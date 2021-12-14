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"Деескалації напруги навколо України потрібно досягати за допомогою відлякування", - глава МЗС Польщі Рау

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив у понеділок, що метою Європейського Союзу та всієї трансатлантичної спільноти є "деескалація напруги навколо України", яка повинна бути досягнута "шляхом відлякування".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "УП" із посиланням на tvn24.pl.

"Щодо польської позиції, то я вказував, що мета Європейського Союзу, навіть усієї трансатлантичної спільноти – деескалація напруги навколо України, але цієї деескалації потрібно досягати за допомогою відлякування.

Якщо цієї симетрії не буде, це може стати стимулом для подальших дій Росії, які, на нашу думку, спрямовані на погіршення безпеки на східному фланзі як ЄС, так і НАТО", - сказав він.

Нагадаємо, міністри закордонних справ Європейського Союзу погодилися в понеділок, що будь-яка агресія Росії проти України призведе до економічних санкції проти Москви.

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Топ коментарі
+5
Меркель была против Украины в НАТО .
а ОКАЗЫВАЕТСЯ ГЕРМАНИЯ РЕГУЛЯРНО НЕ ДОПЛАЧИВАЕТ В НАТО
В 2020 она заплатила в НАТО всего 1,36% от ВВП вместо положенных 2%
Трамп не зря с Германией ругался. Зато Германия себе северный поток строила - хитрожопые 😀
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14.12.2021 07:46
+3
Занепокоєнням Капутіна не відлякаєте, діями і при тому військовими, ото відлякаєте!
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14.12.2021 07:21
+2
Так саме бункерне лапатне лайно й лякає увесь цивілізований світ голою смердючою лапатною дупою.Але ж вони чомусь лякаються...
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14.12.2021 07:25
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Голодупой їжака не налякаєш
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14.12.2021 07:19 Відповісти
Занепокоєнням Капутіна не відлякаєте, діями і при тому військовими, ото відлякаєте!
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14.12.2021 07:21 Відповісти
Довбур ЄС і НАТО не буде воювати проти Россії.
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14.12.2021 07:25 Відповісти
Так саме бункерне лапатне лайно й лякає увесь цивілізований світ голою смердючою лапатною дупою.Але ж вони чомусь лякаються...
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14.12.2021 07:25 Відповісти
Ти зрозумій Європа в балансі споживання природного газу частка Россії складає 45%. Європа так і спромоглась за 8 років диверсифікувати постачання за рахунок країн Суддівська аравія, ОАЕ, Катар
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14.12.2021 07:29 Відповісти
"вiдлякування" - щось нове! ***** попереду буде "женщин-детей" гнати а ВСУ буде "вiдлякувати"... чи "вiдволiкати"...
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14.12.2021 07:31 Відповісти
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14.12.2021 07:43 Відповісти
Украину надо принимать в НАТО И КАРТА ПРО ЭТО ГОВОРИТ
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14.12.2021 07:43 Відповісти
Меркель была против Украины в НАТО .
а ОКАЗЫВАЕТСЯ ГЕРМАНИЯ РЕГУЛЯРНО НЕ ДОПЛАЧИВАЕТ В НАТО
В 2020 она заплатила в НАТО всего 1,36% от ВВП вместо положенных 2%
Трамп не зря с Германией ругался. Зато Германия себе северный поток строила - хитрожопые 😀
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14.12.2021 07:46 Відповісти
це видатки на армію, а не платежі нато. Членські внески на порядки менше - до прикладу середній внесок Франції, Фрн, ВБ 200 млн $. Це 0.005 % від ввп Німеччини.
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14.12.2021 08:20 Відповісти
Расходы Франции на 1,83 % ВВП в 2020

https://ru.wikipedia.org/wiki/НАТО
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14.12.2021 08:28 Відповісти
видатки на що?на нато?
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14.12.2021 09:15 Відповісти
Финансы

По неофициальной установке, члены союза должны тратить на оборону не меньше 2 % ВВП[. Однако из 25 европейских членов альянса это требование выполняют лишь Великобритания, Польша, Греция и Эстония. В 2013 году средний показатель военных расходов по европейским членам союза составил 1,4 %. Снижение военных расходов европейских стран произошло в результате урезания военных бюджетов из-за финансового кризиса в Европе.
Исключением являются США, где расходы на оборону в 2013 же году составили 4,4 % ВВП. С 1995 по 2013 доля США в расходах НАТО выросла с 59 % до 72 %

В 2021 расходы на НАТО увеличились на 2,7 % по сравнению с 2020 годом, несмотря на пандемию и финансовый кризис в мире, и составили 1,1 трлн долларов[
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14.12.2021 09:19 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/НАТО
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14.12.2021 09:20 Відповісти
видатки КРАЇН НАТО на збройні сили, а не видатки НА НАТО.

Кошторис НАТО на 2021 рік - цивільний 258.9 млн євро, військовий 1.61 млрд євро.
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14.12.2021 10:14 Відповісти
Вообще то вопрос в том , что Германия недоплачивает НАТО , но мешает Украине вступить в эту ЗАЩИТНУЮ ОРГАНИЩАЦИЮ
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14.12.2021 10:18 Відповісти
Звичайно, але Німеччина в бюджет НАТО внески робить, вона не фінансує свою власну армію. В НАТО немає своєї армії, це координаційний оборонний союз держав, які утримують власні війська за власні кошти. Внески в НАТО це для роботи адміністративних структур та фінансування навчань та окремих місій
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14.12.2021 10:26 Відповісти
до того ж в абсолютних цифрах видатки Німеччини це 57 млрд долларів.
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14.12.2021 10:35 Відповісти
Расходы стран НАТО на вооружение, в млн долл. и в % от ВВП страны[
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14.12.2021 09:23 Відповісти
Про создание НАТО - переговоры завершились подписанием 4 апреля 1949 года представителями двенадцати стран (Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, Франция) Североатлантического Договора. Договор создавал систему коллективной безопасности

Греция и Турция вошли в НАТО в 1952 году («Первое расширение НАТО»).
Западная Германия стала членом НАТО в 1955 году («Второе расширение НАТО»).

В 1954 году СССР подал заявку на вступление в НАТО, которая была отклонена
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14.12.2021 08:32 Відповісти
Кыш, тпрусь, пшёл, выйди отсюда разбойник.
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14.12.2021 08:10 Відповісти
А для этого нужно поставлять Украине вооружение - противотанковой, противовоздушное, летательные аппараты, снайперское стрелковое, вооружение для борьбы с дронами - все это по сути элементы оборонительно свойства.Кроме этого увеличить количество инструкторов. А странам НАТО ( особенно США) нужно увеличить свое присутствие ( особенно воздушное) в странах Вос. Европы. ( Польша, Балтия, Румыния, Словакия) и морское в Черном море.
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14.12.2021 08:25 Відповісти
А шмаркля вважає, що нам озброюватися не треба. Тому якщо у країнах НАТО військовий бюджет збільшився, то у нас за 2 роки лише зменшився.
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14.12.2021 09:01 Відповісти
"Пацифист" видать из "идейных соображений" даже от службы в армии откосил ( хотя по возрасту еще не поздно..., нужно будет через 2,5 года "поспособствовать")_
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14.12.2021 12:35 Відповісти
Продолжают играться с Путиным! Как в своё время с Гитлером! А было бы достаточным только заявить о передаче Украине атомного вооружения и всё бы стало на свои места! И навсегда! И это было бы справедливо - ведь Россия нарушила Будапештский меморандум!
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14.12.2021 08:37 Відповісти
ватамат авнава, смертоносных убивальтеров и всеразрушающих аннихейлторов. что еще надо украине предать которая ******* все что могла за 30 лет
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14.12.2021 09:12 Відповісти
неронятно только кого отпугивать
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14.12.2021 09:13 Відповісти
Треба ставити питання так : путлер має перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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14.12.2021 09:48 Відповісти
Миші й щури поважають,лише спрацьовуючу мишоловку! Спрбуйте,їх умиротворювати...
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14.12.2021 10:44 Відповісти
 
 