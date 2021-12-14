Кулеба обговорив із помічницею держсекретаря США Донфрід виконання Мінських угод перед її візитом до РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся із помічницею державного секретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід, яка прибула до Києва з робочим візитом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Співрозмовники скоординували позиції України та США напередодні візиту помічниці держсекретаря до Москви. Американська сторона погодилася з принципом "Жодних рішень щодо України без України", на якому наголосив Дмитро Кулеба", - йдеться у повідомленні.

Зазаначається, що Кулеба поділився баченням способів ефективного виконання Мінських домовленостей, зокрема кроків Росії у безпековій та гуманітарній сфері, які здатні знизити напругу та розблокувати процес мирного врегулювання.

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