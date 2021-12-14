США постійно ведуть діалог із Україною з питань необхідної допомоги, - Пентагон

Вашингтон постійно обговорює з Києвом шляхи надання необхідної допомоги.

Про це повідомив на брифінгу у понеділок представник Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми ведемо постійний діалог з українськими партнерами про те, що їм потрібно, яку допомогу ми їм можемо надати", - сказав він, зазначивши, що нещодавно було завершено постачання на суму $60 млн.

За словами Кірбі, ці поставки містили стрілецьку зброю та боєприпаси, патрульні катери, а також ракети Javelin.

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