"Деескалації напруги навколо України потрібно досягати за допомогою відлякування", - глава МЗС Польщі Рау
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Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив у понеділок, що метою Європейського Союзу та всієї трансатлантичної спільноти є "деескалація напруги навколо України", яка повинна бути досягнута "шляхом відлякування".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "УП" із посиланням на tvn24.pl.
"Щодо польської позиції, то я вказував, що мета Європейського Союзу, навіть усієї трансатлантичної спільноти – деескалація напруги навколо України, але цієї деескалації потрібно досягати за допомогою відлякування.
Якщо цієї симетрії не буде, це може стати стимулом для подальших дій Росії, які, на нашу думку, спрямовані на погіршення безпеки на східному фланзі як ЄС, так і НАТО", - сказав він.
Нагадаємо, міністри закордонних справ Європейського Союзу погодилися в понеділок, що будь-яка агресія Росії проти України призведе до економічних санкції проти Москви.
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а ОКАЗЫВАЕТСЯ ГЕРМАНИЯ РЕГУЛЯРНО НЕ ДОПЛАЧИВАЕТ В НАТО
В 2020 она заплатила в НАТО всего 1,36% от ВВП вместо положенных 2%
Трамп не зря с Германией ругался. Зато Германия себе северный поток строила - хитрожопые 😀
https://ru.wikipedia.org/wiki/НАТО
По неофициальной установке, члены союза должны тратить на оборону не меньше 2 % ВВП[. Однако из 25 европейских членов альянса это требование выполняют лишь Великобритания, Польша, Греция и Эстония. В 2013 году средний показатель военных расходов по европейским членам союза составил 1,4 %. Снижение военных расходов европейских стран произошло в результате урезания военных бюджетов из-за финансового кризиса в Европе.
Исключением являются США, где расходы на оборону в 2013 же году составили 4,4 % ВВП. С 1995 по 2013 доля США в расходах НАТО выросла с 59 % до 72 %
В 2021 расходы на НАТО увеличились на 2,7 % по сравнению с 2020 годом, несмотря на пандемию и финансовый кризис в мире, и составили 1,1 трлн долларов[
Кошторис НАТО на 2021 рік - цивільний 258.9 млн євро, військовий 1.61 млрд євро.
Греция и Турция вошли в НАТО в 1952 году («Первое расширение НАТО»).
Западная Германия стала членом НАТО в 1955 году («Второе расширение НАТО»).
В 1954 году СССР подал заявку на вступление в НАТО, которая была отклонена