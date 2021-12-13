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Заарештовано 56-річну матір білоруського анархіста Халілова, який виїхав із країни. Жінка нібито визнала вину у "грубому порушенні порядку"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Заарештовано 56-річну матір білоруського анархіста Халілова, який виїхав із країни. Жінка нібито визнала вину у

У Білорусі заарештовано 56-річну Гаяне Ахтіян, матір анархіста Романа Халілова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".

Роман Халілов виїхав із Білорусі у 2019 році, побоюючись можливого кримінального переслідування. Він проходить обвинуваченим у справі організації "Революционное действие", порушеній проти нього та ще 14 анархістів. Фігурантів звинувачують за кількома статтями КК, зокрема в організації масових заворушень та створенні екстремістської організації.

Наприкінці листопада до матері Халілова, яка мешкає в Полоцьку, прийшли із обшуком. Гаяне Ахтіян заарештували на 10 діб за непокору міліції, потім її оголосили підозрюваною у справі про грубе порушення порядку та перевели до Мінська до Центру ізоляції правопорушників на Окрестіна.

3 грудня у телеграм-каналі "АнархістиБілорусі+", який, як стверджує Халілов, ведуть силовики, з'явилося відео зі сценами обшуку його матері. У першій частині ролика показують виступ Халілова на одній із акцій у Варшаві на підтримку протестувальників у Білорусі. У другій частині відео показано обшук у матері Халілова, запис супроводжує титр "Батьки відповідальні за своїх дітей". На відео Гаяне Ахтіян стоїть навколішки в оточенні працівників міліції, а також каже, що визнає свою провину. За словами Халілова, аналіз запису показує, що зізнання було змонтовано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь заявила, що затримала на кордоні з Україною "групу анархістів-диверсантів". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Я завжди, думаючи на перспективу, розумів, що рано чи пізно почнуть третирувати моїх родичів, щоб натиснути на мене. Що саме зараз і конкретно кримінальна стаття буде, я не думав", - розповів Халілов.

За словами Халілова, мати ніколи не засуджувала його за участь в анархічному русі, але переживала через безпеку сина та раділа, коли він залишив країну.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+13
Старый бодрый совок. Не достанут тебя - достанут родных.
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13.12.2021 15:29
+8
Загострення параноїдної шизофренії прогресує !!!)))
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13.12.2021 15:09
+6
Та слів нема, тільки людей шкода.
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13.12.2021 15:13
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Загострення параноїдної шизофренії прогресує !!!)))
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13.12.2021 15:09 Відповісти
навпаки - все йде за планом
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13.12.2021 15:40 Відповісти
Кремлівським сценарієм !!)))
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13.12.2021 15:41 Відповісти
отож
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13.12.2021 21:22 Відповісти
Та слів нема, тільки людей шкода.
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13.12.2021 15:13 Відповісти
А почему вам их жалко?
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13.12.2021 15:31 Відповісти
А тому, що невинних людей кидають у тюрми, там "пресують", а картопляний фюрер і далі думає, що він президент.
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13.12.2021 15:39 Відповісти
Уж так ли не виновны эти люди? Или не они, эти люди, 26 лет, от выборов к выборам выбирали себе то, что сегодня имеют?
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13.12.2021 15:43 Відповісти
А Ви не припускали, що там були фальсифікації і ніхто не дослухався до людей, були окремі люди, які були опозицією, то їх уже давно нема - одних згноїли в в'язницях, інші - за бугром
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13.12.2021 15:50 Відповісти
Допускаю. А теперь сравните как украинцы, 26 лет боролись с фальсификациями и как боролись 26 лет с фальсификациями белорусы. Сравнили? Так кто им доктор?
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13.12.2021 16:38 Відповісти
У нас сейчас страну сливает в унитаз зеленый клоун. Действия украинцев? Аж ни хрена. Так что не нам на беларусов квакать. После Майдана можно было - сейчас - нет.
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13.12.2021 20:12 Відповісти
Так что же вы тут бездействуете? Как белорусы 26 лет.
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13.12.2021 20:21 Відповісти
А мать , в данном случае , каким боком ? Или вы верите в " грубе порушення порядку" ?
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13.12.2021 15:40 Відповісти
Самым непосредственным. Она 26 лет голосовала за Лукашенко. Теперь пожали плоды того, что сеяла все эти годы. Ещё вопросы?
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13.12.2021 15:42 Відповісти
Ты за плечем у нее стоял, когда она голосовала?
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13.12.2021 15:50 Відповісти
А вы?
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13.12.2021 16:39 Відповісти
Я - нет. Но я и не обвиняю человека голословно и бездоказательно. Не имею такой вредной и дурацкой привычки.
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13.12.2021 21:34 Відповісти
А кто же тогда в том чумном бараке голосовал четверть века за колхозника? Мельмакцы или сатуриане и марсианами? Сейчас у них кого не спроси, - не я никогда не голосовал, та вы шо, та шоб я да ни в жисть, я что дурак и т.д. Впрочем и у нас уже та же картина из голосовавших за вот это чмо и его сброд.
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13.12.2021 21:57 Відповісти
Хто на що вчився !!! В школі КГБ навчали саме так !!)))
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13.12.2021 15:43 Відповісти
До чого тут ми? Нам мало 100 000 військ ерефії на кордоні? Про територію, яка на півночі від кордону, яку називають Білорусь треба забувати. Цими проблемами доречно займатись країнам НАТО.
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13.12.2021 15:14 Відповісти
Україну з півночі теж НАТО має боронити ??)))
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13.12.2021 15:22 Відповісти
І це було б чудово. Чи може ти сама у окоп полізешь?
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13.12.2021 15:25 Відповісти
Булоб,але боронити доведеться ЗСУ !!!))))
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13.12.2021 15:28 Відповісти
Тоді сопіть у дві дирки. З того кордону до Києва десь 100 км. Навіть старенька БМ-30 "Смерч" може добити.
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13.12.2021 15:32 Відповісти
То отож !!))
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13.12.2021 15:33 Відповісти
ПолізешЬ??? Палево))
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13.12.2021 15:31 Відповісти
Палєво це коли тебе без трусів застали на чужому городі.
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13.12.2021 15:34 Відповісти
Насрать на то что в том е....нарии творится.
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13.12.2021 15:23 Відповісти
Білорусь ,це яскравий взірець наслідків багатовікової асиміляції білорусів московитами ,ось до чого веде гасло -"А какая разница каким язиком гаварить" !!!)))
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13.12.2021 15:31 Відповісти
У нас таких в 2019 году выявилось аж 73% от пришедших во втором туре на выборы.
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13.12.2021 15:45 Відповісти
Так не только в языке то дело. Биомассе просто все "па приколу". По факту нашему скоту все пофиг. Пофиг на других. Пофиг на 8-летнюю войну, они же "устали". Пофиг на то как их налоги распределяются. Пофиг на мать одиночку, которая пашет на 3 работах, что б прокормить 2-их детей. Пофиг на мажора-сына прокурора, который убил 5 человек на пешеходном переходе будучи бухим за рулем. Пофиг на 85-летнюю соседку инвалида, которая живет на 7 этаже. Пофиг что местный депутат ложит на них х....р с большой горки. Пофиг на то, что у соседа был пожар, и у него даже куртки в зимнее время уже просто нет. Пофиг на то, что человек с перебитой ногой стоит в очереди в поликлинике к хирургу, скот его не пропустит, "патамуша я занял очиредь!". Пофиг на то что его чадо выносит мозг учителю и ведет себя так же, как и скот воспитавший его, но учитель не может даже криво глянуть в сторону щенка, "патамуша не имеет права". Страна всеобщего пофигизма. Вы еще удивлены на счет языка?
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13.12.2021 15:57 Відповісти
Асиміляція ,це багатогранне дійство ,спрямоване на знищення нації!!!)))
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13.12.2021 16:04 Відповісти
Старый бодрый совок. Не достанут тебя - достанут родных.
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13.12.2021 15:29 Відповісти
А кто им доктор?
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13.12.2021 15:32 Відповісти
Школа ВЧК-НКВД-МГБ-КГБ !!!)))
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13.12.2021 15:32 Відповісти
Маршал советского союза Берия Лаврентий Палыч признал что всю жизнь работал на две иностранныве разведки,а перед расстрелом в 1953 году сказал : я пльохой чилаек предал сраный ссср...
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13.12.2021 15:34 Відповісти
Всё по заветам товарища Сталина. Пойдёт как член семьи.
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13.12.2021 15:36 Відповісти
АЛЖІР
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13.12.2021 17:38 Відповісти
Анархисты в Украине сотрудничали с большевиками. Взяли им Крым через Сиваш.И в качестве благодарности был застрелен на обратном пути из того же Крыма,Каретников. Махно нужно было объединяться с Врангелем,на условиях независимости Украины. Но оказались двумя жадными медвежонками. За что и поплатились.
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13.12.2021 15:37 Відповісти
а почему болотный хороняка в Польше майданит? почему не едет на менцкие болота?
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13.12.2021 15:47 Відповісти
Гайане Ахтиян, гавайка что ли?
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13.12.2021 15:47 Відповісти
хойка
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13.12.2021 15:49 Відповісти
єй - проросияне в Українє - вьі хотели такого сценария для всех нас при вхождении в "тайожньій союз" ??? вьі хотели украинского "батьку" по-путински ???
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13.12.2021 16:09 Відповісти
Плывут у нас по Волге ли, по Каме ли
Таланты - все при шпаге, при плаще
Руслан Халилов, мой сосед по камере
Там Мао делать нечего ваще!
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13.12.2021 16:09 Відповісти
Пытки, истязания,изнасилования -основные способы выбивания признаний.
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13.12.2021 16:25 Відповісти
Так у нас фсбу те саме творить у "справі Семенченка".
Приходять на суди у підтримку два десятки одних і тих та Степан Хмара.
Іншим однаково. А дехто й радіє.
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13.12.2021 17:38 Відповісти
 
 