Окупаційний суд в Криму продовжив до 18 березня 2022 року арешт українському журналісту Єсипенку

13 грудня підконтрольний Росії так званий "Сімферопольський районний суд" в окупованому Криму продовжив на три місяці, до 18 березня 2022 року, термін арешту незаконно утримуваного громадянина України Владислава Єсипенка.

Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Українському журналісту загрожує 18 років позбавлення волі за нібито "незаконному виготовленні вибухових речовин та зберіганні зброї. Такий обвинувальний акт є прикладом залякування незалежних журналістів, придушенням свободи думки в тимчасово окупованому Криму та ще одним свідчення політики переслідування та репресій українських громадян країною-окупантом", - написала омбудсмен.

Денісова закликала міжнародну спільноту відреагувати на судилище над Єсипенком та посилити тиск на РФ задля звільнення усіх незаконно утримуваних країною-агресором громадян України.

Також читайте: По вухах пускали струм, мізки закипали і очі вибухали: ув'язнений в окупованому Криму журналіст Єсипенко розповів про жорстокі катування з боку ФСБ

Нагадаємо, про затримання Єсипенка стало відомо 12 березня. Його та ще одну учасницю акції на честь дня народження Шевченка - Єлизавету Павленко - затримали на Ангарському перевалі.

16 березня ФСБ РФ заявила, що Єсипенко нібито збирав інформацію за завданням української розвідки, а також виготовив саморобний вибуховий пристрій. У Службі зовнішньої розвідки України затримання Єсипенка назвали пропагандистською акцією напередодні річниці окупації.

5 травня журналісту додали ще одну статтю обвинувачення.

6 липня підконтрольний Росії так званий "райсуд" у тимчасово окупованому Сімферополі продовжив на пів року термін арешту незаконно утримуваного громадянина України, журналіста Владислава Єсипенка.