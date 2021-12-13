Ситуація з обігом вагонів погіршилася, через це вугільна галузь зазнає збитків, – експерт

Через погіршення обороту вагонів в "Укрзалізниці" вугільна галузь зазнає збитків, а продукція псується на складах. А компанія замість того, щоб нарощувати кількість вагонів, пропонує списати старі та ще більше ускладнити ситуацію. Про це заявив заступник голови Профспілок працівників вугільної промисловості Андрій Зімін.



"Вагонів не вистачає. Шахтарі змушені відвантажувати продукцію на склад, оскільки нема куди вантажити. Звичайно, після цього він псується. Плюс це додаткові витрати на підйом і так далі. Тому погіршення обороту вагонів посилює стан справ у вугільній галузі", – наголосив він.

Він пояснив: розрахунок із вугільниками відбувається після того, як вугілля відвантажили зі станції, ТЕС виробили з нього електроенергію, а споживачі за неї заплатили. І якщо відвантаження вугілля зі станції гальмується, то шахтарі залишаються без грошей.

"Звісно, якщо вугілля нема в що вантажити, то воно знаходиться на складі. А це насамперед заробітна плата, і взагалі робота всіх підприємств", – каже Зімін.

Він також повідомив, що ініціатива транспортного відомства та "Укрзалізниці" скоротити термін служби вантажних вагонів лякає вугільників, оскільки через неї галузь може залишитись без вагонів, а ситуація з доставкою значно погіршиться.

"Нових вагонів ми не придбаємо і не зробимо. А старі при цьому поріжемо в металобрухт, і ще більше ускладнимо ситуацію. Тому, безумовно, наша позиція – те, що можна відремонтувати, його необхідно відремонтувати. Все життя так було. І на виробництві у тому числі. Тому ми лише за те, щоб чисельність вагонів збільшилася в Україні", – заявив Зімін.

Нагадаємо, раніше ряд аграрних та промислових компаній звинуватили "Укрзалізницю" у зривах постачання вагонів, викликаних відсутністю локомотивів. Так, за словами генерального директора ПСГ "Ковальська" Сергія Пилипенка, у листопаді компанія зіштовхнулася з надзвичайною ситуацією: 80% виробничих потужностей зупинилися на кілька діб через неможливість доставити сировину залізницею. А ДП "Артемсіль" звернулося до прем'єр-міністра зі скаргою на те, що "Укрзалізниця" не постачає на підприємство достатньо вагонів, при цьому тарифи на перевезення зросли в кілька разів.