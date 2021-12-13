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Новини Економіка
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Укрзалізниця (2038) вагони (150)

Ситуація з обігом вагонів погіршилася, через це вугільна галузь зазнає збитків, – експерт

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Ситуація з обігом вагонів погіршилася, через це вугільна галузь зазнає збитків, – експерт

Через погіршення обороту вагонів в "Укрзалізниці" вугільна галузь зазнає збитків, а продукція псується на складах. А компанія замість того, щоб нарощувати кількість вагонів, пропонує списати старі та ще більше ускладнити ситуацію. Про це заявив заступник голови Профспілок працівників вугільної промисловості Андрій Зімін.


"Вагонів не вистачає. Шахтарі змушені відвантажувати продукцію на склад, оскільки нема куди вантажити. Звичайно, після цього він псується. Плюс це додаткові витрати на підйом і так далі. Тому погіршення обороту вагонів посилює стан справ у вугільній галузі", – наголосив він.

Він пояснив: розрахунок із вугільниками відбувається після того, як вугілля відвантажили зі станції, ТЕС виробили з нього електроенергію, а споживачі за неї заплатили. І якщо відвантаження вугілля зі станції гальмується, то шахтарі залишаються без грошей.

"Звісно, якщо вугілля нема в що вантажити, то воно знаходиться на складі. А це насамперед заробітна плата, і взагалі робота всіх підприємств", – каже Зімін.

Він також повідомив, що ініціатива транспортного відомства та "Укрзалізниці" скоротити термін служби вантажних вагонів лякає вугільників, оскільки через неї галузь може залишитись без вагонів, а ситуація з доставкою значно погіршиться.

"Нових вагонів ми не придбаємо і не зробимо. А старі при цьому поріжемо в металобрухт, і ще більше ускладнимо ситуацію. Тому, безумовно, наша позиція – те, що можна відремонтувати, його необхідно відремонтувати. Все життя так було. І на виробництві у тому числі. Тому ми лише за те, щоб чисельність вагонів збільшилася в Україні", – заявив Зімін.

Нагадаємо, раніше ряд аграрних та промислових компаній звинуватили "Укрзалізницю" у зривах постачання вагонів, викликаних відсутністю локомотивів. Так, за словами генерального директора ПСГ "Ковальська" Сергія Пилипенка, у листопаді компанія зіштовхнулася з надзвичайною ситуацією: 80% виробничих потужностей зупинилися на кілька діб через неможливість доставити сировину залізницею. А ДП "Артемсіль" звернулося до прем'єр-міністра зі скаргою на те, що "Укрзалізниця" не постачає на підприємство достатньо вагонів, при цьому тарифи на перевезення зросли в кілька разів.
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Топ коментарі
+3
Головна загроза Україні ,як державі,та українцям ,як нації ,це відсутність реальної державної влади ,кремлівські гниди та гельмінти -корупціонери !!!)))
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13.12.2021 16:58
+2
А что в Украине улучшилось кроме благосостояния депутатов "СН" ? Таки они сделали
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13.12.2021 16:10
+2
Ну не лише делопутів ВРУ ,ОП ,ГПУ ,судівська мафія та інши "держслужбовці" почувають себе не погано !!)))
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13.12.2021 16:14
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Похоже начали Ахметова основательно долбить. С его перевозками угля, руды это проблема. Он всегда сидел на льготах от Укрзализници.
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13.12.2021 16:03 Відповісти
Я только и слушаю о том, как бедная УЗ всем всё бесплатно возила, только откуда эти данные? Сирожа Лещенко рассказал? А может всё дело в том, что на УЗ воруют вагонами, нет?
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14.12.2021 00:07 Відповісти
Вам не надо много слушать. Надо больше думать)
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14.12.2021 00:08 Відповісти
а из какой ассоциации этот ыкзперд?
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13.12.2021 16:09 Відповісти
Да уж не из стада зеленомордых недоумков, как ты.
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13.12.2021 16:30 Відповісти
ты из секты свидетелей безальтернативно мыролюбного плана беее?
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13.12.2021 16:42 Відповісти
У тебя на лбу написано что ты зебил и зеля твой херой
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13.12.2021 17:01 Відповісти
Дійство кремлівського лялькового балагана триває !! Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,нищить економіку України ,що робить Україну неспроможною виконувати власні державні обов"язки !!))
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13.12.2021 16:10 Відповісти
А что в Украине улучшилось кроме благосостояния депутатов "СН" ? Таки они сделали
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13.12.2021 16:10 Відповісти
Ну не лише делопутів ВРУ ,ОП ,ГПУ ,судівська мафія та інши "держслужбовці" почувають себе не погано !!)))
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13.12.2021 16:14 Відповісти
Це дійсео так. Але саме в Раді найбільше лихо. Бо такі хвойди як Безугла, Третьякова, Тищенко, Врещук підтримають ганебні рішення
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13.12.2021 16:28 Відповісти
Головна загроза Україні ,як державі,та українцям ,як нації ,це відсутність реальної державної влади ,кремлівські гниди та гельмінти -корупціонери !!!)))
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13.12.2021 16:58 Відповісти
Головна загроза це стадо баранів що обрали таку владу
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13.12.2021 17:03 Відповісти
"Мудрий нарід",понад 30 років Незалежності і жодних змін ,як в якісному ,так і в кількісному сенсі !!!)))
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13.12.2021 17:26 Відповісти
В фильме "В бой идут одни старики" озвучена фраза в письме нацистским летчикам - "На взлете бить не будем". Так вот, при выполнении полета у пилота есть три самых трудных этапов. Это этап взлета, этап выполнения сложных фигур пилотажа и этап посадки.
Так вот и получается что зебыдломасса сбила Украину как раз на этапе взлета...
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13.12.2021 17:53 Відповісти
Схоже що раніше,ще під час кермування по злітній смузі !!!)))
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13.12.2021 18:00 Відповісти
Армия без топлива, железная дорога без вагонов, население без угля и газа, но зато у Зели есть его личная академия и миллиардные вложения в дороги, которые он использует для своего личного пиара.
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13.12.2021 16:21 Відповісти
Загалом ,Україна без державної влади ,це як корабель без керма та вітрил !!! Зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу ,лялькова імітація !!!)))
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13.12.2021 17:00 Відповісти
Та тю, сдались те вагоны на железной дороге? Будут повышать тарифы, пока вагоны не закончатся совсем
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14.12.2021 00:16 Відповісти
"оббіг" ваабщето..
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13.12.2021 17:01 Відповісти
Все хотят возить на халяву.
Покупайте вагоны, и грузите сколько влезет.
А пока УЗ должна ещё и вагоны предоставлять, коррупция никогда не закончиться.
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13.12.2021 17:22 Відповісти
Нужна системная реформа. Несмотря на развитую инфраструктуру, за свою независимость Украина так и не смогла реорганизовать железную дорогу и адаптироваться к рыночной экономике
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14.12.2021 22:33 Відповісти
Так упал грузооборот по всем основным направлениям. Большие молодцы, эффективно руководят УЗ. Может им просто деньгами скидываться, возить уже ничего и не надо.
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14.12.2021 00:01 Відповісти
Когда деньги попадают в "котел" УЗ, за ними трудно уследить. Здесь можно спрятать потери от неэффективной работы. Например, перекрыть убытки от пассажирских перевозок доходами от грузовых. Здесь же можно спрятать коррупционные схемы или сверхприбыли
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14.12.2021 22:30 Відповісти
Причина в том, что нереформированная "Укрзализныця" невыгодна государству, но может быть выгодна министерским чиновникам. Сейчас управление денежными потоками остается подконтрольным, непрозрачным и открытым для злоупотреблений.
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14.12.2021 22:38 Відповісти
 
 