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Кулеба обговорив із помічницею держсекретаря США Донфрід виконання Мінських угод перед її візитом до РФ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кулеба обговорив із помічницею держсекретаря США Донфрід виконання Мінських угод перед її візитом до РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся із помічницею державного секретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід, яка прибула до Києва з робочим візитом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Співрозмовники скоординували позиції України та США напередодні візиту помічниці держсекретаря до Москви. Американська сторона погодилася з принципом "Жодних рішень щодо України без України", на якому наголосив Дмитро Кулеба", - йдеться у повідомленні.

Зазаначається, що Кулеба поділився баченням способів ефективного виконання Мінських домовленостей, зокрема кроків Росії у безпековій та гуманітарній сфері, які здатні знизити напругу та розблокувати процес мирного врегулювання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Помічниця держсекретаря США Донфрід відвідає Україну, Росію та Бельгію у спробі "досягти дипломатичного прогресу у припиненні конфлікту на Донбасі", - Держдеп

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а д'Єрмак? Вже не котирується?
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14.12.2021 01:21 Відповісти
Ото Кулеба як розказав так США і діяти буде. Можно готуватися приймати ОРДЛО до складу країни та готувати їм місце у парламенті. Не можна було залишати цю камариллю досі у владі.
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14.12.2021 08:33 Відповісти
До заверешення обіцянки Косоворотки залишилося недовго. А це означає мир, кінець визвольної війни і кінець незалежності України. Бо є велика різниця визначення цього слова. США мають на увазі виведення військ Росії з окупованих територій, після чого проведення виборів і наближення миру. Європа йде слідами і хотєлками Росії і бачить мир через "формулу Штайнмайєра", Росія бачить тільки "русский мир", а Косоворотка Гундосович бачить "русский мир" через формулу "Штайнмайєра" і на реферейдумі барани 73% це підтвердять.
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14.12.2021 08:56 Відповісти
Ніколи Західна Україна та патріоти України не погодяться із формулою Штаймаєра та особливим статусом лугандону. Такі дії можуть призвести до повного розколу України. Отоді буде трагедія, чого власне і добивається пуйло і не доходить до влади.
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14.12.2021 09:10 Відповісти
А чому тільки Західна Україна не погодиться? Не погодиться і Центр і Північ, та і на Півадні і Сході є багато людей, яким болить за Україну. А хто тяжіє до росії, наприклад "95 квартал" (ні одної передачі і кіно не випустив на українській мові, маючи тут свого президента), то транспорт ще ходить в ту сторону.
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14.12.2021 13:54 Відповісти
круговая порука мажет как копоть
я беру чью то руку, а чувствую локоть..
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14.12.2021 09:20 Відповісти
 
 