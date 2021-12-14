Минулої доби війська РФ відкривали вогонь у напрямку Попасної та Катеринівки, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ООС
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Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи. Упродовж минулої доби, 13 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі ООС у фейсбуці.
В напрямку Попасної окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Поблизу Катеринівки, що на Луганщині, ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли", - повідомили у штабі.
Зазначається, що станом на 7 годину ранку, 14 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - наголосили в пресцентрі ООС.
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