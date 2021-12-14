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дитячий садок (321) Київська область (3131) Велике будівництво (718)

У 2022 році почнеться будівництво одразу п'яти нових дитсадків на Київщині, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У 2022 році почнеться будівництво одразу п'яти нових дитсадків на Київщині, - ОДА

У 2022 році на Київщині почнеться будівництво одразу п’яти дитячих садочків у різних населених пунктах.

Про це повідомляє Київська ОДА, передає Цензор.НЕТ.

"Це будуть абсолютно нові об’єкти, де дітям і вихователям буде комфортно та безпечно. Ще один важливий нюанс - так ми створимо додаткові місця для дошкільнят. А це особливо актуально, адже населення пристоличного регіону постійно зростає", - акцентував голова Київської ОДА Василь Володін.

До програми "Велике будівництво-2022" на Київщині будуть включені проєкти зі зведення дитсадків у Бобриці, Святопетрівському, Михайлівці-Рубежівці та Вишневому Бучанського району, а також Гатному Фастівського району.

Нагадаємо, будівництво та відновлення об'єктів соціальної інфраструктури є одним з пріоритетів програми президента "Велике будівництво".

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Автор: Богдан Гуньковський
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таким чином будівництвом закладається план на майбутнє:
-садочки - ростиме народжуваність
-дороги - зростатиме мобільність і аврійність
-тюрми - ростиме злочинність
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14.12.2021 09:33 Відповісти
Тюрьмы для казнокрадов ,автопреступников,злостных неплательщиков налогов.Тут не должно быть пощады!
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14.12.2021 11:36 Відповісти
а ты вася раскукарекался. сколько налогов заплатил в этом году?)))
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14.12.2021 12:31 Відповісти
Я свой труд вложил в 50% харьковских домов.Еще ни один дом не снесли и не завалился.У меня -не артель напрасній труд,которіе тяжелее х.. в руках не держали.
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14.12.2021 13:05 Відповісти
то было давно. сегодня, что бы ты не сдох от голода, кто то должен заработать тебе на пенсию. у меня таких штук 100 на шее, а я только о том, что громче всех хрюкают про казнокрадов те, кто сегодня в казну ничего не кладет, только берет, или дает копейки -всякие фопы зарыганные.
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14.12.2021 14:34 Відповісти
А вот и не свисти,родименький.На меня траты у тебя вовсе никакие.Вы ведь пользуетесь,нашими электросетями,водопроводом,канализацией,электроэнергией и пытаетесь доказать,что Вы -кормильцы,а мы -захребетники.Окстись.
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14.12.2021 15:51 Відповісти
дядя, ты вроде не школьник уже, и должен понимать принцип солидарной системы-ты кормишь своих родителей, пока работаешь, потом твои дети кормят тебя и т.д. сегодня пенсионеров на 2 млн больше чем работающих, а из "работающих" 4 млн фопов, которые в пф дают по 600 грн в месяц на 1 рыло пенсионеру. для того что бы ты и супруга получали 5000 грн/мес, твои дети должны получать зарплату 25 000х2=50. потухни строитель))))
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14.12.2021 16:32 Відповісти
Під Києвом катастрофічно не вистачає шкіл. Діти в деяких містах навчаються в дві-три зміни. Але забудовники і надалі планують будувати нові житлові квартали, не рахуючись із навантаженням на інфраструктуру
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14.12.2021 09:47 Відповісти
Сельские жители доплачивают городским на строительство дорог,садиков,школ,метро.Ободрали село как липку.
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14.12.2021 11:39 Відповісти
Де конкретно катастрофа через нестачу шкіл? Де вчаться у три зміни? Який дурень буде купувати нове житло там, де не вистачає шкіл?
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14.12.2021 12:01 Відповісти
Кто-то решил один день не пьянствовать ?)))
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14.12.2021 09:51 Відповісти
Начало предвыборной компании. Может шо то и получится.
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14.12.2021 10:05 Відповісти
 
 