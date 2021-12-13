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США можуть збільшити військову присутність в країнах НАТО на випадок вторгнення РФ в Україну
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вашингтон розглядає можливість додаткового розміщення військ на ротаційній основі на східному фланзі НАТО на випадок "вторгнення Росії" в Україну.
Про це заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Якщо ми згадаємо 2014 рік, багато союзників із НАТО були націлені збільшити присутність (у регіоні, - ред.), націлені на додаткове розміщення військ на ротаційній основі. Безперечно, ці заходи (США) розглядають на випадок, якщо Росія прийме рішення вторгнутися в Україну", - сказала Псакі, відповідаючи на запитання журналіста, чи є план спрямування американських збройних сил на східний фланг НАТО.
Топ коментарі
+16 Шрек Баблокат
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+15 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
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+9 вставай
показати весь коментар13.12.2021 21:38
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Будь ласка, зачекайте...
только скажите, сколько нам нужно будет продержаться в Украине в случае агрессии , пока вы там у себя построите казармы для дополнительных сил..
Год хватит?
спасибо, старина Вжо!.. и за Будапештский миморандум офигенное спасибо!..
вернем вам должок, при случае!!!
коли Україні буде жопа, от тільки тоді ми і те і те і взагалі, дамо кизди порвем рубашку.
тоесть........ саме цього вони і чекають.щоб путін розхерачив і без того хренову економіку.
потім. закриют свіфт і тд, щоб рухнула економіка раші і вб,ють два зайця.
два жебраки,
одні будуть як барани в стоялі, робити все що скажуть, а другі перестануть качати права, та погрожувати всім
і самий херовий варіант, ТРЕТЯ СВІТОВА.
Як тоді Сраліна приймали в Європі, так і зараз приймають *****.