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В Україні за добу від COVID-19 померли 387 осіб, зафіксовано 7 283 нові випадки зараження, 27 130 осіб одужали

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 387 осіб, зафіксовано 7 283 нові випадки зараження, 27 130 осіб одужали

В Україні зафіксовано 7 283 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 14 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 13 грудня в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 387 осіб, зафіксовано 7 283 нові випадки зараження, 27 130 осіб одужали 02 зафіксовано 7 283 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 566, медпрацівників – 134);

В Україні за добу від COVID-19 померли 387 осіб, зафіксовано 7 283 нові випадки зараження, 27 130 осіб одужали 02 129 742 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримала 42 956 людей, повністю імунізовані – 86 786 людей.

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Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 387 осіб, зафіксовано 7 283 нові випадки зараження, 27 130 осіб одужали 02 госпіталізовано – 1 123 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 387 осіб, зафіксовано 7 283 нові випадки зараження, 27 130 осіб одужали 02 летальних випадків – 387;

В Україні за добу від COVID-19 померли 387 осіб, зафіксовано 7 283 нові випадки зараження, 27 130 осіб одужали 02 одужало – 27 130 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 387 осіб, зафіксовано 7 283 нові випадки зараження, 27 130 осіб одужали 02 захворіло – 3 570 448 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 387 осіб, зафіксовано 7 283 нові випадки зараження, 27 130 осіб одужали 02 одужало – 3 233 009 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 387 осіб, зафіксовано 7 283 нові випадки зараження, 27 130 осіб одужали 02 летальних випадків – 91 602;

В Україні за добу від COVID-19 померли 387 осіб, зафіксовано 7 283 нові випадки зараження, 27 130 осіб одужали 02 проведено ПЛР-тестувань – 16 333 417.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 174 401 людину, з них отримали першу дозу – 14 174 399 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 544 437 людей. Загалом проведено 26 718 836 щеплень", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 387 осіб, зафіксовано 7 283 нові випадки зараження, 27 130 осіб одужали 10
В Україні за добу від COVID-19 померли 387 осіб, зафіксовано 7 283 нові випадки зараження, 27 130 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 387 осіб, зафіксовано 7 283 нові випадки зараження, 27 130 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 387 осіб, зафіксовано 7 283 нові випадки зараження, 27 130 осіб одужали 13
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Топ коментарі
+3
ех, ти, нерозумне. плетеш якихось "антивакценаторів" чи ще когось там. Це яскравий і самий що не є неповторний наслідок розвалу медицини (її хронічне недофінансування, примітивна організація і недолугий менеджмент). Але кому я це пишу...
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14.12.2021 13:26
+2
Та там на обрії може ховатися північний хутряний звірок.
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14.12.2021 08:37
+2
В тени половина экономики страны. Сколько умирает от осложнений из-за ковид в "тени"? Областной морг в Николаеве задерживает похороны на 3--4 дня. Не успевают. Большой поток умерших. Не утверждаю, что это всё вирус виноват. Не оказывается своевременно медицинская помощь больным хроническими болезнями. Одно на другое накладывается.
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14.12.2021 08:47
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Це вже переміга на обрії, чи ще ні?
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14.12.2021 08:26 Відповісти
Та там на обрії може ховатися північний хутряний звірок.
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14.12.2021 08:37 Відповісти
В тени половина экономики страны. Сколько умирает от осложнений из-за ковид в "тени"? Областной морг в Николаеве задерживает похороны на 3--4 дня. Не успевают. Большой поток умерших. Не утверждаю, что это всё вирус виноват. Не оказывается своевременно медицинская помощь больным хроническими болезнями. Одно на другое накладывается.
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14.12.2021 08:47 Відповісти
офигеть со статистики! превышение над заболевшими в 4(!) раза, а трупиков на 7 тыс. почти 400! следует, что смертность увеличилась?
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14.12.2021 08:53 Відповісти
Антивакцинаторы проверяют теорию Дарвина в действии.
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14.12.2021 12:04 Відповісти
ех, ти, нерозумне. плетеш якихось "антивакценаторів" чи ще когось там. Це яскравий і самий що не є неповторний наслідок розвалу медицини (її хронічне недофінансування, примітивна організація і недолугий менеджмент). Але кому я це пишу...
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14.12.2021 13:26 Відповісти
Задрали уже этим спамом с одних и тех же сайтов.
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14.12.2021 21:43 Відповісти
У спам її з її спамом.
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14.12.2021 22:21 Відповісти
У 28 разів збільшилася кількість мертвонароджених у багатьох частинах Канади

https://stevekirsch.substack.com/p/28x-increase-in-stillbirths-in-multiple?token=eyJ1c2VyX2lkIjo0MTgxOTE1MiwicG9zdF9pZCI6NDUwMTI4NzcsIl8iOiIxQU9OYyIsImlhdCI6MTYzODcxMTUxOSwiZXhwIjoxNjM4NzE1MTE5LCJpc3MiOiJwdWItNTQ4MzU0Iiwic3ViIjoicG9zdC1yZWFjdGlvbiJ9.gdahfdBJZxcStxvId1dfcAur7GqJtgQA-OPc36xR5_E
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14.12.2021 23:04 Відповісти
Недавние научные исследования показали, что S-белки используемые в модных вакцинах, являются токсичными и патогенными белками. Попадая в кровь токсин может привести к повреждениям сердечно-сосудистой системы у некоторых людей. Это белок оседает в различных органах, особенно в яичниках и передаеся детям через грудное молоко.

https://www.brighteon.com/72d9741c-6a4e-4485-98b6-a49762dfeda3
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14.12.2021 23:05 Відповісти
октор Фаучі у вівторок заявив, що у 2021 році більше смертей, ніж у 2020 році від Ко**іду, через 60 мільйонів людей, які відмовилися від вакцинації.

https://www.thegatewaypundit.com/2021/12/fauci-says-handling-covid-backfiring-deaths-2021-2020-due-60-million-people-refuse-vaccinated-video/
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14.12.2021 23:05 Відповісти
 
 