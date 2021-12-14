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Росія випередила США за добовою смертністю від COVID-19 у світі. Україна - на сьомому місці. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Росія випередила США за добовою смертністю від COVID-19 у світі. Україна - на сьомому місці. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 14 грудня у світі зареєстрували 472 594 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 5 247 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 271 122 671 випадків інфікування, з них 472 594 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 329 137 осіб, з них 5 247 за минулу добу.

Росія випередила США за добовою смертністю від COVID-19 у світі. Україна - на сьомому місці 01

Побороли хворобу та вилікувалися 243,8 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Росія випередила США за добовою смертністю від COVID-19 у світі. Україна - на сьомому місці 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 26-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 17-ту, за летальними випадками - 7-му у світі та 4-ту в Європі.

Росія випередила США за добовою смертністю від COVID-19 у світі. Україна - на сьомому місці 03
Росія випередила США за добовою смертністю від COVID-19 у світі. Україна - на сьомому місці 04
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Спутник 5 - ЛУЧШИЙ!!!
Прививайтесь - народ! Он самый лучший!
Разрешите, ПОЖАЛУЙСТА, его в Украине!!!
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14.12.2021 09:28 Відповісти
ага. на входе в УПЦ МП. а на этикетке написать "Скрепа 5".
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14.12.2021 09:32 Відповісти
у процентному відношенні у свинособак справжній мор. тут путін зі своїм спутніком-5 красивое з кацапами робить
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14.12.2021 09:47 Відповісти
Чойта у нас тутава позавчерашние протухшие данные. Дана команда больше паники не разводить?
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14.12.2021 10:32 Відповісти
 
 