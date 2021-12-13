Депутат Держдуми від "Єдиної Росії" Бородай закликав знищувати українців, як тарганів. ВIДЕО
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Один з колишніх лідерів терористів "ДНР", а нині депутат Держдуми РФ від путінської "Єдиної Росії" Олександр Бородай порівняв українців з тарганами і закликав проводити будь-які переговори з ними за допомогою "тапок чи дихлофосу".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це говорить в своєму відеоблозі журналіст Денис Казанський і публікує фрагменти інтерв'ю депутата-терориста.
"Розмовляти з ними марно абсолютно. Російським чиновникам високого рангу я намагався це пояснити.. Ви з тарганами намагалися розмовляти? Спіймали на кухні і спробуйте йому щось пояснити... Можете перед ним танцювати, демонструвати чудеса риторики, але все це марно і беззмістовно. Проти таргана ефективний тільки тапок, ну, або дихлофос. Вдарив тапком - тарган розплющився. Все. Проблема вирішена... Ні про що не можна домовлятися з українськими політиками" - заявив Бородай.
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О каком выполнении минских ты тут хрюкаешь свинорус?
Злі такі, бо самі завжди обіжені на всіх.
У Норвегії, Фінляндії тощо, живуть счасливі люди, і у них нема бажання на когось нападати. А ці таргани завжди в багнюці копирсаються і інших в неї тягнуть
"Один из бывших лидеров террористов "ДНР", а ныне депутат Госдумы РФ от путинской "Единой России" Александр Бородай сравнил украинцев с тараканами Джерело: https://censor.net/ua/v3304977"
Заголовок искажает смысл сказанного Бородаем, сами украинцы сравнивают украинских политиков не только с тараканами, но и со всем самым гадким, что только есть в природе.
що його пора вже в ліфті з ветерком
прокатити ... на канцерт кабздона
Захерченко, киви и моторыло уже дошли до Киева.
Де тут новость?
Может быть я ошибаюсь.
Их, наверное, еще больше.
Ихних детей гонят на бойню, а они хлопают...