УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9041 відвідувач онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Оборона Війна
6 047 34
армія (3486) війна (56290) Міноборони (5266) зброя (5748) Резніков (1385) Держоборонзамовлення (53)

Резніков про Держоборонзамовлення: "Держава замовляє для армії не те, що запланувала, а те, що здатні виробити наші підприємства"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Резніков про Держоборонзамовлення:

До кінця 2021 року кошти, закладені на виконання Державного оборонного замовлення, будуть використані на 97%-98%.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у своїй колонці на сайті "АрміяInform".

"Станом на 1 грудня 2021 року, Державне казначейство облікувало зобов’язань у рамках ДОЗ на 19,5 млрд грн, що становить 85% від річного плану. До кінця року цей показник збільшиться, ми над цим активно працюємо. За попередніми очікуваннями, кошти будуть використані на 97-98%", - повідомив Резніков.

Водночас, міністр наголосив, що ефективність ДОЗ має вимірюватись не кількістю засвоєних коштів, а показниками додаткових спроможностей, які здобуває армія внаслідок виконання оборонного замовлення.

Крім того, Резніков наголосив: "В армію постачається не те, що потрібно, а те, що доступно. Зокрема, це спричиняє надлишкову насиченість різнорідними зразками. Найгірше — це те, що ми потрапили у "колію": держава замовляє для армії не те, що запланувала, а те, що фактично здатні виробити наші підприємства".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Держоборонзамовлення виконано на 85%: із запланованих 23,1 млрд. грн вже використали 19,5 млрд грн, - Резніков

Міністр, крім іншого, відзначив зруйновану систему довгострокового планування, як одну з найсерйозніших проблем в армії, та виконання дослідно-конструкторських робіт (ДКР).

"Кожна п’ята з наявних ДКР триває понад 20 років. Вже обліковано майже 40 ДКР, які давно припинені або призупинені, але на які було витрачено бюджетні кошти. Втрати — мільярди гривень, якщо брати з поправкою на сучасні ціни. Але вони продовжують "висіти" у планах і заважають сконцентрувати увагу на тому, що важливо", - наголосив Резніков, додавши, що другий системний розрив сьогодні: видатки, які закладаються у державні програми розвитку озброєнь, не збігаються з видатками державного бюджету на відповідні роки.

Для вирішення проблем Резніков пропонує низку рішень, далеко не всі з яких будуть популярними. Зокрема, пропонується переглянути усі ДКР, виокремити і закрити ті з них, що не мають перспектив.

Другим кроком міністр пропонує створити міжструктурний комітет (за моделлю НАТО) за участю фахівців Міністерства, Генштабу, народних депутатів, представників військ, із залученням науковців. "Завдання — розставити пріоритети. Дати об’єктивну картину, як ми можемо рухатись, орієнтуючись на головний критерій — розвиток спроможностей армії в реальних умовах", - розповів Резніков.

На його думку, наразі необхідно виконувати кілька задач: відновлювати боєздатність підрозділів, які її втратили, виводити їх з "мінусу"; підтримувати на належному рівні сили та засоби, які зараз мають високий ступінь боєздатності; нарощувати спроможності та працювати на розвиток, створюючи майбутнє.

Водночас, за словами Резнікова, нині немає ресурсів робити все одночасно і в потрібному обсязі, тож доведеться обирати та спільно з парламентським комітетом ухвалювати рішення, яке потім має бути втілено через законодавчі і нормативно-правові акти.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Доброволець Грек та головком ЗСУ Залужний з привезеними волонтерами на фронт литовськими ручними системами РЕБ. ФОТО ДНЯ

В планах міністра - за підсумками цієї дискусії внести зміни в державні цільові програми, а також перейти на трирічне планування оборонних закупівель і одразу закладати видатки на них до відповідних статей бюджету.

"Тоді у нас з’явиться не тільки формальний, а і якісний критерій для оцінювання виконання оборонного замовлення", - вважає Резніков.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+18
Ракетної програми України в кремлівському сценарію розвитку України не передбачено !!!)))
показати весь коментар
13.12.2021 17:06
+16
Петро Порошенко сьогодні відвідав Авдіївку - відео
Він знову привіз придбані на кошти справи громад та фонду Порошенка системи відеоспостереження за лінією фронту. І за смаколики бійцям не забув
Детальніше прочитати: "Порошенко передав батальйонний комплекс відеоспостереження 25-ій повітряно-десантній бригаді в Авдіївці "
показати весь коментар
13.12.2021 17:01
+14
Дануна!!! А ракеты???!!! КБ Луч и КБ Южное балду гоняют, простаивают.
показати весь коментар
13.12.2021 16:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та все щось заважає, от тільки на свої зарплати вистачає...
показати весь коментар
13.12.2021 16:56 Відповісти
абрамявічюси мають відповісти
показати весь коментар
13.12.2021 19:39 Відповісти
Дануна!!! А ракеты???!!! КБ Луч и КБ Южное балду гоняют, простаивают.
показати весь коментар
13.12.2021 16:59 Відповісти
Ракетної програми України в кремлівському сценарію розвитку України не передбачено !!!)))
показати весь коментар
13.12.2021 17:06 Відповісти
Где ж ты был дядя Резников! С тобой бы уже языком до Владивостока дошли!! Посмотрим что ты сделаешь. Обличитель )
показати весь коментар
13.12.2021 17:10 Відповісти
давай ка котлеты отдельно от мух !
КБ Луч делает ракеты с ассортиментом в пару десятков, от ПТРК до Ольхи и Нептуна. Поставили в войска более 1000 (!!!) ракет с комплексами ПТРК !!!! и столько же за кордон.
У "Луча" Коростелева ракеты раскупают как горячие пирожки !
за 40 млн. долл (!!!!!! всего-то) берется разработать ЗРК дальностью около 100 км

а КБ Южное реально балду гоняют - уже лет 20-ть не могут сделать "Фау-2" с хорошим наведением, хотя "Зениты" продают аж гуде
КБ Южное -саботажники и вредители !!!!
показати весь коментар
13.12.2021 17:41 Відповісти
кто по-твоему делает двигатель Ольхи?
показати весь коментар
13.12.2021 18:39 Відповісти
Владимир Иванец


КБ "луч" в этом году не дали НИ ХРЕ-НА !!!!
ни копейки, ни на ПТРК, ни на ЗРК !!!!
показати весь коментар
13.12.2021 17:43 Відповісти
раз держава виробляе кое кому дворцы... на Лазурном берегу,
то вона здатна на многое,
только не хоче цього робити
тому що в такому разі -
це ж треба працювати
а не тирити...
показати весь коментар
13.12.2021 17:00 Відповісти
Петро Порошенко сьогодні відвідав Авдіївку - відео
Він знову привіз придбані на кошти справи громад та фонду Порошенка системи відеоспостереження за лінією фронту. І за смаколики бійцям не забув
Детальніше прочитати: "Порошенко передав батальйонний комплекс відеоспостереження 25-ій повітряно-десантній бригаді в Авдіївці "
показати весь коментар
13.12.2021 17:01 Відповісти
Можливо, потрібно вкладати і в ******* виробництво озброєнь? Що б набої по звалищам колишнього варшавського договору на скуповувати.
показати весь коментар
13.12.2021 17:02 Відповісти
Та ти шо !!! Тут бабла на "Велике крадівництво" бракує ,в країні війна ,а ти озброєння,оборонпром !!!)))
показати весь коментар
13.12.2021 17:08 Відповісти
Так. Та ще й Велика Тисяча.
показати весь коментар
13.12.2021 17:21 Відповісти
А милиард дерев ?
показати весь коментар
13.12.2021 17:37 Відповісти
Це якась дурня.Так нехай підприємства вчаться виробляти те що потрібно українській армії, бо навіщо вони тоді взагалі потрібні...
показати весь коментар
13.12.2021 17:06 Відповісти
Це наука ,розробки ,де кошти ,це що з "Великого крадівництва" брати ,чи що ???)))
показати весь коментар
13.12.2021 17:09 Відповісти
Кошты уже ничего не решают, когда нет научного потенциала, преемственности поколений и фундаментальных программ. Даже Китай кучу вещей просто копирует.
показати весь коментар
13.12.2021 17:19 Відповісти
Есть тут у нас один карьер гранитный в Полтавской области. Поставляет гравий и все такое на "большое строительство". Кого бы вы думали? Юзика! Всех пристроим (своих) и всех накормим из бюджета.

Так шо вы там сильно не отвлекайтесь. Колитесь, воюйте, одним словом - не мешайте денег заработать
показати весь коментар
13.12.2021 17:20 Відповісти
"Татри" та МАЗи замість КРАЗів?
показати весь коментар
13.12.2021 17:07 Відповісти
1. То в Раде хотят приХватизировать оборонные заводы
2. то в Кабмине хотят списать старые вагоны

такое впечатление , что какой-то агент фсб в тылу Украины планомерно готовит диверсии для войны
показати весь коментар
13.12.2021 17:08 Відповісти
Повна інвазія организма України кремлівськими гнидами та корумпованими гельмінтами!!!)))
показати весь коментар
13.12.2021 17:11 Відповісти
Может дустом 😀😀😀??
показати весь коментар
13.12.2021 17:12 Відповісти
Яки допомогло , то українці б скинулися на таку шляхетну справу !!)))
показати весь коментар
13.12.2021 17:16 Відповісти
Так воно і є. А ви мали сумніви?
показати весь коментар
13.12.2021 17:23 Відповісти
Вы серьезно? Агенты Москвы в руководстве Украины? Никагда. Я им исчё в подмосковных саунах после привата гаварил- Я на это пайтить не магу.
показати весь коментар
13.12.2021 17:26 Відповісти
Резников такой же сепар как и прежние и той же национальности. Так что никакого прорыва не будет.
показати весь коментар
13.12.2021 17:27 Відповісти
Резников конечно той национальности, но

малоросс Таран угробил армию за 3 года
показати весь коментар
13.12.2021 17:46 Відповісти
средства будут использованы на 97-98%". / При поставленном Коломойским Резникове процесс освоения средств пошёл. Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер создали две компании для производства вооружений. Этих специалистов знают и за рубежом: состоялось заседание суда штата Делавер по обвинению в мошенничестве Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Мордехая Корфа, Хаима Шошета, Уриэля Цви Лейберга.

показати весь коментар
13.12.2021 17:38 Відповісти
тов. Кидаров, перестаньте болтать ерундой
показати весь коментар
13.12.2021 17:47 Відповісти
тов. Кидаров, перестаньте болтать ерундой /Тов.Крыскевичу обидно за Уриэля Цви Лейберга. Но опровергнуть вышесказанное не может. Поэтому пытается куснуть.
показати весь коментар
13.12.2021 18:32 Відповісти
Печально. Способны немногое.
показати весь коментар
13.12.2021 17:51 Відповісти
Рєзнікав, нука розкажи за які і чиї плюшки ГУР катали чебурєка гогу на американському броньовику ? Так, на око, було просрано близько сотні тисяч народних гривень, вкрадених у солдатів, пенсіонерів, вчителів ....
показати весь коментар
13.12.2021 18:13 Відповісти
"Арфы нет, берите бубен."
показати весь коментар
13.12.2021 22:12 Відповісти
 
 