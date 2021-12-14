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Кулеба обговорив із помічницею держсекретаря США Донфрід виконання Мінських угод перед її візитом до РФ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся із помічницею державного секретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід, яка прибула до Києва з робочим візитом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
"Співрозмовники скоординували позиції України та США напередодні візиту помічниці держсекретаря до Москви. Американська сторона погодилася з принципом "Жодних рішень щодо України без України", на якому наголосив Дмитро Кулеба", - йдеться у повідомленні.
Зазаначається, що Кулеба поділився баченням способів ефективного виконання Мінських домовленостей, зокрема кроків Росії у безпековій та гуманітарній сфері, які здатні знизити напругу та розблокувати процес мирного врегулювання.
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я беру чью то руку, а чувствую локоть..