"Енергоатом" перестав бути збитковим завдяки рішенням Міненерго в середині 2020 року, - Буславець

Державна компанія "Енергоатом" перестала генерувати збитки завдяки антикризовим заходам Міністерства енергетики влітку 2020 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням РБК-Україна

"Коли я залишала посаду, в частині НАЕК "Енергоатом" було зупинено приріст боргів перед підприємством в рамках ПСО. Почалось їх погашення (мінус 2 млрд грн боргів). Цьому сприяло оновлення за ініціативною Міненерго, регуляторного поля – ПСО, порядку проведення аукціонів за двосторонніми договорами, зміни до закону України щодо частки обов’язкового продажу е/е на РДН", - заявила тодішня очільниця міністерства Ольга Буславець

Вона наголосила, що за її ініціативою підприємству було надано можливість до 40% електроенергії продавати на стабільному ринку двосторонніх договорів, самостійно обираючи оптимальну торгову стратегію.

Саме це за словами Буславець, вивело компанію з кризи і хронічної збитковості.

"Як наслідок, з липня і до середини грудня 2020 року підприємство заробило на РДД понад 9 млрд грн. Це дозволило пожвавити грошовий обіг компанії, створити базис для забезпечення вітчизняної промисловості доступною "атомною" електроенергією, зменшити профіцит пропозиції електричної енергії і скоротити обсяги небалансів на суму до 1 млрд грн на місяць", - наголосила Буславець.