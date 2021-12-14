Президент Фінляндії Нііністе перед розмовою з Путіним обговорив з Байденом ситуацію в Україні

Відбулася телефонна розмова між президентом США Джо Байденом і президентом Фінляндії Саулі Нііністе, під час якої лідери країн висловили занепокоєння нарощуванням російських військових на кордоні України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це повідомляє рпесслужба Білого дому, пресслужба президента Фінляндії

Зокрема, президенти обговорили "спільне занепокоєння щодо дестабілізуючого нарощування Росією військових сил уздовж кордону України та важливості трансатлантичних зусиль для деескалації ситуації".

Розмова Байдена і Нііністе відбулася напередодні запланованих перемовин між президентами Фінляндії та Росії.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у розмові з канцлером Німеччини Олафом Шольцом привітав його з призначенням, а також лідери обговорили важливі теми, зокрема і протидію ескалації російських сил навколо України.

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