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Новини Економіка
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Відмова від "скруток" з ПДВ щомісяця приноситиме до бюджету понад 1 млрд грн, - Гетманцев

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Відмова від

Державний бюджет щомісяця недоотримує 1 млрд грн через "скрутки" з податком на додану вартість (ПДВ).

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Понад 1 млрд грн за місяць (відмова від "скруток" принесе. -Ред.) до бюджету. І це тільки від "скруток", - сказав нардеп "Слуги народу" 

За його словами, минулий тиждень його комітет присвятив боротьбі з цим явищем.

"Останні чотири дні (інтерв'ю відбулося 10 грудня. - Ред.) ми успішно здійснюємо боротьбу з крадіжкою ПДВ із бюджету. Було заблоковано схеми системного ухилення від сплати ПДВ, так звані "скрутки" – коли купують банани, а з них нібито, за документами, виготовляють газову станцію. Ми накрили величезний, мільйонний "бізнес" конвертаторів і податківців", - сказав Гетманцев.

"Це величезна розгорнута мережа, в якій задіяні не лише керівні особи ДПС, а й правоохоронці", – додав він.

"У Харкові за реєстрацію податкової накладної з маленького підприємства з десятьма працівниками вимагали 0,5% від суми накладної, а інакше блокували і не давали реєструватися. У Запоріжжі білий бізнес платив 5% за відшкодування "білого" ПДВ – який і так має бути відшкодований. У Кропивницькому не видавали ліцензії на торгівлю підакцизкою, вимагаючи гроші. Це налагоджений, системно працюючий, корупційний організм, що прогнив догори", – зазначив Данило Гетманцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щоб вкрасти 1 гривню на ПДВ, вони завдають збитків на 19 грн, - "слуга народу" Заблоцький про "скручування"

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+15
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13.12.2021 17:38
+12
Якщо вилазить Гетманцев з якоюсь ініціативою, чекай чергового абзаца.
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13.12.2021 17:40
+9
А якщо священним коровам фірташської чи коломойської породи не списувати періодично туєву хучу бабла, то можна буде МВФ кредитувати.
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13.12.2021 17:44
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13.12.2021 17:38 Відповісти
а хто відмовляється? папудало?
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13.12.2021 17:39 Відповісти
Якщо вилазить Гетманцев з якоюсь ініціативою, чекай чергового абзаца.
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13.12.2021 17:40 Відповісти
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13.12.2021 17:41 Відповісти
Чтобы корова меньше ела и давала больше молока - ее нужно меньше кормить и больше доить! (Д.А. Гетманцев)
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13.12.2021 17:59 Відповісти
Вже 30 місяців як не приносить в бюджет а кормить зелену наволоч . І якщо .... , то як же вони харчуватись будуть ?
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13.12.2021 17:43 Відповісти
А якщо священним коровам фірташської чи коломойської породи не списувати періодично туєву хучу бабла, то можна буде МВФ кредитувати.
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13.12.2021 17:44 Відповісти
Так, а кого посадили за эти скрутки ? Всё руководство налоговой в бегах, но на воле или, как Верланов, в Германии.
Даниил, скрутит в зад всё, что ты переписал на свою маму - недвижимость, сотни тысяч у.е. наличными и т.п. !
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13.12.2021 17:45 Відповісти
Так уже ж победил Федоров скрутки в прошлом году, вроде как по 2 млрд. в месяц в бюджет добавилось...

https://www.youtube.com/watch?v=PYQYd5Nxnes
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13.12.2021 17:45 Відповісти
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13.12.2021 17:46 Відповісти
2.5 года уже купаемся в бабле...Фсе фидим! Упырь Гетьманцев вражина Украины!
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13.12.2021 17:48 Відповісти
Я думаю после смены власти этот товарищ первый ноги сделает с Украины.
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13.12.2021 17:59 Відповісти
У воров под крышей Зели планов громадьё !
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13.12.2021 17:48 Відповісти
Это не методы зелёной банды воров, они шли не доходы в казну приносить ,а наоборот 😁
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13.12.2021 17:49 Відповісти
"Последние четыре дня (интервью состоялось 10 декабря - Ред.) мы успешно ведем борьбу с воровством НДС из бюджета"

информация о том что скрутки вернулись была озвучена весной 2020 года. заканчивается 2021
резво вы ожеребились рукожопы
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13.12.2021 17:50 Відповісти
Годі,вже херню верзти півнику!
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13.12.2021 17:53 Відповісти
А с 1 января еще заработают у всех ФОПов "РРО им.Гетманцева" и заживём !!!!!!!!!
П.С. А ФОПы еще помнят за кого, в своём большинстве, голосовали !?
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13.12.2021 17:54 Відповісти
Все курва бабусіни казачки оповідає...
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13.12.2021 17:56 Відповісти
Казочки
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13.12.2021 17:57 Відповісти
О почалось! СБУ когось там зі зброєю накрили, скрутки знову витягли - ужо ми вам. Ну так, треба ж чимось замалювати цю картину з Гогі і його жінкою, і рикошетом по ЗЕ. До ночі ще щось тріумфальне з засіків дістануть. Не вийде, думаю, повалився рейтинг і фсьо.
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13.12.2021 17:58 Відповісти
Гетьманцев тоже хоче зі скруток черпати... якась Арахамія і та на поставку електроєнергія сіла.
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13.12.2021 18:12 Відповісти
А Беня за руду так і не платить... лицемір.
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13.12.2021 18:13 Відповісти
Зеленский молодец, он стараеЦа...😡

28 декабря 2019

Украина простила России $7,4 млрд долга по газу - решение Кабмина...

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/ukraina-prostila-rossii-74-mlrd-dolga-po-gazu-362817/
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13.12.2021 18:17 Відповісти
В этом заявлении ключевое слово - "відмова". То есть - добровольный отказ. Та хто ж від такої схеми відмовиться ? Вона ж - "пам"ятник" ! Від неї можна тільки відтягнути. А це вже питання до нації.
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13.12.2021 18:29 Відповісти
Ой не смешите мои тапочки......
Это балабольство о скрутках, обналах уже лет 10 слышу и точно от бубочки слышал....
Вопрос на засыпку - ярды от контрабаса уже кончились?
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13.12.2021 18:29 Відповісти
Складывается впечатление, что он не во власти. Так делай что-то, б...ь. ты же власть.
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13.12.2021 18:51 Відповісти
"У Харкові за реєстрацію податкової накладної з маленького підприємства з десятьма працівниками вимагали 0,5% від суми накладної, а інакше блокували і не давали реєструватися. У Запоріжжі білий бізнес платив 5% за відшкодування "білого" ПДВ - який і так має бути відшкодований. У Кропивницькому не видавали ліцензії на торгівлю підакцизкою, вимагаючи гроші. Це налагоджений, системно працюючий, корупційний організм, що прогнив догори", - зазначив Данило Гетманцев.

Блокування справжніх податкових накладних почалося з приходом зелених до влади. Оосбливо у 2020. Може раніше й було, але особисто я такого не зустрічав. Що вони зробили? - автоматизували блокування через код продукції, що викликає підозрілість у податківців. Туди ( у підозрілу продукцію) увійшли: зернові, соя, мясо, молоко... Практично все, що вирощують і виробляють фермери і агрофірми. Як вирішували ту проблему різні підприємства, на камеру не кожен скаже. Хтось звязувався з комісією в обласній податковій, хтось подавав у суд. Бо коли у тебе заблокована податкова накладна, то вона не може зьявитися у покупця. А покупець не заплатить ту суму пдв, на яку та накладна виписана. Мало того, ці "ребята" з мінфіну змінили програму звітності, яка автоматично зачисляла забоковану накладну як податковий борг продавця. Хоча згідно податкового кодексу, коли не отримав грошей на повну суму з пдв, то й не маєш сплачувати те пдв до бюджету. Такого свавілля не було навіть при овочі.
А тепер цей гетьманцев типу обурений, що якісь окремі податківці свавільно порушують законодавство і вимагають хабарі. Та саме ваша ж влада вклала той інструмент у руки податківців. А у них рефлекс - є можливість погрітти руки, то вони їх і нагріють.
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13.12.2021 19:16 Відповісти
Пишите правильно, не будет, а мог бы приносить, но никто не хочет, 4 дня борьбы мало. Хотелки - это не благодарное дело, а работать никто из вас не хочет и не может. Так что, звездите и дальше, под Новый год.
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13.12.2021 19:19 Відповісти
З знайомства з "творчістю" Гетьманцева вбачається, що вигодонабувачем з певних скруток є саме він.
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13.12.2021 22:09 Відповісти
Странно, что не слышно призывов к совести тех, кто "крутит скрутки"...
Очень бы в тему пошло.
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13.12.2021 22:35 Відповісти
 
 