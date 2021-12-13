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"Омікрон" може з’явитися в Україні цього тижня, але епідемічна ситуація на свята має бути стабільною, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні новий штам коронавірусу "Омікрон" може з'явитися вже цього тижня.

Про це йшлося на селекторній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"За прогнозами РНБО, епідемічна ситуація в нашій країні на свята має бути стабільною. Очікується, що новий штам коронавірусу "Омікрон" може з’явитися в Україні цього тижня. Але результати перших досліджень у країнах, де він уже виявлений, свідчать про легший перебіг хвороби, зауважив секретар РНБО Олексій Данілов", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі
+8
Мабуть Данілов вже домовився з вірусом на свята...
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13.12.2021 16:05
+4
Оракул чи мольфар...
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13.12.2021 15:57
+3
сказочный толпайоп.
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13.12.2021 16:14
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Оракул чи мольфар...
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13.12.2021 15:57 Відповісти
сказочный толпайоп.
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13.12.2021 16:14 Відповісти
Нічого, зараз школярі його швидко рознесуть по родинах...
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13.12.2021 16:00 Відповісти
Мабуть Данілов вже домовився з вірусом на свята...
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13.12.2021 16:05 Відповісти
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13.12.2021 16:12 Відповісти
Ветеринар, бандит из луганских 90-х фантазирует ну и чтоб не забывали что ОНО есть!
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13.12.2021 16:13 Відповісти
А у нас так завжди: на свята і вихідні вірус стає делікатним і поміркованим.
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13.12.2021 16:16 Відповісти
"В Украине новый штамм коронавируса "Омикрон" может появиться уже на этой неделе. Но по прогнозам СНБО, эпидемическая ситуация в нашей стране на праздники должна быть стабильной".

Правильно! Расстрелять "Омикран" ещё при подходе к нашим границам. Обосновать, как незаконный переход без результата теста ПРЦ и сертификата с курва-кодом.
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13.12.2021 16:17 Відповісти
можно и в олигархи записать!
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13.12.2021 16:18 Відповісти
Может и время точное уже известно?
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13.12.2021 16:25 Відповісти
Особенно с 19:00 до 23:00, пока кабаки открыты, будет стабильно.

А в Велюре вобще никакой опасности.
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13.12.2021 17:34 Відповісти
До 14-15 января " обстановка будет стабильной" шоу, концерты и веселуха пройдет, бизнес заработает и вернемся после Старого Нового года ( неожиданно) в прежнее " красное" состояние. и опять начнется вой на болотах, что это из за не вакцинированных...
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13.12.2021 16:37 Відповісти
Та вот 19 января окунемся в проруби. до и после сугревшись и вирус из теплых краев сгинет вообще и безследно! Панэ Данилов, вы там хоть заседание СНБО соберите, а то куда-то пропала украинская горилка с перцем? А в такую трудную годину это чревато тяжелыми последствиями для народа!
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13.12.2021 17:13 Відповісти
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13.12.2021 16:56 Відповісти
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13.12.2021 19:13 Відповісти
Ну да.
У ЗЕ ж корпоративы. Поэтому вирус не должен шалить и мешать гулять рванине.
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13.12.2021 17:32 Відповісти
Надо, так надо!) С минздравом уже договорился насчет статистики? Еще интересно было бы узнать его прогноз, что нас ожидает на границах...
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13.12.2021 18:11 Відповісти
Спец по всьому.... вже і інфекционіст.
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13.12.2021 18:20 Відповісти
Все уже ждут с нетерпением.

З.Ы. А после буквы "омикрон" в греческом алфавите идет буква "пи".....
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13.12.2021 18:31 Відповісти
Мозги людям компостировать ещё долго будут ??
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14.12.2021 10:45 Відповісти
 
 