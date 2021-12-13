Стефанчук про можливий референдум щодо статусу Донбасу та Криму: "Сепаратизму в державі не буде"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Будь-яке проведення референдуму має відбуватися в межах і спосіб передбачений законом про Всеукраїнський референдум.
Так на брифінгу в Верховній Раді спікер Руслан Стефанчук с прокоментував можливе проведення референдуму про статус Донбасу та Криму, про що заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Він наголосив, що в законі чітко прописані всі процедури: "Будь-яке питання, яке відповідає усім вимогам, передбаченим законом про Всеукраїнський референдум, і набере підтримку 3 млн голосів, може бути винесено на референдум, але це має бути ініціатива громадян України".
Голова Верховної Ради зауважив, що Конституція передбачає "усі нюанси" щодо винесення на референдум питань територіального устрою України.
"Сепаратизму в державі не буде. Не буде так, що одна територія України вирішуватиме долю України. Це питання всеукраїнського референдуму", - додав Стефанчук.
нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що не виключає проведення референдуму про статус окупованих територій ОРДЛО та Криму.
Будь ласка, зачекайте...
15 хв ·
Передача батальйонного комплексу відеоспостреження для 25-ої ОПДБр.
может он стал задумываться ?
Кожний може сказати дурницю. Особливо в молодості. Однак президенту перед тим як щось говорити треба подумати, потім написати на папері, потім показати те, написане, комусь з мудрих людей, потім ще раз обдумати...
Про всеукраїнський референдум
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2. Не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання:
u2:st3" id="n19" name="n19"> 3) спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету, територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;
Не може бути ніяких референдумів про якісь там та автономії Донбасу!
Гідранту та його кишеньковому кнуру треба ще повчити Конституцію!
"МС в оркестровке Кремля - это старая (1952 г.) песня товарища Сталина о главном - о поглощении Германии. У товарища Сталина тогда тоже было свое ОРДЛО. Называлось оно ГДР. И он предложил канцлеру Аденауэру осуществить, наконец, чаяния немецкого народа и воссоединить ОРДЛО с ФРГ. При этом не просто сохранить все ордловские институты (Штази, пыточные подвалы, СЕПГ, народная милиция, советские войска), но и легализовать их в правовом и политическом поле ФРГ. Аденауэр вежливо поблагодарил кремлевского диктатора, заметив, что он предпочитает оставаться канцлером половины Германии, нежели становиться политзеком в объединенной Германии. Объединение произошло несколько позже, но совершенно на другой основе."
Якщо все зробити правильно, то все будо миттєво.
Как гражданин Украины предлагаю вынести на референдум вопрос "Вы поддерживаете внеочередные парламентские выборы и выборы президента Украины?" Бо эта зеленая шобла уже зае.......