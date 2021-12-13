США можуть збільшити військову присутність в країнах НАТО на випадок вторгнення РФ в Україну

Вашингтон розглядає можливість додаткового розміщення військ на ротаційній основі на східному фланзі НАТО на випадок "вторгнення Росії" в Україну.

Про це заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо ми згадаємо 2014 рік, багато союзників із НАТО були націлені збільшити присутність (у регіоні, - ред.), націлені на додаткове розміщення військ на ротаційній основі. Безперечно, ці заходи (США) розглядають на випадок, якщо Росія прийме рішення вторгнутися в Україну", - сказала Псакі, відповідаючи на запитання журналіста, чи є план спрямування американських збройних сил на східний фланг НАТО.

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