Джонсон у розмові з Путіним попередив про "серйозні наслідки" у разі нападу РФ на Україну
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним у понеділок висловив занепокоєння зростанням військової присутності РФ на українському кордоні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Він висловив глибоке занепокоєння Сполученого Королівства нарощуванням російських військ на кордоні з Україною та підтвердив важливість роботи з дипломатичних каналів для зниження напруженості та пошуку довгострокових рішень", - повідомляє пресслужба уряду Великої Британії.
Джонсон також наголосив на важливості діалогу для забезпечення міжнародної та регіональної безпеки. Сторони погодились із необхідністю дотримання умов Мінських домовленостей усіма учасниками.
Джонсон також відзначив прихильність Великої Британії до територіальної цілісності й суверенітету України і попередив, що будь-які дестабілізуючі дії будуть стратегічною помилкою, яка матиме серйозні наслідки.
У свою чергу пресслужба президента РФ зазначила, що Путін у телефонній розмові з Джонсоном виклав принципові оцінки поточної ситуації навколо України і заявив про необхідність початку переговорів про нерозширення НАТО.
"Володимир Путін заявив про необхідність негайно розпочати переговори з метою вироблення чітких, міжнародно-правових домовленостей, що виключають будь-яке подальше просування НАТО на схід і розміщення у суміжних державах, насамперед в Україні, озброєнь, що загрожують Росії. Російська сторона представить проекти відповідних документів", - ідеться у повідомленні пресслужби Кремля.
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Германия к примеру блокирует поставки оружия
Чмошники..
Кто отслеживают ситуацию те знают - Московия продолжает гнать эшелоны с войсками к границам Украины
WorldOnAlert
@worldonalert
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33 мин
Very strange "analyzes" on Twitter what the West should give Putin to deter him from an invasion on Ukraine. Putin will attack Ukraine (again), no matter what we give him. So let's focus on what the West could give Ukraine to make it hard for the Russian military: WEAPONS.
Очень странный «анализ» в Твиттере, что Запад должен дать Путину, чтобы удержать его от вторжения на Украину. Путин нападет на Украину (снова), что бы мы ему ни дали. Итак, давайте сосредоточимся на том, что Запад может дать Украине, чтобы усложнить жизнь российской армии: ОРУЖИЕ.
Это о меркельше вчера один украинский политик.
Кто- нибудь удосужится наконец-то успокоить трясущегося от страха перед НАТО? Сказать ему на весь мир, что не бойся Вова, НАТО это оборонительный блок и не собирается нападать на Россию. Нафига это надо, если Россия сама поставляет в страны страшного НАТО нефть и газ? А после этого, Россия, поддерживая натовские экономики, покупает их продукцию.
Видишь Вова и ничего страшного.
И вовсе не надо было от страха перед НАТО оккупировать Крым и Донбасс.
Кремль каждый день на весь мир говорит, что боится и требует каких то гарантий.
Цивилизованный мир тоже боится, а вдруг от страхв тот еще такое учудит.
Так и живём. В страхе
Прикидывайся слабым, когда ты силён.
Прикидывайся сильным, когда ты слаб.
Позиции кремля слабы, англосаксы это видят и тупо ждут когда в цирке придёт время их выхода
Так же потом и исполним...
а Зеля Никакая, гостеприимно раскинув ноги, дала... зелёный свет оккупанту, походу намекая, что не прочь встретиться где-то посредине Украины..