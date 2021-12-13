Стефанчук про можливий референдум щодо статусу Донбасу та Криму: "Сепаратизму в державі не буде"

Будь-яке проведення референдуму має відбуватися в межах і спосіб передбачений законом про Всеукраїнський референдум.

Так на брифінгу в Верховній Раді спікер Руслан Стефанчук с прокоментував можливе проведення референдуму про статус Донбасу та Криму, про що заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що в законі чітко прописані всі процедури: "Будь-яке питання, яке відповідає усім вимогам, передбаченим законом про Всеукраїнський референдум, і набере підтримку 3 млн голосів, може бути винесено на референдум, але це має бути ініціатива громадян України".

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Голова Верховної Ради зауважив, що Конституція передбачає "усі нюанси" щодо винесення на референдум питань територіального устрою України.

"Сепаратизму в державі не буде. Не буде так, що одна територія України вирішуватиме долю України. Це питання всеукраїнського референдуму", - додав Стефанчук.

нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що не виключає проведення референдуму про статус окупованих територій ОРДЛО та Криму.