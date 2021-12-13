Резніков про Держоборонзамовлення: "Держава замовляє для армії не те, що запланувала, а те, що здатні виробити наші підприємства"

До кінця 2021 року кошти, закладені на виконання Державного оборонного замовлення, будуть використані на 97%-98%.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у своїй колонці на сайті "АрміяInform".

"Станом на 1 грудня 2021 року, Державне казначейство облікувало зобов’язань у рамках ДОЗ на 19,5 млрд грн, що становить 85% від річного плану. До кінця року цей показник збільшиться, ми над цим активно працюємо. За попередніми очікуваннями, кошти будуть використані на 97-98%", - повідомив Резніков.

Водночас, міністр наголосив, що ефективність ДОЗ має вимірюватись не кількістю засвоєних коштів, а показниками додаткових спроможностей, які здобуває армія внаслідок виконання оборонного замовлення.

Крім того, Резніков наголосив: "В армію постачається не те, що потрібно, а те, що доступно. Зокрема, це спричиняє надлишкову насиченість різнорідними зразками. Найгірше — це те, що ми потрапили у "колію": держава замовляє для армії не те, що запланувала, а те, що фактично здатні виробити наші підприємства".

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Міністр, крім іншого, відзначив зруйновану систему довгострокового планування, як одну з найсерйозніших проблем в армії, та виконання дослідно-конструкторських робіт (ДКР).

"Кожна п’ята з наявних ДКР триває понад 20 років. Вже обліковано майже 40 ДКР, які давно припинені або призупинені, але на які було витрачено бюджетні кошти. Втрати — мільярди гривень, якщо брати з поправкою на сучасні ціни. Але вони продовжують "висіти" у планах і заважають сконцентрувати увагу на тому, що важливо", - наголосив Резніков, додавши, що другий системний розрив сьогодні: видатки, які закладаються у державні програми розвитку озброєнь, не збігаються з видатками державного бюджету на відповідні роки.

Для вирішення проблем Резніков пропонує низку рішень, далеко не всі з яких будуть популярними. Зокрема, пропонується переглянути усі ДКР, виокремити і закрити ті з них, що не мають перспектив.

Другим кроком міністр пропонує створити міжструктурний комітет (за моделлю НАТО) за участю фахівців Міністерства, Генштабу, народних депутатів, представників військ, із залученням науковців. "Завдання — розставити пріоритети. Дати об’єктивну картину, як ми можемо рухатись, орієнтуючись на головний критерій — розвиток спроможностей армії в реальних умовах", - розповів Резніков.

На його думку, наразі необхідно виконувати кілька задач: відновлювати боєздатність підрозділів, які її втратили, виводити їх з "мінусу"; підтримувати на належному рівні сили та засоби, які зараз мають високий ступінь боєздатності; нарощувати спроможності та працювати на розвиток, створюючи майбутнє.

Водночас, за словами Резнікова, нині немає ресурсів робити все одночасно і в потрібному обсязі, тож доведеться обирати та спільно з парламентським комітетом ухвалювати рішення, яке потім має бути втілено через законодавчі і нормативно-правові акти.

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В планах міністра - за підсумками цієї дискусії внести зміни в державні цільові програми, а також перейти на трирічне планування оборонних закупівель і одразу закладати видатки на них до відповідних статей бюджету.

"Тоді у нас з’явиться не тільки формальний, а і якісний критерій для оцінювання виконання оборонного замовлення", - вважає Резніков.