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Європарламент сьогодні проведе дебати через масштабне стягування військ РФ до кордонів України

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Європарламент сьогодні проведе дебати через масштабне стягування військ РФ до кордонів України

У вівторок 14 грудня депутати Європарламенту обговорять ситуацію з військами Росії біля українського кордону та за два дні поставлять на голосування резолюцію з цього приводу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це йдеться в оголошенні Європарламенту.

Обговорення масштабного стягнення російських військ до кордонів України відбудеться за участі головного дипломата ЄС Жозепа Борреля.

Резолюцію винесуть на голосування у четвер 16 грудня.

"Вітаємо рішення Європарламенту про проведення дебатів 14:12 щодо ситуації на українському кордоні та окупованих РФ територіях. Розраховуємо на сильні сигнали підтримки. Тільки консолідована міжнародна позиція може зупинити агресора, РФ має усвідомлювати важкі наслідки подальшої агресії", - зазначив з цього приводу представник України при ЄС Всеволод Ченцов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позиція країн G7 щодо реагування на ймовірне вторгнення РФ до України єдина. Заходи можуть бути реалізовані дуже швидко, - Держдеп США

Нагадаємо, після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС - останньої у 2021 році - Боррель оголосив про домовленість глав МЗС, що будь-яка агресія Росії проти України призведе до економічних санкцій проти Москви та політичних наслідків.

На вихідних з’явилася заява країн "Групи семи" з попередженням для РФ про серйозні наслідки, якщо президент Владімір Путін нападе на Україну.

Про загрози, з якими дуже скоро може стикнутися Україна на тлі ймовірних переговорів країн Заходу з Росією читайте в статті: Нормандія від Байдена: що змінить та чим загрожує вхід США до переговорів по Донбасу.
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Топ коментарі
+2
Значит будет масштабная обеспокоенность
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14.12.2021 09:25
+1
А те, що ху@ло окупував Азовське море нічого, відволікаючи вас на свої війська біля кордону? А що анексував фактично Білорусь і приблизився до кордонів НАТО ще з одного боку, нічого?
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14.12.2021 09:27
+1
А никто не хочет во время этих "дебатов" задать вопрос Германии: Почему Германия блокирует поставки оружия (оборонительного, заметьте!) Украине?
Получается стягивание огромной армии РФ к границе с Украиной, европарламент беспокоит, а то что Украине нечем защищаться не беспокоит? "Л" - логика ...
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14.12.2021 10:03
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Значит будет масштабная обеспокоенность
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14.12.2021 09:25 Відповісти
А те, що ху@ло окупував Азовське море нічого, відволікаючи вас на свої війська біля кордону? А що анексував фактично Білорусь і приблизився до кордонів НАТО ще з одного боку, нічого?
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14.12.2021 09:27 Відповісти
И кто будет представлять Украину ? Опять какая нибудь ссыкуха типа Ясько ?
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14.12.2021 09:29 Відповісти
Может кива, может юзик. В ОП решают.
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14.12.2021 09:34 Відповісти
Этот нарулит 😀😀😀
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14.12.2021 09:38 Відповісти
Йузік не підійде по габаритам.
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14.12.2021 09:45 Відповісти
Я так смотрю Ясько девочка не промах - замутила с Саакашвили, ложит на зелю
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14.12.2021 10:43 Відповісти
Секретное оружие хремля 😀😀
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14.12.2021 10:45 Відповісти
Треба ставити питання так : путлер має перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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14.12.2021 09:45 Відповісти
Всі схвильовані, а недоумок сушить футболку в спортзалі.
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14.12.2021 09:48 Відповісти
Сурово.
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14.12.2021 09:52 Відповісти
Дебаты по этому поводу проводятся с 2014 года.
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14.12.2021 10:02 Відповісти
А никто не хочет во время этих "дебатов" задать вопрос Германии: Почему Германия блокирует поставки оружия (оборонительного, заметьте!) Украине?
Получается стягивание огромной армии РФ к границе с Украиной, европарламент беспокоит, а то что Украине нечем защищаться не беспокоит? "Л" - логика ...
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14.12.2021 10:03 Відповісти
Жалко Алоизыча нет. Счас за него горой бы все бывшие встали, кроме Армении и Белоруссии.
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14.12.2021 10:17 Відповісти
))))))))))))))))))))))))))
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14.12.2021 10:03 Відповісти
Да сколько же можно дебатировать, мать, пардон, вашу?! ЧТО тут еще непонятно?! Вы имеете дело с психопатом!
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14.12.2021 10:15 Відповісти
Что будуть "дебаты"?
Устроят дискусию: "Переброска *****-войск к границе Украины это наращивание или нет"?
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14.12.2021 11:25 Відповісти
А собственно говоря почему и за кого Европа должна беспокоится?За вдоль и поперек корумпированного царя всея черни и плебеев Зеленского?За совкодрочерный безграмотный элект орат?За бестотолочь и совок Европа точно гробить своих граждан не будет,им своего охлоса хватает.
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14.12.2021 11:28 Відповісти
А вот наш парламент "стурбований" по-іншому, за нашу безпеку нехай турбуються інші держави. Вони і відреагують звичною "стурбованістю", якщо сам "найвеличніший" вважає що орди кацапів біля наших кордонів це лише елементи шантажу, а не реальна загроза.
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14.12.2021 11:50 Відповісти
 
 