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Британські військові будуть задіяні у кампанії з ревакцинації від COVID-19 в Англії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Британські військові будуть задіяні у кампанії з ревакцинації від COVID-19 в Англії

Міністр охорони Здоров'я Великобританії Саджид Джавід заявив, що військові будуть задіяні для надання допомоги в проведенні програми ревакцинації в Англії. Таке рішення було прийнято на тлі поширення штаму коронавірусу "Омікрон".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише Financial Times.

"Ми залучили 41 військового планувальника, що охоплює всі регіони Англії, щоб допомогти з логістикою і плануванням", - заявив міністр.

Центри вакцинації в Англії не працюватимуть на Різдво, але уряд має намір забезпечити їх роботу протягом усього святкового сезону.

"У нас буде ще більше центрів вакцинації, ми збираємося відкрити всі центри вакцинації сім днів на тиждень принаймні на 12 годин на день... деякі з них працюють 24 години", - сказав Джавід.

В Англії налічується близько 3 тисяч випадків захворювання "Омікроном", 10 осіб знаходяться в лікарні, але Джавід попередив, що "завжди існує затримка" між зараженням і госпіталізацією.

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"Ми знову перебуваємо в гонці між вакциною і вірусом", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні у Британії зафіксували першу смерть пацієнта зі штамом коронавірусу "Омікрон".
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Корона ослабевает, это уже все лишнее
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13.12.2021 14:58 Відповісти
Вдруг кто то "не захочет быть здоровым."
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13.12.2021 15:11 Відповісти
как прикармливают рыбу или кабанов, для поимки, так и сейчас масоны выделяют денежку медикам и правительствам... потом всех хлопнет....
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13.12.2021 22:53 Відповісти
Британские ученые: для защиты от варианта коронавируса "Омикрон" требуются три дозы вакцины. Ну а сама вакцина будет готова через три месяца. Между первой и второй, перерывчик небольшой.
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13.12.2021 15:07 Відповісти
а потом говорят что планета перенаселена .....
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13.12.2021 15:13 Відповісти
робяты! вы решили победить все вирусы на планете? у меня для вас грустные новости... хотя последние события навевают мысль, что это сами вирусы (не надо мне сейчас вмывать, что твари сиречь бездушные, я о другом) избрали иную тактику в процедуре работы с человеческим материалом...
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13.12.2021 15:16 Відповісти
Добрым словом можно добиться многого.
А добрым словом и револьвером немного больше.
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13.12.2021 15:25 Відповісти
 
 