Монобільшість не планує скликати позачергові засідання Ради під час непленарних тижнів, - "слуга народа" Арахамія
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"Слуга народа" не планує скликати позачергові засідання Верховної Ради під час непленарних тижнів.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу в понеділок сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
За його словами, в той же час, теоретично можуть виникнути якісь обставини для проведення таких засідань. "Тому ми робимо опитування усіх депутатів, щоб розуміти, де хто буде знаходитися у новорічні та післяноворічні дні", - зазначив голова фракції СН.
Арахамія розказав, що і завтра не передбачається позачергового засідання парламенту.
"Вирішили у першій половині дня проголосувати за подовження роботи до вичерпання порядку денного. Орієнтуємося по часу, що працюватимемо десь до 19.00", - додав нардеп.
Він також повідомив, що "Слуга народу" не планує проводити підсумковий захід року.
"Ми зробимо підсумковий захід, на ньому - якийсь фуршет, нам скажуть, що це новорічний корпоратив. Не зробимо фуршет – скажуть, що це якесь свято. Тому ми вирішили, що не будемо. Зробимо в Zoom, коли усі роз’їдуться по округах, і там поспілкуємося", - заявив політик.
Будь ласка, зачекайте...
@highlander_free
Хіт парад зашкварів:
робота команди навелічнішого проти України та державна зрада.
я і мабудь усі нормальні люди задають питання.
а чому нема сотень позовів від опозиційних депутатів в усі інстанції, сбу прокуратуру рнбо росвідку ВСУ в ВРаду на кінець про державний злочин вищим керівництвом та самим президентом?
і головне що сам президент, тупо мовчить, наче нічого не сталося, а шобла, яку він привів у владу, робе що хоче
От така узурпация влады благодаря тупому большинству!
к Украине хорошо подходит еще и пословица
умные учаться на чужих ошибках .......
Я так розумію, що дуже перевтомлена зелень роз'їдуться по закордонних округах
А скупчення військ московії на кордоні з Україною - то дріб'язок, погрози бульбофюрера участю в агресії проти України - нісенітниця, я вже не кажу про ситуацію на енергоринку в середині країни - то взагалі не варто уваги!
Палата №6 не десь там "за парєбріком", а тут, на Банковій та Грушевського, в місті Києві... Або це просто філіал ФСБ (що майже те саме)...
Налоги народу подняли, переработались, можно на месячишку и отдохнуть в теплых странах...
И похрен, что ***** у границы бряцает своими градами и тополями---отдых превыше всего!
Покажите лучше "Огонек" з Гурченко или Ротару.