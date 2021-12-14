Окупаційний суд в Криму продовжив до 18 березня 2022 року арешт українському журналісту Єсипенку
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13 грудня підконтрольний Росії так званий "Сімферопольський районний суд" в окупованому Криму продовжив на три місяці, до 18 березня 2022 року, термін арешту незаконно утримуваного громадянина України Владислава Єсипенка.
Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.
"Українському журналісту загрожує 18 років позбавлення волі за нібито "незаконному виготовленні вибухових речовин та зберіганні зброї. Такий обвинувальний акт є прикладом залякування незалежних журналістів, придушенням свободи думки в тимчасово окупованому Криму та ще одним свідчення політики переслідування та репресій українських громадян країною-окупантом", - написала омбудсмен.
Денісова закликала міжнародну спільноту відреагувати на судилище над Єсипенком та посилити тиск на РФ задля звільнення усіх незаконно утримуваних країною-агресором громадян України.
Нагадаємо, про затримання Єсипенка стало відомо 12 березня. Його та ще одну учасницю акції на честь дня народження Шевченка - Єлизавету Павленко - затримали на Ангарському перевалі.
16 березня ФСБ РФ заявила, що Єсипенко нібито збирав інформацію за завданням української розвідки, а також виготовив саморобний вибуховий пристрій. У Службі зовнішньої розвідки України затримання Єсипенка назвали пропагандистською акцією напередодні річниці окупації.
5 травня журналісту додали ще одну статтю обвинувачення.
6 липня підконтрольний Росії так званий "райсуд" у тимчасово окупованому Сімферополі продовжив на пів року термін арешту незаконно утримуваного громадянина України, журналіста Владислава Єсипенка.
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