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Президент Фінляндії Нііністе перед розмовою з Путіним обговорив з Байденом ситуацію в Україні

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент Фінляндії Нііністе перед розмовою з Путіним обговорив з Байденом ситуацію в Україні

Відбулася телефонна розмова між президентом США Джо Байденом і президентом Фінляндії Саулі Нііністе, під час якої лідери країн висловили занепокоєння нарощуванням російських військових на кордоні України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це повідомляє рпесслужба Білого дому, пресслужба президента Фінляндії

Зокрема, президенти обговорили "спільне занепокоєння щодо дестабілізуючого нарощування Росією військових сил уздовж кордону України та важливості трансатлантичних зусиль для деескалації ситуації".

Розмова Байдена і Нііністе відбулася напередодні запланованих перемовин між президентами Фінляндії та Росії.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у розмові з канцлером Німеччини Олафом Шольцом привітав його з призначенням, а також лідери обговорили важливі теми, зокрема і протидію ескалації російських сил навколо України.

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14.12.2021 07:54 Відповісти
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14.12.2021 07:56 Відповісти
Софійко! Ну я розумію - у мене кішка "загуляла" - не дала спать! В то чого не спали?!!!
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14.12.2021 08:00 Відповісти
У нас тоже кошка . Тоже спать не даёт 😀
вот пришла сейчас и на руке устроилась , мурчит . А
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14.12.2021 08:05 Відповісти
Кошки - ночные звери . Днём отсыпаются
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14.12.2021 08:07 Відповісти
З нйвеличнішим лідОром чи хоча б КулЁбою ніхто спілкувтись не вважає потрібним...
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14.12.2021 08:17 Відповісти
Всі між собою обговорюють події навколо України і лише янелоху лоху доводять результати в останню чергу.
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14.12.2021 08:34 Відповісти
Так заметно же, что нашему НЕлоху первому кому пофиг на ситуацию в Украине. Оно пошло в спортзал, пожрало креветочек, запилило селфи. Посрало и запилило селфи. Нюхнуло и запилило селфи. Потом обдолбаным провел "совещания" с ермаком, вернее наоборот, ермак с ним, подписал там фиг пойми что. Опять нюхнул. Обнюханым пообедал. Посрал. Позвонил жириновскому, отчитался. Запрыгнув в вертолет МЧС, полетел в Тернополь. За это время скурил пару косячков. Прилетел в Тернополь, сам не понял какого х...я. Полетел назад, Повечерял. Поменял памперс. Лег спать. Человек занят, какой там вникать в такие мелочи как международная политика!
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14.12.2021 09:30 Відповісти
З чого ми дізналися що Байден ще може розмовляти, але можливо тільки з суфлером.
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14.12.2021 08:40 Відповісти
 
 