи про суть цього питання, Стефанчук зауважив, що система голосування, яке називають активним і пасивним виборчим правом, в Україні має бути дещо переглянута.
"Сьогоднішня виборча система заточена не під надання людині загального виборчого права, а надання його тільки тій людині, яка в конкретний день може сісти на автобус, приїхати на місце своєї реєстрації, поставити галочку, опустити це (бюлетень. – Ред.) і сподіватися, що там не буде порушень. Це суттєве обмеження, тому нам треба думати комплексно, як забезпечити право вибору кожному громадянину в Україні. Тут може бути ціла низка варіантів. Чи може бути тут варіант зниження віку? Я думаю, це можуть вирішувати не тільки народні депутати. Ми повинні порушити це питання разом з медиками, психологами, соціологами, які пояснять, чи здатна особа в цей період сформувати свою думку щодо майбутнього", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
...Дуже показовим став кейс Бойка - Медведчука - ОПЗЖ.
Мінус 8.4 % у партійному рейтингу і мінус 7.1 % у президентському.
Як виявилося, для цього досить було закрити три заштатних телеканали.
Звідси висновок: президентів нам досі обирає телевізор. І так триватиме, доки ми це дозволятимемо. Єдина печать у тому, що телевізійна реальність після виборів не має нічого спільного з реальністю поза телевізором.
Тамара Горіха Зерня
в США, між іншим, з 21 року !
тобто суспільство в принципі каже:
"окей, пацан, ти вже начебто, можеш відповідати за свої вчинки"
шо теж далеко не факт, бо деякі і до смерті невмєнябельні
але ж, з 18 років !!!!!
виборчий ценз, вважаю, треба підняти бодай до 20 років
Возрастной критерий должен быть ,но
1--- отслужи в армии
2---- сдай экзамен гражданина страны
если ты не дебил который живёт по приколу, можешь быть ИЗБИРАТЕЛЕМ
И не более
Коли виявляється, що хтось черговий у владі чи її групі підтримки - громадянин Росії, я згадую смішний епізод із місцевих виборів 2020 року. Коли виявилось, що кандидат у мери Стрия від «Свободи» - громадянин Росії, і разом із кількома іншими тамтешніми «свободівцями» торгує з Росією нафтопродуктами. Коли це з'ясувалося й почався шкандаль, цей чувак знявся з виборів, але зі словами «це інформаційна атака на мене!», а пресслужба партії написала щось про важку долю депортованих предків цього кандидата (мовляв, жорстоке життя його змусило вступити в російське громадянство).
Тобто громадянин Росії спокійно може в «бандерівському» простигосподи Стрию стати лідером осередку націоналістичної партії, і всім навколишнім буде ОК. Не кажучи вже про лемінгів-співвітчизників, які тисячами пруться на заробітки в Росію, де їх потім арештовують, звинувачують у тероризмі і вимінюють на цемахів і куликовських.
Народ наш до факту російського громадянства/підданства ставиться набагато легковажніше, ніж демократичний актив. Ось навіть евфемізм який використовують: не «громадянин Росії», а «має російський паспорт». Це як «стрибати у гречку» замість зраджувати. Паспорт - це ж папірець, ну що в цьому такого, з ким не буває?
А оскільки Зеленський, Баканов і компанія - люди з цього самого пострадянського «народу», то й для них російське громадянство когось із соратників - не недолік і не загроза, а просто життєва обставина. Ну, трохи специфічна з огляду на те, що з Росією зараз оці всі муткі-нєпаняткі. Але все одно не визначальна. Бо для них Україна і Росія - це більш-менш одне й те саме.
Otar Dovzhenko
"Сидит такое 16-летнее на уроке..."
Набрала аж 20 голосів. Тепер Стефанчук знову людям голови дурить
А если серьезно, то должна быть норма для мужчин - голосуют только отслужившие в армии. Исключение только для хронических больных, которые не могут служить по медицинским показаниям.
Наши же, как всегда, не только собезьяничали, но и решили сделать своё ноу-хау - предоставить право баллотироватся в депутаты с 16-ти летнего возраста.
При этом я нигде не встречал информацию, что возрастной ценз для избирателей будет снижен тоже. Просто сюр какой-то - избираться можно с 16-ти лет, а голосовать только с 18-ти.