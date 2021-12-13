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Волинець (84) ТЕС (219)

Луганська ТЕС опинилася в заручниках у Росії через бездіяльність уряду, – лідер профспілки гірників

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Луганська ТЕС опинилася в заручниках у Росії через бездіяльність уряду, – лідер профспілки гірників

Кабінет Міністрів з 2014 року так і не побудував залізничну колію 40 км до міста Щастя (Луганська область), через що місцева ТЕС залишається повністю залежною від поставок вугілля з Росії.

 Про це повідомив лідер Незалежної профспілки гірників, народний депутат Михайло Волинець.

 "Місцеві жителі опинились у заручниках - у залежності від постачання вугілля антрацитових марок з Росії. А все через те, що уряд не побудував ділянку залізничного полотна до місцевої ТЕС з українського боку. У "велике будівництво", як в прірву, йдуть мільярди гривень платників податків, але немає грошей на забезпечення 40 км життєво важливого шляху для цілого регіону", - заявив лідер профспілки.

Він заявив, що критична ситуація в регіоні виникла в першу чергу з вини уряду. "Тепер влада має забезпечити енергетиків газом за доступними цінами. Бо тепло має коштувати для всіх українців однаково", - зазначив нардеп.

Нагадаємо, Луганська ТЕС з 2014 року не має залізничного сполучення з рештою території України. Дві під’їзні колії проходять з окупованої території і зі сторони Росії. За 7 років "Укрзалізниця" попри обіцянки так і не збудувала залізничну колію до міста Щастя. Відтак місто і ТЕС повністю фізично залежні від залізничних поставок з території РФ. З 1 листопада 2021 року Росія заборонила поставки вугілля на Луганську ТЕС в рамках вугільної блокади України. У критичній ситуації що склалась, Луганська ОДА звернулась до прем’єр-міністра з проханням забезпечити безперебійне постачання природного газу. Цей заклик підтримали також народні депутати. Експерти наголошують, що наслідком вугільної блокади Росії може бути знеструмлення стратегічних підприємства та об’єктів критичної інфраструктури області, а разом з тим сотень шкіл та дитячих садків, понад пів сотні медичних закладів.
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Топ коментарі
+12
А с пуя на частное предприятие за деньги налогоплаттельщиков должны стоит дорогу? Пусть ахметка и парится.
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13.12.2021 13:51
+9
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13.12.2021 13:49
+7
За терористів , комуністів , вбивць та мародерів . Всі 30 років.
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13.12.2021 13:49
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За Зе голосовали? Хавай. те.
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13.12.2021 13:46 Відповісти
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13.12.2021 13:49 Відповісти
З 14-го року нема туди під'їзду. Більш того, з 14 року до липня 2020 року, тобто ШІСТЬ років Луганщина залишалася енергоостровом, який будь-якої миті взимку міг перетворитися на армагедон, на порядки страшніший від Алчевська. Хоча для вирішення проблеми потрібно було кинути лише 20 км ЛЕП в тилу.
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13.12.2021 14:04 Відповісти
ну зеля уже 10км наверное кинул, за пол срока
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13.12.2021 14:23 Відповісти
Вони поки планують, як і сивочолий гетьман увесь свій термін.
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13.12.2021 14:28 Відповісти
Сывочолый гетьман успешно решал проблемы с 14 года поважнее и посложнее, чем эта.
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13.12.2021 23:31 Відповісти
За кого вони там голосували?
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13.12.2021 13:46 Відповісти
За терористів , комуністів , вбивць та мародерів . Всі 30 років.
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13.12.2021 13:49 Відповісти
Що просили, те і мають.
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13.12.2021 13:51 Відповісти
Судячи з цієї ілюстративної картинки, їх там ще й іпуть. Може вони збоченці і їм Це подобається?
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13.12.2021 13:53 Відповісти
Надо выписать из Украинцев.
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13.12.2021 15:32 Відповісти
А с пуя на частное предприятие за деньги налогоплаттельщиков должны стоит дорогу? Пусть ахметка и парится.
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13.12.2021 13:51 Відповісти
100%
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13.12.2021 13:51 Відповісти
с того что железная дорога туда - это еще и поставки артснарядов, живой силы и техники на передовую, а не по разбитым дорогам севера Луганщины.
и второе - эта ТЭЦ - обеспечивает электрикой весь север Луганщины, все наши украинские военные базы и ремонтные базы и госпитали - ВСЕ.
так что нам не плевать, в каких условиях живут сейчас и будут воевать наши ребята - надо и ЛЭП протянуть и железку достроить.
там понты - 40 км ветку кинуть.
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13.12.2021 16:30 Відповісти
місцеві жителі (мешканці) у 2014 -му чось зовсім курва не думали за Луганську ТЕС ...
може патаму ша раздвигали друг другу булки перед фуйлом, при включеному світлі ?
чтобы видеть, как кармильцы палучают удавольствие , приабщаясь к "руцкаму миру",
гниды !
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13.12.2021 13:52 Відповісти
местные жители, как и жители всей Украины и Донбасса, летом 14 года сидели перепуганные по домам и ждали чем кончится.
Не неси херни.
Да и хватит заливать что вся вата сплошь на Донбассе.
73% за пророссийского ватника Зелю отдали не только на Донбассе.
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13.12.2021 16:32 Відповісти
шото я здесь... перепуганых не увидел...
ах да, это ж фото - постановочное...
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13.12.2021 16:38 Відповісти
та й тут начебто усі щасливі та усміхнені...
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13.12.2021 16:46 Відповісти
тут теж все - ок ...
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13.12.2021 16:53 Відповісти
"Сивочолий "надьожа нації", в 14-му році, горів бажанням ЗДАТИ ту ТЕС прокацапській банді лугандону. Патріоти з добробату "Айдар", які захищали ТЕС, пригрозили, що в такому випадку підірвуть її нахрін! На цьому все і "устаканилось", а от "павки корчагіна". щоб він з "комсомольцями" проклав туди 40 км "узкоколєйкі"(на дурняк, зрозуміло) - не знайшлось. "Блазень" - Бог з ним, кудись там ху...лу заглянув і помітив там мир, ну з цим космополітом, далеким і від політики і від війни, все зрозуміло. а от до "сивочолого "криголама" питання є. Чому цей "далекоглядний" "лідер "України, постійно белькочучи щось там про агресію козлостану, про війну з кацапо-ордою, за 5(П'ЯТЬ!!!) років свого президенства, не спромігся протягти 40км ж/д, життєвоважливої для України? Ніколи було? "Рошени" будував, мерин сивий?
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13.12.2021 16:42 Відповісти
так ти ж сам ті "Рошени" й жереш
і шо у цьому поганого, стратег ти херов ...
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13.12.2021 16:49 Відповісти
В мирний час так, нічого поганого. Та коли верховний головнокомандувач, під час війни, замість патронного заводу, будує "Рошени", то це - повний "звіздєц"! І хрін тобі в ніс! Я не жеру соєву халтуру.
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13.12.2021 17:16 Відповісти
тобі шо патронів не хватає, можу насипати...
та ладно соеву, та ладно не жереш, та ладно халтуру ..., класні смаколики у Петра, кацапе!..
коли дивишся кацапський телевізор - жереш мабуть, аж за вухами трещить - 100 %
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13.12.2021 21:07 Відповісти
***, вата зовсім береги поплутала. ТЕЦ, дійсно, має стратегічне значення для енергозабезпечення ватних районів Вкраїни. Ну, то нехай, ця наша Вандея, хоч заради СЕБЕ самої,надується і зробить ЩОСЬ корисне, заодне і для неньки. Наприклад, колію до Щастя своїм і махмєтовським рахунком. Махмудка платить, а ці на "суботніках-васкрєсніках" па-карчагінськи дарогу жизні будують. От і буде "смичка пралєтарієв і буржуїв-олігархів".
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13.12.2021 14:01 Відповісти
Довідка: без залізничного сполучення з Україною перебуває не лише ТЕС у Щасті, а взагалі половина контрольованої Україною Луганської області. Звідти проблематично вивозити величезні обсяги зернових, які у цих степових районах вирощуються у дуже великих обсягах.
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13.12.2021 14:12 Відповісти
І ? Економічний аналіз Є? Вивозь фурам, літаками, підводами або сірьоню лєщєнка попроси, щоб він посприяв і записав у бюджет окремим рядком:"За дєньгі аліхарха ахмєта пастроїть вузькоколійку до Шастя, щоб було ВСІМ щастя".
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13.12.2021 14:19 Відповісти
Ахметов не займається збіжжям. А вивозять його саме у рази витратнішими фурами, що вбивають автошляхи. А собівартість від того лягає у вартість хліба, який і ти купуєш.
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13.12.2021 14:26 Відповісти
Скажіть мені, пане Михайле, а ЯК його, збіжжя, вивозили ДО ВІЙНИ, ЧЕРЕЗ КОСОРИЛІЮ?
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13.12.2021 14:31 Відповісти
Звичайно, треба було лише кілька десятків км російською залізницею крюк зробити. А от вугілля всю війну до Щастя з Ростовської обл. напряму возили.
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13.12.2021 15:37 Відповісти
Я не великий знавець інфраструктурних рішень. Але ЦЕ, колію, треба робити тоді і тільки тоді, коли це наближає Перемогу і надає Пряму перевагу тут і зараз у війні над рашистами. Все інше - від лукавого.
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13.12.2021 15:44 Відповісти
а артснаряды, живую силу, военную технику - по железке не проще возить?
Железка там нужна не только для вывоза зерна или поставок угля.
Железка имеет стратегическое значение.
ВОЕННОЕ стратегическое значение.
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13.12.2021 16:35 Відповісти
Alex El 215*****

Скажіть мені, пане Михайле, а ЯК його, збіжжя, вивозили ДО ВІЙНИ, ЧЕРЕЗ КОСОРИЛІЮ?
ОТВЕЧАЮ НЕГРАМОТНОМУ ИДИОТУ, которому даже лень карту открыть:
нет, через железнодорожную ветку что идет через Дебальцево, потом Славянск и далее - на Харьков и Киев.
Сейчас эта ветка заблокирована боевиками, оккупировавшими Луганск, Дебальцево и Донецк.
какие вы тупые тролли кацапские...
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13.12.2021 16:37 Відповісти
кАЦАПСЬКОМУ ТРоЛЮ, себто, тобі, неможливо, навіть зрозуміти про ЩО його запитують, мізки відсутні. Питання не в тому швидше чи повільніше, а в тому "ПОТРІБНО ЧИ НІ" від слова "взагалі". Але воно не до тебе. Іди пускай бульби далі.
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13.12.2021 20:15 Відповісти
а артснаряды, живую силу, военную технику - по железке не проще возить?
Железка там нужна не только для вывоза зерна или поставок угля.
Железка имеет стратегическое значение.
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13.12.2021 16:33 Відповісти
Пишите сразу в Спортлото.
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13.12.2021 14:07 Відповісти
Там целая ж.д.ветка после 2014 г. не связана с сетью дорог Укрзолізниці. И дело не только в поставках угля на ТЕЦ - отрезано стратегичнское сообщение с половиной Луганской области(Старобельск, Новый Айдар, Белокурокино ...) нашей территории. Эту ветку От Сватово до Белокуракино 40 км. нужно было построить еще в 2015 г.
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13.12.2021 14:19 Відповісти
і ЩО? Шо дєлать прікажітє, розвивати інфраструктуру лугандонії, типу?
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13.12.2021 14:33 Відповісти
Хоч подивись на карту. Не буде залізничої колії для зв'язку з всією Україною, не беде ЛЕП зв'язана з енергосистемою України - ми втратимо території политі кров'ю наших воїнів.
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13.12.2021 14:43 Відповісти
Луганская ТЭЦ вкупе с местными жителями оказались в заложниках из-за собственной ватности и тупости. Любят расейку-пусть керосинкой греются.
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13.12.2021 14:25 Відповісти
как и наши украинские солдаты на передовой?
какой ты добрый, кацап.
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13.12.2021 16:34 Відповісти
Вспоминается Павка Корчагин, дорога до Шепетовки...
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13.12.2021 14:30 Відповісти
До Боярки.

До слова. Виявилось, що "Карчагінская узкакалєйка" така само болшевицька вигадка, як і усе інше.
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13.12.2021 17:54 Відповісти
З якого лиха ми їх втратимо? Їх окупують, *********** чи ватні житєлі прагаласують за переход під кацапню від нестачі "свєта"?
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13.12.2021 14:47 Відповісти
Давно известно чьим голосом является Волынец.
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13.12.2021 14:50 Відповісти
Уряд все літо віддихав,а потім не мав часу,тому що розробляв масштабний закон про пластикові пакети.
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13.12.2021 15:08 Відповісти
Значит и никогда не собирались иметь поставки украинского угля (хотели ватный)!
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13.12.2021 17:27 Відповісти
Назвіть де в світі ще використовують антрацит для ТЕС? Зазвичай там використовують найдешевше пальне. В Україні повно газового вугілля, яке не поступається антрациту по калорійності але, Ахметову це не вигідно- не з його шахт.
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13.12.2021 17:50 Відповісти
ЗІ: за сім років вони не потрудилися переобладнати систему подачі інших сортів вугілля. Там два тижні роботи і мінімальні вкладення, всі інженерні напрацювання виконані століття тому професійними західними спеціалістами. Нема ніяких секретів чи ноу-хау. Але хочеться по максимуму отримати прибутки.
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13.12.2021 17:56 Відповісти
о, кадр рената выполз! деньжат подкинули "независимому" "профсоюзу"????
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13.12.2021 17:59 Відповісти
 
 