"ЄС" вимагає розслідувати діяльність Гогілашвілі та позбавити доступу до ОП його дружину Левченко

"Європейська Солідарність" вимагає ретельного розслідування діяльності Гогілашвілі на посаді заступника міністра внутрішніх справ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Хамство, брехня, злочинність, кумівство та зрадництво вже стали візитівкою влади Зеленського. Свою високу посаду у Міністерстві внутрішніх справ пан Гогілашвілі отримав виключно через особисте знайомство з Володимиром Зеленським. Так само, як і Мецгер, який напав на журналістів "Радіо Свобода" під час інтерв’ю. Так само, як Трухін, який місяцями уникає відповідальності за п’яне ДТП. Так само безкарними лишились депутати-хабарники та злочинці із оточення президента. Вони і є справжнім обличчям цієї влади", - йдеться в повідомленні.

"Європейська Солідарність" вимагає від правоохоронців відповідей на наступні запитання:



- Чи є документальне підтвердження виходу Гогілашвілі із російського громадянства?

- Хто та на яких підставах рекомендував призначити Гогілашвілі на посаду заступника Міністра внутрішніх справ, зважаючи, що він роками працював на путініста Валуєва, котрий відкрито виступав за розчленування України?

- За які заслуги Зеленський нагородив Гогілашвілі орденом?

- Чи не є диплом Гогілашвілі про вищу освіту, який він отримав саме напередодні призначення в МВС, купленим?

- За чиїм наказом і на якій підставі Гогілашвілі використовував спецтехніку і охорону військової розвідки Міністерства оборони?

- Чи не передавала дружина Гогілашвілі, яка працює особистим помічником Зеленського, таємну інформацію про операції українських спецслужб, зокрема щодо підготовки вагнерівської спецоперації?

- Яким чином дружина Гогілашвілі Марія Левченко, працюючи в ОП, отримує зарплату в "Кварталі-95"?

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"ЄС" вимагає негайно позбавити Марію Левченко доступу до Офісу Президента, зважаючи, що її називали серед тих, хто чув доповідь розвідників про підготовку вагнерівської спецоперації у кабінеті Зеленського.

"Окремо українці мають почути публічні пояснення щодо фотографії особистої помічниці Зеленського, де вона з явним захопленням та симпатією вклоняється зірці із зображенням Путіна. Також "Європейська Солідарність" вимагає ретельного розслідування діяльності Гогілашвілі на посаді, зокрема його причетність до контрабанди та обігу наркотичних речовин", - наголосили в політсилі.

Нардепи "ЄС" вже готують відповідні звернення до правоохоронних органів, вимагають відкритого розслідування та покараннях усіх причетних до усіх виявлених злочинів.

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Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпості в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.

Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений з секретаркою президента України Марією Левченко і в них є спільні фото з президентом.

Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.

12 грудня стало відомо, що у Гогілашвілі є діюче російське громадянство.

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