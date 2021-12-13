Немає підстав сподіватися на швидке поліпшення відносин ЄС з Росією, - глава Європарламенту Сассолі

Глава Європарламенту Давид Сассолі не бачить підстав сподіватися на швидке поліпшення відносин ЄС з Росією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогоднішній стан відносин між ЄС і Російською Федерацією та криза на наших східних кордонах не дають підстав сподіватися на те, що відносини скоро покращаться. Ми не повинні відмовлятися від наших європейських цінностей. Звичайно, ми хочемо підтримати росіян, які хочуть змінити свою країну", - сказав Сассолі на черговій пленарній сесії ЄП.

Він наголосив, що розпад СРСР був "процесом, а не поодинокою подією".

Він нагадав, що деякі колишні держави Радянського Союзу сьогодні є членами ЄС, але визнав, що перехід до демократії потребує багатьох років, як і створення нових інститутів і нових процедур, зміна звичок та світосприйняття.

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"Побудувати демократію дуже складно, і її, на жаль, легко втратити, якщо не дбати про неї, - заявив Сассолі. - Демократія здебільшого побудована на довірі, на довірі громадян до своїх власних інститутів. Цю довіру необхідно оновлювати кожного божого дня. Його треба ростити як капітал, і дбати про нього як хорошу інвестицію".