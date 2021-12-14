Росія наклала вето на резолюцію Радбезу ООН про клімат і безпеку. США збентежені

Росія наклала вето на першу у своєму роді резолюцію Радбезу ООН, у якій зміни клімату пропонувалося розглядати як загрозу міжнародному миру та безпеці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це пишеє The Guardian.

Представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд "збентежена" таким рішенням, передає пресслужба американського представництва.

Зазначається, що резолюцією, яку ініціювали Ірландія та Нігер, пропонувалося хоча б іноді включати інформацію про вплив змін клімату на безпеку у стратегію Ради безпеки ООН з управління конфліктами, операцій з підтримки миру та безпеки.

РБ ООН час від часу обговорювала наслідки зміни клімату для безпеки з 2007 року, проте ця резолюція була б першою, присвяченою загрозі безпеці через клімат, як окремому питанню, пояснюють журналісти.

Резолюцію підтримали 12 з 15 членів РБ ООН (проти були Індія та Росія, Китай утримався), для прийняття достатньо було б дев'ять голосів, проте Росія скористалася правом вето як постійний член Ради безпеки.

Представник РФ Василь Небензя заявив, що запропонована резолюція перетворила б "наукове та економічне питання на політизоване", відвернула б увагу від "справжніх" джерел конфліктів і дала б РБ ООН привід для практичного втручання в будь-яку країну.

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Представниця США Лінда Томас-Гріфнілд заявила, що "збентежена тим, що Росія завадила зробити цей важливий крок у боротьбі з наслідками кліматичної кризи".

"Враховуючи масштабність завдання, ця резолюція була найменшим, що ми могли зробити. Сьогодні вето на цю резолюцію підвело світ, і немає жодних виправдань для ухвалення цього рішення", – заявила вона.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден розкритикував Росію і Китай, чиї лідери Володимир Путін і Сі Цзіньпін не приїхали на Конференцію ООН з клімату в Глазго COP26.