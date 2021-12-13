УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9217 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
6 059 41
ВР (11728) Зеленський (17415) Крим (12755) референдум (590) Донбас (21733) Стефанчук Руслан (654)

Стефанчук про можливий референдум щодо статусу Донбасу та Криму: "Сепаратизму в державі не буде"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Стефанчук про можливий референдум щодо статусу Донбасу та Криму:

Будь-яке проведення референдуму має відбуватися в межах і спосіб передбачений законом про Всеукраїнський референдум.

Так на брифінгу в Верховній Раді спікер Руслан Стефанчук с прокоментував можливе проведення референдуму про статус Донбасу та Криму, про що заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що в законі чітко прописані всі процедури: "Будь-яке питання, яке відповідає усім вимогам, передбаченим законом про Всеукраїнський референдум, і набере підтримку 3 млн голосів, може бути винесено на референдум, але це має бути ініціатива громадян України".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Не виключаю проведення референдуму про статус Донбасу та Криму, - Зеленський (оновлено)

Голова Верховної Ради зауважив, що Конституція передбачає "усі нюанси" щодо винесення на референдум питань територіального устрою України.

"Сепаратизму в державі не буде. Не буде так, що одна територія України вирішуватиме долю України. Це питання всеукраїнського референдуму", - додав Стефанчук.

нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що не виключає проведення референдуму про статус окупованих територій ОРДЛО та Криму.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+10
Накормите его. Он жрать хочет, несет бред. Это от голода.
показати весь коментар
13.12.2021 14:03
+8
Стефанчук просто обязан проанализировать вместе с журналистами СКОЛЬКО ЗАКОНОВ содрали у россиян , а не у ЕС.
показати весь коментар
13.12.2021 14:05
+7
Все они должны задуматься об ответственности после правления слуг народа.

может он стал задумываться ?
показати весь коментар
13.12.2021 14:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Накормите его. Он жрать хочет, несет бред. Это от голода.
показати весь коментар
13.12.2021 14:03 Відповісти
Тоже подумал) Как у него желудок влияет на то что он говорит?)
показати весь коментар
13.12.2021 14:06 Відповісти
Там і заступник хронічно голодний

показати весь коментар
13.12.2021 14:18 Відповісти
Стефанчук просто обязан проанализировать вместе с журналистами СКОЛЬКО ЗАКОНОВ содрали у россиян , а не у ЕС.
показати весь коментар
13.12.2021 14:05 Відповісти
все. они четко вносят законопроекты, рассмотренные госдурой
показати весь коментар
13.12.2021 15:09 Відповісти
Петро Порошенко був (була) в ефірі.

15 хв ·



Передача батальйонного комплексу відеоспостреження для 25-ої ОПДБр.
показати весь коментар
13.12.2021 14:06 Відповісти
Стефанчуки-зельцы всякие ,лицо сепаратизма в Украине.не будет вас ,не будет сепаратизма
показати весь коментар
13.12.2021 14:07 Відповісти
А комиссия про назначения в Кабмине агентов рашки будет ?
показати весь коментар
13.12.2021 14:09 Відповісти
Гогі Ростовськиого відправити в рашку нехай досиджує
показати весь коментар
13.12.2021 14:21 Відповісти
мабуть товстомясий такі заглянув у Конституцію України...
показати весь коментар
13.12.2021 14:10 Відповісти
Все они должны задуматься об ответственности после правления слуг народа.

может он стал задумываться ?
показати весь коментар
13.12.2021 14:13 Відповісти
Просто кресло спикера Рады проклятое. Кого туда не посади, он начинает перечить словам найвелычнийшого лидера современности. Надо ликвидировать Верховную Раду, как ненужный и устаревший инструмент, а все её функции передать скромному завхозу офиса президента!
показати весь коментар
13.12.2021 18:18 Відповісти
Чуєш, ти брудна свиня, за землі України ніяких референдумів!!!!!!! Що взагалі без мізків???????? О ЧМОшників по навибирали!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
13.12.2021 14:14 Відповісти
https://****.com/view/9f3m3
показати весь коментар
13.12.2021 14:15 Відповісти
Володимир Зеленський заявив, що не виключає проведення референдуму про статус окупованих територій ОРДЛО та Криму.


Кожний може сказати дурницю. Особливо в молодості. Однак президенту перед тим як щось говорити треба подумати, потім написати на папері, потім показати те, написане, комусь з мудрих людей, потім ще раз обдумати...
показати весь коментар
13.12.2021 14:15 Відповісти
Це вже наклюнули,суки,впарять нам республіки-геморой!
показати весь коментар
13.12.2021 14:23 Відповісти
Гарно сказано - "Не буде так, що одна територія України вирішуватиме долю України. Це питання всеукраїнського референдуму" Джерело: https://censor.net/ua/n3304917
показати весь коментар
13.12.2021 14:26 Відповісти
А його, сепаратизму, й немає. Ми маємо звичайний колабораціонізм. Від самого початку війни колаборантів назвали "сепаратистами". Тепер у світі все це сприймається саме так: частина українців хоче відірватися та створити свою державу. Хоча насправді це частина плану окупації України росією.
показати весь коментар
13.12.2021 14:36 Відповісти
А давайте проведем референдум о статусе квартиры тещи Колывана.
показати весь коментар
13.12.2021 14:41 Відповісти
Федералізацію хочуть втюхать мудрому наріду, під виглядом "референдуму про особий статус". Не вийде. Україна - унітарна держава. Крапка.
показати весь коментар
13.12.2021 14:44 Відповісти
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про всеукраїнський референдум

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2. Не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання:
u2:st3" id="n19" name="n19"> 3) спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету, територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;

Не може бути ніяких референдумів про якісь там та автономії Донбасу!

Гідранту та його кишеньковому кнуру треба ще повчити Конституцію!
показати весь коментар
13.12.2021 14:45 Відповісти
не будет никакого референдума. успокойся) балабол опять что то ляпнул по телевизору. это все ради отвлечения внимания от бениного воровства. и не более того
показати весь коментар
13.12.2021 15:13 Відповісти
Вот же мразота! Хочет отторгнуть украинские территории? Эту свинбю привязать к ЗиЛу и тягать привязанного за ногу по Крещатику!
показати весь коментар
13.12.2021 14:46 Відповісти
Этого жиробаса скоро будут с кресла краном поднимать. Сидит-3,14здит.
показати весь коментар
13.12.2021 14:47 Відповісти
Какая отвратительная рожа!
показати весь коментар
13.12.2021 14:58 Відповісти
схоже що у коливана-стефанчука мізки заплили жиром.
показати весь коментар
13.12.2021 15:03 Відповісти
Не того Свинарчуком назвали ...
показати весь коментар
13.12.2021 15:05 Відповісти
Такого і "рожевими слониками" ще попробуй закидати!
показати весь коментар
13.12.2021 15:07 Відповісти
Щось "роздухорився", схоже прийняв "естафету". "Найвеличніший" поки що "переводить дух".
показати весь коментар
13.12.2021 15:05 Відповісти
Ракову пухлину ОРДЛО нізащо не можна впихнути в Україну! Якщо Зеля спробує пропхати референдум та "особливий статус ОРДЛО", то його випхнуть за межі України і це ще в кращому випадку. Хай не ризикую, бо один вже спробував. "

"МС в оркестровке Кремля - это старая (1952 г.) песня товарища Сталина о главном - о поглощении Германии. У товарища Сталина тогда тоже было свое ОРДЛО. Называлось оно ГДР. И он предложил канцлеру Аденауэру осуществить, наконец, чаяния немецкого народа и воссоединить ОРДЛО с ФРГ. При этом не просто сохранить все ордловские институты (Штази, пыточные подвалы, СЕПГ, народная милиция, советские войска), но и легализовать их в правовом и политическом поле ФРГ. Аденауэр вежливо поблагодарил кремлевского диктатора, заметив, что он предпочитает оставаться канцлером половины Германии, нежели становиться политзеком в объединенной Германии. Объединение произошло несколько позже, но совершенно на другой основе."
показати весь коментар
13.12.2021 15:41 Відповісти
А от ***** мені, як українцеві, прокацапський даунбас та кацапський Крим? За Крим нехай татари з турками воюють, а дике поле, яке ми колись захопили, але так і не освоїли, нехай і залишається диким. Дибіл Зє! думає, що українці не зможуть його н@їбати? Зможуть
показати весь коментар
13.12.2021 15:52 Відповісти
показати весь коментар
13.12.2021 16:01 Відповісти
показати весь коментар
13.12.2021 16:01 Відповісти
показати весь коментар
13.12.2021 16:04 Відповісти
Спроба проведення референдуму про виключення донбасу та криму із складу України = сигнал на силове повалення режиму та відновлення конституційного устрію в країні. Готуйтесь, скоро будемо битись на Майдані
показати весь коментар
13.12.2021 16:17 Відповісти
Це недопустимо! Як тільки почнеться бунт, кремлівські покидьки зразу введуть війська й Україна щезне. Вибрали, тепер тихо смокчіть.
показати весь коментар
13.12.2021 19:15 Відповісти
А хто каже про бунт ? Захоплення держустанов зі зброєю, ліквідація зрадників, на наступний день підтвердження контролю за регіонами та призначення позачергових.

Якщо все зробити правильно, то все будо миттєво.
показати весь коментар
14.12.2021 21:34 Відповісти
Зеленим нічого ховатись за референдуми. Вголос висловіть свою позицію по Криму і Донбасу і відстоюйте її. Не знають як вирішити проблему і щоб уникнути покарання за тупість, ховаються за референдум. Щоб сказати - мудрий нАрід так вирішив, ми не при ділах.
показати весь коментар
13.12.2021 19:12 Відповісти
" це має бути ініціатива громадян України"
Как гражданин Украины предлагаю вынести на референдум вопрос "Вы поддерживаете внеочередные парламентские выборы и выборы президента Украины?" Бо эта зеленая шобла уже зае.......
показати весь коментар
13.12.2021 19:32 Відповісти
показати весь коментар
13.12.2021 20:32 Відповісти
 
 