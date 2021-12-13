"Омікрон" може з’явитися в Україні цього тижня, але епідемічна ситуація на свята має бути стабільною, - Данілов
Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я
В Україні новий штам коронавірусу "Омікрон" може з'явитися вже цього тижня.
Про це йшлося на селекторній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"За прогнозами РНБО, епідемічна ситуація в нашій країні на свята має бути стабільною. Очікується, що новий штам коронавірусу "Омікрон" може з’явитися в Україні цього тижня. Але результати перших досліджень у країнах, де він уже виявлений, свідчать про легший перебіг хвороби, зауважив секретар РНБО Олексій Данілов", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+8 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар13.12.2021 16:05
+4 Ольга Мартынюк 8c212b17
показати весь коментар13.12.2021 15:57
+3 Колыван Спикер
показати весь коментар13.12.2021 16:14
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Правильно! Расстрелять "Омикран" ещё при подходе к нашим границам. Обосновать, как незаконный переход без результата теста ПРЦ и сертификата с курва-кодом.
А в Велюре вобще никакой опасности.
У ЗЕ ж корпоративы. Поэтому вирус не должен шалить и мешать гулять рванине.
З.Ы. А после буквы "омикрон" в греческом алфавите идет буква "пи".....