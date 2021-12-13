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Від початку доби війська РФ двічі відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Від початку доби війська РФ двічі відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби на Донбасі двічі відкривали вогонь. Втрат серед українських воїнів немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

В напрямку Попасної окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Катеринівки, що на Луганщині, війська РФ здійснили обстріл з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Щоб змусити російських найманців припинити обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Також дивіться: Міноборони щодо ситуації на кордоні: Мета РФ - це примус до діалогу з незручних питань. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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13.12.2021 17:39 Відповісти
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13.12.2021 20:10 Відповісти
 
 