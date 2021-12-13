Монобільшість не планує скликати позачергові засідання Ради під час непленарних тижнів, - "слуга народа" Арахамія

"Слуга народа" не планує скликати позачергові засідання Верховної Ради під час непленарних тижнів.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу в понеділок сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, в той же час, теоретично можуть виникнути якісь обставини для проведення таких засідань. "Тому ми робимо опитування усіх депутатів, щоб розуміти, де хто буде знаходитися у новорічні та післяноворічні дні", - зазначив голова фракції СН.

Арахамія розказав, що і завтра не передбачається позачергового засідання парламенту.

"Вирішили у першій половині дня проголосувати за подовження роботи до вичерпання порядку денного. Орієнтуємося по часу, що працюватимемо десь до 19.00", - додав нардеп.

Він також повідомив, що "Слуга народу" не планує проводити підсумковий захід року.

"Ми зробимо підсумковий захід, на ньому - якийсь фуршет, нам скажуть, що це новорічний корпоратив. Не зробимо фуршет – скажуть, що це якесь свято. Тому ми вирішили, що не будемо. Зробимо в Zoom, коли усі роз’їдуться по округах, і там поспілкуємося", - заявив політик.