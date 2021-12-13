Говорити про референдум щодо Криму й Донбасу поки немає сенсу, - Арахамія
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Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що поки немає предмету для обговорення питання можливого проведення референдуму щодо статусу Донбасу та Криму
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу в понеділок.
Арахамія вважає, що президент Володимир Зеленський, говорячи про можливий референдум, озвучив "концепт, який ще не втілений в якусь конкретну робочу модель".
"По-перше, поки не сформульоване питання. По-друге, згідно закону про Національний референдум, він може бути лише з одного питання, на яке можлива відповідь тільки "так" чи "ні". Враховуючи ці обмеження, треба далі дивитися, яким чином сформулювати необхідне питання", - зазначив голова фракції "СН" і додав, що вартість проведення референдуму – приблизно два мільярди гривень.
Нардеп також наголосив, що референдум – "це тривалий шлях, який поки що ніхто не проходив".
Говорячи про те, яким чином взяти участь в референдумі зможуть жителі непідконтрольних Україні територій Донбасу, він зауважив: "Треба дивитися, як це можна зробити за законом. Якщо це наші громадяни, які не порушили закон, не отримали громадянство Росії, теоретично, це може бути влаштовано на КПВВ".
Нагадаємо, 10 грудня президент Володимир Зеленський в інтерв’ю телеканалу "1+1" припустив можливість проведення референдуму щодо статусу окупованих територій.
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"МС в оркестровке Кремля - это старая (1952 г.) песня товарища Сталина о главном - о поглощении Германии. У товарища Сталина тогда тоже было свое ОРДЛО. Называлось оно ГДР. И он предложил канцлеру Аденауэру осуществить, наконец, чаяния немецкого народа и воссоединить ОРДЛО с ФРГ. При этом не просто сохранить все ордловские институты (Штази, пыточные подвалы, СЕПГ, народная милиция, советские войска), но и легализовать их в правовом и политическом поле ФРГ. Аденауэр вежливо поблагодарил кремлевского диктатора, заметив, что он предпочитает оставаться канцлером половины Германии, нежели становиться политзеком в объединенной Германии. Объединение произошло несколько позже, но совершенно на другой основе."
ЯКИЙ РЕФЕРЕНДУМ АРАХІТ
Ніякого референдуму, нам сепарська республіка під боком не потрібна
В них вже є статус, без референдуму - тимчасово окуповані Мордором території України.
Кожний може сказати дурницю. Особливо в молодості. Однак президенту, перед тим, як щось говорити, треба подумати, потім написати на папері, потім показати те, написане, комусь з мудрих людей, потім ще раз обдумати...
Який взагалі може бути референдум, стосовно окупованих ворогом територій???
Території треба повертати і десять років ніяких там виборів, а напіввійськова адміністрація - зачистка і реабілітація…
с таким успехом зелёные хламиды будут назначать заместителями начальников складов боеприпасов - диверсантов, беря из сразу из гэбэшных школ или курсов подготовки ...
дебилоиды зелЕные