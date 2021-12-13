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Новини Політика України
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Європейська Солідарність (1021) Гогілашвілі (75)

"ЄС" вимагає розслідувати діяльність Гогілашвілі та позбавити доступу до ОП його дружину Левченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Європейська Солідарність" вимагає ретельного розслідування діяльності Гогілашвілі на посаді заступника міністра внутрішніх справ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Хамство, брехня, злочинність, кумівство та зрадництво вже стали візитівкою влади Зеленського. Свою високу посаду у Міністерстві внутрішніх справ пан Гогілашвілі отримав виключно через особисте знайомство з Володимиром Зеленським. Так само, як і Мецгер, який напав на журналістів "Радіо Свобода" під час інтерв’ю. Так само, як Трухін, який місяцями уникає відповідальності за п’яне ДТП. Так само безкарними лишились депутати-хабарники та злочинці із оточення президента. Вони і є справжнім обличчям цієї влади", - йдеться в повідомленні.

"Європейська Солідарність" вимагає від правоохоронців відповідей на наступні запитання:

- Чи є документальне підтвердження виходу Гогілашвілі із російського громадянства?
- Хто та на яких підставах рекомендував призначити Гогілашвілі на посаду заступника Міністра внутрішніх справ, зважаючи, що він роками працював на путініста Валуєва, котрий відкрито виступав за розчленування України?
- За які заслуги Зеленський нагородив Гогілашвілі орденом?
- Чи не є диплом Гогілашвілі про вищу освіту, який він отримав саме напередодні призначення в МВС, купленим?
- За чиїм наказом і на якій підставі Гогілашвілі використовував спецтехніку і охорону військової розвідки Міністерства оборони?
- Чи не передавала дружина Гогілашвілі, яка працює особистим помічником Зеленського, таємну інформацію про операції українських спецслужб, зокрема щодо підготовки вагнерівської спецоперації?
- Яким чином дружина Гогілашвілі Марія Левченко, працюючи в ОП, отримує зарплату в "Кварталі-95"?

Також читайте: Гогілашвілі про звільнення: "Я винен. Це показовий приклад для всіх, як не треба себе поводити". ДОКУМЕНТ

"ЄС" вимагає негайно позбавити Марію Левченко доступу до Офісу Президента, зважаючи, що її називали серед тих, хто чув доповідь розвідників про підготовку вагнерівської спецоперації у кабінеті Зеленського.

"Окремо українці мають почути публічні пояснення щодо фотографії особистої помічниці Зеленського, де вона з явним захопленням та симпатією вклоняється зірці із зображенням Путіна. Також "Європейська Солідарність" вимагає ретельного розслідування діяльності Гогілашвілі на посаді, зокрема його причетність до контрабанди та обігу наркотичних речовин", - наголосили в політсилі.

Нардепи "ЄС" вже готують відповідні звернення до правоохоронних органів, вимагають відкритого розслідування та покараннях усіх причетних до усіх виявлених злочинів.

Також читайте: Ситуація із Гогілашвілі - неприємна та неприйнятна. Такі випадки вимагають швидкої реакції, - Стефанчук

Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпості в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.

Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений з секретаркою президента України Марією Левченко і в них є спільні фото з президентом.

Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.

12 грудня стало відомо, що у Гогілашвілі є діюче російське громадянство.

Також дивіться: Гогілашвілі брав участь у спільних з "оплотівцем" Олійником заходах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+51
Есть такое. Теперь уже просто "я виноват" не отделаться. Кто-то должен сесть. И кто-то должен ответить как рашенский крот с 11 месяцев трудового стажа и судимостью мог вообще попасть на должность зама министра.
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13.12.2021 14:52
+46
Да уж. Хорошие у Зели друзья, кумовья и кореша. Трухин, Тищенко, Корявченков, Мецгер, Тимошенко и это быдло. Дерьмо из 90-х не просто всплыло, оно стало властью.
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13.12.2021 14:50
+45
Андрій Луганський
На фото лайкає Володимира Путіна та сама Марія Левченко - дружина Олександра Гогілашвілі, того самого заступника міністра МВС, ну з таким ****** він в МВС один такий, ну ви в курсі…
Президент Зеленський називав її серед своїх двох помічників, яким "він довіряє".

Марія була присутня під час доповіді про спецоперацію щодо «вагнерівців». Інформацію про спецоперацію було швидко кимось передано ворогу в Москву Путіну.

"Мені потрібні помічники. У мене їх аж двоє цих помічників - Марія Левченко, яка була моїм помічником, коли працював продюсером, і Сергій Шефір, якому я довіряю", - говорив президент на пресконференції у травні 2020 з нагоди річниці свого обрання на посаду.

Так і живемо..
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13.12.2021 14:53
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вы зеленожопые настолько тупые что не в силах даже нагуглить то что вам спускают для отмазок
никакого второго паспорта у Семочко небыло
бихус-говноед высосал из пальца что якобы у жены семочко есть паспорт кацапстана. не предъявив никаких доказательств. мало того - говноед бихус в конце концов извинился за то что оболгал Семочко и опроверг свои "расследование
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13.12.2021 17:03 Відповісти
да ты шо! и райнина не было!?
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14.12.2021 06:58 Відповісти
а с ним что нее так? у него кацапский паспорт?
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14.12.2021 10:12 Відповісти
а Семочка в ролі Штірліца в касапському генштабі ти собі не уявляєш?
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13.12.2021 17:14 Відповісти
https://zbruc.eu/node/9999
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13.12.2021 18:12 Відповісти
Ты брешешь, кацап! Во-первых, семочко Порох звильнив, а во-вторых, Семочко в суде ДОКАЗАЛ, что все, что набрехал бигус--кремлевский вброс к выборам и брехня! НЕ БЫЛО КАЦАПСКОЙ паспортины!
Поэтому журнашлюха и извинялась за свою брехню по семочко, в три часа ночи, чтобы никто не видел.
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14.12.2021 03:07 Відповісти
Украинские журналисты нарыли на этого грузына много чего интересного...,купил диплом о высшем образовании незадолго до назначения...не учась ни в одном инсе... прямо Вундеркинд с базаром Гопника...видео на блок-посту не даст мне сбрехать..
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13.12.2021 15:39 Відповісти
В "нашого"президента десятки завербованих агентів путіна, але їм пофіг все (держава, народ), головне бабло. За копійку рідну маму продають.
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13.12.2021 15:40 Відповісти
Голоборотьки больны вяличием Путлера...Это уже не излечить...
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13.12.2021 15:50 Відповісти
Президент втікач Янукович росіян призначав головою СБУ миністром оборони а президент Зеленський тільки замом в МВС все таки є прогрея рухаємся в "правильному напрямку"
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13.12.2021 15:51 Відповісти
Цікава інфа від волонтерів

«Чули про сесію комісії ООН, яка визнала канабіс ліками? Так от, Гогілашвілі очолював українську делегацію на тій сесії. І позиція наших представників повністю збігалась з російською. Хоча до його приходу делегація підтримувала рішення про зміну статусу медканабісу на світовому рівні. Але з'явився цей Гогілашвілі і стався розворот на 180 градусів - Україна тепер проти. І лиш наш з вами розголос та тиск змусили делегатів змінити позицію і утриматись, що й стало вирішальним - медканабіс став ліками на рівні цілої планети.

Те, що українську політику у сфері наркотичних речовин очолює цей чорт - неприпустимо. Це було неприпустимо як рік тому, так і на момент його призначення. Чувак на рівному місці отримав високу посаду і став вирішувати аж занадто багато. І все через свою дружину, яка працює на Зеленського ще з часів «95 кварталу». Кінець епохи кумівства, ага.

Ми раді, що Гогілашвілі вчора показав своє справжнє обличчя. Ми раді, що інцидент привернув увагу до його біографії. Раді, що всі заговорили про Росію, Валуєва та інші зашквари»
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13.12.2021 15:58 Відповісти
З такими замами далеко не доїдеш!!!! Так що пора і самому чумайдан складати вже, бо друзі і соратники тягнуть на дно... Давайте пане ПреЗедент збирайте манатки та їдьте кудись в світ та заочі, щоб ми могли якось самі розрулити ситуацію яка склалася...
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13.12.2021 15:59 Відповісти
Немного о приятном для моей страны...В январе 2022 года Илан Маск и его корпорация запустят украинский спутник "Січ 2-30" на Мысе Канаверал штат Флорида...
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13.12.2021 16:05 Відповісти
Постачальник порошку змінюється! Ви тепер хоч уявляєте як Зелю буде від неякісного штирити?
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13.12.2021 16:07 Відповісти
Аргентинская Мука Патрушева имеет рынок сбыта 30 % в Мире...
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13.12.2021 16:10 Відповісти
Кажуть что подлодки РАБссии Кокаинчик возють куда надо и без проблем...

Брешуть люди.... РАБссия наркоту не жрет...Самолетами доставка опасная штука...
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13.12.2021 16:13 Відповісти
не виноватая она! он сам к ней пришёл! )
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13.12.2021 16:30 Відповісти
Це повний треш, садити цього сепара треба !!! Де влада ??? Як воно могло працювати 3 роки на користь України, воно тільки на користь Московії працювало !!!
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13.12.2021 16:46 Відповісти
Та хто ж цього "АрдЄнАносца" посаде? Хто тоді наркоту курувать буде?!!
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13.12.2021 17:09 Відповісти
ГДЕ ВО ВСЁМ ЭТОМ УКРАИНЦЫ....АУ?
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13.12.2021 16:47 Відповісти
Вот как,один полицейский с блок поста,сделал больше работы,по очищению власти чем все соответствующие, органы вместе взятые .
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13.12.2021 17:00 Відповісти
Практика свідчить, що для цих патрульних добре це не закінчиться.
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13.12.2021 18:02 Відповісти
Гоги надо было пойти в американское диппредставительство и сделать каминг аут. Он гей, к Валуеву тянулся, ибо чувствовал мужское животное начало, Жена для прикрытия. Бежал из рашки потому что там геев притесняют. употреблял наркотики, заглушал боль от непонимания своего гейства. И завтра же был бы вместо Ермака. А еще бы сказал что демократ и разделяет левые ценности, БЛМ, ЛГБТ и ненавидит Христианство.
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13.12.2021 17:21 Відповісти
Зорян Шкіряк, колишній помічник екс-міністра Авакова, щойно в етері "уркаїна24" (в 19:03) заявив, що Олександра Гогілашвілі на посаду заступника міністра внутрішніх справ лобіював особисто Зеленський, що це він дав таку команду Авакову.
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13.12.2021 19:08 Відповісти
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