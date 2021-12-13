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Депутат Держдуми від "Єдиної Росії" Бородай закликав знищувати українців, як тарганів. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

Один з колишніх лідерів терористів "ДНР", а нині депутат Держдуми РФ від путінської "Єдиної Росії" Олександр Бородай порівняв українців з тарганами і закликав проводити будь-які переговори з ними за допомогою "тапок чи дихлофосу".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це говорить в своєму відеоблозі журналіст Денис Казанський і публікує фрагменти інтерв'ю депутата-терориста.

"Розмовляти з ними марно абсолютно. Російським чиновникам високого рангу я намагався це пояснити.. Ви з тарганами намагалися розмовляти? Спіймали на кухні і спробуйте йому щось пояснити... Можете перед ним танцювати, демонструвати чудеса риторики, але все це марно і беззмістовно. Проти таргана ефективний тільки тапок, ну, або дихлофос. Вдарив тапком - тарган розплющився. Все. Проблема вирішена... Ні про що не можна домовлятися з українськими політиками" - заявив Бородай.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна в ОБСЄ про вручення терористам партквитків "Єдиної Росії": РФ де-факто визнала, що в ОРДЛО керують її окупаційні адміністрації

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+106
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13.12.2021 17:44
+71
Хорошая попытка)) Русский россиянин который возглавлял "восстание шахтеров", а теперь в Гос Дуре депутат, рассказывает что с нами не о чем разговаривать а нужно тапком. Мне кажется его опыт Моторолы и гиви не научил
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13.12.2021 17:46
+69
Адіннарот, чо.
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13.12.2021 17:42
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Так твой паРашный свинорейх до сих пор даже отказывается признавать себя участником минских договоренностей, я уже молчу про вывод своих войск с оккупированных украинских территорий.
О каком выполнении минских ты тут хрюкаешь свинорус?
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13.12.2021 19:09 Відповісти
Цього представника російських окупантів треба знищити аналогічно до гіви і мотороли... Це буде гарний урок для них.
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13.12.2021 19:02 Відповісти
эта мокшанская разжиревшая свинособака должна быть следующей в кандидаты на забой. неважно как, зажмурить мразь. воздух на земле чище станет
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13.12.2021 19:04 Відповісти
...и родню в расход, что бы слово "украинец" было для них страшней чем "чеченец".
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14.12.2021 10:43 Відповісти
Якщо так срака горить - то нехай бере тапок та призжає
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13.12.2021 19:09 Відповісти
Этим же своим тапкам и получит по своей безмозглой башке, а тапок не будет пустым, а гирей.
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13.12.2021 23:43 Відповісти
Гляньте на його рило, типовий генетичний виродок! І отаке "гівно" з себе вищу раSSу корчить...?
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14.12.2021 00:34 Відповісти
Бородай сбоку похож на мой йух
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13.12.2021 19:21 Відповісти
А тетка, шо с ним, на ****--у моей тещи. Я конечно не видел её. Не тещу. Пиз--ду её, но думаю, шо такая же пиз-допративная
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13.12.2021 19:36 Відповісти
Крысы Бородай и Гиркин первыми удрали из Донбасса...видать поняли ...скоро станем Гиви и прочими Мотодрылами и ЗаХЕрченко... жить хоцца..https://youtu.be/NPxSddrYVKI...Видос в тему...на моем сайте Самый сок...
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13.12.2021 19:30 Відповісти
Як би не обрали Зеленського то ця істота вже би в пеклі смажилась.
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13.12.2021 23:37 Відповісти
Кстати давно в Лугандонии никого не грохали..
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13.12.2021 19:33 Відповісти
Размечтались! На Банковой сидит враг Украины, в его офисе агенты ФСБ, сам Дерьмак постоянно на связи с Кремлем. Как можно что-то планировать, если муж бухгалтера Квартала-95 сегодня директором департамента стратегической агентурной разведки (!) ГУР МОУ. Кто был никем, тот при зеленой плесени вдруг стал всем.
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13.12.2021 20:51 Відповісти
Пора вернуть былые времена...
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13.12.2021 23:46 Відповісти
все больше склоняюсь к методам массад в таких вопросах
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13.12.2021 19:33 Відповісти
Нам тоже стоило методами массад уничтожить евреев причастных к голодомору в Украине.
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13.12.2021 20:50 Відповісти
нажаль вони вже всі здохли, але їхні діти і внуки залишились
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13.12.2021 22:16 Відповісти
Так,внучків-жид1в у правлячій кодлі 52%, а населення жид1вського в країні 0,2%!
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14.12.2021 09:39 Відповісти
Моссад , Диду Василь та Alexx Lexton, с такими антисемитами, как вы, расправляется тихо и без шума...Так шо не выдумывайте глупости и полезайте на печку...Здоровее будете...
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14.12.2021 04:22 Відповісти
У меня все одинаковые, а то придумали, что если евреев угнетаешь, то антисемит, а если другие народы, то просто насилие и агрессия. Потом, Израиль не признал голодомор в Украине, хотя сами гонялись за нацистами, кто их лично уничтожал при гитлере. Так что сиди там в Америке, под защитой фбр, цру и НАТО...
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14.12.2021 05:52 Відповісти
Скільки поганого ці справжні таргани російські принесли українцям, і їм все мало, мало...
Злі такі, бо самі завжди обіжені на всіх.
У Норвегії, Фінляндії тощо, живуть счасливі люди, і у них нема бажання на когось нападати. А ці таргани завжди в багнюці копирсаються і інших в неї тягнуть
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13.12.2021 19:34 Відповісти
Таке упороте чмо навіть ненавидіти в падлу. Сміття.
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13.12.2021 19:36 Відповісти
бесплатный и халявный сыр в мавзолейной помойке стоит очень и очень дорого...Фишка такая у КГБшных КРЫС...
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13.12.2021 19:37 Відповісти
"Ни о чем нельзя договариваться с украинскими политиками" - заявил Бородай. Джерело: https://censor.net/ua/v3304977"

"Один из бывших лидеров террористов "ДНР", а ныне депутат Госдумы РФ от путинской "Единой России" Александр Бородай сравнил украинцев с тараканами Джерело: https://censor.net/ua/v3304977"

Заголовок искажает смысл сказанного Бородаем, сами украинцы сравнивают украинских политиков не только с тараканами, но и со всем самым гадким, что только есть в природе.
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13.12.2021 19:40 Відповісти
Депутат Госдумы выполняет очень полезную работу- убеждает мировое сообщество в том , что в Раше проживают зверо-люди ( первобытные ) с опасными для Человечества генетическими мутациями. После таких высказываний все быстрее поймут, что в данном случае лучшей терапией является полная изоляция от мира , клетки в лагерях и очень скудное пропитание, а также без ограничений дмнатурат; бояра , махорка. Это биологический мусор , тупиковая ветвь развития Человечества, мутанты. Мутантов нужно , защищаясь , беспощадно отстреливать...
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13.12.2021 19:41 Відповісти
"Мутантов нужно , защищаясь , беспощадно отстреливать" - только не при нынешнем ***********. Этот кловун скорее даст гражданство Украины и назначит ближе к гостайнам.
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13.12.2021 20:53 Відповісти
То что на РАБссии проживает тупое быдло я понял 26 декабря 1979 года,мне тогда было всего 10 лет... а Совки залезли в Афган...,,но мой Батя покойный уже, тогда объяснил : что как и зачем подробно, четко и понятно...
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13.12.2021 19:50 Відповісти
Це риторика фашизму
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13.12.2021 19:52 Відповісти
Что-то мне подсказывает, что эта тварь должна в ближайшее время присоединиться к загарченко, гиви и мотороллеру.
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13.12.2021 19:52 Відповісти
Таких бородаїв на кацападлії - хоч греблю гати! Одне здохне -нічого не зміниться : треба щоб виздохло все мокшанське скотобидло!!
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13.12.2021 20:18 Відповісти
щоб все здохло це факт, але, якщо ту тварину знайдуть з пакетом на голові задутого дихлофосом, то інші подумають, що краще у себе на підораші до смерті упиваться чим під кулі в Україну.
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13.12.2021 22:18 Відповісти
Оно так и должно быть, и не иначе!
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13.12.2021 23:54 Відповісти
Сподівають, ти паскудо, будеш скоро повзати як той мокшанський тарган та просити помилування.
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13.12.2021 20:02 Відповісти
не треба щоб просило, пакет з дихлофосом на голову і скотчем перев'язати, а буде щось просити, то дихлофоса додавати.
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13.12.2021 22:20 Відповісти
Этому гандону пора на встречу с Моторолой
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13.12.2021 20:06 Відповісти
... Золотые слова.
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13.12.2021 23:56 Відповісти
Цапье кончен
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13.12.2021 20:08 Відповісти
СБУ! АУ! Почему этот урод-таракан еще живой? Или у вас там только кроты кремлевские остались, патриотов всех пересажали....
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13.12.2021 20:09 Відповісти
Ця паскуда повина давно бути знищена ,а воно тепер депутат гос думи від " єдиной росии" саме тієі яку медвечук і ківа нещодавно привітали , А цього злочинця таргана повинен бути позов в міжнародний розшук ,що б ця мерзота ніде спокійно не почувалась ,ось вам любители "русского мира".
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13.12.2021 20:13 Відповісти
Яка тупа морда"русского" депутата.Тим не менш він повинен отримати великий термін за зраду батьківщини.
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13.12.2021 20:19 Відповісти
Я думаю, что после окончания каденции "величайшего", этот поскот все же зайдет в лифт
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13.12.2021 20:21 Відповісти
А чого медведчука досі не пристрелили? На кого чекають?…
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13.12.2021 20:37 Відповісти
Его в президенты готовят, после зели
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13.12.2021 20:54 Відповісти
градус маргинальности госдуры зашкаливает.
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13.12.2021 20:38 Відповісти
мля...ть порося так раскабаніло
що його пора вже в ліфті з ветерком
прокатити ... на канцерт кабздона
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13.12.2021 20:59 Відповісти

Захерченко, киви и моторыло уже дошли до Киева.
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13.12.2021 21:01 Відповісти
Дивлюсь й надивитись не можу!
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14.12.2021 08:09 Відповісти
Мені ще подобається, як сєпара підстрелили, коли він триколор вішав на трубу. Насолоджуйся...

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14.12.2021 17:46 Відповісти
А це наш снайпер відправив кулеметника іхтамнєта до расєюшкі грузом 200.

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14.12.2021 17:49 Відповісти
А це сепарню у Запоріжжі у 2014 році яйцями і мукой закидали.

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14.12.2021 17:53 Відповісти
А цей росповідав про гражданскую вайну в Украинє.

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14.12.2021 17:57 Відповісти
Его скорее всего водяра победит, он уже как опух.
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13.12.2021 22:08 Відповісти
ефективная реклама дефективного,,рускагомира,,. Пусть почаще открывает пасть
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13.12.2021 22:15 Відповісти
нарочно нарывается мразь, смерти ищет. Но за слова мы не убиваем, только калечим. Выдающиеся деятели Донецкой Народной Республики были ликвидированы нашими спецами за их конкретные дела, как то - убийства, пытки и издевательства над украинскими пленными и заключенными. Но в любом случае, все получат за деяния свои, рано или поздно, в этом нет сомнений
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13.12.2021 22:24 Відповісти
Гіві грозився зщити мільйон українців. Видно його лаври не дають спокою.
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13.12.2021 23:04 Відповісти
таке воно, рузьке бидло.
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13.12.2021 23:10 Відповісти
На этом недалеком деятеле должна висеть криминальная статья и международный розыск. Никаких офшорных счетов, никаких выездов. Но ГБР очень занято другим.
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13.12.2021 23:34 Відповісти
3/14дарас, сказал что-то 3/14дарастическое...
Де тут новость?
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13.12.2021 23:42 Відповісти
Козляра, яка жадає відвідати Моторолу та послухати Кобзона.
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13.12.2021 23:44 Відповісти
цього козла в мішку приволокти в суд......як моссад робить
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14.12.2021 00:00 Відповісти
Наступний! Захєр з моторилою його вже зачекалися.
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14.12.2021 00:01 Відповісти
Вот тварь паршивая, сам на неприятности напрашивается, ну что же, придёт и твоя очередь, пополнить ряды своих корешей. Захарченко, Гиви, Моторыла уже заждались тебя, давай, в "добрый путь"!!!
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14.12.2021 00:10 Відповісти
Зажився бородавчик на цьому світі, пора на зустріч з єдінамишлєннікамі: моторчіком, гівусіком......сотоваріщі
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14.12.2021 00:53 Відповісти
Вас шо пріпудріло там на Шваберленді ?
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14.12.2021 01:36 Відповісти
бородатая женщина занялась плагиатом. и к стати на счет радио 1000 холмов не совсем все и так. Полное название независимое телевидение и радио тысячи холмов. Его роль приувеличина . В конфликте большее значения имели такая организация как Интерхамве ( те, которые нападают вместе). Но и это не самое интересное, как говорят вишня на торте это поставки стрелкового вооружения обеим сторонам производила не изгойная мордовская удмуртия, а историческая родина мыролюбных реформаторов. Это даже отражено в фильме Отель Руанда.
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14.12.2021 02:09 Відповісти
бородай, давай к гиви и мотороле, быстро!
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14.12.2021 02:31 Відповісти
Маски спали. Появились рила чортячі. Це під командуванням кремлятника вирізали людей в Україні , КГБісти мерзотники , що вягали місцевий одяг і ночами нищили народ. Мовчки, аби не почули московську говірку.. Різали і своїх, тих що послали "підіймати Україну" Люди вірили, їхали-учили, лікували . І якщо їх поважали місцеві, вони були приречені. Їх вирізали, навіть немовлят. А потім приганяли загін мерзотників своїх, і розстрілювали тих українців, хто лишився живий. Кому повезло--відправляли до Сибіру . На каторгу. На повне знищення.
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14.12.2021 03:52 Відповісти
Говорящий труп..не долго осталось , захар ждет...
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14.12.2021 05:12 Відповісти
Он просто вслух озвучил то, что россияне думают о украинцах. Их настоящее истинное мнение. Меня больше удивляет,что многие украинцы не знали об этом раньше.
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14.12.2021 06:31 Відповісти
их было трое -Малафеев,Бородай, Гиркин. Даже придумали трактат и опубликовали в Новой Газете у Нобелевского лауреата Муратова, как они будут покорять Украину. Что обединяет эту публику. Происхождение. Сначала они черпали вдохновение при Кирилле, предводителе мордовского крыла в РПЦ, а потом когда крестовый поход провалился, язычники с Донбасса отказались креститься, пошли в политику. Их рубиконом в ОРДЛО был Боинг.
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14.12.2021 07:35 Відповісти
вы забыли упомянуть, что все они офицеры российских спецслужб. Вот этот кремлевский нарратив, что окобы это они сами частным образом замутили войну в Украине, специально периодически вбрасывается Стрелковым и его подельниками, для того, что бы снять ответственность с Пуйла и прочих высших руководителей рф....
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14.12.2021 09:44 Відповісти
Свята Джавеліна.
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14.12.2021 08:05 Відповісти
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14.12.2021 08:23 Відповісти
Ани надеются что камеры на перекрестках мАсквы, а также корочка полковника фсб и депутата думы спасет его от судьбы Захарченко.... Помоему , это очень самонадеянно с его стороны....
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14.12.2021 09:13 Відповісти
Тарган розмовляє?
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14.12.2021 09:17 Відповісти
Жаль, что Украина никчемное государство и у Украины нету своего Моссада, который доставал бы врагов государства в любой точке мира и уничтожал любыми средствами.
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14.12.2021 09:36 Відповісти
Достатньо подивитися на цю обпиту пику представника руцького мира щоб зрозуміти, що якщо такі типи будували "світле життя" в ОРДЛО, то його їм не бачити.
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14.12.2021 09:53 Відповісти
К такому ублюдку трудно подобрать цензурное слово.
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14.12.2021 10:55 Відповісти
Виродку мерзенне.
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14.12.2021 11:36 Відповісти
Господи, як же я НЕНАВЕДЖУ мацкалів !!
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14.12.2021 12:07 Відповісти
Особенную любовь к украинским политикам испытывают сами украинцы.
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14.12.2021 12:39 Відповісти
Тебе звідки випустили, валянок ???
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14.12.2021 12:42 Відповісти
Только попробуйте на Зелю тапком замахнуться,все украинцы как один встанут на защиту гетьмана.
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14.12.2021 12:44 Відповісти
Ублюдок бородай сдохнет задолго до того,как какой нибудь украинец поссыт на могилу его потомков.
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14.12.2021 15:54 Відповісти
ТАК ЕМУ ТОЛЬКО НЕОБХОДИМО СКАЗАТЬ: " МОЛЬ, ВПЕРЕД НА ТАРАКАНОВ " ))))))))))))
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14.12.2021 16:52 Відповісти
2/3 RU - тупые скоты.
Может быть я ошибаюсь.
Их, наверное, еще больше.
Ихних детей гонят на бойню, а они хлопают...
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02.03.2022 23:21 Відповісти
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