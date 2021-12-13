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Канцлер ФРН Шольц виступає за деескалацію ситуації на Донбасі і наполягає на недоторканності кордонів, - прессекретар Гебештрайт

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Канцлер ФРН Шольц виступає за деескалацію ситуації на Донбасі і наполягає на недоторканності кордонів, - прессекретар Гебештрайт

Канцлер ФРН Олаф Шольц вважає, що зусилля в конфлікті на Донбасі мають бути спрямовані на деескалацію, а за порушенням кордонів має слідувати покарання.

Про це заявив новий прессекретар уряду ФРН Штеффен Гебештрайт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Канцлер уже наголосив на "нормандському форматі", наголосив на тому, що всі зусилля мають бути спрямовані на деескалацію. Він також наголосив, що недоторканність кордонів була закладена ОБСЄ, і той, хто порушує це основне правило, має розраховувати на штраф", - сказав Гебештрайт журналістам у Берліні у понеділок.

Раніше Шольц, коментуючи ситуацію на російсько-українському кордоні, говорив, що можливі порушення кордонів України та агресія не мають залишатися без наслідків.

Читайте також: Нормандський формат потрібно використовувати і далі, це обговорюватиметься на засіданнях Європейської ради, - канцлер Німеччини Шольц

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+7
трепаться не мешки ворочять. и где же ваши наказания агрессору, нарушившему неприкосновенность границ? ааа. точняк. севирный патоп-2 и запрет на продажу оружия Украине. вот ваши далеко не все наказания для агрессора. Danke Schon, фрицы!
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13.12.2021 16:33
+6
ми теж солідарні із Шольцем - тільки якого пУтлера ви блокуете тіж антидронові рушниці ....
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13.12.2021 16:15
+3
Украина, Молдова, Грузия, Азербайджан - ЗА... Международно признанные границы и не вмешательства в наши внутренние и внешние дела Раши. Так что все вопросы и призывы в Кремль к хозяину Мордора Чахлику невмирущему, он же плешивый из питерских подворотен, он же х-йло
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13.12.2021 16:42
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ми теж солідарні із Шольцем - тільки якого пУтлера ви блокуете тіж антидронові рушниці ....
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13.12.2021 16:15 Відповісти
При чем здесь канцлер Шольц ? Как раз на єтом примере у него будет повод разобраться в ситуации с поставками военного снаряжения в Украину . Имхо
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13.12.2021 17:22 Відповісти
трепаться не мешки ворочять. и где же ваши наказания агрессору, нарушившему неприкосновенность границ? ааа. точняк. севирный патоп-2 и запрет на продажу оружия Украине. вот ваши далеко не все наказания для агрессора. Danke Schon, фрицы!
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13.12.2021 16:33 Відповісти
Украина, Молдова, Грузия, Азербайджан - ЗА... Международно признанные границы и не вмешательства в наши внутренние и внешние дела Раши. Так что все вопросы и призывы в Кремль к хозяину Мордора Чахлику невмирущему, он же плешивый из питерских подворотен, он же х-йло
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13.12.2021 16:42 Відповісти
Не на штраф, а на покарання. Дивно ви перекладаєте з німецької.
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13.12.2021 16:54 Відповісти
Дякуємо за доповнення. Але щось мені підказує що покарання буде на кшталт покарань у львівському Мазоху.
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13.12.2021 16:58 Відповісти
Вот такое наказание для нарушителей нерушимости границ объявил Штольц- штраф. Пугать будет пуйла административным наказанием. Вот это сила!
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13.12.2021 16:55 Відповісти
За деревьями нужно видеть лес : ситуация "особьіх отношений" правительства ФРГ с РФ начинает меняться не в пользу Москвьі. Єто нужно поддержать активньіми действиями МИД Украиньі . Все будет Украина !
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13.12.2021 17:25 Відповісти
Назовите изменения по пунктам.
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13.12.2021 17:29 Відповісти
Пункт первьій : фрау Бербок начала страпонить говорящую лошадь Лаврова .
Далее будут пунктьі 2 , 3 , 4 ,...
Следите за новостями !
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13.12.2021 17:33 Відповісти
А в 1984 году Железный Херр Олаф на человека был похож.

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13.12.2021 17:42 Відповісти
Он и сейчас не похож на жандармского подполковника из Кремля. Человек , а не "окурок".
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13.12.2021 18:56 Відповісти
Не конкретно! Что с УЖЕ нарушившем неприкосновенные границы?
Оставить вся как есть,как новые границы?
Можно предложить ФРГ границы Германии 1942г.
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13.12.2021 17:49 Відповісти
Він також наголосив, що недоторканність кордонів була закладена ОБСЄ, і той, хто порушує це основне правило, має розраховувати на штраф", - сказав Гебештрайт журналістам . Cаме тому Меркель нарізала українську територію ,під створення ордло підконтрольних російському окупанту України .залишивши майже 500 км українського кордону .під контролем рашиста ,і ще плюс до того виписала рашисту штраф,котрий називається"Північний потік"
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13.12.2021 19:16 Відповісти
Ця недоторканість вже давно доторкана однією "недоторканою" державою.
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13.12.2021 19:57 Відповісти
 
 