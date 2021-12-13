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Новини Політика України
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"Маніпуляція фактами", - у МЗС відреагували на заяву Путіна про те, що Україна нібито не передала РФ зарубіжні активи СРСР

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Твердження президента Росії Володимира Путіна про нібито невиконання Україною зобов'язання про передання Російській Федерації зарубіжних активів Радянського Союзу - маніпуляція фактами.

Про це заявив спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Цензор.НЕТ".

"Розподіл радянського майна регулюється Договором про правонаступництво за зовнішнім державним боргом і активами СРСР від 1991 року. Згідно з угодою частка нашої держави в загальній сумі боргу і активів СРСР становить 16,37%", - сказав Ніколенко.

Він пояснив, що в 1994 році Україна та Росія підписали так звану угоду про нульовий варіант, згідно з яким РФ зобов'язалася виплатити українську частку в зовнішньому державному боргу СРСР станом на 1 грудня 1991 року. Зі свого боку Україна мала передати Росії свою частку в активах СРСР станом на 1 грудня 1991 року.

"Водночас ігнорування російською стороною законних вимог надати інформацію про вартість українських активів, які мали передаватися, унеможливило ратифікацію угоди Верховною Радою України. Цей документ не набув чинності ні для України, ні для РФ. Отже, говорити про невиконання яких-небудь зобов'язань без належного правового процесу необґрунтовано", - наголосив Ніколенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна досі не повернула Росії активи колишнього СРСР, - Путін

Раніше президент Росії Володимир Путін повідомив, що в 1993 році Росія взяла на себе зобов'язання погасити всі борги колишнього СРСР за всі колишні союзні республіки "з розрахунку на те, що нам ці республіки передадуть зарубіжні активи колишнього Радянського Союзу", проте Україна цього не зробила.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+29
Страна-вор считает все что находится за ее пределами СВОИМИ зарубежными активами)
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13.12.2021 13:40
+21
Это ***** просто крутится на сковородке. Чувствует падло, что репарации таки платить придется.
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13.12.2021 13:46
+20
Себе в мавзолей готовит?
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13.12.2021 13:39
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Себе в мавзолей готовит?
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13.12.2021 13:39 Відповісти
Такі вкиди ми чуємо вже 30 років.
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13.12.2021 13:40 Відповісти
Страна-вор считает все что находится за ее пределами СВОИМИ зарубежными активами)
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13.12.2021 13:40 Відповісти
Мне одному стыдно за Украину которая выстилается и оправдывается перед кремлем после каждого его пердежа?
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13.12.2021 13:43 Відповісти
Тобі би порозумнішати. Коли тебе назвуть хвойдою - ти будешь мовчати, чи щось скажешь, щоб встановити правду?
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13.12.2021 16:16 Відповісти
Украина оправдывается перед мировым сообществом,а не перед кремлем!
Украина имеет право сказать слово в свою защиту
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13.12.2021 17:01 Відповісти
Пущай в счет долга ***** Членина себе домой заберет и целует там везде, 151 ему уже.
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13.12.2021 13:44 Відповісти
Ще нам не вистачало російських фашистів і терористів фінансувати , що засіли в кремлі
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13.12.2021 13:45 Відповісти
Это ***** просто крутится на сковородке. Чувствует падло, что репарации таки платить придется.
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13.12.2021 13:46 Відповісти
суть политики соседнего государства - брехня во всех ее проявлениях, они уже не могут по-другому..., чтобы ни сказал и ни сделал тамошний убогий князек, все брехня, большая или маленькая...
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13.12.2021 13:47 Відповісти
Так они всё время за счёт такой политике и выезжают. А коллективный Запад на это ведётся. Отработанная и проверенная технология.
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13.12.2021 14:09 Відповісти
Там одна недвижка СССР зарубежом тянет на 400 ярдов долларов.При том что долг СССР другим странам,который рашка взяла на себя, это максимум 100 млрд.долларов.
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13.12.2021 13:50 Відповісти
Вірити кремлівським брехунам - себе не поважати
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13.12.2021 13:51 Відповісти
Кацапы забрала себе все имущество за рубежом.
А , чтобы все понимали , коммуняки любили жить ПОБОГАТОМУ за счёт нищего совка , потому недвижимость под посольские и другие структуры приобреталась В САМЫХ ДОРОГИХ МЕСТАХ
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13.12.2021 13:53 Відповісти
куды дели савковые вклады,
гниды мацковские ???
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13.12.2021 13:54 Відповісти
Это деменция.
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13.12.2021 13:58 Відповісти
А договор Украины с Ельциным 1997 года Путен не комментирует?:

"Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією) - соглашение между Российской Федерацией и Украиной, действовавшее в 1999-2019 годах, в котором закреплялся принцип стратегического партнёрства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга"

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13.12.2021 14:02 Відповісти
Он его аннулировал. Как и свои предыдущие сроки царствования.
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13.12.2021 14:11 Відповісти
ПУТИН - ПОШЕЛ ***** !!
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13.12.2021 14:06 Відповісти
Параноик Путлер = параноик Сралин. И мне еще долго ждать, когда первый будет лежать в луже мочи, как лежал любимчик первого второй? Может уже скоро? Стоит ли сейчас уже пересмотреть фильм "Смерть Сралина", чтобы сравнить, как делили в Мордоре власть в 1953 г. и, надеюсь, буду смотреть, как не договорятся поделить сейчас.
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13.12.2021 14:07 Відповісти
беріть дивіться, хороше кіно
https://kinoukr.com/478-smert-stalina.html
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13.12.2021 17:38 Відповісти
Я сказал пересмотреть, когда рашэнфюрер подохнет, но он еще жив, а этот фильм я видел, изначально неплохой, хотя, как оказалось, для пацаков он как красная тряпка для быка, значит лучше чем неплохой, вот когда сдохнет я его 3 раза пересмотрю.
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13.12.2021 17:57 Відповісти
це дражливе видовище здебільшого в Києві знімали, на Випердосі та в КМДА (кажуть, ніде більш немає такого кучерявого "сталінського ампіру")
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13.12.2021 18:06 Відповісти
Пусть выплатят родственникам ,умершим от их голодомора.Пусть выплатят за смерти солдат по принуждению загнанных в красную армию.Пусть выплатят за голодное детство детям ссср.
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13.12.2021 14:16 Відповісти
Да как бы насрать на подобные заявы. Свинособаки каждые пол года что то подобное вырыгивают. Это нормально для них. Сей час еще один рейхстаг из фанеры где то в зажопинске сделают и будут штурмовать. И потом опять по кругу...
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13.12.2021 14:24 Відповісти
Мне нравится, как вы здраво на вещи смотрите))
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13.12.2021 14:49 Відповісти
Україна 16%, хто це так рахував, там мінімум 30%
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13.12.2021 15:20 Відповісти
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13.12.2021 15:32 Відповісти
ТАК ЗАКОНСЕРВИРУЙТЕ РОССИЮ !!!
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13.12.2021 15:40 Відповісти
Сегодня коллективная шизофрения заменяет в России идеологию



C точки зрения россиян, все территории, на которых когда-либо убивал, грабил и насиловал руССкий солдат - это исконно руССкие земли.
(С)

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13.12.2021 15:54 Відповісти
яке кацапи-раби мають відношення до земель які їх пани хочуть назвати своїми. У них навть слова свого нема - щось не те скаже - і тюрму на пляшці сидіти, або пристрелять
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13.12.2021 16:19 Відповісти
То, как этот прыщ загоняет себя в юридический капкан, хорошо проанализировано у Анти-Колорадоса:
https://defence-line.org/2021/12/po-zakonam-ajkido-chast-1/
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13.12.2021 17:34 Відповісти
как жеж так сказать культурно - оте*****ь ***** от Украины...
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13.12.2021 17:38 Відповісти
Як воно, ху....йло, научало пінєра-школярика відповідати на питання : "Де закінчується російська земля...", правильна відповідь від ху....
...йла : "...нігдє нє заканчіваєтца...."
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13.12.2021 20:00 Відповісти
Москали сами что-то придумали, как им выгодно. Долгов там потом много простили, а вот активы стоят и сейчас.
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13.12.2021 21:05 Відповісти
Да пошел он нахер чмо ботексное со своими долгами!...Раздерибанил чуть ли не четверть УКраины гандон и еще о каких то долгах говорит!....
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13.12.2021 21:35 Відповісти
 
 