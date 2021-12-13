До законопроєкту 5719 знову внесли поправку, яка посилює тютюнову монополію: раніше у Раді її відхилили

Під час голосування за законопроєкт 5600 у Верховній Раді відхилили поправку 144 щодо посилення тютюнової монополії в Україні. Проте одну й ту саму поправку було паралельно подано у два законопроєкти, і в четвер ВРУ розглядатиме законопроєкт 5719, до якого відхилена поправка була внесена під номером 105.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Поправка 144 до законопроєкту 5600 пропонувала дати виробникам сигарет можливість антиринково тиснути на оптові торгові компанії, втручатися в їхню бізнес-діяльність, вимагати документи, які є комерційною таємницею та дискримінувати одні компанії на користь інших. Виробники цигарок отримали б прав більше, ніж є у Антимонопольного комітету та Державної податкової служби", - заявив заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Холодов.

У четвер, 16 грудня, Верховна Рада розглядатиме законопроєект 5719 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку щодо реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів", куди подано ідентичну правку - під номером 105.

"У разі голосування структура оптового ринку цигарок зміниться. Монополіст, який зараз контролює приблизно 70% ринку, видавить з ринку інші торгові компанії, і доведе свою частку до 85-90%. Обсяг ринку - 100 млрд грн на рік. Таким чином, монополія отримає +20 млрд грн на рік з маржею в 5%. Це 1 млрд грн чистого прибутку для монополіста. Це призведе до значного посилення російського впливу на українському тютюновому ринку та знищення легального українського бізнесу", - додав нардеп.

Він також запропонував авторам поправки її відкликати. Оскільки вона суперечить передвиборчій програмі партії "Слуга народу" та здоровому глузду, вважає Холодов.

Нагадаємо, в Україні працюють чотири великі тютюнові виробники - British American Tobacco, Philip Morris International, Japan Tobacco International та Imperial Tobacco. Загалом ці компанії виробляють понад 90% цигарок у країні.

З 2012 року свою продукцію вони реалізують через "Тедіс-Україна".

12 грудня 2019 року Кабмін в особі тодішнього міністра економіки Тимофія Мілованова підписав Меморандум із British American Tobacco, Philip Morris International, Japan Tobacco International та Imperial Tobacco. У Меморандумі тютюнові компанії взяли на себе зобов'язання відмовитись від монополії "Тедіс Україна" та відкрити ринок для інших оптовиків.

У вересні 2020 року КМУ хотів відмовитися від частини державних функцій і передати їх табачникам - тоді через КМУ провели постанову №840 про "єдиного оператора", яку у вересні 2021 року суд скасував як незаконну та порушуючу принципи та закони економічної конкуренції.