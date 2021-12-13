Помічник держсекретаря США Донфрід відвідає Україну і РФ для переговорів щодо дипломатичного врегулювання конфлікту, - Білий дім

США, окрім країн Європи, безпосередньо ведуть діалог з РФ та Україною, щоб врегулювати конфлікт Москви та Києва дипломатичним шляхом.

Про це заявила представник Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"День за днем ми працюємо над тим, щоб канали дипломатичної взаємодії залишалися відкритими, ведемо діалог з європейцями, але також безпосередньо - з українцями та росіянами, і продовжуємо розглядати дипломатичний шлях (урегулювання конфлікту - Ред.) і слідувати ним", - сказала вона.

Псакі нагадала, що зараз у Києві перебуває помічник держсекретаря США Карен Донфрід, яка потім, у вівторок, попрямує до Москви для переговорів з офіційними особами РФ. За словами Псакі, під час візиту Донфрід обговорюватиме нарощування російських військ біля кордону з Україною та запевнить у прихильності Вашингтона до суверенітету України.

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Після поїздки до РФ, зазначила Псакі, Донфрід вирушить до Брюсселя для обговорення ситуації з союзниками США в НАТО та партнерами з ЄС. Представник Білого дому додала, що роботу із європейськими партнерами також веде команда США у сфері нацбезпеки.