Люди, старші 60 років, зможуть витратити 1000 грн за вакцинацію на придбання ліків вже з наступного року, - Шмигаль
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Люди віком від 60 років зможуть використати 1000 грн в межах програми президента єПідтримка на купівлю ліків. Володимир Зеленський сьогодні доручив Уряду напрацювати механізм розширення відповідної ініціативи.
Про це повідомив у фейсбуці прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, основні цілі програми - підтримати бізнес, що постраждав від пандемії, та заохотити людей до вакцинаці. Водночас, на переконання Шмигаля, програма має бути корисною для широкого кола українців і допомагати тим, хто цього дійсно потребує.
"Уряд уже почав опрацьовувати механізм використання коштів на купівлю ліків повністю вакцинованими українцями, які старше 60 років. Ця можливість стане доступною вже з наступного року", - відзначив він.
"Розпочне ж роботу єПідтримка 19 грудня. Цього року витратити 1000 грн з віртуального рахунку можна буде на квитки в кіно, театр, музеї, на внутрішні подорожі літаком чи залізницею, а також на придбання книжок та спортивну сферу", - резюмував Шмигаль.
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Джерело: https://biz.censor.net/n3304899 Идиотизму зеленых дебилов нет предела. Из ковидного фонда деньги вытащить вроде бы как на дороги, а для борьбы с эпидемией брать кредит.
Тоді хоч хліб був, а тут одні зрєліща залишились.
це насмішка квартальна,
срані копійки.
Ето вы так с епидемией боритесь? Лучше бы например на ети деньги дали народу купить енергосберегающие лампочки или другие товары актуальные сегодня чтобы прекратили вырубать свет через день. Ато свистели что веерных отключений не будет а свет вырубают даже в Киеве
А до можливості віддати на благодійність, волонтерам, на потреби армії - для цього в них колись дійде?