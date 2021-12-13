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Помічник держсекретаря США Донфрід відвідає Україну і РФ для переговорів щодо дипломатичного врегулювання конфлікту, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Помічник держсекретаря США Донфрід відвідає Україну і РФ для переговорів щодо дипломатичного врегулювання конфлікту, - Білий дім

США, окрім країн Європи, безпосередньо ведуть діалог з РФ та Україною, щоб врегулювати конфлікт Москви та Києва дипломатичним шляхом.

Про це заявила представник Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"День за днем ми працюємо над тим, щоб канали дипломатичної взаємодії залишалися відкритими, ведемо діалог з європейцями, але також безпосередньо - з українцями та росіянами, і продовжуємо розглядати дипломатичний шлях (урегулювання конфлікту - Ред.) і слідувати ним", - сказала вона.

Псакі нагадала, що зараз у Києві перебуває помічник держсекретаря США Карен Донфрід, яка потім, у вівторок, попрямує до Москви для переговорів з офіційними особами РФ. За словами Псакі, під час візиту Донфрід обговорюватиме нарощування російських військ біля кордону з Україною та запевнить у прихильності Вашингтона до суверенітету України.

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Після поїздки до РФ, зазначила Псакі, Донфрід вирушить до Брюсселя для обговорення ситуації з союзниками США в НАТО та партнерами з ЄС. Представник Білого дому додала, що роботу із європейськими партнерами також веде команда США у сфері нацбезпеки.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+4
Гадаю ,що з цього роя ,у них не вийде ні..чого !!!!))))
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13.12.2021 21:22
+4
З москалями домовлятися ,себе не поважати !!!))
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13.12.2021 21:23
+3
Один вже відмовлявся від євроінтеграції ,тепер в Ростові мешкає !!)))
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13.12.2021 21:29
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Гадаю ,що з цього роя ,у них не вийде ні..чого !!!!))))
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13.12.2021 21:22 Відповісти
З москалями домовлятися ,себе не поважати !!!))
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13.12.2021 21:23 Відповісти
с Зелькой договориться про рехферендумб про дамбас и крым..
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13.12.2021 21:26 Відповісти
Один вже відмовлявся від євроінтеграції ,тепер в Ростові мешкає !!)))
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13.12.2021 21:29 Відповісти
Почалося...
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13.12.2021 21:24 Відповісти
нахер пусть едет!.. никаких договоров с Мацковй не будет!..
Мацква и ЛДНР должны быть уничтожены!
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13.12.2021 21:25 Відповісти
В москалів вся дипломатія в одному гаслі-"Кто не с нами -тот против нас!" !!!)))
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13.12.2021 21:27 Відповісти
а навіщо до них і до нас?
в рф порішаєте а нашому перезвоне путін і все розкаже
моні ж пох...й, що буде з Україною.
тим більше що він вже налагодив агентуру кремля в керівництві України.
а ті кого він призначив, вже попризначали на нижчі посади кого їм треба.
так що для раші, все йде по плану.
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13.12.2021 21:30 Відповісти
То так ,зелена пліснява втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!))
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13.12.2021 21:34 Відповісти
Вдала євроінтеграція України ,це гаплик "Русскому миру" та імперським амбіціям кремля , це каталізатор прискорення руйнації залишків РІ !!!)))!!
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13.12.2021 21:31 Відповісти
Байден -всему голова!А Зе свои варианты предлагает.Кремль ревет от Арестовича и Резникова ну просто белугой.Местные Геббельсы все время ,как мокрые вороны.Каркают ,но без толку .Артель напрасный труд.Их уже собственный лохторат на 3 буквы посылает.
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13.12.2021 21:57 Відповісти
Твоя Моника уже блеет за референдум. Тебе еще не заплатили за посты в поддержку?
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13.12.2021 22:00 Відповісти
В запоребрике не за горами продкризис.Оказывается, основным поставщиком премиксов для всех видов животноводства,птицеводства являетсяКитай.Китай резко уменьшил их поставки и ихние Мираторги взвыли.Так что не только пармезана не видать,но многого другого. А украинский народ не надо за лоха держать .На любом референдуме он проголосует за сохранение Украины.Именно оформление отказа кремлю референдумом будет юридическим завершением всех процедур.И поводом для дальнейшей эскалации давления на кремль со стороны мирового сообщества.
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13.12.2021 22:10 Відповісти
русский, расскажи подробнее про переворот.
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13.12.2021 22:18 Відповісти
представляю, как депутаты от Луган/донии будут заседать в ВР рядом с пЕСиками, а на Майдане делегация "юные захарчата" будет знакомиться с делегацией "юные б андерята"...От это будет шоу...
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13.12.2021 22:21 Відповісти
Огромный дебил Джон Керри часто катался в Украину. Теперь он натуральным образом работает на Россию. Донфрид тоже заряжен на пустое балабольство
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13.12.2021 22:31 Відповісти
 
 