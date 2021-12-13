"Енергоатом" перестав бути збитковим завдяки рішенням Міненерго в середині 2020 року, - Буславець
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Державна компанія "Енергоатом" перестала генерувати збитки завдяки антикризовим заходам Міністерства енергетики влітку 2020 року.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням РБК-Україна
"Коли я залишала посаду, в частині НАЕК "Енергоатом" було зупинено приріст боргів перед підприємством в рамках ПСО. Почалось їх погашення (мінус 2 млрд грн боргів). Цьому сприяло оновлення за ініціативною Міненерго, регуляторного поля – ПСО, порядку проведення аукціонів за двосторонніми договорами, зміни до закону України щодо частки обов’язкового продажу е/е на РДН", - заявила тодішня очільниця міністерства Ольга Буславець
Вона наголосила, що за її ініціативою підприємству було надано можливість до 40% електроенергії продавати на стабільному ринку двосторонніх договорів, самостійно обираючи оптимальну торгову стратегію.
Саме це за словами Буславець, вивело компанію з кризи і хронічної збитковості.
"Як наслідок, з липня і до середини грудня 2020 року підприємство заробило на РДД понад 9 млрд грн. Це дозволило пожвавити грошовий обіг компанії, створити базис для забезпечення вітчизняної промисловості доступною "атомною" електроенергією, зменшити профіцит пропозиції електричної енергії і скоротити обсяги небалансів на суму до 1 млрд грн на місяць", - наголосила Буславець.
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А это тебе ссылка, и для большей убедительности, с Цензора. И именно о тех аферах, где принимала участие Буславец. Хотя тебе, упоротому мудозвону, скорее так и не дойдет.
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Сидим с экспертами и анализируем одну из последних инициатив Зеленского, которую он выдаёт за "Велике досягнення", а это является очередным "Великим крадівництвом" от новой власти. И красть будут миллиардами. На днях выложу анализ.
PS Кстати, тут и в теме и в доле один неолигарх. Угадаете фамилию?
Коли був збитковим, ніхто не волав
А коли в + пішов, то ахметовці з порошенківцями злились в екстазі
Просто листа переверните - отлично работает при линейном графике