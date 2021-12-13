Джонсон у розмові з Путіним попередив про "серйозні наслідки" у разі нападу РФ на Україну

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним у понеділок висловив занепокоєння зростанням військової присутності РФ на українському кордоні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Він висловив глибоке занепокоєння Сполученого Королівства нарощуванням російських військ на кордоні з Україною та підтвердив важливість роботи з дипломатичних каналів для зниження напруженості та пошуку довгострокових рішень", - повідомляє пресслужба уряду Великої Британії.

Джонсон також наголосив на важливості діалогу для забезпечення міжнародної та регіональної безпеки. Сторони погодились із необхідністю дотримання умов Мінських домовленостей усіма учасниками.

Джонсон також відзначив прихильність Великої Британії до територіальної цілісності й суверенітету України і попередив, що будь-які дестабілізуючі дії будуть стратегічною помилкою, яка матиме серйозні наслідки.

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У свою чергу пресслужба президента РФ зазначила, що Путін у телефонній розмові з Джонсоном виклав принципові оцінки поточної ситуації навколо України і заявив про необхідність початку переговорів про нерозширення НАТО.

"Володимир Путін заявив про необхідність негайно розпочати переговори з метою вироблення чітких, міжнародно-правових домовленостей, що виключають будь-яке подальше просування НАТО на схід і розміщення у суміжних державах, насамперед в Україні, озброєнь, що загрожують Росії. Російська сторона представить проекти відповідних документів", - ідеться у повідомленні пресслужби Кремля.

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