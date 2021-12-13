УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9041 відвідувач онлайн
Новини СуспільствоЗдоров'я Коронавірус і карантин
6 066 41
вакцина (3528) виплати (484) Зеленський (17415) соцвиплати (170) Денис Шмигаль (2695) Дія (450)

Люди, старші 60 років, зможуть витратити 1000 грн за вакцинацію на придбання ліків вже з наступного року, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Люди, старші 60 років, зможуть витратити 1000 грн за вакцинацію на придбання ліків вже з наступного року, - Шмигаль

Люди віком від 60 років зможуть використати 1000 грн в межах програми президента єПідтримка на купівлю ліків. Володимир Зеленський сьогодні доручив Уряду напрацювати механізм розширення відповідної ініціативи.

Про це повідомив у фейсбуці прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, основні цілі програми - підтримати бізнес, що постраждав від пандемії, та заохотити людей до вакцинаці. Водночас, на переконання Шмигаля, програма має бути корисною для широкого кола українців і допомагати тим, хто цього дійсно потребує.

"Уряд уже почав опрацьовувати механізм використання коштів на купівлю ліків повністю вакцинованими українцями, які старше 60 років. Ця можливість стане доступною вже з наступного року", - відзначив він.

"Розпочне ж роботу єПідтримка 19 грудня. Цього року витратити 1000 грн з віртуального рахунку можна буде на квитки в кіно, театр, музеї, на внутрішні подорожі літаком чи залізницею, а також на придбання книжок та спортивну сферу", - резюмував Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про 1000 грн за вакцинацію: Доручив додати можливість придбання ліків для категорії 60+

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
Мінфін та МБРР підписали угоду про кредит на $150 мільйонів для боротьби з COVID-19

Джерело: https://biz.censor.net/n3304899 Идиотизму зеленых дебилов нет предела. Из ковидного фонда деньги вытащить вроде бы как на дороги, а для борьбы с эпидемией брать кредит.
показати весь коментар
13.12.2021 16:58
+5
Так, може хтось не доживе.
показати весь коментар
13.12.2021 16:57
+4
Фарммафия довольна.
показати весь коментар
13.12.2021 17:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так, може хтось не доживе.
показати весь коментар
13.12.2021 16:57 Відповісти
Мінфін та МБРР підписали угоду про кредит на $150 мільйонів для боротьби з COVID-19

Джерело: https://biz.censor.net/n3304899 Идиотизму зеленых дебилов нет предела. Из ковидного фонда деньги вытащить вроде бы как на дороги, а для борьбы с эпидемией брать кредит.
показати весь коментар
13.12.2021 16:58 Відповісти
Это схема. Проще попилять бабло на ремонте дорог, чем на фонде против ковида.
показати весь коментар
13.12.2021 18:58 Відповісти
Почему только старшего? А остальные здоровы?
показати весь коментар
13.12.2021 16:59 Відповісти
Остальные должны купить билет на 95 квартал...😀
показати весь коментар
13.12.2021 17:31 Відповісти
То що там на хліб не намажеш?
Тоді хоч хліб був, а тут одні зрєліща залишились.
показати весь коментар
13.12.2021 16:59 Відповісти
Купити книжок на тисячу, а потім продати їх за три. :S
показати весь коментар
13.12.2021 19:00 Відповісти
1000 грн.
це насмішка квартальна,
срані копійки.
показати весь коментар
13.12.2021 17:02 Відповісти
Фарммафия довольна.
показати весь коментар
13.12.2021 17:04 Відповісти
Ага. Сначала театры, массовые гуляния во время пандемии, а потом с тысячей все в аптеку. Только за тысячу сегодня в аптеке разве что помажут лоб зеленкой, а чтобы вылечиться нужно еще пару десятков тысяч выложить своих
показати весь коментар
13.12.2021 17:10 Відповісти
Шморгаль, ти давно в аптеках був? на КоЗельску тисячу скоро тільки бинт з зеленкою купиш. Будь які ліки, які лікують, а не просто прибирають симптоми, вже коштують як героїн... Зате шмурдяк, типа, безкоштовно і ще й приплачують...цікаво як
показати весь коментар
13.12.2021 17:04 Відповісти
витратити 1000 грн з віртуального рахунку можна буде на квитки в кіно, театр, музеї, на внутрішні подорожі літаком чи залізницею...
Ето вы так с епидемией боритесь? Лучше бы например на ети деньги дали народу купить енергосберегающие лампочки или другие товары актуальные сегодня чтобы прекратили вырубать свет через день. Ато свистели что веерных отключений не будет а свет вырубают даже в Киеве
показати весь коментар
13.12.2021 17:07 Відповісти
Я Киевлянин (Подол). Свет иногда выключают, но редко и на короткое время. Хотя, примерно 10 дней назад среди ночи выключили и лишь порд утро включили (по часам на плите отследили).
показати весь коментар
13.12.2021 17:33 Відповісти
Сырец. Отопление выключают постоянно то на сутки , то на несколько часов .А самый хитрый способ - перейти на более слабый насос-- в результате якобы тепло есть, но концевые участки не греют.
показати весь коментар
13.12.2021 18:07 Відповісти
Почали з квитків на "Квартал", тепер дійшло до ліків людям похилого віку...
А до можливості віддати на благодійність, волонтерам, на потреби армії - для цього в них колись дійде?
показати весь коментар
13.12.2021 17:09 Відповісти
Ні, ніколи.
показати весь коментар
13.12.2021 19:03 Відповісти
у многих из тех кому за 60 смартфоны?
показати весь коментар
13.12.2021 17:12 Відповісти
Мені 57, а смартфон є.
показати весь коментар
13.12.2021 17:29 Відповісти
Надо баканову звякнуть!
показати весь коментар
13.12.2021 17:35 Відповісти
А вам не положено лекарство ещё
показати весь коментар
13.12.2021 19:05 Відповісти
мне не дали сегодня кредит в альфа банке . сослались на 70 лет. вот так. а вы говорите за следующий год. shame on you
показати весь коментар
13.12.2021 17:21 Відповісти
Не сочтите за бестактность: при страховании проблемы возникают?
показати весь коментар
13.12.2021 17:30 Відповісти
чтобы 60 летние смогли дожить до 65, уйти на пенсию и на следующий день умереть, им разрешили в течении 5 лет истратить эти 1000 грн на лекарства.
показати весь коментар
13.12.2021 17:21 Відповісти
На придбання книжок - це вже цікаво. От тільки як переконати продавця на книжковому ринку, щоб він мені 1-2 книжки за віртуальну 1000₴ продав.
показати весь коментар
13.12.2021 17:28 Відповісти
Никак...потому что только избранные магазины...фирмы и сайты будут допущенны к дерибану это тысячи...
показати весь коментар
13.12.2021 17:34 Відповісти
Тогда и книги наверное будут избранные, идеологически выдержанные.
показати весь коментар
13.12.2021 17:52 Відповісти
Зебіли , зробіть можливість перерахувати ті гроші на потреби армії .. Мене ваші фітнесклуби і концерти не цікавлять , перерахую гроші краще - на кориснішу справу . .
показати весь коментар
13.12.2021 17:31 Відповісти
Значить до 60 ніхто не хворіє? )
показати весь коментар
13.12.2021 17:42 Відповісти
НI..
показати весь коментар
13.12.2021 19:07 Відповісти
показати весь коментар
13.12.2021 17:53 Відповісти
Клоуна нужно в аптеку хоть раз сводить на экскурсию. Пускай посмотрит, сколько нынче лекарства стоят и что на свою вонючую тысячу он кроме горчичников и анальгина ничего не купит.
показати весь коментар
13.12.2021 18:38 Відповісти
Не царское это дело.
показати весь коментар
13.12.2021 18:55 Відповісти
Герр Шмаркль, а чи є можливість використати оцю нещасну тисячу одразу на всі оголошені послуги?
показати весь коментар
13.12.2021 18:50 Відповісти
спасибо, барин
показати весь коментар
13.12.2021 19:12 Відповісти
показати весь коментар
13.12.2021 19:39 Відповісти
логично... старше 60 на лики, до 14 на цукери, молодь на айкосы и презики... а зрелые возьмут пива с рыбкой? по индексу счастья обгоним скандинавов
показати весь коментар
13.12.2021 19:35 Відповісти
неужто дошло, что не все бабушки и дедушки мечтают посетить фитнес-клуб
показати весь коментар
13.12.2021 20:08 Відповісти
Интересно - если одна упаковка лекарства больше 1000 грн (антикоагулянт "эликвис") - то можно ли будет использовать эту тысячу и доплатить до стоимости упаковки?
показати весь коментар
13.12.2021 21:37 Відповісти
Так, можна.
показати весь коментар
13.12.2021 23:37 Відповісти
а хто і як 60+ річних, в котрих немає ID картки чи загранпаспорту зареєструє в Дії?
показати весь коментар
13.12.2021 22:39 Відповісти
В Дії можна зарєструватися через ID банку, в якому пенсіонер отримає пенсію. Але спершу треба завести особистий кабінет.
показати весь коментар
13.12.2021 23:44 Відповісти
 
 