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Новини Політика України
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Арахамія (1000) Гогілашвілі (75)

"Слуга народу" Арахамія про інцидент з Гогілашвілі: Чиновники всіх рівнів розумітимуть, що на їхню неадекватну поведінку буде реакція

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Широке висвітлення в засобах масової інформації неприпустимої поведінки вже колишнього заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі є запобіжником, який дасть змогу чиновникам уникнути подібних ситуацій у майбутньому.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Ось тут якраз робота журналістів. Вона, мені здається, ключова. Оскільки, коли такі історії набувають розголосу, імена "героїв" стають загальними, то це певне щеплення. Воно може працювати, як і будь-яке щеплення, якийсь час, але достатньо тривалий період. І для людей це буде маркером, умовним стандартом, як не потрібно робити. Тобто є best practices – хороші практики, а є worst practices - погані практики", - пояснив нардеп.

За словами Арахамії, чиновники всіх рівнів розумітимуть, що на їхню неадекватну поведінку буде реакція, "незалежно від їхнього статусу, рангу, зв'язків".

Парламентар додав, що дехто вважав цю ситуацію постановочною, на яку глава держави різко і миттєво відреагував, хоча це не так, оскільки шкоди від цього інциденту більше, ніж дивідендів.

Також читайте: "ЄС" вимагає розслідувати діяльність Гогілашвілі та позбавити доступу до ОП його дружину Левченко

Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпості в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.

Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений з секретаркою президента України Марією Левченко і в них є спільні фото з президентом.

Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.

12 грудня стало відомо, що у Гогілашвілі є діюче російське громадянство.

Читайте: Ситуація із Гогілашвілі - неприємна та неприйнятна. Такі випадки вимагають швидкої реакції, - Стефанчук

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+56
По тобі теж треба провести розслідування. Як ти попав у владу і за які заслуги, на чому **********.
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13.12.2021 16:16
+36
А де реакція на неадекватну поведінку Зеленського, наслідком якої є призначення цього кадру?
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13.12.2021 16:18
+36
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13.12.2021 16:18
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пора тобі про себе подбати, біла мавпа. якщо доведуть, що ти електоенергією барижничаєш.....
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13.12.2021 17:39 Відповісти
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13.12.2021 17:44 Відповісти
Отчего все так возбуждены каким то назначенцеи комуняки зе, гогилашвили, а чем лучше дубинский, бужанский, портнов, гетманцев, ермак, татаров, и пр. антиукраинская шпана, ближайшее окружение вовчика,, они все вместе - его рыло, вы шо не видели, или не знали, дебилы?
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13.12.2021 17:56 Відповісти
Телерадиоэфир всеми динамиками гудит об этом. Но почему-то не поднят главный вопрос: что "украинский" топ-чиновник делал на линии разделения, куда, откуда, и с какой целью он ехал, был ли досмотрен его автомобиль. Нам мало евреев при власти, так давайте ещё и грузин. По большому счёту, идёт методический недопуск украинцев к власти в своей стране.
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13.12.2021 18:01 Відповісти
Ню, ню…
і що там з татаровим???
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13.12.2021 18:05 Відповісти
Так агрохимия в первых рядах, по неадекватности.
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13.12.2021 18:20 Відповісти
Вова Вове сказал взять товарисча на должность и тот таки взял. А как он может отказать? У человека который балатируется в президенты должна быть более менее незапятнанная репутация, но с нариками такое не проходит. И вот зелю завербовали раньше, чем закончился подсчет голосов.
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13.12.2021 18:46 Відповісти
Арахамия из той-же гоп-компании.
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13.12.2021 18:57 Відповісти
Зорян Шкіряк, колишній помічник екс-міністра Авакова, щойно в етері "уркаїна24" (в 19:03) заявив, що Олександра Гогілашвілі на посаду заступника міністра внутрішніх справ лобіював особисто Зеленський, що це він дав таку команду Авакову.
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13.12.2021 19:08 Відповісти
Министры вроде замов сами выбирают.
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13.12.2021 19:20 Відповісти
это тот шкиряк, что на самолете МЧС(!) "катал" свою жену(!)????
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13.12.2021 19:27 Відповісти
"шкиряк "катал" жену...." - да, было такое, и убрали козла. А зеленский приказал назначить наркоторговца на должность замминистра МВД и наградил его орденом - то то такое, главное, что шкиряк в свое время ух как!
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13.12.2021 21:59 Відповісти
я чуть ниже про аброськина писал. можешь сравнить "кадры"! и таких у бывших было немерянно!
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13.12.2021 22:21 Відповісти
и опять песни о главном)))) Хоть в одной новости ты сможешь не приляпать папиредников? Вот, маркерный вопрос к тебе: зеленский - президент Украины или просто недоразумение на посту президента? Умоляю, обойдись без папиредников))))
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13.12.2021 22:45 Відповісти
серожа. зеленский, всенародно избранный президент Украины, нравится тебе это или нет.
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14.12.2021 00:04 Відповісти
Грубим-с? Ну, это признак слабости и трусости. Оскорбительно переиначить имя собеседника? Опущусь до твоего уровня. Паскуда ты мелкая оказалась, не более. Ну, хамство свойственно всем выборцам зеленского: недалекие в умственном развити и быдловатые в манерах. Как и их избранник
Больше вопросов к тебе, хам и провокатор, не имею. Сегодня. Но каждый раз, падло, буду ловить тебя на брехне и выставлять на всеобщее посмещище. Как с гогилашвили, которого по твоему словам, назначил порошенко

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14.12.2021 01:39 Відповісти
И что министру взявшего такого зама , ничего?
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13.12.2021 19:19 Відповісти
То есть что то надо сделать министру,а не зекрысе,которая лично туда поставила эту заразу,так ещё и пропуйловскую курву,жену заразы ,к себе в секретари взяло не оформляя
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13.12.2021 20:36 Відповісти
вот и у этой власти есть свой "вячеслав аброськин"...
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13.12.2021 19:24 Відповісти
а які ще припудрені і мурчики там в замах ходять -- оголосіть весь список , будь ласка..
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13.12.2021 20:38 Відповісти
За словами Арахамії, чиновники всіх рівнів розумітимуть, що на їхню неадекватну поведінку буде реакція, "незалежно від їхнього статусу, рангу, зв'язків". Джерело: https://censor.net/ua/n3304954
ххх
Обезьянка, ты напрасно надеешься что на твое поведение не будет реакции. Будет!!! Причем в твоем случае для тебя с гораздо плачевными последствиями, чем для какого-то "швили"
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13.12.2021 21:02 Відповісти
я Лавре́нтий Па́влович ты че не узнал меня, не рад,- я тебя узнал
https://youtu.be/iOJ66r-nlvM
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13.12.2021 21:50 Відповісти
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