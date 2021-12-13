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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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Обговорювати питання Донбасу за спиною України - це рецепт катастрофи, - експосол США в РФ Макфол

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Обговорювати питання Донбасу за спиною України - це рецепт катастрофи, - експосол США в РФ Макфол

Колишній посол США Майкл Макфол заявив, що будь-яке обговорення автономії окупованого Донбасу між США і Росією без участі України є рецептом катастрофи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Макфол розповів в інтерв’ю "Українській правді", коментуючи те, що в американських медіа кілька днів тому з'явилися публікації щодо можливої автономії на Донбасі як однієї з умов для України з боку адміністрації Байдена.

"Не має бути таких обставин, коли Путін та Байден, або Байден та Макрон говорять про те, що краще за все для України. Це обговорення має стати частиною перемовин, в яких демократично обрана влада України бере участь.

Я бачу в цьому велику небезпеку, якщо американські дипломати почнуть зустрічатися із російськими дипломатами, щоб секретно обговорити питання Донбасу. Це рецепт катастрофи".

Макфол зазначив, що також бачив подібні публікації, але додав, що його джерела у Білому домі стверджують, що це не відповідає дійсності, і що "такої дискусії взагалі не було".

Він підкреслив, що на його думку не може бути жодного обговорення про надання автономії окупованого Донбасу без погодження із обраною народом владою України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загроза для Путіна номер один - це не стільки розширення НАТО, скільки демократія в Україні, - експосол США у РФ Макфол

Нагадаємо, раніше американські ЗМІ з посиланням на представників адміністрації президента Джо Байдена припускали, що США будуть тиснути на Україну, щоб вона офіційно надала певну автономію окупованим територіям сходу.

Згідно з другим пакетом Мінських угод від лютого 2015 року, Україна мала б змінити свою Конституцію, щоб врахувати "особливості" ОРДЛО, та ухвалити законодавство про їхній "особливий статус". Пункту 11 про конституційну реформу мало передувати припинення вогню, відведення військ, звільнення заручників, повернення контролю над кордоном, проведення виборів, відновлення соцвиплат тощо,

Москва вимагала від Києва проєкт поправок до Конституції України, які б окреслили так званий "особливий статус" Донбасу, і хотіла змусити Україну слідувати мінським домовленостям.

Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак домагався ухвалення Верховною Радою України законів, погоджених із Донбасом, на що президент Володимир Зеленський заявляв, що від України ніхто не може нічого вимагати, зокрема закону про "особливий статус Донбасу".
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Топ коментарі
+8
Таке враження, що ти жив в той час на МАРСІ. Ці домовленності ТОДІ зупинили війну, гарячу її фазу. Чи в Пороха були пару резервних Армій і він їх по-дурості не задіяв? Якщо Ні, то перш,ніж розкривати рота, думай, про ЩО будеш говорити.
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13.12.2021 14:44
+7
Насамперед зупинили військові.Бо москалі не думали,що буде аж такий спротив.Вони планували,що буде приблизно,як в Криму.
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13.12.2021 14:59
+5
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13.12.2021 14:33
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"На сьогоднішній день Мінські домовленості, які увійшли в резолюції Ради безпеки ООН, Генеральної асамблеї ООН, міжнародні документи, упевнений, що увійдуть у підручники дипломатії, є сьогодні єдиним і безальтернативним документом по деескалації конфлікту і деокупації українських територій", - сказав Порошенко.
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13.12.2021 14:23 Відповісти
***** злякається тих домовленностей і втече з Криму. Ага.
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13.12.2021 14:33 Відповісти
Таке враження, що ти жив в той час на МАРСІ. Ці домовленності ТОДІ зупинили війну, гарячу її фазу. Чи в Пороха були пару резервних Армій і він їх по-дурості не задіяв? Якщо Ні, то перш,ніж розкривати рота, думай, про ЩО будеш говорити.
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13.12.2021 14:44 Відповісти
Насамперед зупинили військові.Бо москалі не думали,що буде аж такий спротив.Вони планували,що буде приблизно,як в Криму.
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13.12.2021 14:59 Відповісти
військові не змогли деблокувати оточених доробатівців пвд Іловайськом через те, що їх на той час було занадто мало і їх велику частину складали мобілізовані...
військові не змогли протистояти ворогу під Дебальцево і мусіли відступити. Їхній вишкіл на той час був гірший за кадровий склад орків.
І загалом: ЗСУ, Сухопутні війська - на той час лише створювались; а це справа не одного дня, не одного місяця, не одного року.
Тому і потрібна була дипломатія як додатковий окоп, як додатковий рубіж оборони. В якій також були поразки.
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13.12.2021 17:22 Відповісти
Зараз нас будуть змушувати виконувати мінські угоди.
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13.12.2021 17:38 Відповісти
А раніше змушували не виконувати?
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13.12.2021 18:01 Відповісти
Ми їх невиконували.
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13.12.2021 23:59 Відповісти
Что написано пером, не вырубишь топором. На Западе не поймут, что кое-что в Минских договорняках Украиной было записано "не для того чтобы выполнять". А Зеля не из тех чуваков, кто будет им это растолковывать. Честным надо быть президентам всегда, не только перед другими, но перед самим собой. Вот это проблема. которую надо правильно донести.
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13.12.2021 21:49 Відповісти
Это был гениальнейший дипломатический ход - заключить соглашения, чтобы их не выполнять. Главное тогда было просто перестать стрелять, ну хотя бы на время. Слава! Слава величайшему дипломату, полководцу и кондитеру видимой части вселенной.
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13.12.2021 22:17 Відповісти
Сашко, іди на куй, чи то пак, на Хайфу, чи де ти там, головне - звідси. Не маяч перед очима, а то смердиш одразу і москалем і жидом, це- вже занадто.
П.С. А з "кондитером і дипломатом" вгадав, прямо в десятку, то ж не заздри, просто вмийся і піди втопися "у річці глибокій", ну, хоча б в Ніагарі, ти ж там недалеко.
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13.12.2021 23:28 Відповісти
ваван, бути "чєстним" з ворогом, ти з бодуна чи з дитинства іпонутий? Ворога вбий будь-яким доступним способом і по-скоріше.
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13.12.2021 23:34 Відповісти
Глваное тогда было просто перестать стрелять. Но теперь все наоборот. Правильно я говорю?
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13.12.2021 22:19 Відповісти
Ніколи не плутай " разгавор" з маячнею скаженної мавпи, хоч, і кастраваної. Бо 3.14здіти не мішки перекидати, а тим більше тобі і таким, як ти.
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13.12.2021 23:36 Відповісти
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13.12.2021 14:33 Відповісти
"...не може бути жодного обговорення про надання автономії окупованого Донбасу без погодження із обраною народом владою України". Джерело: https://censor.net/ua/n3304923" Обрана народом Влада за Конституцією не може це виносити ні на референдум, ні самовільно ЦЕ вирішувати.
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13.12.2021 14:40 Відповісти
Как только Донбасс получит автономию то на след день обьявит об отделении от Украины и вхождении в РФ. Автономия Донбасса это значит у Украины его больше не будет. Так не проще-ли сразу военным отступить до границ Харьковской,Запорожской,Днепровской области ивойна продолжится уже там на границе и всеравно почти каждый день будут умирать наши солдаты? Наивные думают что Путину нужен Донбасс. Путину нужна вся Украина кроме возможно Запада.
Минские соглашения априори невыполнимы. Их задача была остановить активную часть войны. Пассивную войну можно будет остановить только после смерти Путина
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13.12.2021 15:38 Відповісти
А после смерти Путина все его избиратели совершат коллективное самоубийство ? Или выберут себе новое *****
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13.12.2021 21:16 Відповісти
А вы можете предсказать действия психбольного? Российские СМИ и Путин держут россиян в состоянии перманентного психоза(Россия в кругу врагов,все и особенно НАТО хотят уничтожить россию) Поэтому россияне чемпионы по самоубийствам-нация в постоянном психозе и депрессии. От россиян можно чего угодно ждать и в основном-плохого
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14.12.2021 21:53 Відповісти
Если вопрос капитуляции по великолепной кремлевской "формуле ШВАЙНмайера" я буду и дальше подогревать, тогда может быть все, что угодно. Видно имея ввиду протестный Майдан и своё бегство в паРашу, заскулил -экс- клоун продажный - ....резидент ЗЕбил капитулянт о проукраинских настроениях в обществе. И потом судорожно прохрипел и прокаркал что в обществе кроме "проплаченных" маршей есть именно запрос на прекращении освободительной войны" и мир любой ценной даже капитуляцией и возможной потерей целостности и даже государственности Украинской державы... Добавил Слуга но не украинского народа а слуга кремлёвских фашистов оккупантов )(уйла, и слуга кровавых нелюдей убийц коллаборантов террористов с оккупированной кремлём бандитской резервации " лугандония - ордло" Что же тогда ему ...резиденту Иуде уже наступила пора срочно изучать маршрут бегства кровавого ЗЭКА в проклятую паРашу, чтобы вовремя успеть унести ноги и спасти свою продажную шкуру кремлёвского холуя. А украинский народ никогда не позволит такой продажной антиукраинской прокремлевской власти ЗЕбилов в угоду кремлю устроить свою преступную капитуляцию Украины на милость нашего лютого врага оккупанта Крыма и Донбасса с проклятой паРаши.
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13.12.2021 16:59 Відповісти
Ну дюже многа букав. А резюме: путін -куйло, зеля- сцикло, жида - на палю.
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13.12.2021 23:53 Відповісти
Работу потерял сразу сделался самым умным.
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13.12.2021 21:25 Відповісти
Неужели кто-то думает, что путина сдерживают а полномасштабного вторжения минские соглашения? И если весь мир предупредил кремль о последствиях от возможной агрессии, то для чего Украине эти минские соглашения?! Пора из них выйти и точка!
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13.12.2021 21:31 Відповісти
Короче говоря, минские соглашения - величайшая дипломатическая победа Порошенко, но их выполнение будет означать предательство и полный слив интересов Украины.
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13.12.2021 22:11 Відповісти
 
 