Росія наклала вето на резолюцію Радбезу ООН про клімат і безпеку. США збентежені
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Росія наклала вето на першу у своєму роді резолюцію Радбезу ООН, у якій зміни клімату пропонувалося розглядати як загрозу міжнародному миру та безпеці.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це пишеє The Guardian.
Представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд "збентежена" таким рішенням, передає пресслужба американського представництва.
Зазначається, що резолюцією, яку ініціювали Ірландія та Нігер, пропонувалося хоча б іноді включати інформацію про вплив змін клімату на безпеку у стратегію Ради безпеки ООН з управління конфліктами, операцій з підтримки миру та безпеки.
РБ ООН час від часу обговорювала наслідки зміни клімату для безпеки з 2007 року, проте ця резолюція була б першою, присвяченою загрозі безпеці через клімат, як окремому питанню, пояснюють журналісти.
Резолюцію підтримали 12 з 15 членів РБ ООН (проти були Індія та Росія, Китай утримався), для прийняття достатньо було б дев'ять голосів, проте Росія скористалася правом вето як постійний член Ради безпеки.
Представник РФ Василь Небензя заявив, що запропонована резолюція перетворила б "наукове та економічне питання на політизоване", відвернула б увагу від "справжніх" джерел конфліктів і дала б РБ ООН привід для практичного втручання в будь-яку країну.
Представниця США Лінда Томас-Гріфнілд заявила, що "збентежена тим, що Росія завадила зробити цей важливий крок у боротьбі з наслідками кліматичної кризи".
"Враховуючи масштабність завдання, ця резолюція була найменшим, що ми могли зробити. Сьогодні вето на цю резолюцію підвело світ, і немає жодних виправдань для ухвалення цього рішення", – заявила вона.
Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден розкритикував Росію і Китай, чиї лідери Володимир Путін і Сі Цзіньпін не приїхали на Конференцію ООН з клімату в Глазго COP26.
Будь ласка, зачекайте...
а место предоставить Украине или Польше
раз московиты нарушили Будапештский меморандум , Украина свободна от его выполнения и может вернуться к ядерному оружию на своей территории . Разрешить американцам разместить ракеты
Це було б незалежно від влади в Україні, а якщо ще уявити зеленського з ядерною кнопкою, то тим більше.
Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что по уровню ВВП на душу населения Украина впервые опустилась на последнее место в Европе. Об этом политик сказала на заседании Верховной рады.
«Мы в первый раз в истории независимой Украины вышли на последнее место на Европейском континенте по ВВП на душу населения. Это означает, что мы уже за Молдавией по ВВП на душу населения», - заявила Тимошенко.
Щиря дяка Володимиру Брониславовичу... Долгії Літа Пане Володимире... Здоров*ячка та Наснаги...
одно ложка говна портит всю бочку с медом... и это не демократия...это раша/самодурство...