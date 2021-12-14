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США постійно ведуть діалог із Україною з питань необхідної допомоги, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

США постійно ведуть діалог із Україною з питань необхідної допомоги, - Пентагон

Вашингтон постійно обговорює з Києвом шляхи надання необхідної допомоги.

Про це повідомив на брифінгу у понеділок представник Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми ведемо постійний діалог з українськими партнерами про те, що їм потрібно, яку допомогу ми їм можемо надати", - сказав він, зазначивши, що нещодавно було завершено постачання на суму $60 млн.

За словами Кірбі, ці поставки містили стрілецьку зброю та боєприпаси, патрульні катери, а також ракети Javelin.

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Автор: Ірина Дашківська
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При шмарклі це все марно.
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14.12.2021 08:50 Відповісти
Недоумок і Джавеліни закатає в асфальт.
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14.12.2021 08:50 Відповісти
Путин, ты тварь!

Ты пришел на украинскую землю, развязал войну, оккупировал украинский Крым и теперь хочешь, чтобы мы, украинцы, сдались…

Хрен украинский тебе, дегенерат кремлевский, а не Украину!

Мы, украинцы, отстоим свою свободу, независимость и соборность!

А ты, мудак московский, будешь гореть в аду...

Слава нации!

Смерть Российской Федерации!

Дмитро Ярош
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14.12.2021 08:59 Відповісти
Діалог ведуть але суттєвої допомоги яка могла б охолодити Макшанію не надають.
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14.12.2021 09:00 Відповісти
так бубачка в глазу мир видит, и не просит.
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14.12.2021 09:28 Відповісти
Голобородько и дЕрмак сдадут мацковии еще пару Вагнергейтов и Байден дасть ядерную бонбу...
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14.12.2021 09:13 Відповісти
А фонарики с батарейками будут?
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14.12.2021 09:20 Відповісти
 
 