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Новини Політика України
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НАТО (5120) Путін (21432) Росія (47164) США (14451) Макфол (28)

Загроза для Путіна номер один - це не стільки розширення НАТО, скільки демократія в Україні, - експосол США у РФ Макфол

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Загроза для Путіна номер один - це не стільки розширення НАТО, скільки демократія в Україні, - експосол США у РФ Макфол

Головною загрозою для президента РФ Володимира Путіна є не розширення НАТО на схід, а саме демократична Україна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "УП" розповів експосол США у Росії Майкл Макфол.

"Я не знаю, чого хоче Путін. І я не знаю нікого, хто б знав це. І я не повірю нікому, хто каже, що знає чого сьогодні хоче Путін. На це питання і йому самому складно дати відповідь", - сказав він.

Макфол зауважив, що спостерігає за Путіним вже тривалий час, писав про нього і навіть зустрічався з ним, коли працював на уряд США.

"Я би сказав про кілька речей, які розумію. Мені здається, що Путін відчуває загрозу не стільки від експансії НАТО в Україні, скільки від демократії в Україні. Це номер один загроза для нього. Оскільки загроза щодо НАТО не є реальною, ми бачимо дискусії навколо цього, яка триває вже багато часу. Але це не можна назвати реальним рухом до НАТО.

Але ось що реально, так це українська демократія. У Путіна є своя теорія щодо світового устрою. Він вважає, що українці та росіяни – це представники однієї нації. І він знає, як це – управляти Росією, коли в неї є сильний лідер, консервативні цінності, і все це називається автократією.  І якщо люди з міфічної єдиної нації можуть отримати цю демократію, мати свободу виборів, незалежні медіа, громадянське суспільство, йому буде складно утримувати свою легітимність в Росії", - повідомив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Присутність США в "нормандському форматі" змістила б баланс сил у бік України, - експосол США в РФ Макфол

Також, на думку Макфола, Путін мріє, щоб демократія в Україні зазнала краху.

"Він мріє про те, щоб демократія в Україні зазнала краху. І в нього була стратегія на тривалий час, якщо навіть згадувати Помаранчеву революцію. Він використовував безліч інструментів для цього – медіа, телеграм-канали, гроші чи групи громадянського суспільства. Але також він вирішив використовувати військові сили для того, щоб дестабілізувати Україну.

І є звичайно більш короткострокові речі, які стосуються того, щоб дестабілізувати США та підвищувати ставки", - зазначив американський дипломат.
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Топ коментарі
+10
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова сейчас на передовой борьбы со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией. При этом путинские бандиты не собираются останавливаться и будут продолжать вести себя по-хамски со всем миром. А происходит это в том числе потому, что ботоксный фюрер Путлер и его свора используют право вето в ООН для злоупотребления им при проведении своих бандитских проделок в мире. Эта ситуация просто нонсенс. Это то же самое, если преступник с доказанными многочисленными фактами своих бандитских проделок накладывал бы "право вето" на приговор себе и своей шайке. Ботоксный фюрер Путлер и его свора спонсируют всевозможных неонацистов в Европе для её дестабилизации. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость в Европе снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы. При этом немцы в большинстве своём показывают, что они сейчас - интернационалисты. А большинство российского населения наоборот - фашисты, мировоззрение у них фашистское, хамовато-ксенофобское, фанфаронско-милитаристское. Если бы сейчас кремлёвские бандиты дали команду на создание концлагерей по типу гитлеровских или ГУЛАГа, большинство российского населения с удовольствием бы поддержало эту "инициативу властей", выстроилось бы в очереди работать там надзирателями-садистами, ещё и славословило бы власти "за создание новых рабочих мест"
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13.12.2021 14:41
+9
Все правильно. Путин боится украинской демократии. Бутузов сказал Зе все что хотел и остался жив и сайт его работает. Это очень страшно для российского управления.
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13.12.2021 14:13
+6
А я з ним згоден. Найбільша небезпека для ординців - демократична, цівілізована,процвітаюча, європейська Україна в ЕС і НАТО.
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13.12.2021 14:42
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тільки стрункі карпатські смерекі-
знають, чого хоче хутін !
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13.12.2021 13:58 Відповісти
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова сейчас на передовой борьбы со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией. При этом путинские бандиты не собираются останавливаться и будут продолжать вести себя по-хамски со всем миром. А происходит это в том числе потому, что ботоксный фюрер Путлер и его свора используют право вето в ООН для злоупотребления им при проведении своих бандитских проделок в мире. Эта ситуация просто нонсенс. Это то же самое, если преступник с доказанными многочисленными фактами своих бандитских проделок накладывал бы "право вето" на приговор себе и своей шайке. Ботоксный фюрер Путлер и его свора спонсируют всевозможных неонацистов в Европе для её дестабилизации. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость в Европе снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы. При этом немцы в большинстве своём показывают, что они сейчас - интернационалисты. А большинство российского населения наоборот - фашисты, мировоззрение у них фашистское, хамовато-ксенофобское, фанфаронско-милитаристское. Если бы сейчас кремлёвские бандиты дали команду на создание концлагерей по типу гитлеровских или ГУЛАГа, большинство российского населения с удовольствием бы поддержало эту "инициативу властей", выстроилось бы в очереди работать там надзирателями-садистами, ещё и славословило бы власти "за создание новых рабочих мест"
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13.12.2021 14:41 Відповісти
Згоден. Проте чемно підкажу, що Прибалтика - московський термін. Країни Балтії.
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13.12.2021 15:40 Відповісти
От читаєш про хамство замміністра МВС,про його липову освіту,російське громадянство,приближену до тіла Зєлі дружину,читаєш про кротів у вищих ешелонах влади,про покривання всіляких трухіних,про махінаціі арахамій з електрикою,а потім слухаєш якогось маккоя що то є демократія і що того найбільше боїться путін - і в тебе все перевертається в голові...
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13.12.2021 14:05 Відповісти
Все правильно. Путин боится украинской демократии. Бутузов сказал Зе все что хотел и остался жив и сайт его работает. Это очень страшно для российского управления.
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13.12.2021 14:13 Відповісти
Украина - это страна с богатейшей культурой и своим уникальным языком. Это европейская страна, но которая постоянно находилась под пятой очередных кремлёвских бандитов, таковыми были практически все правители российские, начиная с Ивана Грозного и заканчивая нынешним мерзким ботоксным фюрером Путлером, с крысиным оскалом. Россия - это вторичная страна. У неё мало что есть своего, уникально созданного. Нынешний флаг российский - не что иное как староголландский флаг, расцветку которого скопировал Пётр 1, когда работал плотником на голландских судоверфях. Язык русский - на 80% смесь иностранных заимствований, начиная с греческих слов, латинизмов, потом тюрских слов, и более поздних заимствований из европейских языков, практически все технические термины в этом языке - голландско-немецкого происхождения. Музыки скопировано немерено. Да и законодательство нынешнее российское полностью скопировано у Запада, но это только для имитации, на самом деле, что есть уникального в России - так это нынешняя бандитская, путинская мафиозная система правления государством, при которой население превращено в агрессивную зомбомассу, обозлённую на весь мир и пользуемую путинскими бандитами в своих интересах
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13.12.2021 14:51 Відповісти
А в Украине нет и не было демократии. И украинцев не спрашивают, когда, зачем и куда. Для правительства приоритет, не свой народ, а то что прикажут из ЕС, США и МВФ. Воти это и есть "демократия" Украины.
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13.12.2021 14:32 Відповісти
Было бы очень неплохо, если бы в Украине делали то, что прикажут ЕС, США и МВФ. Но, к сожалению, ни ЕС, ни США, ни МВФ никто тут не слушает.
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13.12.2021 14:38 Відповісти
Всё-таки для Вас, жителя Украины, невозможно не заметить, такие вещи как свободные выборы и сменяемость власти - это и есть не что иное как проявление демократии. Вы когда-нибудь наблюдали нечто подобное в России? Также, Вы должны понимать, что становление демократии в стране требует каждодневных усилий всех граждан.
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13.12.2021 14:56 Відповісти
да мы конечно чуднАя страна веселая..то партейного украинцем сделали то алкоголика два срока дали порулить то зав сберкассой то бувшему урке также дали то Шоколадно сахарному ФОП теперь вот дурачину кловуна поставили... страной рулить по приколу...... Путин смотрит и балдеет.... вот тебе и Демократия..... правда порой дерьмом несет и все же не тем засором вечным бетонированным ПОСТОЯНСТВОМ....что в Империи потом в РСФСР... а теперь и в России имеется...... думаю многи Диктаооры мира до Путина в гробах переворачиваются и говорят ты смотри как все просто лапшу вешай на уши и будешь вечным правителем пока тебя Бог не призовет к себе.....
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13.12.2021 14:34 Відповісти
Да плевать путину на какую то демократию в Украине, если Украина будет в НАТО то на мечтах московии о захвате можно ставить жирный крест.
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13.12.2021 14:35 Відповісти
Если бы Путин Боялся НАТО у своих границ, то его бы устраивали буферные страны. Но он сам пытается расширить границы, вплоть до стран НАТО.
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13.12.2021 14:42 Відповісти
Именно буферные,контролируемые (как Белорусь) ему и нужны!
Как защита от влияния Европы!
Он стремиться не рашу расширить до границ НАТО,а держать буферную,контролируемую рашей зону,и чем она шире - тем лучше.
Вспомните соцлагерь,контроль над ним,и подавление ЛЮБЫХ попыток из него вырваться.
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13.12.2021 16:04 Відповісти
А я з ним згоден. Найбільша небезпека для ординців - демократична, цівілізована,процвітаюча, європейська Україна в ЕС і НАТО.
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13.12.2021 14:42 Відповісти
Американец прав. Лукавый всегда ладана боится!
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13.12.2021 14:48 Відповісти
https://youtu.be/ksEGA9ZTAEk...блогер Свідомий BRO прислал видос про Голобородьку
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13.12.2021 14:53 Відповісти
Говноеды мавзолейные просрали свой шанс весной 2014 года...,сейчас на носу 2022 год...бараны долбанные...,хрюкайте дальше ...Крым наш,Трамп Наш...Нагорный Карабах наш...
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13.12.2021 14:57 Відповісти
Запойный, Крым их, по факту. А ты, когда протрезвеешь, взгляни на жизнь.
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13.12.2021 15:31 Відповісти
Демократия страшна и нашим олигархам.
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13.12.2021 15:05 Відповісти
Демократия как раз защищает олигархов.
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13.12.2021 15:30 Відповісти
Наші олігархи - перші союзники рашки. Законсервувати олігархічний устрій в Україні можна лише завдяки близькості Московії.
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13.12.2021 15:57 Відповісти
Так в Украине давно уже полная демократия, а Путин еще никуда не сбежал.
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13.12.2021 15:21 Відповісти
Ха! Укаине до ПОЛНОЙ демократии еще очень далеко!
Есть отдельные части демократии,с большой частью тоталитарной-совковой системы!
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13.12.2021 16:09 Відповісти
А еще чиркаши на трусах Зеленского. Очень большая угроза.
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13.12.2021 15:30 Відповісти
Россия - враг Украины!!
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13.12.2021 19:03 Відповісти
Долбоклюй , угроза для куйла это остановка СП2 на всегда и полностью . Перестаньте покупать у рашки нефть и газ . Как показывает история диктатура всегда эффективнее демократии в войне если имеет финансовые ресурсы . Так вот обрубите эти финансовые ресурсы для начала .
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13.12.2021 19:58 Відповісти
 
 