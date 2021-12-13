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Монобільшість не планує скликати позачергові засідання Ради під час непленарних тижнів, - "слуга народа" Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Монобільшість не планує скликати позачергові засідання Ради під час непленарних тижнів, -

"Слуга народа" не планує скликати позачергові засідання Верховної Ради під час непленарних тижнів.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу в понеділок сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, в той же час, теоретично можуть виникнути якісь обставини для проведення таких засідань. "Тому ми робимо опитування усіх депутатів, щоб розуміти, де хто буде знаходитися у новорічні та післяноворічні дні", - зазначив голова фракції СН.

Арахамія розказав, що і завтра не передбачається позачергового засідання парламенту.

"Вирішили у першій половині дня проголосувати за подовження роботи до вичерпання порядку денного. Орієнтуємося по часу, що працюватимемо десь до 19.00", - додав нардеп.

Він також повідомив, що "Слуга народу" не планує проводити підсумковий захід року.

"Ми зробимо підсумковий захід, на ньому - якийсь фуршет, нам скажуть, що це новорічний корпоратив. Не зробимо фуршет – скажуть, що це якесь свято. Тому ми вирішили, що не будемо. Зробимо в Zoom, коли усі роз’їдуться по округах, і там поспілкуємося", - заявив політик.

Автор: Володимир Янченко
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Highlander Freeman


@highlander_free



Хіт парад зашкварів:

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13.12.2021 22:12 Відповісти
писати дуже довго доведеться, а як що коротко......
робота команди навелічнішого проти України та державна зрада.
я і мабудь усі нормальні люди задають питання.
а чому нема сотень позовів від опозиційних депутатів в усі інстанції, сбу прокуратуру рнбо росвідку ВСУ в ВРаду на кінець про державний злочин вищим керівництвом та самим президентом?
і головне що сам президент, тупо мовчить, наче нічого не сталося, а шобла, яку він привів у владу, робе що хоче
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14.12.2021 00:25 Відповісти
Так подают заяви та позовы, но 100% свои ДБР, СБУ, ГПУ дел не открывают даже по решениям судов!
От така узурпация влады благодаря тупому большинству!
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14.12.2021 01:55 Відповісти
благодаря тупым, двум третям людей
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14.12.2021 08:18 Відповісти
"Мнение большинства --всегда ошибочно, ибо большинство людей--идиоты" Эдгар Аллан По.
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14.12.2021 21:05 Відповісти
зеленский подтвердил его цитату на 100% доказав что идиотов не большенство, а подавляющее большенство.
к Украине хорошо подходит еще и пословица
умные учаться на чужих ошибках .......
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14.12.2021 21:16 Відповісти
Вы сами себе противоречите ! Преступник Зеленский , никогда не будет свидетельствовать ,против себя и своих подручных ! зеИУДА и его д'ерьмак - ГЛАВНЫЕ ВРАГИ С ПАСПОРТАМИ ФС
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14.12.2021 08:17 Відповісти
Ну воно то канєшно... Який же підсумковий захід без фуршету? Немає фуршету - немає заходу. ЛОГІКА імбецилів. Краще б мовчав, дебіл.
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13.12.2021 22:19 Відповісти
Зробимо в Zoom, коли усі роз'їдуться по округах Джерело: https://censor.net/ua/n3305015
Я так розумію, що дуже перевтомлена зелень роз'їдуться по закордонних округах
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13.12.2021 22:41 Відповісти
Когда тёмный вечер наступает вдруг. Когда кушать нечего тебе, мой друг, Если ты от жизни в нищете устал, Может вспомнишь, тормоз - за кого голосовал?!
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13.12.2021 22:51 Відповісти
один раз переболели депутаты и всё, корона их не берет... народ на третьей "волне" , а этим хоть бы шо....
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13.12.2021 22:55 Відповісти
Хламідія, а ти скажи, що позачергове, термінове чи ще якесь-там засідання, відбудеться в Омані чи Катарі! Подвійний профіт: і відпочинете від "трудів своїх праведних", і "інвестиції" відразу по кишенях розсуєте, без залучення бюджету та ваших схем Головне, щоб Патрушев туди встиг прилетіти з Індонезії....

А скупчення військ московії на кордоні з Україною - то дріб'язок, погрози бульбофюрера участю в агресії проти України - нісенітниця, я вже не кажу про ситуацію на енергоринку в середині країни - то взагалі не варто уваги!

Палата №6 не десь там "за парєбріком", а тут, на Банковій та Грушевського, в місті Києві... Або це просто філіал ФСБ (що майже те саме)...
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13.12.2021 23:24 Відповісти
А чего им заседать теперь?
Налоги народу подняли, переработались, можно на месячишку и отдохнуть в теплых странах...
И похрен, что ***** у границы бряцает своими градами и тополями---отдых превыше всего!
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14.12.2021 01:58 Відповісти
Та хай сидять дома, а то з Новогоднего бодуна такое напридумывают.
Покажите лучше "Огонек" з Гурченко или Ротару.
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14.12.2021 04:48 Відповісти
 
 