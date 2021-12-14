УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4408 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Агресія Росії проти України Війна
19 949 124
Росія (47179) ФСБ (1343)

Затримані в РФ за підозрою у зв'язках з Україною члени угруповання "МКУ" виявилися російськими націоналістами-язичниками, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Затримані в РФ за підозрою у зв'язках з Україною члени угруповання

Угруповання "МКУ", 106 членів якого було затримано співробітниками російських спецслужб у понеділок у різних регіонах РФ, не є українською, як стверджують у ФСБ, а сповідує російський націоналізм і бореться за відродження Російської імперії.

Про це пише видання "Беларуская праўда", інформує Цензор.НЕТ.

"Вже в ході первинного пошуку відповіді на запитання, а ким власне є "МКУ", стикаєшся з досить несподіваним поворотом та фактами. Вона складається виключно з російських громадян, які борються за відродження Російської імперії, а багато її учасників ще й є членами широковідомого "Російського корпусу" і проповідують язичництво, тобто уявити їх українськими націоналістами дуже складно", - йдеться у повідомленні.

У виданні наголошують на схожості "МКУ" з "недобитими" свого часу в РФ "націоналістами-язичниками".

"Що цікаво, ФСБ "бореться" з ними вже близько року, тому що вони постійно загрожують терактами, правда, досі так жодного і не вчинили", - повідомляється в матеріалі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ФСБ РФ заявила про затримання 106 "українських неонацистів", двоє із яких начебто готували напади на освітні установи

Автори статті припускають, що затримання членів угруповання "МКУ" в РФ було зроблено в рамках подальшого нагнітання ситуації та пошуку приводів для розв'язання конфлікту з Україною, як аналог "гляйвицького інциденту", що спричинив початок Другої світової війни.

Інша висунута версія – залякування спецслужбами РФ власного населення Україною та українцями, що не виключає першу версію.

Також читайте: Білорусь може мимоволі допомогти РФ зрежисувати "Гляйвіц" для атаки на Україну, - Беларуская праўда

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+28
Там вся росія -велике угрупування сатаністів!
показати весь коментар
13.12.2021 19:02
+26
Націоналісти-язичники - Черепашки-ніндзя
показати весь коментар
13.12.2021 19:02
+25
У них есть свой собственный бог рогатого скота - *****.
показати весь коментар
13.12.2021 19:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
язычкиники своими языками зализали анус до дырки.
показати весь коментар
13.12.2021 19:36 Відповісти
Вам можно только посочувствовать...
показати весь коментар
14.12.2021 10:44 Відповісти
Бандитьске угруповання знайшло терористичне угруповання.
показати весь коментар
13.12.2021 19:39 Відповісти
показати весь коментар
13.12.2021 19:40 Відповісти
В россии прошел форум лезбиянок под девизом "Великий могучий русский язык"
показати весь коментар
13.12.2021 20:02 Відповісти
Этих нациков поеднуе с Украиной придуманное ФСБ название.Цель Вызвать у населения ненависть к Украине.Кремлёвский злобный и плешивый бомбила не оставляет надежд и готовится бомбить Харьков ,и даже Киев.В Харькове новый мэр готовится встречать бомбилу хлебом-солью.
показати весь коментар
13.12.2021 19:46 Відповісти
влажные мечты рашкованца
показати весь коментар
13.12.2021 20:08 Відповісти
Терехов - алкаш краснорожий! Ему кто нальёт, того и встретит с закусоном.
показати весь коментар
13.12.2021 20:13 Відповісти
Всех в расход! Бабы еще нарожают.
показати весь коментар
13.12.2021 22:53 Відповісти
кацапо-фашисты как всегда солгали!
лживые и подоночные мрази!
показати весь коментар
13.12.2021 20:01 Відповісти
то анастезія для аборигенів
показати весь коментар
13.12.2021 21:09 Відповісти
та да, там больше фашиков уважают! в Немытой неонацистских организаций больше чем во всей Европе вместе взятой!
показати весь коментар
13.12.2021 22:06 Відповісти
Это значит, что уклонился от руководящего и направляющего учения РПЦ-ФСБ
показати весь коментар
13.12.2021 22:39 Відповісти
Если они борются за возрождение империи, нафиг расстрелять!
показати весь коментар
13.12.2021 21:39 Відповісти
Язычество - это хороводы. Кто изучает язычество - это хороводоведы.Христиане, которые ненавидят язычников , это хороводоведофобы. мусульмане, которые воюют против христиан, это хороводоведофобофаги. Те, кто поставляет оружие на войну мусульман, это хороводоведофобофагофилы. Те кто ненавидит поставщиков оружия мусульманам, это хороводоведофобофагофилофобы.
показати весь коментар
13.12.2021 22:11 Відповісти
Ну все, ждем сообщений, что они возили из Украины гадюк.
показати весь коментар
13.12.2021 22:24 Відповісти
Новость из разряда "В этой синагоге крестился Ясер Арафат".
А кто-то за громкое дело званий и медалек подгребет.
показати весь коментар
13.12.2021 22:48 Відповісти
Бей своих, что бы чужие боялись!
показати весь коментар
14.12.2021 10:45 Відповісти
показати весь коментар
14.12.2021 10:55 Відповісти
Ну, значит люди не пострадали
показати весь коментар
14.12.2021 11:29 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 