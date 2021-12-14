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Росія наклала вето на резолюцію Радбезу ООН про клімат і безпеку. США збентежені

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Росія наклала вето на резолюцію Радбезу ООН про клімат і безпеку. США збентежені

Росія наклала вето на першу у своєму роді резолюцію Радбезу ООН, у якій зміни клімату пропонувалося розглядати як загрозу міжнародному миру та безпеці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це пишеє The Guardian.

Представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд "збентежена" таким рішенням, передає пресслужба американського представництва.

Зазначається, що резолюцією, яку ініціювали Ірландія та Нігер, пропонувалося хоча б іноді включати інформацію про вплив змін клімату на безпеку у стратегію Ради безпеки ООН з управління конфліктами, операцій з підтримки миру та безпеки.

РБ ООН час від часу обговорювала наслідки зміни клімату для безпеки з 2007 року, проте ця резолюція була б першою, присвяченою загрозі безпеці через клімат, як окремому питанню, пояснюють журналісти.

Резолюцію підтримали 12 з 15 членів РБ ООН (проти були Індія та Росія, Китай утримався), для прийняття достатньо було б дев'ять голосів, проте Росія скористалася правом вето як постійний член Ради безпеки.

Представник РФ Василь Небензя заявив, що запропонована резолюція перетворила б "наукове та економічне питання на політизоване", відвернула б увагу від "справжніх" джерел конфліктів і дала б РБ ООН привід для практичного втручання в будь-яку країну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На саміті щодо клімату понад 40 країн зобов'язалися відмовитися від вугілля. Серед них і Україна, - The Guardian

Представниця США Лінда Томас-Гріфнілд заявила, що "збентежена тим, що Росія завадила зробити цей важливий крок у боротьбі з наслідками кліматичної кризи".

"Враховуючи масштабність завдання, ця резолюція була найменшим, що ми могли зробити. Сьогодні вето на цю резолюцію підвело світ, і немає жодних виправдань для ухвалення цього рішення", – заявила вона.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден розкритикував Росію і Китай, чиї лідери Володимир Путін і Сі Цзіньпін не приїхали на Конференцію ООН з клімату в Глазго COP26.
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Топ коментарі
+15
Пора выгнать рашу из совбеза за многолетние войны .
а место предоставить Украине или Польше
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14.12.2021 09:05
+13
ну и что дальше партнёры? может пора уже отключать свифт и включать эмбарго а так же готовить жилье в Гааге? Много жилья. Камер 1000. Чего ждем?
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14.12.2021 09:00
+10
Для лаптєрейху всім насрать саме те.
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14.12.2021 08:59
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Для лаптєрейху всім насрать саме те.
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14.12.2021 08:59 Відповісти
привіт зебіл! розтлумач, в двох словах, що ти хотів сказати
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14.12.2021 09:06 Відповісти
Читай текст, лапоть.
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14.12.2021 09:12 Відповісти
раша наклала, а США збентежені.
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14.12.2021 09:00 Відповісти
ну и что дальше партнёры? может пора уже отключать свифт и включать эмбарго а так же готовить жилье в Гааге? Много жилья. Камер 1000. Чего ждем?
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14.12.2021 09:00 Відповісти
Навіщо засмічувати Гаагу цим гівном - краще на "добриво" - менше проблем - пізніше...
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14.12.2021 09:06 Відповісти
поздно, надо было отключать когда мост в Крым построили и Азов во внутреннее море перетворили. а нам уже всё равно будет, когда ***** удар нанесёт, с теми "пекельними санкцiями"...
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14.12.2021 09:20 Відповісти
Как неожиданно, я обеспокоен😁😂
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14.12.2021 09:01 Відповісти
Что тут удивительного. Вы посмотрите, как цапы радуются, что США такая беда случилась..
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14.12.2021 09:05 Відповісти
В долине рек Миссисипи и Миссури торнадо происходят как минимум последние сто тысяч лет и это не из-за изменений климата. Так устроена там роза ветров что закручивает воздух. И живут там самые бедные которые не могут вырваться из круга бедности и переехать. А жить там кому-то надо и заниматься в основном сельским хозяйством
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14.12.2021 09:17 Відповісти
Пора выгнать рашу из совбеза за многолетние войны .
а место предоставить Украине или Польше
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14.12.2021 09:05 Відповісти
Членство РБ -- це не якась пільга, а факт, що підтверджує ядерний статус держави та її спроможність знищити все людство в разі чого.
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14.12.2021 09:33 Відповісти
Вернуть Украине ядерный статус .
раз московиты нарушили Будапештский меморандум , Украина свободна от его выполнения и может вернуться к ядерному оружию на своей территории . Разрешить американцам разместить ракеты
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14.12.2021 09:36 Відповісти
Американці будуть першими, хто не даватиме нам відновити ядерний потенціал.
Це було б незалежно від влади в Україні, а якщо ще уявити зеленського з ядерною кнопкою, то тим більше.
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14.12.2021 10:05 Відповісти
и вернем, наплавим ядер на Нижнеднепровском трубном и вернем ядерный статус. И тебя на ядра посадим в совбес оон привезем, будешь камлать с нимх про пуйлушу и муйлушу. супер будет картина. ядерная цензориха пугает муйлушу своими ялрами!
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14.12.2021 11:01 Відповісти
А Вам , КАЦАП СЕРГЕЕВ , туда
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14.12.2021 14:57 Відповісти
еще ядер произведи пахучих и закидай меня ими))))
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14.12.2021 14:58 Відповісти
Украина уже была в совбезе, еще до России, но Россия заняла ее место в 1991.
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14.12.2021 13:02 Відповісти
Московська Федерація наклала, а США нюхають і будуть нюхати!
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14.12.2021 09:05 Відповісти
Тепер лапотники будуть гадити, де тільки зможуть, Навіть там, де буде їм невигідно. Виключити деб... із постійних членів Радбезу.
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14.12.2021 09:13 Відповісти
Пока вы будете держать лису (РФ) в курятнике, а не в вольере и в наморднике, прийдется постоянно "засмучуватися".
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14.12.2021 09:17 Відповісти
США иногда такие терпилы,аж стыдно.
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14.12.2021 09:20 Відповісти
Эта озабоченная организация еще даже собирается. Думал что разогнали уже или самоликвидировалась.
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14.12.2021 09:22 Відповісти
Президент США Рузвельт 11 марта 1941 году допустил стратегическую ошибку,подписав Закон о Ленд-Лизе для дохлого сссра...
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14.12.2021 09:23 Відповісти
Надо было дать захватить совок, потом с его ресурсами и остальной мир? Почитай человек в высоком замке, там лендлиза не было (спойлер - в конце новая война между японцами и немцами)
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14.12.2021 11:31 Відповісти
14 дек, 08:47

Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что по уровню ВВП на душу населения Украина впервые опустилась на последнее место в Европе. Об этом политик сказала на заседании Верховной рады.

«Мы в первый раз в истории независимой Украины вышли на последнее место на Европейском континенте по ВВП на душу населения. Это означает, что мы уже за Молдавией по ВВП на душу населения», - заявила Тимошенко.
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14.12.2021 09:27 Відповісти
Юля Тимошенко подарит Майе Санду пару заводиков Бени Коломоского и Молдова впереди планеті Всей..
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14.12.2021 09:38 Відповісти
Вчера вечером слушал аудиокнигу Володимира Біліньского "країна Моксель або Моцковия"...как зарождалось это моцкальское быдло в древности...тихий ужос...не народ... а крысы воры и убийцы...

Щиря дяка Володимиру Брониславовичу... Долгії Літа Пане Володимире... Здоров*ячка та Наснаги...
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14.12.2021 09:34 Відповісти
из бункера где-то в &бенях раши все видится по-другому..., плохо только, что этот взгляд из бункера эта убогая срана навязывает и своему населению, у которого нет таких бункеров, и, к сожалению, всему миру...
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14.12.2021 10:01 Відповісти
ну и долго будут терпеть эти рашеские накладаемые "вето" даже по самым неконфликтным темам??
одно ложка говна портит всю бочку с медом... и это не демократия...это раша/самодурство...
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14.12.2021 12:45 Відповісти
 
 