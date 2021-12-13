Відмова від "скруток" з ПДВ щомісяця приноситиме до бюджету понад 1 млрд грн, - Гетманцев
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Державний бюджет щомісяця недоотримує 1 млрд грн через "скрутки" з податком на додану вартість (ПДВ).
Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Понад 1 млрд грн за місяць (відмова від "скруток" принесе. -Ред.) до бюджету. І це тільки від "скруток", - сказав нардеп "Слуги народу"
За його словами, минулий тиждень його комітет присвятив боротьбі з цим явищем.
"Останні чотири дні (інтерв'ю відбулося 10 грудня. - Ред.) ми успішно здійснюємо боротьбу з крадіжкою ПДВ із бюджету. Було заблоковано схеми системного ухилення від сплати ПДВ, так звані "скрутки" – коли купують банани, а з них нібито, за документами, виготовляють газову станцію. Ми накрили величезний, мільйонний "бізнес" конвертаторів і податківців", - сказав Гетманцев.
"Це величезна розгорнута мережа, в якій задіяні не лише керівні особи ДПС, а й правоохоронці", – додав він.
"У Харкові за реєстрацію податкової накладної з маленького підприємства з десятьма працівниками вимагали 0,5% від суми накладної, а інакше блокували і не давали реєструватися. У Запоріжжі білий бізнес платив 5% за відшкодування "білого" ПДВ – який і так має бути відшкодований. У Кропивницькому не видавали ліцензії на торгівлю підакцизкою, вимагаючи гроші. Це налагоджений, системно працюючий, корупційний організм, що прогнив догори", – зазначив Данило Гетманцев.
Будь ласка, зачекайте...
Даниил, скрутит в зад всё, что ты переписал на свою маму - недвижимость, сотни тысяч у.е. наличными и т.п. !
https://www.youtube.com/watch?v=PYQYd5Nxnes
информация о том что скрутки вернулись была озвучена весной 2020 года. заканчивается 2021
резво вы ожеребились рукожопы
П.С. А ФОПы еще помнят за кого, в своём большинстве, голосовали !?
28 декабря 2019
Украина простила России $7,4 млрд долга по газу - решение Кабмина...
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/ukraina-prostila-rossii-74-mlrd-dolga-po-gazu-362817/
Это балабольство о скрутках, обналах уже лет 10 слышу и точно от бубочки слышал....
Вопрос на засыпку - ярды от контрабаса уже кончились?
Блокування справжніх податкових накладних почалося з приходом зелених до влади. Оосбливо у 2020. Може раніше й було, але особисто я такого не зустрічав. Що вони зробили? - автоматизували блокування через код продукції, що викликає підозрілість у податківців. Туди ( у підозрілу продукцію) увійшли: зернові, соя, мясо, молоко... Практично все, що вирощують і виробляють фермери і агрофірми. Як вирішували ту проблему різні підприємства, на камеру не кожен скаже. Хтось звязувався з комісією в обласній податковій, хтось подавав у суд. Бо коли у тебе заблокована податкова накладна, то вона не може зьявитися у покупця. А покупець не заплатить ту суму пдв, на яку та накладна виписана. Мало того, ці "ребята" з мінфіну змінили програму звітності, яка автоматично зачисляла забоковану накладну як податковий борг продавця. Хоча згідно податкового кодексу, коли не отримав грошей на повну суму з пдв, то й не маєш сплачувати те пдв до бюджету. Такого свавілля не було навіть при овочі.
А тепер цей гетьманцев типу обурений, що якісь окремі податківці свавільно порушують законодавство і вимагають хабарі. Та саме ваша ж влада вклала той інструмент у руки податківців. А у них рефлекс - є можливість погрітти руки, то вони їх і нагріють.
Очень бы в тему пошло.