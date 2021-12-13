Резніков про Держоборонзамовлення: "Держава замовляє для армії не те, що запланувала, а те, що здатні виробити наші підприємства"
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До кінця 2021 року кошти, закладені на виконання Державного оборонного замовлення, будуть використані на 97%-98%.
Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у своїй колонці на сайті "АрміяInform".
"Станом на 1 грудня 2021 року, Державне казначейство облікувало зобов’язань у рамках ДОЗ на 19,5 млрд грн, що становить 85% від річного плану. До кінця року цей показник збільшиться, ми над цим активно працюємо. За попередніми очікуваннями, кошти будуть використані на 97-98%", - повідомив Резніков.
Водночас, міністр наголосив, що ефективність ДОЗ має вимірюватись не кількістю засвоєних коштів, а показниками додаткових спроможностей, які здобуває армія внаслідок виконання оборонного замовлення.
Крім того, Резніков наголосив: "В армію постачається не те, що потрібно, а те, що доступно. Зокрема, це спричиняє надлишкову насиченість різнорідними зразками. Найгірше — це те, що ми потрапили у "колію": держава замовляє для армії не те, що запланувала, а те, що фактично здатні виробити наші підприємства".
Міністр, крім іншого, відзначив зруйновану систему довгострокового планування, як одну з найсерйозніших проблем в армії, та виконання дослідно-конструкторських робіт (ДКР).
"Кожна п’ята з наявних ДКР триває понад 20 років. Вже обліковано майже 40 ДКР, які давно припинені або призупинені, але на які було витрачено бюджетні кошти. Втрати — мільярди гривень, якщо брати з поправкою на сучасні ціни. Але вони продовжують "висіти" у планах і заважають сконцентрувати увагу на тому, що важливо", - наголосив Резніков, додавши, що другий системний розрив сьогодні: видатки, які закладаються у державні програми розвитку озброєнь, не збігаються з видатками державного бюджету на відповідні роки.
Для вирішення проблем Резніков пропонує низку рішень, далеко не всі з яких будуть популярними. Зокрема, пропонується переглянути усі ДКР, виокремити і закрити ті з них, що не мають перспектив.
Другим кроком міністр пропонує створити міжструктурний комітет (за моделлю НАТО) за участю фахівців Міністерства, Генштабу, народних депутатів, представників військ, із залученням науковців. "Завдання — розставити пріоритети. Дати об’єктивну картину, як ми можемо рухатись, орієнтуючись на головний критерій — розвиток спроможностей армії в реальних умовах", - розповів Резніков.
На його думку, наразі необхідно виконувати кілька задач: відновлювати боєздатність підрозділів, які її втратили, виводити їх з "мінусу"; підтримувати на належному рівні сили та засоби, які зараз мають високий ступінь боєздатності; нарощувати спроможності та працювати на розвиток, створюючи майбутнє.
Водночас, за словами Резнікова, нині немає ресурсів робити все одночасно і в потрібному обсязі, тож доведеться обирати та спільно з парламентським комітетом ухвалювати рішення, яке потім має бути втілено через законодавчі і нормативно-правові акти.
В планах міністра - за підсумками цієї дискусії внести зміни в державні цільові програми, а також перейти на трирічне планування оборонних закупівель і одразу закладати видатки на них до відповідних статей бюджету.
"Тоді у нас з’явиться не тільки формальний, а і якісний критерій для оцінювання виконання оборонного замовлення", - вважає Резніков.
Будь ласка, зачекайте...
КБ Луч делает ракеты с ассортиментом в пару десятков, от ПТРК до Ольхи и Нептуна. Поставили в войска более 1000 (!!!) ракет с комплексами ПТРК !!!! и столько же за кордон.
У "Луча" Коростелева ракеты раскупают как горячие пирожки !
за 40 млн. долл (!!!!!! всего-то) берется разработать ЗРК дальностью около 100 км
а КБ Южное реально балду гоняют - уже лет 20-ть не могут сделать "Фау-2" с хорошим наведением, хотя "Зениты" продают аж гуде
КБ Южное -саботажники и вредители !!!!
КБ "луч" в этом году не дали НИ ХРЕ-НА !!!!
ни копейки, ни на ПТРК, ни на ЗРК !!!!
то вона здатна на многое,
только не хоче цього робити
тому що в такому разі -
це ж треба працювати
а не тирити...
Він знову привіз придбані на кошти справи громад та фонду Порошенка системи відеоспостереження за лінією фронту. І за смаколики бійцям не забув
Детальніше прочитати: "Порошенко передав батальйонний комплекс відеоспостереження 25-ій повітряно-десантній бригаді в Авдіївці "
Так шо вы там сильно не отвлекайтесь. Колитесь, воюйте, одним словом - не мешайте денег заработать
2. то в Кабмине хотят списать старые вагоны
такое впечатление , что какой-то агент фсб в тылу Украины планомерно готовит диверсии для войны
малоросс Таран угробил армию за 3 года