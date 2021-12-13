Луганська ТЕС опинилася в заручниках у Росії через бездіяльність уряду, – лідер профспілки гірників
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Кабінет Міністрів з 2014 року так і не побудував залізничну колію 40 км до міста Щастя (Луганська область), через що місцева ТЕС залишається повністю залежною від поставок вугілля з Росії.
Про це повідомив лідер Незалежної профспілки гірників, народний депутат Михайло Волинець.
"Місцеві жителі опинились у заручниках - у залежності від постачання вугілля антрацитових марок з Росії. А все через те, що уряд не побудував ділянку залізничного полотна до місцевої ТЕС з українського боку. У "велике будівництво", як в прірву, йдуть мільярди гривень платників податків, але немає грошей на забезпечення 40 км життєво важливого шляху для цілого регіону", - заявив лідер профспілки.
Він заявив, що критична ситуація в регіоні виникла в першу чергу з вини уряду. "Тепер влада має забезпечити енергетиків газом за доступними цінами. Бо тепло має коштувати для всіх українців однаково", - зазначив нардеп.
Нагадаємо, Луганська ТЕС з 2014 року не має залізничного сполучення з рештою території України. Дві під’їзні колії проходять з окупованої території і зі сторони Росії. За 7 років "Укрзалізниця" попри обіцянки так і не збудувала залізничну колію до міста Щастя. Відтак місто і ТЕС повністю фізично залежні від залізничних поставок з території РФ. З 1 листопада 2021 року Росія заборонила поставки вугілля на Луганську ТЕС в рамках вугільної блокади України. У критичній ситуації що склалась, Луганська ОДА звернулась до прем’єр-міністра з проханням забезпечити безперебійне постачання природного газу. Цей заклик підтримали також народні депутати. Експерти наголошують, що наслідком вугільної блокади Росії може бути знеструмлення стратегічних підприємства та об’єктів критичної інфраструктури області, а разом з тим сотень шкіл та дитячих садків, понад пів сотні медичних закладів.
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и второе - эта ТЭЦ - обеспечивает электрикой весь север Луганщины, все наши украинские военные базы и ремонтные базы и госпитали - ВСЕ.
так что нам не плевать, в каких условиях живут сейчас и будут воевать наши ребята - надо и ЛЭП протянуть и железку достроить.
там понты - 40 км ветку кинуть.
може патаму ша раздвигали друг другу булки перед фуйлом, при включеному світлі ?
чтобы видеть, как кармильцы палучают удавольствие , приабщаясь к "руцкаму миру",
гниды !
Не неси херни.
Да и хватит заливать что вся вата сплошь на Донбассе.
73% за пророссийского ватника Зелю отдали не только на Донбассе.
ах да, это ж фото - постановочное...
і шо у цьому поганого, стратег ти херов ...
та ладно соеву, та ладно не жереш, та ладно халтуру ..., класні смаколики у Петра, кацапе!..
коли дивишся кацапський телевізор - жереш мабуть, аж за вухами трещить - 100 %
Железка там нужна не только для вывоза зерна или поставок угля.
Железка имеет стратегическое значение.
ВОЕННОЕ стратегическое значение.
Скажіть мені, пане Михайле, а ЯК його, збіжжя, вивозили ДО ВІЙНИ, ЧЕРЕЗ КОСОРИЛІЮ?
ОТВЕЧАЮ НЕГРАМОТНОМУ ИДИОТУ, которому даже лень карту открыть:
нет, через железнодорожную ветку что идет через Дебальцево, потом Славянск и далее - на Харьков и Киев.
Сейчас эта ветка заблокирована боевиками, оккупировавшими Луганск, Дебальцево и Донецк.
какие вы тупые тролли кацапские...
Железка там нужна не только для вывоза зерна или поставок угля.
Железка имеет стратегическое значение.
какой ты добрый, кацап.
До слова. Виявилось, що "Карчагінская узкакалєйка" така само болшевицька вигадка, як і усе інше.