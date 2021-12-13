УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5413 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
3 083 39
Крим (12755) референдум (590) Донбас (21733) Арахамія (1000)

Говорити про референдум щодо Криму й Донбасу поки немає сенсу, - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Говорити про референдум щодо Криму й Донбасу поки немає сенсу, - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що поки немає предмету для обговорення питання можливого проведення референдуму щодо статусу Донбасу та Криму

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу в понеділок.

Арахамія вважає, що президент Володимир Зеленський, говорячи про можливий референдум, озвучив "концепт, який ще не втілений в якусь конкретну робочу модель".

"По-перше, поки не сформульоване питання. По-друге, згідно закону про Національний референдум, він може бути лише з одного питання, на яке можлива відповідь тільки "так" чи "ні". Враховуючи ці обмеження, треба далі дивитися, яким чином сформулювати необхідне питання", - зазначив голова фракції "СН" і додав, що вартість проведення референдуму – приблизно два мільярди гривень.

Нардеп також наголосив, що референдум – "це тривалий шлях, який поки що ніхто не проходив".

Читайте: Не виключаю проведення референдуму про статус Донбасу та Криму, - Зеленський (оновлено)

Говорячи про те, яким чином взяти участь в референдумі зможуть жителі непідконтрольних Україні територій Донбасу, він зауважив: "Треба дивитися, як це можна зробити за законом. Якщо це наші громадяни, які не порушили закон, не отримали громадянство Росії, теоретично, це може бути влаштовано на КПВВ".

Нагадаємо, 10 грудня президент Володимир Зеленський в інтерв’ю телеканалу "1+1" припустив можливість проведення референдуму щодо статусу окупованих територій.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+15
показати весь коментар
13.12.2021 21:52
+11
Навіть не заікайтесь, падлюки. Вам ще за землю відповідати.
показати весь коментар
13.12.2021 21:51
+10
слухай ти, мразото. Тільки спробуйте провести цей блдяский референдум, під вами земля горітиме.
показати весь коментар
13.12.2021 21:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Навіть не заікайтесь, падлюки. Вам ще за землю відповідати.
показати весь коментар
13.12.2021 21:51 Відповісти
Ракову пухлину ОРДЛО нізащо не можна впихнути в Україну! Якщо Зеля спробує пропхати референдум та "особливий статус ОРДЛО", то його випхнуть за межі України і це ще в кращому випадку. Хай не ризикую, бо один вже спробував. "

"МС в оркестровке Кремля - это старая (1952 г.) песня товарища Сталина о главном - о поглощении Германии. У товарища Сталина тогда тоже было свое ОРДЛО. Называлось оно ГДР. И он предложил канцлеру Аденауэру осуществить, наконец, чаяния немецкого народа и воссоединить ОРДЛО с ФРГ. При этом не просто сохранить все ордловские институты (Штази, пыточные подвалы, СЕПГ, народная милиция, советские войска), но и легализовать их в правовом и политическом поле ФРГ. Аденауэр вежливо поблагодарил кремлевского диктатора, заметив, что он предпочитает оставаться канцлером половины Германии, нежели становиться политзеком в объединенной Германии. Объединение произошло несколько позже, но совершенно на другой основе."
показати весь коментар
13.12.2021 21:57 Відповісти
класно і в тему. Дякую
показати весь коментар
13.12.2021 21:59 Відповісти
ГОВНОМЕТЫ , ВПЕРЕД !!! !!!
показати весь коментар
14.12.2021 02:04 Відповісти
показати весь коментар
13.12.2021 21:52 Відповісти
Я не понимаю, а что не так?
показати весь коментар
13.12.2021 22:26 Відповісти
Про будь-який референдум відносно суверенітета та соборності України нема сенса і не буде ніколи !!!)))
показати весь коментар
13.12.2021 21:55 Відповісти
слухай ти, мразото. Тільки спробуйте провести цей блдяский референдум, під вами земля горітиме.
показати весь коментар
13.12.2021 21:56 Відповісти
Говорити про референдум щодо Криму й Донбасу поки нема сенсу, - Арахамія Джерело: https://censor.net/ua/n3305013

ЯКИЙ РЕФЕРЕНДУМ АРАХІТ
Ніякого референдуму, нам сепарська республіка під боком не потрібна
показати весь коментар
13.12.2021 21:57 Відповісти
То заберіть вже в бабуїна абхазького мікрохвон !!)))
показати весь коментар
13.12.2021 21:57 Відповісти
Тут Ара-Хламидиоз не соврал. В кремле ещё не придумали вопрос,поэтому Дерьмак ещё не отдал приказ скомороху объявлять референдум о вхождении в Таёжный Союз ...
показати весь коментар
13.12.2021 21:57 Відповісти
Вопрос простой
показати весь коментар
13.12.2021 22:03 Відповісти
давайте краще проведем референдум про те щоб Арахамію та вась 95 квартал відправити або в Росов або у в'язницю..я буду голосувати за в'язницю
показати весь коментар
13.12.2021 21:58 Відповісти
"...щодо статусу Донбасу та Криму"

В них вже є статус, без референдуму - тимчасово окуповані Мордором території України.
показати весь коментар
13.12.2021 21:59 Відповісти
звісно що сенсу нема, проте спроба від клоунарія таки була...... .
показати весь коментар
13.12.2021 21:59 Відповісти
Володимир Зеленський заявив, що не виключає проведення референдуму про статус окупованих територій ОРДЛО та Криму.

Кожний може сказати дурницю. Особливо в молодості. Однак президенту, перед тим, як щось говорити, треба подумати, потім написати на папері, потім показати те, написане, комусь з мудрих людей, потім ще раз обдумати...
показати весь коментар
13.12.2021 22:00 Відповісти
Проблема в тому ,що лялька напхана тирсою ,неспроможна самостійно мислити та діяти ,все за волі ляльковода та згідно з сценарієм !!!))
показати весь коментар
13.12.2021 22:04 Відповісти
показати весь коментар
13.12.2021 22:02 Відповісти
Прощупують потрошку і дивляться,проглотим чи ні!
показати весь коментар
13.12.2021 22:02 Відповісти
Що означає «поки»???
Який взагалі може бути референдум, стосовно окупованих ворогом територій???
Території треба повертати і десять років ніяких там виборів, а напіввійськова адміністрація - зачистка і реабілітація…
показати весь коментар
13.12.2021 22:04 Відповісти
грузин Браун, тоже нагороджений орденом ЗА ЗАСЛУГИ У 2015 році хохлам віщує-референдум не часі. Так що хохли, слухайте предтечу.
показати весь коментар
13.12.2021 22:10 Відповісти
показати весь коментар
13.12.2021 22:13 Відповісти
абізяна щось знає про сенс.
показати весь коментар
13.12.2021 22:15 Відповісти
показати весь коментар
13.12.2021 22:17 Відповісти
какая нах спецпроверка ???
с таким успехом зелёные хламиды будут назначать заместителями начальников складов боеприпасов - диверсантов, беря из сразу из гэбэшных школ или курсов подготовки ...
показати весь коментар
14.12.2021 08:01 Відповісти
показати весь коментар
13.12.2021 22:26 Відповісти
показати весь коментар
13.12.2021 22:27 Відповісти
показати весь коментар
13.12.2021 22:28 Відповісти
Интересно, а шо записные супер-дупер Украинские Националисты об этом скажут? Ну, пока шо все эти тААварищи не имели противоречий с властью продажной гнусавой московитской шоблы.
показати весь коментар
13.12.2021 22:39 Відповісти
за подобные заявление зеЛю и арахамию уже ждут уголовные дела!
дебилоиды зелЕные
показати весь коментар
13.12.2021 22:55 Відповісти
не поки, а взагалі немає сенсу!
показати весь коментар
13.12.2021 23:10 Відповісти
Как насчёт референдума об отставке ЗЕ и его ЗЕшоблы? Так? Ни? А как насчёт того, чтоб отдать их всех под следствие? Так? Ни? Получился бы отличный референдум
показати весь коментар
13.12.2021 23:26 Відповісти
зебіли мабуть ще не знають, що подібні (з питань суверенітету та територіальної цілісності) референдуми проводити забороняє чинна Конституція. ну а внести зміни до Конституції з подібних питань потрібно щонайменше 300 голосів.
показати весь коментар
13.12.2021 23:44 Відповісти
Самое страшное, что эти Зепаратисты таки проведут референдум,планы у них реальные. Вопрос продажи украинской земли они не захотели вынести на референдум, а вот про целостность Украины посмотрите что вынесут, а далее ихтамнеты легализуются, вся Украина будет ОРДиЛО и есть угроза развала ее на куски...Сидим и не провоцируем бо Куйло нападет.. Правда равнодушные !?
показати весь коментар
13.12.2021 23:55 Відповісти
Так якого ж тоді ху з високих трибун "гнати хвилю" про той референдум? Займіться поточними державними справами, а не якимось фантазіями.
показати весь коментар
14.12.2021 06:43 Відповісти
Скажите этому зебилу кто, такие референдумы запрещены.
показати весь коментар
03.04.2022 00:43 Відповісти
 
 