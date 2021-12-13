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Джонсон у розмові з Путіним попередив про "серйозні наслідки" у разі нападу РФ на Україну

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Джонсон у розмові з Путіним попередив про

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним у понеділок висловив занепокоєння зростанням військової присутності РФ на українському кордоні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Він висловив глибоке занепокоєння Сполученого Королівства нарощуванням російських військ на кордоні з Україною та підтвердив важливість роботи з дипломатичних каналів для зниження напруженості та пошуку довгострокових рішень", - повідомляє пресслужба уряду Великої Британії.

Джонсон також наголосив на важливості діалогу для забезпечення міжнародної та регіональної безпеки. Сторони погодились із необхідністю дотримання умов Мінських домовленостей усіма учасниками.

Джонсон також відзначив прихильність Великої Британії до територіальної цілісності й суверенітету України і попередив, що будь-які дестабілізуючі дії будуть стратегічною помилкою, яка матиме серйозні наслідки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Росія має відступити", - Джонсон

У свою чергу пресслужба президента РФ зазначила, що Путін у телефонній розмові з Джонсоном виклав принципові оцінки поточної ситуації навколо України і заявив про необхідність початку переговорів про нерозширення НАТО.

"Володимир Путін заявив про необхідність негайно розпочати переговори з метою вироблення чітких, міжнародно-правових домовленостей, що виключають будь-яке подальше просування НАТО на схід і розміщення у суміжних державах, насамперед в Україні, озброєнь, що загрожують Росії. Російська сторона представить проекти відповідних документів", - ідеться у повідомленні пресслужби Кремля.

Також дивіться: Путін назвав провокаційним питання щодо можливості нападу РФ на Україну: Ми проводимо миролюбну зовнішню політику. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+9
Треба ставити питання так : путлер має перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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13.12.2021 19:45
+7
Германия блокирует поставки даже нелетального оборудования. Об оружии как таковом там речи нет.
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13.12.2021 19:44
+7
такой обеспокоенности орки еще не видели
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13.12.2021 19:49
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лучше бы оружие дали козлы..
Германия к примеру блокирует поставки оружия
Чмошники..
Кто отслеживают ситуацию те знают - Московия продолжает гнать эшелоны с войсками к границам Украины

WorldOnAlert


@worldonalert

·
33 мин



Very strange "analyzes" on Twitter what the West should give Putin to deter him from an invasion on Ukraine. Putin will attack Ukraine (again), no matter what we give him. So let's focus on what the West could give Ukraine to make it hard for the Russian military: WEAPONS.

Очень странный «анализ» в Твиттере, что Запад должен дать Путину, чтобы удержать его от вторжения на Украину. Путин нападет на Украину (снова), что бы мы ему ни дали. Итак, давайте сосредоточимся на том, что Запад может дать Украине, чтобы усложнить жизнь российской армии: ОРУЖИЕ.
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13.12.2021 19:39 Відповісти
Германия блокирует поставки даже нелетального оборудования. Об оружии как таковом там речи нет.
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13.12.2021 19:44 Відповісти
Вона може вважати себе хрещеною матір'ю України. (c)
Это о меркельше вчера один украинский политик.
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13.12.2021 19:48 Відповісти
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13.12.2021 20:32 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2021/12/12/poroshenko-v-intervyu-frankfurter-allgemeine-zeitung-oboronna-letalna-zbroya-v-***********-armiyi-strymuvatyme-kreml-vid-novyh-atak-na-********/
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13.12.2021 20:34 Відповісти
Закликати параноїдних шизов до адекватності ,марна справа !!!)))
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13.12.2021 19:40 Відповісти
Треба ставити питання так : путлер має перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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13.12.2021 19:45 Відповісти
такой обеспокоенности орки еще не видели
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13.12.2021 19:49 Відповісти
Звичайно, повага до бритів, але з паРашою немає про що розмовляти.
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13.12.2021 19:54 Відповісти
РАБссия не нападе,воно после Беслана и Норд Оста трусливе стало...Есть Конспирологическая версия...,Мавзолейный хмырь напал на Грузию в год Олимпиады 2008 года..сюда Крыса Мавзолейная в год Сочинской Оленьпияды...,в 2022 году 4 февраля начнется Олимпиада в Пекине...,закончится...23 февраля...,есть версия что Мавзолейный хмырь полезет сразу после Олимпиады...а Китай нападет на Тайвань синхронно с рюсскими баранами...,но это всего лишь версия...
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13.12.2021 20:06 Відповісти
Мне интересно кто из цивизованного мира первым прекратит плыть по течению кремля?
Кто- нибудь удосужится наконец-то успокоить трясущегося от страха перед НАТО? Сказать ему на весь мир, что не бойся Вова, НАТО это оборонительный блок и не собирается нападать на Россию. Нафига это надо, если Россия сама поставляет в страны страшного НАТО нефть и газ? А после этого, Россия, поддерживая натовские экономики, покупает их продукцию.
Видишь Вова и ничего страшного.
И вовсе не надо было от страха перед НАТО оккупировать Крым и Донбасс.
Кремль каждый день на весь мир говорит, что боится и требует каких то гарантий.
Цивилизованный мир тоже боится, а вдруг от страхв тот еще такое учудит.
Так и живём. В страхе
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13.12.2021 20:09 Відповісти
ты очень наивная
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13.12.2021 20:29 Відповісти
вы наивный
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13.12.2021 20:36 Відповісти
Англосаксы, кремль отдыхает.
Прикидывайся слабым, когда ты силён.
Прикидывайся сильным, когда ты слаб.
Позиции кремля слабы, англосаксы это видят и тупо ждут когда в цирке придёт время их выхода
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13.12.2021 21:04 Відповісти
Вибачаюся за свої 5 копійок, але мені також цікаво чи Великобританія простила рашці застосування на своїй території полонію і "новічка",як це було проти Литвиненка і Скрипалів?
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14.12.2021 06:32 Відповісти
Британия круче США по поставкам в Украину всего и всякого...разного...то вы плохо ориентируетесь на сколько фунтов стерлингов Борис Джонсон вбухал в украинскую армию...сумма поставок 4 ярда фунтов стерлингов... поплачьте мазолейные...
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13.12.2021 20:13 Відповісти
Немцы п.i..i..i..i. ry Кацапские !!!
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13.12.2021 20:35 Відповісти
Помня Будапештский меморандум, обещайте ***** всё, что оно захочет...
Так же потом и исполним...
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13.12.2021 21:28 Відповісти
..при Порохе все хотелки хйла оставались при хйле..
а Зеля Никакая, гостеприимно раскинув ноги, дала... зелёный свет оккупанту, походу намекая, что не прочь встретиться где-то посредине Украины..
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13.12.2021 21:33 Відповісти
Посеред пекла нехай зустрічаються!
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14.12.2021 06:34 Відповісти
 
 