Говорити про референдум щодо Криму й Донбасу поки немає сенсу, - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що поки немає предмету для обговорення питання можливого проведення референдуму щодо статусу Донбасу та Криму

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу в понеділок.

Арахамія вважає, що президент Володимир Зеленський, говорячи про можливий референдум, озвучив "концепт, який ще не втілений в якусь конкретну робочу модель".

"По-перше, поки не сформульоване питання. По-друге, згідно закону про Національний референдум, він може бути лише з одного питання, на яке можлива відповідь тільки "так" чи "ні". Враховуючи ці обмеження, треба далі дивитися, яким чином сформулювати необхідне питання", - зазначив голова фракції "СН" і додав, що вартість проведення референдуму – приблизно два мільярди гривень.

Нардеп також наголосив, що референдум – "це тривалий шлях, який поки що ніхто не проходив".

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Говорячи про те, яким чином взяти участь в референдумі зможуть жителі непідконтрольних Україні територій Донбасу, він зауважив: "Треба дивитися, як це можна зробити за законом. Якщо це наші громадяни, які не порушили закон, не отримали громадянство Росії, теоретично, це може бути влаштовано на КПВВ".

Нагадаємо, 10 грудня президент Володимир Зеленський в інтерв’ю телеканалу "1+1" припустив можливість проведення референдуму щодо статусу окупованих територій.