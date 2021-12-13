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Уряд має повністю виконати зобов’язання за меморандумом щодо тарифів на тепло, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Уряд має повністю виконати зобов’язання за меморандумом щодо тарифів на тепло, - Кличко

Для забезпечення теплом усіх споживачів до завершення опалювального сезону уряд має повністю виконати умови підписаного Меморандуму щодо врегулювання проблемних питань в опалювальному сезоні 2021/2022 років.

Про це заявив лідер "УДАРу", мер Києва Віталій Кличко, передає сайт партії.

"Ми сподіваємося на виконання урядом взятих на себе зобов’язань в повному обсязі. Адже виконання урядом умов Меморандуму забезпечить тепло в оселях українців без збільшення вартості тарифів. Так, проблемним питанням залишається обмеження НАК "Нафтогаз України" обсягів газу для підприємств теплопостачання, відсутність на сьогодні бюджетних компенсаторів для відшкодування стриманих органами місцевого самоврядування тарифів. Для вирішення проблеми НАК "Нафтогаз України" має внести зміни до договорів на постачання природного газу та відкоригувати обсяги природного газу для населення та бюджетних установ, враховуючи фактичні об’єми спожитого газу в жовтні 2021 року", - наголосив Кличко.

Він зазначив, що уряд має насамперед спрямувати субвенцію на погашення заборгованості за різницю у тарифах громадам, індекс податкоспроможності яких менше одиниці.

"Сподіваємося, що уряд у грудні 2021 року розподілить між бюджетами місцевого самоврядування весь обсяг субвенції на погашення заборгованості з різниці в тарифах та дотації для територіальних громад, індекс податкоспроможності яких менше 0,9. Це сприятиме покращенню фінансового стану підприємств ТКЕ - дозволить їм погасити борги й стало пройти опалювальний сезон, не підвищуючи тарифи для споживачів", – підсумував лідер "УДАРу".

Автор: Богдан Гуньковський
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Хаха, держи карман шире.
Радуйтесь зебилы тёплому декабрю.
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13.12.2021 14:56 Відповісти
все на что способно правительство янелохов это еще раз пообещать..Кому и чему верить если насквозь околомойченный министр культуры Шевченко в коментах к заяве о уходе написал -поголовная некомпетентность и отсутствие системности решений!
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13.12.2021 15:08 Відповісти
Угу , отключился от теплосети лет 15 назад и тут вдруг впервые за эти 15 лет пришла платёжка -330 грн. За ноябрь какой то абонплаты , договор они у себя на сайте опубликовали и теперь им все должны даже у кого автономное . Народ охренел и пошел горисполком штурмовать. Цікаво зеля переживет эту зиму президентом ?уже и МВФ деньги просто так не даёт требует ужесточить за долги по коммуналке . По закону 3 месяца неоплаты и могут квартиру за долги отобрать ,куда Пля ещё жёстче
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13.12.2021 15:28 Відповісти
Мне знакомый скинул платежку за коммуналку. Покажите пожалуйста Вашу. Я не живу в Украине.
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13.12.2021 16:38 Відповісти
 
 