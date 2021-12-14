В Україні за добу від COVID-19 померли 387 осіб, зафіксовано 7 283 нові випадки зараження, 27 130 осіб одужали

В Україні зафіксовано 7 283 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 14 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 13 грудня в Україні:

зафіксовано 7 283 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 566, медпрацівників – 134);

129 742 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримала 42 956 людей, повністю імунізовані – 86 786 людей.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 123 особи;

летальних випадків – 387;

одужало – 27 130 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 570 448 осіб;

одужало – 3 233 009 осіб;

летальних випадків – 91 602;

проведено ПЛР-тестувань – 16 333 417.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 174 401 людину, з них отримали першу дозу – 14 174 399 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 544 437 людей. Загалом проведено 26 718 836 щеплень", - розповіли в МОЗ.











